Revelan intención argentina de interceptar buque chileno rumbo a Las Malvinas/Falkland

Mientras el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna se reunió la semana pasada en Londres con Tom Tugendhat, el británico conservador que propone bloquear la incorporación de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la controversia por las Malvinas/Falkland se agudiza. En efecto, diplomáticos que siguen el caso revelan a El Mostrador que existen planes argentinos para detener, escoltar y multar al buque chileno que zarpará a Puerto Stanley desde Punta Arenas en dos semanas.

Según fuentes que monitorean el caso, y que pidieron reserva de sus identidades, la interceptación del buque Danstar se ha transformado en una prioridad para las autoridades trasandinas. Sin embargo, en Buenos Aires aún no logran definir la táctica ni la estrategia jurídica adecuada para fundamentar la acción.

Para los especialistas, desde la perspectiva del derecho internacional, la empresa chilena operadora del carguero –Easter Island Naviera– goza de “pleno derecho a la libre navegación”.

“Las intenciones argentinas pretenden hacer valer un comunicado sin valor vinculante acordado entre los mandatarios Javier Milei y José Antonio Kast, un intento que carece de sustento jurídico formal en los mares internacionales, en medio de la campaña para la reelección de Milei”, dice una fuente del Edificio Carrera en referencia a la declaración conjunta firmada entre ambos mandatarios en septiembre pasado.

En efecto, la escalada de tensión ocurre en un clima político sensible, cruzado por la campaña electoral de Milei y gestiones diplomáticas clave de ambas partes, así como de la tercera parte en juego: el Reino Unido. Recientemente, el embajador británico, David Concar, realizó una visita oficial a Punta Arenas, besó el dedo del indio y reordenó las miradas estratégicas en la zona austral.

Ante la posibilidad de un abordaje por parte de la Prefectura Naval Argentina, en Valparaíso aún no descartan que la Armada de Chile proceda a escoltar la nave comercial con un buque militar para “mostrar los dientes” y resguardar la libre navegación comercial.

Por cierto, existen precedentes, en caso de que Argentina quisiera abordar. De hecho, hay un patrón histórico de fiscalizaciones unilaterales. El caso más reciente ocurrió en abril de 2024, cuando el guardacostas argentino GC-28 Prefecto Derbes –artillado con un cañón alemán Oerlikon de 20 mm y dos ametralladoras Browning M2– interceptó a 245 millas náuticas de Comodoro Rivadavia al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar (del grupo Von Appen), mientras remolcaba al pesquero taiwanés An Fong N.º 136, tras haber zarpado de Malvinas/Falkland hacia Montevideo.

Aquella operación superó el límite de la Zona Económica Exclusiva trasandina (200 millas), provocando un duro reclamo por parte de Chile.

A esto se suman otros antecedentes previos: la multa aplicada en 2016 al pesquero Unión Sur, de Emdepes, sancionado con cerca de 690.000 dólares por operar en aguas disputadas, y la detención, en 2006, de la nave John Cheek –de bandera británica y tripulación chilena– escoltada a Comodoro Rivadavia.

Fuentes del Edificio Carrera observan que la controversia evidencia un doble incoherencia, ya que mientras Argentina tolera el intercambio comercial regular entre las islas Malvinas/Falkland y Uruguay –pese a implicar el doble de distancia respecto a Punta Arenas–, concentra sus maniobras de presión contra las embarcaciones chilenas.

La controvertida carga que va a Malvinas

La nave de bandera chilena, operada por Easter Island Naviera, navegará por el estrecho de Magallanes y recorrerá aproximadamente 900 kilómetros hasta Puerto Stanley, en una travesía estimada en dos días y medio, según informó el gerente comercial de la empresa, Luis Cisternas Ávila, en radios locales. El servicio se desarrollará mediante un acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas.

La operación contempla el transporte de frutas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. El inicio de la ruta está previsto para fines de este año, aunque las publicaciones consultadas no precisan una fecha de zarpe.

En Argentina, la conexión ha generado inquietud por la posibilidad de que contribuya al abastecimiento de Sea Lion, proyecto de explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de las islas, cuya soberanía disputa Buenos Aires con el Reino Unido.

En ese contexto, la Legislatura de Tierra del Fuego tramita un proyecto de declaración de rechazo a la ruta, promovido por la legisladora María Victoria Vuoto. La iniciativa solicita al Gobierno nacional realizar gestiones diplomáticas ante Chile y recabar información sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones del buque.

Por su parte, el Centro de excombatientes “Islas Malvinas de La Plata” remitió una carta documento al canciller argentino, Pablo Quirno, para pedir la aplicación de disposiciones que contemplan sanciones por actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina. Hasta ahora, no se ha informado que esas medidas hayan sido aplicadas al Danstar.

La Moneda habría charlado con 10 Downing Street

Por su parte, el medio especializado Zona Militar publicó que los mandatarios de Chile y Reino Unido conversaron el viernes pasado sobre cooperación en defensa, seguridad, ciencia y comercio, y que The Ten (como se conoce coloquialmente a la sede del Ejecutivo británico) planteó la posición de Londres sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas.

“El Primer Ministro (Andy Burnham) habló hoy con el Presidente de Chile, José Antonio Kast. Los líderes comenzaron por exponer sus ambiciones compartidas para fortalecer la relación entre ambas naciones, incluyendo los ámbitos de la defensa, la seguridad, la ciencia y el comercio. En materia de defensa, los líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile colaboren para modernizar sus capacidades de defensa. El Primer Ministro también destacó el interés del Reino Unido en garantizar que los habitantes de las Islas Malvinas conserven la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación”, señala el medio, que replica un comunicado británico.

En el comunicado se afirma, además, que habrá nuevas conversaciones con el Presidente Kast.

Cita en Londres entre Chile y UK

La controversia entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas amenaza con extenderse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que Chile y el Reino Unido son miembros. La posibilidad fue planteada por la oposición conservadora británica apenas una semana antes de que el canciller Pérez se reuniera en Londres con Tugendhat, reunión en la cual participó también el embajador de Chile en Reino Unido, Diego Paulsen.

Según el comunicado oficial, Pérez expuso los lineamientos de la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast, sin que se precisaran las materias específicas abordadas.

El antecedente que otorga relevancia al encuentro surgió el 13 de octubre en la Cámara de los Comunes. Durante un debate sobre las Malvinas/Falkland, la diputada conservadora Wendy Morton dio a conocer la posición de Tugendhat, favorable a que Londres considere bloquear el ingreso de Argentina al CPTPP si Buenos Aires mantiene sus amenazas contra la estabilidad del Atlántico Sur.

La propuesta representa un intento de trasladar al ámbito comercial la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, cuya explotación en aguas de las islas ha provocado medidas y advertencias argentinas contra empresas internacionales.

Morton solicitó al Gobierno británico evaluar esa alternativa. La subsecretaria de Asuntos Exteriores Uma Kumaran respondió que Londres continuaría examinando las medidas disponibles, pero evitó comprometer una decisión respecto de la eventual incorporación argentina.