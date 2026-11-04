María Puerta Riera y triunfo demócrata en EEUU: “Es un voto de confianza, pero también es una orden”

El triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos representa mucho más que una derrota electoral para el presidente Donald Trump. Según la politóloga María Puerta Riera, el resultado constituye un mandato ciudadano para que la oposición enfrente los problemas económicos y fiscalice las actuaciones de la actual administración.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la profesora de Ciencia Política del Valencia College, en Estados Unidos, abordó las consecuencias de una jornada electoral en la que los demócratas consiguieron la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

El resultado, que incluyó victorias en territorios históricamente republicanos como Texas y las Carolinas, convierte al Congreso en un contrapeso institucional frente a la Casa Blanca durante la segunda mitad del mandato de Trump.

Para Puerta Riera, quien también es copresidenta de la Sección de Estudios Latinos de LASA y miembro de la Red de Politólogas, el resultado contiene una exigencia que el Partido Demócrata no debería pasar por alto.

“Creo que están dando los pasos en el sentido correcto, pero es importante que los demócratas entiendan que este triunfo es, cómo no, es un voto de confianza, pero también es una orden. Es una orden”, afirmó.

La académica sostuvo que existe un mensaje dirigido a toda la clase política estadounidense, incluidos los propios demócratas, después de dos años de predominio republicano en Washington. En ese contexto, destacó las primeras señales de quienes asumirán responsabilidades de fiscalización en la Cámara de Representantes.

Puerta Riera mencionó al congresista demócrata Robert García, de California, quien anticipó que la nueva mayoría parlamentaria utilizará sus atribuciones para investigar actuaciones del Ejecutivo y de otros actores vinculados a sus decisiones. “Ellos vienen a ejercer la función contralora del Congreso y van a iniciar su gestión con investigaciones”, explicó.

Según detalló, esas indagaciones no se limitarían necesariamente a funcionarios gubernamentales, sino que podrían alcanzar a personas externas a la administración que hayan participado en decisiones con consecuencias para Estados Unidos.

La politóloga descartó interpretar esa intención fiscalizadora simplemente como una confrontación partidista. “Yo creo que eso no es un grito de guerra. Yo lo veo más bien parte de las exigencias de un país que está viendo cómo la corrupción”, sostuvo.

A su juicio, el voto de castigo contra Trump respondió tanto a las dificultades económicas de los hogares estadounidenses como a los cuestionamientos por presuntas irregularidades en su administración.

“La gente votó por el costo de la vida, por la inflación, por los precios de los combustibles, pero también votó en contra de la corrupción que estamos viendo en esta Administración”, afirmó.

En las elecciones de medio término se renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. Con las mayorías obtenidas, los demócratas tendrán mayores herramientas para supervisar al Ejecutivo y desarrollar investigaciones parlamentarias.

Para Puerta Riera, el desafío del partido será interpretar correctamente el mensaje de las urnas: no solo como un respaldo a sus candidatos, sino también como una exigencia de resultados frente a las preocupaciones económicas y políticas que motivaron a los electores.