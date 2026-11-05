Desempleo en Chile supera el millón de personas y alertan sobre sus efectos en la salud mental

La desocupación en Chile continúa siendo motivo de preocupación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo alcanzó un 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses. En el mismo período, el número de personas desocupadas creció un 15,3%, superando el millón a nivel nacional.

Sin embargo, las consecuencias de este escenario van más allá de la pérdida de ingresos. Enfrentar la cesantía o permanecer durante meses en la búsqueda de un nuevo empleo también puede tener efectos en la salud mental, especialmente cuando la incertidumbre laboral se prolonga.

Perder el trabajo no significa únicamente dejar de percibir un sueldo. La situación también puede implicar la interrupción de rutinas, la pérdida de estabilidad, el aplazamiento de proyectos personales y un debilitamiento de los vínculos sociales. A ello se suma la preocupación por cumplir con los compromisos financieros y las dificultades para reincorporarse al mercado laboral, factores que pueden deteriorar progresivamente el bienestar emocional.

Esta relación entre desempleo y salud mental también se refleja en el 12° Termómetro de la Salud Mental en Chile, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) y la Pontificia Universidad Católica. De acuerdo con sus resultados, los síntomas depresivos moderados o severos alcanzaron un 36,7% entre las personas desempleadas, mientras que entre quienes tienen trabajo la cifra llegó al 14,1%.

La diferencia entre ambos grupos evidencia la importancia de considerar la salud mental dentro de las consecuencias sociales del desempleo, así como de facilitar el acceso a espacios de acompañamiento y atención profesional.

Señales de alerta durante la cesantía

Enfrentar un período sin trabajo puede provocar preocupación, frustración, miedo e incertidumbre. Aunque estas reacciones emocionales pueden ser esperables ante una situación adversa, es importante identificar cuándo se prolongan o intensifican y comienzan a afectar la vida cotidiana.

Entre las señales que requieren atención se encuentran el aislamiento, las alteraciones persistentes del sueño, los cambios significativos en el apetito, la pérdida de interés por actividades habituales y los sentimientos prolongados de desesperanza. Estas manifestaciones adquieren especial relevancia cuando interfieren en las relaciones personales y el funcionamiento diario.

Frente a estas dificultades, mantener ciertas rutinas puede contribuir al bienestar emocional. Establecer horarios para buscar empleo, realizar actividad física y conservar los vínculos sociales son algunas de las medidas que pueden ayudar a sobrellevar este período.

Otra alternativa es recurrir a apoyo psicológico. La atención profesional permite contar con herramientas para manejar la ansiedad, los síntomas depresivos y las dificultades emocionales asociadas a la incertidumbre laboral.

Centro Psicológico de la UCM ofrece atención a bajo costo

Ante este escenario, la Universidad Católica del Maule (UCM) dispone de un Centro Psicológico en Talca, una unidad docente-asistencial perteneciente a la Escuela de Psicología que entrega atención a niños, adolescentes y adultos.

El recinto aborda problemáticas de salud mental de baja y mediana complejidad, entre ellas sintomatología ansiosa y depresiva. Además, ofrece sesiones a bajo costo con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a servicios de atención psicológica.

Quienes estén interesados en solicitar información o acceder a sus prestaciones pueden comunicarse a través del correo electrónico centropsicologico@ucm.cl, el teléfono 71 2986473 o las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCM.

La iniciativa también contempla una ampliación territorial. A partir de marzo de 2027, el Centro Psicológico proyecta extender sus servicios a Curicó, donde comenzará a atender a la comunidad de esa ciudad.

En un contexto en que más de un millón de personas se encuentran sin trabajo, las consecuencias de la desocupación requieren una mirada que trascienda los indicadores económicos. La estabilidad financiera, las relaciones sociales y el bienestar psicológico están estrechamente relacionados, por lo que facilitar el acceso a atención profesional constituye una dimensión relevante para enfrentar los efectos de la cesantía.