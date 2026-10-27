La presencia de fragata portuguesa en Puchuncaví y Algarrobo, llevó a la autoridad sanitaria a prohibir el baño y las actividades recreativas en el mar y la playa en ambos sectores de la Región de Valparaíso. La medida busca prevenir el contacto con este organismo marino, cuyos tentáculos pueden provocar lesiones cutáneas y, en casos graves, complicaciones que requieren atención médica.

Aunque suele confundirse con una medusa por su apariencia, la fragata portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo marino que forma colonias de organismos especializados. Se reconoce por su estructura flotante de tonos azulados o violáceos y sus tentáculos, que pueden extenderse varios metros bajo el agua y conservar su capacidad urticante incluso cuando el ejemplar está muerto.

Katerin Farías, académica del Instituto de Ciencias Naturales de UDLA Sede Viña del Mar, explica que esta especie habita habitualmente en aguas cálidas del Caribe y del océano Atlántico, pero también puede llegar a las costas del Pacífico. “Su aparición se explica fundamentalmente por alteraciones meteorológicas temporales, como el fenómeno de El Niño, que modifica la dirección y la velocidad de los vientos, así como la temperatura de la superficie del mar”.

Detalla que en Chile continental existen registros de avistamientos desde 2014, desde Arica hasta Los Lagos. Su presencia también es frecuente en Rapa Nui en primavera y verano.

Las condiciones ambientales influyen en su desplazamiento hacia la costa. Según la académica, la fragata portuguesa habita en aguas cálidas, con temperaturas que pueden oscilar entre los 20 y los 30 °C superficiales entre los 0 a 20 metros, y su llegada a las playas está relacionada con factores como los vientos y las corrientes marinas.

“Si bien el fenómeno de El Niño puede modificar las condiciones oceánicas y atmosféricas, no es posible atribuir cada avistamiento exclusivamente a este evento climático. La presencia de fragata portuguesa responde a la combinación de distintos factores ambientales, por lo que tampoco se puede anticipar con exactitud cuándo ni dónde aparecerán nuevos ejemplares”, dijo Katerin Farías.

Peligrosidad para las personas

El riesgo para las personas se concentra en el contacto con sus tentáculos, tanto si el ejemplar está vivo o muerto, pues estos que liberan sustancias capaces de provocar reacciones dolorosas en la piel. Las lesiones pueden manifestarse como líneas rojizas o serpenteantes, acompañadas de ampollas, enrojecimiento, hinchazón y ronchas.

A estas se pueden sumar náuseas y vómitos. En los casos más graves, también pueden presentarse calambres, espasmos musculares, alteraciones del equilibrio, dificultad respiratoria, dolor torácico y trastornos de la frecuencia cardíaca.

Si se ha tenido contacto con ella, la académica explica que lo primero es lavar la zona con agua de mar y posteriormente con ácido acético al 5% o vinagre blanco doméstico, lo que evitará que se esparza la toxina. Luego, se debe remover los restos de tentáculos usando guantes y pinzas o algún instrumento romo, sin punta ni filo.

Es importante mencionar que se debe evitar seguir recomendaciones caseras como aplicar alcohol, orina, agua potable, bicarbonato de sodio, bebidas cola, jugo de limón o crema de afeitar ya que estas soluciones aumentarían la gravedad de los síntomas.

Para calmar el dolor, se debe sumergir la lesión en agua caliente a tolerancia durante 20 minutos; una ducha teléfono puede facilitar la aplicación. También se recomienda el uso de lidocaína tópica (anestésico local) para disminuir el malestar y descarga de toxinas, anestésico que se puede adquirir en farmacias.

Si la molestia persiste, es necesario acudir a un centro asistencial. En caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos intensos u otros síntomas graves, se debe buscar atención de urgencia.

“La detección de esta especie durante la primavera refuerza la importancia de mantener las precauciones antes del inicio de la temporada de mayor concurrencia a las playas. Mientras estén vigentes las restricciones sanitarias, se debe evitar el baño y las actividades recreativas en los sectores afectados, además de consultar los canales oficiales para conocer eventuales cambios en las medidas”, recomendó la académica.