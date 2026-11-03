La cicuta (Conium maculatum) es una planta venenosa presente en Chile, y su ingestión accidental puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte. Tras las lluvias, su proliferación en campos y caminos de distintas regiones de nuestro país vuelve a exponer el riesgo sanitario que representa.

Para Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), su presencia en espacios frecuentados por la población obliga a reforzar las medidas de prevención.

Una planta venenosa que se confunde con el perejil

El principal problema, explica el especialista, es que la cicuta se parece a especies comestibles como el perejil y a otras plantas silvestres. Esa semejanza expone a quienes recolectan vegetales sin una identificación botánica confiable.

Según antecedentes del Instituto de Salud Pública (ISP), la planta tiene tallos lisos y huecos, a menudo con manchas violáceas, hojas muy divididas y pequeñas flores blancas agrupadas en umbelas. Torres advierte que “estos rasgos no bastan para determinar si una planta es segura para el consumo”. Además, todas sus partes son tóxicas.

Cómo actúa la cicuta en el organismo

El toxicólogo detalla que el daño se debe a alcaloides piperidínicos, en especial la coniína y la γ-coniceína, que actúan sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina del sistema nervioso. Luego de una estimulación inicial, estas sustancias pueden provocar un bloqueo neuromuscular, con debilidad progresiva y parálisis de los músculos respiratorios.Por eso, señala Torres, una exposición que parece leve puede transformarse en una emergencia vital.

Síntomas y tratamiento de intoxicación por cicuta

Entre las manifestaciones clínicas figuran:

Náuseas

Vómitos

Salivación excesiva,

Mareos, temblores,

Alteraciones de la frecuencia cardíac

Dificultad para coordinar los movimientos.

En los casos graves aparecen parálisis, alteración del estado de conciencia e insuficiencia respiratoria.

Los síntomas pueden presentarse con rapidez, y el académico recalca que, ante la sospecha de una ingestión, no hay que esperar a que se manifiesten para pedir ayuda médica.

Tampoco existe un antídoto específico. El tratamiento hospitalario se basa en medidas de soporte vital, vigilancia respiratoria y cardiovascular y, cuando corresponde, ventilación mecánica. Según Torres, detectar a tiempo la exposición y recibir atención médica oportuna reduce las complicaciones.

Cómo prevenir una intoxicación y qué hacer ante una ingestión

El especialista recomienda no recolectar ni consumir plantas silvestres de identificación incierta, evitar las preparaciones caseras con vegetales desconocidos y supervisar a niños y mascotas en lugares donde crezcan plantas sospechosas.

Si ocurre una posible ingestión, la indicación es acudir de inmediato a un servicio de urgencia, sin inducir el vómito ni administrar remedios caseros. Torres agrega que una fotografía de la planta, tomada sin exponerse a ella, puede ayudar a identificarla, siempre que no retrase la consulta.

En este contexto, el especialista insiste en que la principal medida de prevención es evitar el consumo de plantas silvestres cuya identificación no sea segura. Debido a la toxicidad de todas las partes de la cicuta y a la rapidez con que puede evolucionar una intoxicación, reconocer el riesgo y acudir oportunamente a un servicio de urgencia ante una posible ingestión puede ser clave para evitar consecuencias graves.