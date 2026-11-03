Recuperar la capacidad de comunicarse después de un accidente cerebrovascular (ACV), un traumatismo encéfalo craneano (TEC) o un tumor cerebral requiere tiempo, constancia y terapia especializada. Sin embargo, las dificultades de traslado, la distancia de los centros de salud y la falta de profesionales pueden impedir que muchas personas reciban la atención que necesitan.

La académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, Jazmín Flores, plantea que la telemedicina puede contribuir a reducir estas barreras y ampliar las oportunidades de rehabilitación. “La evidencia científica respalda esta alternativa, especialmente en personas con afasia, una alteración que afecta la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje y que puede presentarse en alrededor de un tercio de quienes sufren un ACV”, explica.

También agrega que “la terapia fonoaudiológica mejora la comunicación cotidiana y puede favorecer habilidades como la lectura y la escritura. Algunos análisis internacionales identifican mayores avances cuando los pacientes acumulan entre 20 y 50 horas de terapia, complementadas con ejercicios en el hogar”, detalla la docente.

Más terapia y menos barreras: cómo la telerehabilitación ayuda a pacientes con ACV

Una revisión de más de una veintena de estudios, que incluyó a cerca de dos mil personas que sufrieron un ACV, establecieron que que la rehabilitación a distancia no es inferior a la presencial. Otra revisión centrada en la afasia llegó a resultados similares.

“En Noruega, pacientes que recibieron cinco horas semanales adicionales de telerehabilitación mejoraron algunas habilidades del lenguaje y más del 90% manifestó satisfacción con la experiencia. En el Reino Unido, un estudio que involucró a cerca de 300 personas observó que la práctica diaria mediante un programa computacional permitió aumentar las horas de entrenamiento y mejorar la capacidad para encontrar palabras.

“Estos beneficios son relevantes para quienes dependen de familiares para trasladarse o viven lejos de los centros de atención. La terapia a distancia también puede facilitar una mayor participación de las familias en el proceso de recuperación”, destaca Flores.

Los desafíos de la telerehabilitación en Chile

Desde 2023, la Ley 21.541 permite a los prestadores de salud entregar atención mediante telemedicina. Sin embargo, su implementación aún enfrenta algunas dificultades. Un estudio con fonoaudiólogos chilenos que atienden a personas con afasia identificó problemas de conexión a internet, llamado “Telemedicina en fonoaudiología para personas con afasia: barreras y facilitadores en el contexto chileno, publicado en la Revista Chilena de Fonoaudiología”, explico que existen dificultades para utilizar la tecnología y falta de equipos proporcionados por las instituciones.

“La telerehabilitación no debe reemplazar todas las atenciones presenciales. Algunas evaluaciones requieren contacto directo y ciertos pacientes necesitan apoyo especializado que no siempre es posible ofrecer a distancia”, explica.

De esta manera, la telerehabilitación se posiciona como una alternativa para ampliar las oportunidades de recuperación de personas con secuelas de un ACV o daño cerebral. Sin embargo, su efectividad también depende de garantizar el acceso a tecnología, contar con profesionales capacitados y combinar adecuadamente las sesiones a distancia con la atención presencial. El objetivo es que las dificultades geográficas o de traslado no se conviertan en un obstáculo para acceder a un tratamiento oportuno y mantener la continuidad de la rehabilitación.

El desafío consiste en integrar ambas modalidades, facilitar el acceso a internet y dispositivos, y capacitar a los equipos de salud y a las familias. “Para quienes viven con secuelas de un daño cerebral, cada oportunidad de terapia cuenta, y acercar la rehabilitación puede marcar una diferencia concreta en su vida cotidiana”, concluye.