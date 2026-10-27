Francia: quién cobra el descontento

Francia ya conoce la distancia entre ganar la calle y ganar las elecciones. Después de Mayo del 68, la derecha gaullista obtuvo una victoria contundente en las legislativas de junio. La campaña contra el desorden convirtió la crisis social en respaldo al poder que había parecido tambalear. Los adversarios de la protesta recogieron sus frutos electorales.

El Reino Unido pasó del invierno de huelgas de 1978–1979 al triunfo de Thatcher en mayo de 1979; Brasil, de las movilizaciones de 2013 a la elección de Bolsonaro en 2018; India, de la protesta anticorrupción de 2011 al triunfo de Modi en 2014.

En Chile, el ciclo abierto por el estallido de octubre de 2019 incluyó el triunfo de Boric en 2021 y el avance de Republicanos en el Consejo Constitucional de mayo de 2023. Son recorridos atravesados por crisis y decisiones propias. Muestran un fenómeno reconocible: la movilización abre una disputa por el malestar cuyo beneficiario puede cambiar durante el proceso.

Francia enfrenta esa posibilidad. Las demandas instalan problemas en la agenda; la prolongación del conflicto puede desplazar la atención hacia sus consecuencias. Cuando pasan a dominar los bloqueos y los enfrentamientos, gana espacio quien promete recuperar el orden. ¿Quién conduce ese cambio y qué ofrece a cambio?

Las razones para salir

La protesta escolar encuentra antecedentes en las cifras del propio Ministerio de Educación. Durante 2024-2025, el 9,8% de las horas de enseñanza secundaria pública no se impartió. La falta de reemplazos docentes explica 15,4 millones de horas perdidas. En el décimo de establecimientos más afectados, las horas totales sin clases alcanzaron un promedio de 19%. Antes de reprochar a los estudiantes que interrumpan su educación, convendría revisar cuánto había dejado de impartirse.

Los bloqueos añaden otra interrupción. El 14 de octubre, el ministro anunció que algo menos de 200 liceos estarían cerrados preventivamente o bloqueados, según recogieron medios franceses. Las familias enfrentan clases perdidas por causas diferentes, responsabilidades que se cruzan y una enseñanza que sigue esperando. Esa experiencia desgasta la confianza con mayor eficacia que cualquier discurso opositor.

Fuera del liceo se acumulan las cuentas. El INSEE registró en septiembre una inflación anual de 3,1%, con un alza energética de 21,3%. Para quien necesita combustible para trabajar, el promedio ofrece poco consuelo: el gasto que resulta difícil reducir es precisamente el que más sube.

El presupuesto estrecha la respuesta gubernamental. El Ejecutivo prevé crecimiento de 0,5% y déficit de 5,4% del PIB para 2026; propone un esfuerzo de ajuste de 54.000 millones de euros para 2027. Francia debe corregir su déficit excesivo antes de 2029, conforme a la recomendación europea. ¿Cómo distribuir ese esfuerzo sin profundizar las carencias que alimentan la protesta?

Invocar la deuda deja pendiente explicar por qué algunas necesidades deben esperar mientras otras prioridades se conservan. Quienes prometen revertir el ajuste deben identificar los recursos. La disputa exige decisiones cuyo costo alguien tendrá que asumir. Cuando las explicaciones se agotan en restricciones y anuncios, el ciudadano puede concluir que la política conserva intacta su capacidad para pedir sacrificios y ha perdido la de responder por ellos.

Cómo cambia la conversación

Ahí comienza el problema electoral. Una movilización consigue atención cuando vuelve visible una carencia. Mantenerla requiere apoyos, interlocutores y resultados. Si pasan las semanas sin avances, la discusión empieza a girar sobre cuánto durará el conflicto y quién puede terminarlo. Las reivindicaciones corren el riesgo de quedar sepultadas bajo la disputa por sus métodos.

