Kast prepara amplio cambio de gabinete que incluiría salida de Rabat y ajustes en el Segundo Piso

El Presidente José Antonio Kast prepara una reestructuración ministerial de mayor alcance que incluiría la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cambios en otras carteras y ajustes en el Segundo Piso de La Moneda, en medio de la mayor crisis política que ha enfrentado desde marzo por las rebajas de condenas y el deterioro de la aprobación del Gobierno.

Según pudo conocer El Mostrador de fuentes del oficialismo, el rediseño estaba previsto inicialmente para enero, pero la controversia que enfrenta el titular de Justicia, sumada a los resultados de las encuestas y los problemas de coordinación política, habría acelerado los planes del Ejecutivo.

La intención sería dar inicio a una nueva etapa de la administración, incorporando figuras con mayor experiencia política y reforzando la conducción del Gobierno.

La próxima semana aparece como una posible ventana para concretar los movimientos. Kast regresará este viernes 6 de noviembre de su gira europea y el sábado 14 partirá hacia Asia, donde tiene contempladas visitas a Vietnam, China y Japón, además de su participación en la cumbre de APEC.

Uno de los principales cambios sería la salida de Rabat, cuya continuidad ha sido defendida personalmente por el Mandatario pese a las presiones de la oposición y de sectores oficialistas.

Este martes, desde Italia, Kast reiteró su respaldo al secretario de Estado. “La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”, afirmó.

Sin embargo, la crisis ha coincidido con una caída en el respaldo ciudadano al Gobierno. Según Cadem, la aprobación presidencial llegó a 29% durante la última semana de octubre, mientras la desaprobación alcanzó el 66%.

La encuesta Criteria, por su parte, registró un 25% de aprobación y un 65% de rechazo, en contraste con el 46% de respaldo que Kast tenía al inicio de su mandato.

En este escenario, una modificación más amplia del gabinete permitiría incorporar la salida de Rabat dentro de una renovación general del equipo ministerial, en lugar de limitar los cambios exclusivamente a Justicia. Según observadores de la política, el cambio de gabinete es una estrategia para ocultar el costo del error político, mostrándolo como un ajuste para un Gobierno 2.0

Entre los ministerios que estarían bajo evaluación figuran Trabajo, Segpres, Mujer y Ciencia, aunque todavía no existirían definiciones sobre todas las eventuales modificaciones.

En Trabajo, el ministro Tomás Rau enfrenta cuestionamientos en medio de las cifras de desempleo y las dificultades para avanzar en iniciativas como Sala Cuna Universal.

En la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot ha visto reducido su protagonismo en la conducción política, mientras que en Ciencia, Ximena Lincolao ha enfrentado conflictos internos y dificultades en la reformulación de la legislación sobre inteligencia artificial.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, ha debido enfrentar tensiones dentro de su cartera y cuestionamientos por el eventual cierre de Prodemu en el marco del Presupuesto 2027.

La reorganización también alcanzaría al Segundo Piso de La Moneda, encabezado por Alejandro Irarrázaval, cuyo papel en la toma de decisiones del Ejecutivo ha generado reparos entre los partidos oficialistas.

Este lunes, Renovación Nacional solicitó revisar las responsabilidades de los asesores presidenciales, en medio de cuestionamientos a la comunicación y coordinación del Gobierno.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, no se proyectaría necesariamente la salida de Irarrázaval, pero sí modificaciones más profundas en la estructura y funcionamiento de su equipo.

El objetivo del eventual cambio de gabinete sería reforzar el componente político de una administración que, desde su instalación, privilegió perfiles técnicos e independientes.

La decisión se produciría en un momento complejo para el Ejecutivo, con una oposición que prepara una acusación constitucional contra Rabat y que ha advertido que su permanencia podría dificultar la tramitación del Presupuesto 2027.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre la reestructuración ni una nómina definitiva de ministros que abandonarían sus cargos. Sin embargo, las conversaciones dentro del oficialismo apuntan a que Kast buscaría adelantar el rediseño de su equipo antes de lo inicialmente previsto.