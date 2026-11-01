Nueve personas mueren al estrellarse el avión privado en el que viajaban en Florida, EE. UU.

Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach en Florida, Estados Unidos, según informó en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 (14:50 hora de Chile) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven y había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas, con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas a bordo murieron.

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Varios videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado.

La plataforma Flightradar reveló que los últimos datos del avión muestran que “volaba a una altitud de 8.750 pies [unos 2.670 metros] y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32.000 pies por minuto [cerca de 585 kilómetros por hora]”.