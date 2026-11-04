Estudio muestra amplio respaldo a la Teletón y demanda un rol activo del Estado en la rehabilitación

A pocos días de una nueva edición de la Teletón, el GPS Ciudadano de Datavoz evidenció que el 71,9% de los hogares realizó aportes económicos durante la última campaña. Además, el estudio identificó una relación entre las donaciones, la confianza en la administración de los fondos y el seguimiento de la transmisión televisiva.

La medición de septiembre de 2026, basada en 1.083 entrevistas, muestra que un 71,9% de las personas encuestadas señala que alguien de su hogar realizó un aporte económico durante la última campaña. En tanto, un 20,4% indica que no hubo contribuciones y un 7,7% no lo recuerda.

Respecto de la administración de los recursos, un 68,8% manifiesta tener mucha o bastante confianza en que los fondos recaudados son utilizados adecuadamente. De este grupo, un 21,2% declara mucha confianza y un 47,6% bastante. Por el contrario, un 26,8% expresa poca confianza y un 4,4% ninguna.

Para Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, los resultados reflejan la capacidad de convocatoria de la iniciativa y el vínculo entre la disposición a colaborar y la confianza en el destino de los aportes.

“La Teletón sigue despertando una enorme solidaridad, y lo interesante es que esa disposición a ayudar va de la mano con la confianza. Entre quienes señalan que en sus hogares se hicieron aportes, la confianza en el uso de los recursos es mucho mayor. Esto nos muestra que no se trata solo de donar, sino también de creer en lo que se está apoyando. Y esa confianza es uno de los grandes valores que una campaña como la Teletón necesita cuidar”, señala Valenzuela.

Aportes económicos y confianza marcan el seguimiento de la campaña

Uno de los principales hallazgos del GPS Ciudadano surge al comparar la participación económica, la confianza en el uso de los recursos y el seguimiento de la transmisión televisiva.

En el total de la muestra, un 37,5% declara seguir mucho o bastante la transmisión de la Teletón. Sin embargo, esta cifra aumenta entre quienes señalan que en sus hogares realizaron aportes económicos.

En ese grupo, un 48,2% sigue mucho o bastante la transmisión, frente al 9,8% de quienes indican que no hubo contribuciones en sus hogares.

La confianza también presenta diferencias significativas. Entre quienes reportan aportes económicos, un 79,7% manifiesta mucha o bastante confianza en la administración de los recursos. En contraste, entre quienes señalan que no hubo donaciones, la cifra llega al 40,9%.

De esta manera, los resultados muestran una asociación entre las tres dimensiones: quienes declaran contribuciones económicas en sus hogares también tienden a seguir más activamente la campaña y a expresar mayor confianza en el destino de los fondos.

Estado y organizaciones privadas: el modelo que concentra mayor respaldo

El estudio también abordó quién debería asumir la responsabilidad de financiar y garantizar la rehabilitación y atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La mayoría de las personas encuestadas se inclina por un modelo de colaboración entre el Estado y las organizaciones privadas. Esta alternativa concentra un 57,5% de las preferencias, mientras que un 34,1% considera que la responsabilidad debería recaer principalmente en el Estado, mediante recursos públicos.

En tanto, solo un 5,2% respalda un modelo sustentado principalmente en organizaciones de la sociedad civil y aportes privados. En conjunto, las cifras reflejan un amplio respaldo a la participación estatal en la rehabilitación, ya sea como principal responsable o mediante un esquema compartido con entidades privadas.

Al respecto, Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, destacó la importancia de combinar la solidaridad ciudadana con la responsabilidad pública.

“La Teletón demuestra que existe una gran disposición a ayudar, pero también que las personas esperan que el Estado tenga un papel importante en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La solidaridad es fundamental, pero no puede ser la única respuesta. Lo que nos dice este estudio es que ambas cosas pueden ir de la mano: el compromiso de las personas y las organizaciones privadas, junto con un Estado que asuma su responsabilidad”, concluye Fábrega.