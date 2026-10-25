Aunque el cáncer de mama se asocia principalmente a las mujeres, también puede afectar a los hombres. La falta de información sobre esta enfermedad y sus manifestaciones puede retrasar el diagnóstico, que suele producirse en etapas más avanzadas en la población masculina.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, reconocer las señales de alerta y los antecedentes que elevan el riesgo resulta fundamental para consultar oportunamente.

Una enfermedad poco frecuente

El cáncer de mama masculino representa aproximadamente el 1% de todos los casos de esta enfermedad, tanto en Chile como en el resto del mundo. Aunque es poco frecuente, puede aparecer principalmente en hombres mayores y requiere atención frente a cambios en la zona mamaria.

La doctora Valentina Salvador, mastóloga de Clínica MEDS, explica que ““es poco frecuente: corresponde aproximadamente al 1% de todos los cánceres de mama, en Chile y en el mundo. Se estima que, dado el envejecimiento de la población y la mayor expectativa de vida, este cáncer podría aumentar”.

La especialista agrega que el diagnóstico se presenta habitualmente entre los 60 y 70 años, entre cinco y diez años más tarde que en las mujeres.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran los antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario, especialmente cuando afectan a familiares cercanos, como la madre, una hermana o una hija, o cuando existen varios casos en la familia. La sospecha también puede aumentar si alguno de estos diagnósticos se produjo a una edad temprana, ya que en algunos casos se identifican mutaciones genéticas.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama en hombres?

Una de las principales dificultades para reconocer esta enfermedad es que sus síntomas pueden pasar inadvertidos o atribuirse a otras causas. La señal más frecuente es la aparición de un bulto en la zona del pezón.

La doctora Salvador explica que “lo más común es un nódulo duro, generalmente indoloro, detrás o al lado del pezón”.

Sin embargo, esta no es la única manifestación que debe motivar una consulta. La especialista advierte que también pueden aparecer cambios visibles en el pezón, la areola o la piel, así como alteraciones en los ganglios de la axila.

Por eso, ante la aparición de un nódulo o de cambios persistentes en la mama, el pezón o la axila, es importante buscar evaluación médica y evitar asumir que se trata de una condición benigna sin una valoración profesional.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama?

Los antecedentes familiares son un elemento relevante para identificar a los hombres que podrían requerir una evaluación más específica. La presencia de casos de cáncer de mama u ovario en familiares cercanos, especialmente si se diagnosticaron a edades tempranas, puede orientar la necesidad de estudiar posibles factores genéticos.

En este contexto, la especialista explica que la evaluación no se limita a quienes presentan síntomas. Los antecedentes familiares también pueden justificar una consulta de asesoría genética para determinar si existe un riesgo hereditario.

La doctora Salvador señala que “no existe un programa de pesquisa mamográfico para la población masculina general; basta con consultar ante síntomas. La excepción son los hombres de alto riesgo conocidos, como portadores de mutación BRCA. En ellos se recomienda control clínico estricto. Además, todo hombre con antecedente familiar relevante debería evaluarse en una consulta de asesoría genética”.

Respecto de la autopalpación, la especialista precisa que “esto es algo no del todo establecido, más en mujeres se ocupa. El concepto es conocerse e identificar cambios evidentes”.

En consecuencia, reconocer la apariencia habitual de la zona mamaria puede ayudar a advertir alteraciones, pero no reemplaza la evaluación médica cuando aparece una señal sospechosa.

Por qué el diagnóstico temprano es importante

En los hombres, el cáncer de mama suele detectarse en etapas más avanzadas. De acuerdo con Salvador, esto ocurre por la falta de sospecha y porque existe poco tejido mamario, lo que facilita que el tumor comprometa rápidamente estructuras cercanas, como la piel, el músculo y los ganglios.

La especialista advierte que “los hombres tienden a tener peor pronóstico por el diagnóstico tardío y por la rápida invasión del pectoral y de los ganglios axilares. Sin embargo, cuando se compara etapa por etapa, la sobrevida es similar a la de la mujer. Diagnosticado a tiempo, el pronóstico es muy bueno”.

La detección oportuna, por tanto, es relevante para iniciar el tratamiento en una etapa más temprana. Frente a un nódulo, secreción por el pezón u otras modificaciones en la zona mamaria, la recomendación es consultar sin esperar a que aparezcan molestias adicionales.

¿Cómo se trata el cáncer de mama en hombres?

El tratamiento depende de las características de la enfermedad y puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas. Según la doctora Salvador, los principios generales son los mismos que se aplican en mujeres, aunque existen diferencias relacionadas con las características del tejido mamario masculino.

En cuanto a las particularidades del tratamiento, precisa que “hay algunas diferencias. La cirugía suele ser una mastectomía, por el poco volumen mamario. Cerca del 90% de los tumores son hormonodependientes, y el tratamiento hormonal de elección es el tamoxifeno”.

Además del abordaje terapéutico, la evaluación genética tiene un papel relevante por sus posibles implicancias para el paciente y sus familiares. Al respecto, Salvador señala que “a todo hombre con cáncer de mama se le debe ofrecer un estudio genético, por sus implicancias para él y su familia”.

En Chile, el cáncer de mama forma parte de las Garantías Explícitas en Salud (GES). La especialista indica que “En Chile, el cáncer de mama es una patología GES que cubre tanto a hombres como a mujeres mayores o igual de 15 años”.

Conocer los síntomas, identificar los antecedentes familiares y consultar ante cambios sospechosos permite visibilizar una enfermedad poco frecuente en hombres, pero que también requiere atención y diagnóstico oportuno.