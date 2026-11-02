Otra vez con la llave: PDG deja en suspenso su voto sobre acusación contra Rabat

El Partido de la Gente (PDG) vuelve a quedar en una posición decisiva en el Congreso, esta vez frente a la acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sin embargo, sus diputados todavía no muestran sus cartas. Tras reunirse este lunes, la bancada mantuvo en suspenso su decisión hasta conocer los fundamentos del libelo, pese a las expectativas que había generado Franco Parisi sobre una definición conjunta.

Según explicaron desde la bancada a El Mostrador, el encuentro, que concluyó cerca de las 20:30 horas, correspondió a la reunión habitual de los lunes después de la sesión de Sala. Parisi no participó y la acusación contra Rabat tampoco fue el único asunto abordado.

La posición de los parlamentarios es esperar. Mientras la oposición no presente formalmente el documento, no definirán si apoyarlo o rechazarlo. Una vez conocidos sus argumentos, evaluarán también la posibilidad de otorgar libertad de acción a los diputados, aunque la intención sigue siendo votar en bloque, precisaron desde el PDG.

Condiciones antes de comprometer votos

La postura había sido anticipada por el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, quien durante la tarde puso freno a las presiones para que el partido adelantara su decisión.

“Nos están pidiendo pronunciamiento y a nosotros nos llama la atención porque no hay ninguna acusación constitucional presentada para saber cuáles son los fundamentos”, afirmó en un punto de prensa en el Congreso.

“Es difícil poder pronunciarse respecto de algo que no existe. No podemos inventar un texto”, agregó, advirtiendo sobre el riesgo de “chacrear esta herramienta”.

Pero el diputado dejó clara otra cosa: no comprometer los votos para destituir a Rabat tampoco significa respaldar su continuidad.

“Si nosotros hubiésemos estado en el Gobierno, en 24 horas (Rabat) hubiese estado fuera de su cargo”, aseguró.

Valenzuela también anunció que el PDG presentará un proyecto con una norma transitoria e interpretativa para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a las cuestionadas rebajas de penas.

“Es impresentable que hace tres años no se hayan preocupado de las víctimas”, reprochó, apuntando al vacío legal que, a juicio de la bancada, debió corregirse anteriormente.

Parisi quiere unidad, pero la llave sigue sin girar

Durante la mañana, Franco Parisi había anunciado que los diputados discutirían su postura, insistiendo en que el objetivo era actuar como bloque.

“La idea es que debe ser un voto en bloque”, afirmó en Radio Agricultura, aunque reconoció que no tiene facultades para imponer una orden partidaria.

El dirigente también endureció sus cuestionamientos a Kast por mantener al ministro, asegurando que la mayoría de los parlamentarios con quienes conversó le había recomendado removerlo antes de 24 horas.

Sin embargo, pedir la renuncia de Rabat y respaldar una acusación constitucional son decisiones distintas, especialmente en una bancada donde ya se han reconocido posiciones contrapuestas.

La calculadora

La indefinición mantiene pendiente una de las principales incógnitas para la oposición. Según los cálculos parlamentarios difundidos hasta ahora, sus partidos reunirían inicialmente 64 votos, frente a los 78 necesarios si participan los 155 diputados. Los 14 integrantes de la bancada del PDG podrían inclinar la balanza, aunque también podrían surgir apoyos desde otros sectores.

El partido ya desempeñó un papel decisivo en anteriores votaciones, como la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, aprobada en junio con respaldo de buena parte de sus parlamentarios.

Ahora, mientras Kast mantiene su respaldo a Rabat y la oposición prepara el libelo por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, el PDG optó por reservar su definición.

Parisi quiere un voto en bloque, Valenzuela exige conocer primero los fundamentos y la bancada mantiene abiertas todas sus alternativas. Por ahora, el partido que podría inclinar la balanza no entrega sus votos ni al Gobierno ni a la oposición.