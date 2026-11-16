No llegar a fin de mes, acumular cuotas pendientes o recibir constantes llamados de cobranza son situaciones que pueden afectar más que el bolsillo. Cuando las dificultades financieras se prolongan y las personas sienten que no tienen cómo responder a sus obligaciones, la presión económica puede convertirse en una fuente de angustia que repercute en su salud mental.

Cómo las deudas pueden afectar la salud mental

El sobreendeudamiento no solo representa un problema financiero. La incertidumbre sobre cómo cubrir los gastos básicos y responder a los compromisos económicos puede generar un estado de preocupación permanente, especialmente cuando no se vislumbra una solución.

Entre las primeras consecuencias pueden aparecer dificultades para dormir, estrés constante e irritabilidad. Si esta situación se mantiene en el tiempo, el malestar puede profundizarse y afectar la autoestima, las relaciones personales y el desempeño laboral.

Alejandro San Nicolás Medina, docente y experto en economía digital y finanzas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), explica que “cuando no puedes pagar y los pagos empiezan a agobiarte, aparecen el insomnio, la preocupación y el estrés constante”.

En este contexto, es importante distinguir entre el estrés asociado a una dificultad económica y un cuadro depresivo. Tener deudas no significa necesariamente desarrollar depresión, pero la presión financiera sostenida puede convertirse en un factor que afecte el bienestar psicológico y que requiere atención cuando comienza a interferir con la vida cotidiana.

Insomnio, ansiedad e irritabilidad

Las consecuencias emocionales del sobreendeudamiento pueden manifestarse inicialmente en los hábitos cotidianos. Los problemas para conciliar el sueño, la preocupación persistente por las obligaciones financieras y los cambios de comportamiento son algunas señales que pueden advertir que la situación está afectando la salud mental.

La presión también puede intensificarse cuando las personas reciben contactos frecuentes de entidades de cobranza y acreedores. Por otro lado, la preocupación por las llamadas, los mensajes y los pagos pendientes puede dificultar la concentración y reducir la capacidad de tomar decisiones.

Este desgaste no se limita al ámbito financiero. También puede repercutir en las relaciones familiares y sociales, favorecer el aislamiento y generar dificultades para desenvolverse en el trabajo.

El especialista de la VIU advierte que el insomnio prolongado puede acompañarse de episodios de tristeza profunda e irritabilidad constante. Frente a estas señales, resulta importante buscar apoyo profesional, especialmente cuando el malestar persiste o afecta el funcionamiento habitual de la persona.

Qué hacer cuando las deudas comienzan a generar angustia

Enfrentar una situación de sobreendeudamiento requiere abordar tanto el problema financiero como sus consecuencias emocionales. Reconocer que existe una dificultad es un primer paso para evitar que la preocupación se transforme en una situación paralizante.

Desde el ámbito financiero, San Nicolás Medina plantea la importancia de revisar la capacidad de pago y buscar acuerdos que permitan ordenar las obligaciones. Entre sus recomendaciones está negociar plazos más largos, establecer un presupuesto y evitar aumentar los gastos mientras se enfrenta la deuda.

También aconseja canalizar las comunicaciones con los acreedores por escrito o mediante plataformas online, cuando sea posible, para reducir el estrés asociado a los contactos telefónicos reiterados.

“Después, negociar plazos más largos, no aumentar el gasto y cumplir los plazos acordados con las entidades financieras o los acreedores. A medio y largo plazo, la situación se resuelve”, indica el experto.

Estas medidas pueden contribuir a organizar las obligaciones económicas, aunque sus resultados dependen de la situación financiera de cada persona y de su capacidad real de pago.

Reconocer el problema financiero y buscar apoyo

Las dificultades económicas pueden generar sentimientos de culpa, frustración o vergüenza, lo que en ocasiones lleva a las personas a ocultar su situación o evitar hablar sobre ella. Sin embargo, enfrentar el problema permite comenzar a evaluar alternativas y buscar orientación.

El abordaje no debería limitarse a negociar las deudas. Si la preocupación se vuelve constante, aparecen problemas persistentes de sueño, tristeza profunda o ansiedad que interfieren con la vida diaria, también es importante consultar con profesionales de salud mental.

La situación financiera y el bienestar emocional están relacionados, pero requieren respuestas distintas y complementarias. Mientras la organización de los pagos puede ayudar a recuperar cierto control sobre las obligaciones, el acompañamiento psicológico puede ser necesario para abordar el impacto emocional del sobreendeudamiento.

Reconocer que existe un problema, buscar orientación y evitar enfrentarlo en aislamiento son pasos relevantes para comenzar a recuperar el bienestar.