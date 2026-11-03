Vainas de munición halladas en Tumbes se convierten en arte: artista inaugura “Desmantelar”

Un paseo dominical por la península de Tumbes, en 2022, terminó convirtiéndose en el punto de partida de Desmantelar, la primera exposición individual de la artista visual penquista Paula Martínez Montt, que se inauguró el martes 27 de octubre en Sala de Obra, en Concepción.

Allí, entre cráteres en el suelo erosionado y un letrero que prohibía el ingreso, la artista encontró decenas de vainas de munición militar que hoy, grabadas con derechos humanos, verbos y reglas de juego, dan forma a una muestra que puede visitarse de manera gratuita durante los próximos días.

Nacida en Concepción y formada en la Universidad de Chile, Martínez Montt ha desarrollado su carrera principalmente entre Santiago, Buenos Aires y São Paulo. En la región, su trabajo se ha exhibido en la muestra bipersonal Cuerpos Desarraigados (2021), en el Centro Cultural de Hualpén, donde presentó su tesis junto a la de Milena Moena, y en la exposición colectiva La hierba florece de noche (2022), en Galería Aura de Concepción. Desmantelar marca su debut como solista.

Un hallazgo entre el alambre de púas

La historia comenzó cuando Martínez Montt y un grupo de amigos buscaban una playa para descansar tras una semana de trabajo. Para llegar debieron cruzar una reja de alambre de púas y atravesar un terreno marcado por cráteres, «como si hubieran caído granadas en el sector», relató la artista durante la inauguración. Fue entonces cuando el sol comenzó a rebotar sobre unos objetos metálicos cubiertos de polvo: eran vainas calibre 5,56 x 45 mm OTAN, del tipo que utiliza el fusil de asalto Galil ACE del Ejército de Chile.

«Fue un hallazgo que conectó muchas de las preguntas que venía formulando. De alguna manera, las vainas comenzaron a responder materialmente aquello que hasta entonces yo solo podía plantear con palabras», explicó Martínez Montt.

La artista se interesó por su condición de resto: objetos que mantienen una relación material con la violencia, aunque ya no cumplan su función original. A partir de ahí comenzó a explorar qué ocurre cuando esos restos ingresan en otros sistemas de significado.

Cuatro operaciones sobre un mismo material

La exposición se articula en cuatro obras. En Derecho de Nacimiento, las vainas se convierten en soporte de una declaración de derechos humanos; en Infinitivo, reciben verbos como cuidar, construir o amar, que nombran acciones abiertas a quienes decidan realizarlas.

En Correlación de fuerzas, se transforman en piezas de ajedrez y entran en un sistema de reglas, estrategias y capturas que el público está invitado a jugar; y en Lo Común, la palabra deja de ser algo que solo se observa para convertirse en una experiencia de participación.

«Estas obras no buscan borrar la historia material de los objetos ni sugerir que la violencia desaparece porque adquieren una nueva forma. Me interesa, por el contrario, mantener esa tensión y observar cómo cambia nuestra relación con el material cuando lo desplazamos de su función original», señaló la artista.

De Tumbes al Cono Sur

Desmantelar es parte de una investigación que Martínez Montt desarrolla desde hace algunos años en torno al territorio, las estructuras de poder, los derechos humanos y las formas en que la violencia se inscribe en los espacios que habitamos. Viajes recientes a Argentina y Brasil le permitieron ampliar esas preguntas y reconocer vínculos entre distintas realidades latinoamericanas: el extractivismo, las lógicas neoliberales de explotación, los mecanismos de represión y las herencias de las dictaduras y de la Operación Cóndor.

«Argentina se me apareció casi como un oráculo, adelantando un posible pronóstico para Chile. Y entonces me pregunté: ¿somos realmente tan frágiles frente al olvido?», contó sobre su paso por ese país en 2024. Esas observaciones alimentan también T.A.N., un proyecto de investigación que la artista desarrolla sobre las ecologías en zonas de sacrificio y las estructuras de poder que las producen y administran.

Sobre el título de la muestra, Martínez Montt explicó: «Desmantelar puede significar desmontar una estructura, examinar cómo está construida, revelar sus mecanismos o impedir que siga funcionando de la misma manera. Pero también puede abrir la posibilidad de imaginar otras formas de relación».

La producción de las obras contó con la colaboración de Taller Metal y Fuego, que guió el trabajo en bronce; de Roxana Tapia, a cargo de los grabados en las vainas, y de Francisco Urra, de Taller Carpintería. La artista invita al público a recorrer la exposición «sin la obligación de encontrar una única interpretación» y, por supuesto, a jugar.

La exposición contempla además visitas guiadas, dirigidas principalmente a personas interesadas en la arquitectura y las artes.

Datos de la exposición

Exposición: Desmantelar, de Paula Martínez Montt

Desmantelar, de Paula Martínez Montt Lugar: Sala de Obra, Tucapel 482, Local 94, Concepción

Sala de Obra, Tucapel 482, Local 94, Concepción Inauguración: martes 27 de octubre de 2026

martes 27 de octubre de 2026 Hasta: viernes 6 de noviembre de 2026.

viernes 6 de noviembre de 2026. Horario: lunes a viernes, de 14:30 a 19:00 horas

lunes a viernes, de 14:30 a 19:00 horas Entrada: gratuita y abierta a todo público

gratuita y abierta a todo público Redes: @plmtzmtt @saladeobra

@plmtzmtt @saladeobra Visitas guiadas: disponibles, orientadas especialmente a público de arquitectura y artes. Agendar directamente con la artista. (+56956206474 paularttt@gmail.com)