Un trabajador puede respaldar mejores servicios, rechazar los saqueos y estar harto del Ejecutivo. Llegar a fin de mes y caminar tranquilo forman parte de una misma exigencia de protección. La ultraderecha procura reunir esas preocupaciones y darles un responsable común: un poder que habría dejado de proteger a los suyos. Su atractivo aumenta cuando consigue hablar de problemas cotidianos mientras sus adversarios parecen discutir únicamente entre ellos.

La actuación policial interviene en esa disputa. El Défenseur des droits informó de 28 reclamaciones individuales y abrió una investigación por un adolescente de 14 años herido en el rostro por una granada lacrimógena. Amnistía Internacional denunció intervenciones desproporcionadas. El Gobierno debe esclarecer responsabilidades y evitar nuevas lesiones; cada abuso puede ampliar el conflicto y debilitar la autoridad que pretende recuperar.

La fuerza pública tiene una obligación precisa. El artículo 12 de la Declaración de 1789 la instituye para beneficio de todos. Proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, impedir agresiones y responder por el uso de la fuerza pertenecen a esa responsabilidad. La eficacia estatal se juega también en su capacidad para distinguir.

Quién ofrece protección

El Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, dispone de una oferta reconocible: combina propuestas sobre energía y educación con prioridad nacional en empleo y vivienda social. La protección adquiere allí una frontera. Frente a necesidades compartidas, propone preferencias que separan a quienes deben recibir primero de quienes pueden quedar relegados.

La formación llega a esta crisis con una posición consolidada. Elabe publicó el 17 de octubre una estimación que situaba a Le Pen entre 31% y 33,5% en primera vuelta, según los candidatos considerados. Encabezaba las preferencias y retrocedía entre uno y un punto y medio respecto de agosto. Su fortaleza precede a estas jornadas: la crisis encuentra una candidatura instalada, con capacidad para disputar su interpretación.

La capacidad de movilizar tampoco resuelve cuánto se representa. Robert Dahl, politólogo estadounidense, estudió cómo las organizaciones defienden intereses y pueden terminar encerradas en ellos. Su autonomía es necesaria para la democracia; su agenda sigue siendo la de una parte de la sociedad. En Francia, estudiantes y sindicatos deben disputar apoyos entre familias que necesitan clases, comerciantes afectados y trabajadores que enfrentan interrupciones. Si sus dirigentes dejan de escuchar esas preocupaciones, otros podrán ofrecerles una respuesta. La ultraderecha aspira precisamente a convertir ese desencuentro en votos.

La estrategia de la protesta merece el mismo escrutinio que la respuesta gubernamental. Sus dirigentes deben calcular qué consiguen, qué apoyos pierden y quién aprovecha el desgaste que provocan. La convicción de tener razón puede llevarlos a desentenderse de esas consecuencias, como si la justicia de sus demandas garantizara el resultado. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

Las simpatías políticas suelen volver borrosas esas obligaciones. Raymond Aron, sociólogo y ensayista francés, examinó cómo la lealtad a una doctrina podía adormecer el juicio sobre quienes actuaban en su nombre. En la Francia actual, adhesiones más dispersas pueden producir una indulgencia semejante: basta reconocer a los propios para encontrarles una excusa. Una demanda justa no acredita cualquier método; una obligación de seguridad no absuelve cualquier intervención; denunciar al Gobierno no certifica capacidad para reemplazarlo.

Después de la marcha

Una negociación con resultados reconocibles devolvería protagonismo a las demandas y credibilidad a las instituciones. La sucesión de anuncios incumplidos, bloqueos y enfrentamientos prolongaría el desgaste. Si prevalece la percepción de ingobernabilidad, la ultraderecha encontrará mejores condiciones para presentar exclusión como protección y concentración de poder como eficacia.

Las demandas siguen pendientes, pero ya tienen aspirantes a administrarlas. Quienes marcharon por mejores condiciones de vida pueden terminar allanando el camino a quienes prometen reservarlas para los suyos. La ultraderecha cobraría así una victoria singular: convertir el reclamo de quienes se sienten excluidos en un mandato para excluir a otros.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.