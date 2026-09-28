Canciller se defiende como gato de espaldas ante solicitud de renuncia: “Usted no es el Presidente”

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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfrentará este lunes, a partir de las 15:00 horas, una inédita interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por el diputado socialista Nelson Venegas, quien abordará 13 materias relacionadas con la conducción de la política exterior del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Se trata de la interpelación número 35 desde la implementación de este mecanismo de fiscalización parlamentaria en 2005, pero será la primera ocasión en que un titular de Relaciones Exteriores deba someterse a esta instancia.

El cuestionario elaborado por la oposición contempla controversias diplomáticas con Argentina, la decisión del Ejecutivo de retirar su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, entre otras materias.

Uno de los principales asuntos será la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, tema que motivó inicialmente la decisión de interpelar al canciller. Se consultará sobre la vigencia del Decreto 457/2021 del Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, las declaraciones de autoridades de ese país y la estrategia de Chile para defender y ejercer su soberanía en el estrecho.

También se abordarán las declaraciones del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, sobre la comunidad palestina en Chile, así como los criterios que sustentan su permanencia en el cargo pese a la desautorización expresada por Cancillería y la investigación penal que lo afecta.

Otro de los puntos estará centrado en la próxima elección de quien encabezará Naciones Unidas y las razones y oportunidad de la decisión del Gobierno de retirar su apoyo a Michelle Bachelet. La exmandataria bajó su candidatura el pasado 19 de septiembre, determinación por la cual sectores de izquierda han responsabilizado al Ejecutivo.

En materia comercial, el canciller deberá responder por el estado de las negociaciones con Estados Unidos respecto del arancel de 12,5% aplicado a las exportaciones chilenas, los resultados obtenidos, sus consecuencias económicas y el cumplimiento del tratado de libre comercio entre ambos países.

La oposición también solicitará explicaciones sobre la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados, después de 55 años de participación, junto con la estrategia económica y de inversión del país respecto de los minerales críticos y las tierras raras.

Las relaciones con Argentina tendrán otro espacio dentro de la interpelación. En particular, se abordarán las implicancias del comunicado conjunto emitido tras la visita del Presidente Javier Milei a Chile, los anuncios realizados posteriormente por el mandatario argentino y el desempeño de la embajada chilena en ese país.

La adhesión al Escudo de las Américas y a la Coalición de las Américas contra los Carteles será otra de las materias centrales. Se buscará conocer las obligaciones asumidas por Chile y sus eventuales consecuencias para la soberanía nacional.

La participación chilena en estas iniciativas ha generado cuestionamientos desde la oposición y también de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, quienes llamaron al Presidente Kast a reconsiderar la permanencia del país en el Escudo de las Américas.

Asimismo, el cuestionario incluye la realización del Foro Madrid en Santiago, específicamente para determinar si su organización implicó desembolsos de recursos públicos o la destinación de funcionarios estatales, incluyendo personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En relación con ese evento, se consultará por la intervención del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien señaló que en el país se aplica la doctrina “Donroe” y que, bajo la administración de Kast, dicha política resulta más fácil de implementar.

La interpelación también contempla preguntas sobre los cambios de posición de Chile en organismos multilaterales, particularmente en la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas, así como los fundamentos y criterios detrás de esas decisiones.

Los últimos puntos estarán dedicados a los nombramientos diplomáticos, los criterios utilizados para designar embajadores y las consecuencias de estas decisiones para la carrera diplomática chilena.

Finalmente, Venegas abordará la conducta de funcionarios diplomáticos que suscribieron un comunicado público contra la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas, incluyendo su falta de abstención y las eventuales medidas o sanciones adoptadas frente a estos hechos.