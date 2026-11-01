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Nueve personas mueren al estrellarse el avión privado en el que viajaban en Florida, EE. UU. MUNDO

Nueve personas mueren al estrellarse el avión privado en el que viajaban en Florida, EE. UU.

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias
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La aeronave, un Learjet 60, había despegado desde Texas con destino a las Bahamas cuando se precipitó en el condado de Palm Beach. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán las causas del accidente.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Nueve personas murieron este domingo luego de que el avión privado en el que viajaban se estrellara en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. La aeronave, un Learjet 60, había despegado desde Austin, Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. El accidente ocurrió cerca de las 12:50 horas locales, en las inmediaciones del barrio de Cresthaven. El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes.
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Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach en Florida, Estados Unidos, según informó en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 (14:50 hora de Chile) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven y había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas, con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas a bordo murieron.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado.

La plataforma Flightradar reveló que los últimos datos del avión muestran que “volaba a una altitud de 8.750 pies [unos 2.670 metros] y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32.000 pies por minuto [cerca de 585 kilómetros por hora]”.

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