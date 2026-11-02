Empieza x acá: Kast ata su autoridad a Rabat

Mantener a Fernando Rabat en Justicia compromete cada vez más la autoridad de José Antonio Kast: esa es la advertencia de Marco Moreno en este capítulo de Empieza por Acá. El analista sostiene que el Presidente cae en la “trampa de la autoridad presidencial”: intenta demostrar que nadie le impone la salida de un ministro, pero termina vinculando su propio respaldo a una decisión ampliamente cuestionada.

Junto a Fran Castillo, Moreno y Cristian Leporati analizan la crisis por las rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales, la caída en las encuestas y la salida del subsecretario Luis Silva. Leporati cuestiona la desconexión del Gobierno con la ciudadanía y la falta de diversidad del gabinete, mientras Moreno advierte que cambiar nombres no resuelve las fallas en la toma de decisiones.

El panel también debate la acusación constitucional contra Rabat, las tensiones del oficialismo y el papel del vocero Gonzalo Arenas, con Kast de gira por Europa. La discusión deja una pregunta central: cuánto puede sostenerse una autoridad que busca mostrar firmeza, pero no logra corregir el origen de la crisis.