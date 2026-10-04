Señales de alerta de un ACV: por qué actuar rápido puede salvar una vida

Un rostro que pierde simetría de manera repentina, dificultades para hablar o una debilidad inesperada en un brazo pueden parecer síntomas aislados. Sin embargo, también pueden ser las primeras señales de un Accidente Cerebrovascular (ACV), una emergencia médica en la que cada minuto cuenta.

Los especialistas coinciden en una frase que resume la gravedad de este cuadro: “el tiempo es cerebro”. Mientras más rápido se detecte y trate un ACV, mayores son las posibilidades de salvar tejido cerebral y evitar consecuencias que pueden acompañar al paciente durante toda la vida.

Sandra Díaz Rozas, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, explica que el ACV es una condición tiempo-dependiente que exige un reconocimiento precoz por parte de la comunidad. “Un Accidente Cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo que lleva oxígeno y nutrientes al cerebro. Cuando eso sucede, las células cerebrales comienzan a dañarse rápidamente, por lo que actuar con velocidad es fundamental para disminuir el riesgo de muerte o discapacidad”, señala.

La académica de la UNAB agrega que muchas veces la diferencia entre una recuperación favorable y un daño neurológico severo depende de la rapidez con que familiares, amigos o testigos identifiquen los síntomas y soliciten ayuda médica.

Cinco señales de ACV que no se deben ignorar

Aunque los síntomas pueden variar según la zona cerebral afectada, existen cinco manifestaciones frecuentes que deben encender las alarmas, subraya la enfermera:

1.- La llamada “boca torcida”, que se manifiesta como una pérdida repentina de simetría facial o dificultad para sonreír.

2.- Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, generalmente en un solo lado del cuerpo.

3.- Dificultad para hablar, ya sea por un lenguaje incoherente, dificultad para encontrar palabras o una pronunciación extraña y arrastrada.

4.- Alteraciones visuales repentinas, como pérdida de visión en uno de los ojos o visión doble.

5.- Pérdida súbita del equilibrio o coordinación, acompañada de mareos intensos o inestabilidad al caminar.

La experta destaca que “lo más importante es que estos síntomas aparecen de forma brusca. Una persona que estaba realizando normalmente sus actividades puede comenzar de un momento a otro con alguno de estos signos. Ante esa situación, no se debe esperar a que desaparezcan ni atribuirlos al cansancio o al estrés”, advierte.

¿Qué hacer ante los síntomas de un ACV?

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando las familias optan por esperar algunos minutos o incluso horas para comprobar si los síntomas mejoran. “Frente a la presencia de uno o más signos compatibles con un ACV, se debe llamar inmediatamente al SAMU o acudir al servicio de urgencia hospitalario más cercano. Retrasar la consulta puede reducir considerablemente las posibilidades de recibir tratamientos eficaces”, enfatiza Díaz.

Asimismo, recomienda registrar con la mayor precisión posible la hora en que comenzaron los síntomas, ya que esa información resulta clave para que los equipos médicos evalúen las alternativas terapéuticas disponibles. “No se deben administrar medicamentos por cuenta propia, incluyendo aspirinas o fármacos para la presión arterial. Tampoco es recomendable ofrecer alimentos o líquidos mientras la persona no haya sido evaluada por profesionales de salud”, agrega.

La relevancia de actuar rápidamente tiene una explicación científica. Durante un ACV, millones de neuronas pueden perderse en pocos minutos debido a la falta de irrigación sanguínea. “Existe una ventana terapéutica crítica durante las primeras horas desde el inicio de los síntomas. En muchos casos, los equipos especializados pueden aplicar tratamientos destinados a restablecer el flujo sanguíneo cerebral y disminuir el daño neurológico. Mientras antes se actúe, mejores son los resultados”, explica la académica UNAB.

La profesional, además, sostiene que una atención oportuna puede evitar consecuencias tan invalidantes como la parálisis permanente, los trastornos del lenguaje, los problemas cognitivos o la pérdida de autonomía. “Cada minuto que transcurre sin tratamiento significa pérdida de tejido cerebral. Por eso insistimos en que reconocer los síntomas y consultar de inmediato puede cambiar radicalmente el pronóstico de una persona”, afirma.

¿Se puede prevenir un ACV?

Aunque el ACV suele asociarse con la edad avanzada, puede presentarse en distintas etapas de la vida cuando confluyen factores de riesgo. La buena noticia es que gran parte de los casos podrían evitarse mediante hábitos saludables y controles médicos regulares.

“La evidencia muestra que la mayoría de los factores de riesgo son modificables. Por eso hablamos de una enfermedad altamente prevenible si existe conciencia y compromiso con el cuidado de la salud”, destaca Sandra Díaz.

Entre las principales recomendaciones figura mantener un adecuado control de la presión arterial, considerada el principal factor de riesgo para desarrollar un ACV. También se aconseja seguir una alimentación equilibrada, con menor consumo de sal, grasas saturadas y azúcares, privilegiando frutas, verduras y alimentos frescos.

A ello se suma la práctica regular de actividad física, evitar el consumo de tabaco, moderar o eliminar el alcohol, mantener un peso saludable y controlar enfermedades como diabetes, colesterol elevado y patologías cardiovasculares.

“Las personas con hipertensión, diabetes, colesterol alto o enfermedades cardíacas deben seguir estrictamente sus tratamientos y controles. La prevención comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas”, explica Díaz.

Asimismo, para los especialistas, el conocimiento ciudadano es una herramienta tan importante como las tecnologías disponibles en los centros asistenciales. “Cuando una comunidad sabe reconocer los síntomas de un ACV, las posibilidades de que los pacientes lleguen a tiempo a los servicios de urgencia aumentan significativamente. La educación puede salvar vidas y reducir el impacto de una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de discapacidad en el mundo”, concluye.