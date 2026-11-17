Pocas veces durante la última década la discusión de la Ley de Presupuestos ha concentrado un debate tan relevante respecto al financiamiento y a las condiciones necesarias para el desarrollo del sistema universitario.

Hoy vemos una preocupación transversal en los posibles efectos de debilitar el financiamiento a las universidades, comprometiendo capacidades académicas y científicas: según el CRUCH, el proyecto reduce los aportes basales en más de $36.000 millones. Es una preocupación genuina que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia realidad institucional, con el fin de preservar y proyectar nuestro rol educativo como universidad regional y pública, en la que la mayoría de nuestros estudiantes proviene de establecimientos municipales y particulares subvencionados, y cerca de dos tercios de nuestra matrícula de pregrado estudia con gratuidad.

En ese contexto, es importante reconocer que el sistema universitario es diverso y las decisiones presupuestarias no afectan del mismo modo a las distintas instituciones. Nuestra Universidad no es estatal, sin embargo, cumplimos una reconocida función pública y territorial como universidad pública no estatal, fundada con un espíritu ciudadano, integrante del CRUCH y de la Red G9. Nuestro rol en el desarrollo del sur austral nos exige responsabilidad, unidad institucional y una mirada de largo plazo en la generación de oportunidades para nuestros estudiantes.

Como han advertido las universidades, los aranceles regulados de la gratuidad no cubren el costo real de las carreras, y esa brecha se financia en parte importante con los aportes basales que hoy se propone reducir. El recorte propuesto, además, no afecta a todas las instituciones por igual: recae con mayor fuerza en las universidades regionales que reciben mayoritariamente a estudiantes con gratuidad, como la nuestra.

La sostenibilidad financiera es un desafío común de las universidades chilenas y del cual nuestras instituciones están plenamente conscientes. En este ámbito, nos encontramos con dos dimensiones relevantes: por un lado, la discusión nacional respecto a la visión de largo plazo de la educación universitaria y la forma de abordarla presupuestariamente. Por el otro, la manera en que nuestras instituciones gestionan sus propias problemáticas de sostenibilidad.

Pero hay algo que no se debe olvidar: la sostenibilidad no constituye un fin en sí mismo. Es una condición necesaria para asegurar una formación de calidad para nuestros estudiantes, para tener la capacidad de acompañar sus trayectorias académicas y, en suma, para cumplir con las funciones que la sociedad espera de nosotros.

Respecto de la primera dimensión, el pasado lunes 9 de noviembre, el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) presentó al Ministerio de Hacienda una propuesta con una agenda de largo plazo para el desarrollo de la educación superior. En ella se plantea mantener en términos reales el financiamiento basal de 2026, revisar la duración de las carreras, corregir los problemas en los aranceles regulados asociados a la gratuidad y avanzar hacia un sistema de crédito estudiantil contingente al ingreso, sin trasladar el riesgo financiero a las universidades. Como Universidad Austral de Chile, respaldamos esta propuesta.

En cuanto a la dimensión de la gestión interna de la sostenibilidad, se debe prever un escenario que podría forzar a las universidades a compatibilizar restricciones fiscales con la necesidad de preservar la calidad y las capacidades académicas, científicas y culturales. Sin embargo, tampoco se debe desconocer el riesgo de que ello genere situaciones no deseadas y, más aún, obligue a privilegiar ciertas funciones por sobre otras, desdibujando la complejidad y sentido de la formación y quehacer universitario.

El compromiso de la Universidad Austral de Chile es y ha sido avanzar con responsabilidad institucional para mantener y proyectar nuestra sostenibilidad financiera, resguardar la calidad y la investigación científica, y priorizar adecuadamente los recursos, siempre fortaleciendo los espacios de participación y diálogo con nuestra comunidad.

El escenario presupuestario no debe dividirnos ni enfrentarnos. Debe convocarnos a una tarea compartida: defender el valor público de nuestra Universidad, asumir con responsabilidad sus desafíos y construir las condiciones para que nuestros estudiantes reciban la formación que merecen y contribuyan al desarrollo de las regiones y del país.

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