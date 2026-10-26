Al Pan Pan: Lula da el batacazo y se impone en las elecciones de Brasil a Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta presidencial en Brasil, superando por un estrecho margen a su contendor, Flávio Bolsonaro. El actual mandatario obtuvo el 51,79% de las preferencias, mientras que el representante del Partido Liberal alcanzó el 48,21%.

Tras su triunfo, Lula criticó duramente a su adversario. “Nunca imaginé que una persona podía mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviese en él una célula de humanismo”, afirmó.

Bolsonaro, en tanto, anunció que solicitará la anulación de las elecciones, luego de cuestionar una decisión judicial que permitió extender el horario de votación en determinadas zonas del país. “Es imposible reconocer el resultado de las elecciones”, sostuvo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre el escenario político que deja la elección brasileña junto al periodista freelance en medios como O Globo, Seu Dinheiro y Gazeta, Erick Tedesco.

En la actualidad nacional, continúa la polémica por las rebajas de condenas a abusadores sexuales y violadores de menores de edad. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó renunciar y aseguró que “espero acompañar al Presidente durante cuatro años”.

Respecto de los 56 decretos cuestionados, Rabat señaló que ya fueron ejecutados y que “lo más probable” es que esas personas se encuentren en libertad. Además, reconoció que “la ejecución de la medida me ha advertido que lo que realmente acá faltó fue una mayor consideración a la situación de la víctima, que no está regulada en la legislación”.

Pese a sus explicaciones, en la oposición continúan analizando los antecedentes para eventualmente avanzar con una acusación constitucional contra el ministro.

Analizamos esta situación junto al abogado, magíster en Sociología e investigador asociado de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce.