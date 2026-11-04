Colapso de grúa: formalizarán a siete ejecutivos y trabajadores de empresa Pingon Chile

A 21 meses de la mediática caída de una grúa torre de la empresa Servicios Pingon Chile Ltda. en el stripcenter Costanera Arica, la Fiscalía Regional de Arica tomó una decisión respecto de la investigación del accidente, que dejó un operario fallecido y otro con lesiones graves.

El órgano persecutor finalmente formalizará a siete ejecutivos y trabajadores de la empresa responsable de la provisión y el montaje de esta grúa de 70 metros, que colapsó sobre el edificio del ala norte del centro comercial, donde funcionaban el gimnasio Smart Fit, la cafetería 890 y un preuniversitario.

En exclusiva, el fiscal jefe Anatole Larrabeiti Yáñez confirmó a Aquí Arica que solicitaron una audiencia para formalizar la investigación, que apunta a perseguir un cuasidelito de homicidio, por la muerte del operario peruano Damián Negreros Segura, y de cuasidelito de lesiones graves, por las heridas sufridas por el trabajador haitiano Josué Mesilas, quien formaba parte del equipo de montaje.

En el listado de imputados figuran el representante legal de Pingon Limitada y constructor civil, Pablo Vidal Veloso; el ingeniero civil industrial Carlos Díaz Aránguiz; Jorge Barahona Pailamilla; el constructor civil Guillermo Andrés Pérez Galaz; el obrero Raúl González Castro; el mecánico industrial venezolano, Herlys Machado Machado; y el obrero venezolano Giuseppe Quaglia Cárdenas.

La audiencia de formalización fue fijada por el Juzgado de Garantía para el 14 de enero del próximo año, es decir, 11 días antes de que se cumplan dos años del fatídico desplome de la grúa torre de 70 metros, que dañó el edificio del ala norte del centro comercial y la losa del estacionamiento y su subterráneo, además de aplastar más de una decena de vehículos.

Grúa mal armada

Sobre las causas que generaron el desplome de la grúa, la Fiscalía apunta a una sola tesis: que el aparato fue mal montado, desatendiendo las instrucciones y la utilización de todas las piezas que involucraban sus armado.

Larrabeiti reconoció que la investigación ha sido compleja, “ya que tuvimos que hacer un sinnúmero de peritajes y que tuvieron que ampliarse. Tuvimos que revisar los sumarios de la Seremi de Salud y de la Dirección del Trabajo. Este caso es lo más parecido cuando se investiga una negligencia médica y por eso nos tomamos el tiempo necesario para realizar todos los peritajes que se requerían para un caso de esta envergadura. No formalizamos inicialmente, porque si lo hubiésemos hecho, habría existido un plazo que nos apremiara. Aquí el único plazo que nos apremia es la prescripción”.

¿Cuál es la tesis de la investigación? El fiscal sostuvo que las indagaciones apuntan a que la grúa fue mal armada: “Lo que podemos decir, en términos muy simples, es que le faltaron tornillos, tuercas y seguros donde sí las pusieron. Eso estaba a simple vista. En términos muy chilenos, si se requerían diez tornillos, solo había tres en el armado de la grúa. Esto habría significado una negligencia absoluta. Es inexcusable, desde mi punto de vista, más con un fallecido, más con una persona con lesiones graves, y con todo lo que podría haber pasado si hubiese sido un día con alta afluencia de público “.

Esa línea investigativa es la que también fue expuesta en la querella que presentó Euroamérica Seguros de Vida S.A. el 22 de junio de 2025, por los daños estructurales severos en la losa, el sistema de estacionamiento subterráneo y las superficies comerciales, además de la destrucción de 16 vehículos particulares.

En la acción judicial se establece que “en este caso los documentos técnicos y el procedimiento de desarme revelan anomalías en la fijación del tramo telescópico, contrapesos sueltos y una inestabilidad grave antes del colapso. La existencia de una grúa incompleta (grúa N° 520) y la necesidad de alzaprimas para asegurar sectores críticos después del siniestro confirman que las

condiciones de operación estaban por debajo del estándar exigido”.

Es por ello –sostiene el libelo– que “se creó un riesgo jurídicamente desaprobado, al operar maquinaria pesada sin los resguardos técnicos exigidos en un espacio colindante con un centro comercial en funcionamiento”.

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