Escudo sin blindaje: Kast deberá mostrar a la Cámara los papeles de la adhesión

La Cámara de Diputados aprobó este lunes una solicitud para que el Presidente José Antonio Kast informe los alcances de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. El requerimiento también abarca la sobretasa arancelaria de Estados Unidos y las gestiones del Gobierno frente a la controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

La votación se realizó tras la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez. Hubo 66 votos a favor, 72 en contra y una abstención. La solicitud prosperó porque necesitaba el respaldo de un tercio de la Cámara. Kast deberá responder fundadamente, por intermedio del ministro de Estado que corresponda, dentro de 30 días.

Respecto del Escudo de las Américas, la Cámara pidió las versiones oficiales en español e inglés de la declaración conjunta del 23 de septiembre sobre defensa de la soberanía hemisférica. También solicitó las declaraciones de los miembros de la iniciativa fechadas el 21 de mayo, el 23 de junio y el 10 de julio de 2026, junto con la identificación de la autoridad que suscribió o autorizó cada documento en nombre de Chile.

El requerimiento incluye copias de otros instrumenos suscritos por el país en el marco del Escudo y de la coalición de las Américas contra los cárteles. La Cámara pidió, además, precisar la calidad en que participa Chile y entregar un informe jurídico que fundamente por qué esos instrumentos no requieren aprobación del Congreso, especialmente en lo relativo a inversiones y minerales críticos. A ello se suman la nómina de organismos nacionales participantes y los protocolos para intercambiar información e inteligencia.

Aranceles y Estrecho de Magallanes

En materia comercial, los diputados solicitaron una estimación oficial del impacto de la sobretasa arancelaria estadounidense de 12,5 % vigente desde julio. Requirieron también un análisis sobre su compatibilidad con el tratado de libre comercio de 2003, las instancias de consulta o solución de controversias evaluadas o activadas y las medidas de apoyo para los sectores afectados.

Sobre el Estrecho de Magallanes, la Cámara pidió copias de las notas de protesta enviadas a Argentina y de las respuestas recibidas, con las reservas legales que correspondan. Solicitó, asimismo, antecedentes sobre el reforzamiento de la presencia austral, incluida la infraestructura portuaria naval de Punta Arenas y su asignación en el Presupuesto 2027.