Ozempic genérico en Chile: señales de alerta que debes conocer antes de usar semaglutida

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó Picmagluti, el primer medicamento de semaglutida de síntesis química autorizado en Chile, cuyo principio activo también está presente en Ozempic. La decisión abre nuevas posibilidades de acceso a estos tratamientos y refuerza la importancia de evaluar su uso de manera individual y bajo supervisión médica.

En este contexto, especialistas de Centro CADDA advierten sobre la necesidad de identificar posibles señales de alerta relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), especialmente cuando la preocupación por el peso comienza a afectar la vida cotidiana.

“El problema aparece cuando la búsqueda por bajar de peso se inserta en una relación que ya está marcada por miedo a engordar, restricciones cada vez mayores, culpa o una preocupación excesiva por el cuerpo”, explica Macarena Zuleta, psicóloga clínica y cofundadora de Centro CADDA.

¿Qué señales de alerta debes identificar antes de usar semaglutida?

Entre las señales que requieren atención se encuentran

Saltarse comidas

Eliminar alimentos progresivamente

Contar calorías de forma obsesiva

Pesarse constantemente

Sentir culpa después de comer

Hacer ejercicio para compensar la ingesta

Evitar comer frente a otras personas o aislarse de actividades sociales por temor a la comida.

Pamela Campi, nutricionista especialista en TCA y cofundadora de Centro CADDA, enfatiza que no es necesario tener un peso extremadamente bajo para pedir ayuda.

“Si la alimentación empieza a organizarse desde el miedo, la culpa, el control permanente o la compensación, o si el medicamento comienza a utilizarse con un objetivo distinto al indicado por el equipo médico, es importante consultar”.

¿Qué recomiendan las especialistas antes de iniciar el tratamiento?

Consultar con un profesional de la salud antes de iniciar un tratamiento con semaglutida.

de la salud antes de iniciar un tratamiento con semaglutida. Informar sobre conducta alimentaria y antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria presente o pasada.

y antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria presente o pasada. Prestar atención a cambios en los hábitos alimentarios y a una preocupación excesiva por el peso o la imagen corporal.

y a una preocupación excesiva por el peso o la imagen corporal. Buscar apoyo profesional si la alimentación comienza a generar angustia, culpa o aislamiento social.

Desde Centro CADDA señalan que estos medicamentos pueden tener indicaciones clínicas válidas, pero la indicación es no usarse en personas con trastornos alimentarios, ya que puede haber un empeoramiento de los síntomas y agravar la enfermedad, además, de requerir una evaluación individual y seguimiento profesional adecuado.

¿Se recomienda semaglutida en personas con trastornos alimentarios?

Las especialistas advierten que estos medicamentos no deben utilizarse en personas con trastornos de la conducta alimentaria, debido al riesgo de empeorar los síntomas y agravar la enfermedad.

Por eso, destacan la importancia de realizar una evaluación individual antes de iniciar el tratamiento y mantener un seguimiento profesional adecuado.

La semaglutida puede tener indicaciones clínicas válidas, pero su utilización debe responder a una necesidad médica y no a presiones estéticas o a una preocupación excesiva por el peso.

La evaluación de los antecedentes de salud y de la conducta alimentaria es parte importante de ese proceso.

La aprobación de Picmagluti en Chile amplía las alternativas disponibles de tratamiento con semaglutida, pero también plantea la necesidad de reforzar la información sobre su uso responsable. Las especialistas recalcan que bajar de peso no debe convertirse en el centro de la vida cotidiana y que, antes de iniciar estos medicamentos, es fundamental evaluar tanto los antecedentes de salud como la relación con la alimentación y la imagen corporal.