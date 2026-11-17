En China conocen Chile mejor de lo que nosotros los conocemos a ellos. Con esa impresión volvimos de un viaje reciente en el que, representando a AthenaLab –centro de estudios de relaciones internacionales, seguridad y defensa–, fuimos recibidos al más alto nivel en la Cancillería y en varios centros de estudio. Impresiona su preparación, su profesionalismo y el conocimiento que tienen de nuestro país y de la región.

Todos sabemos que China es hoy nuestro principal socio comercial. Pocos, sin embargo, la comprendemos en su entera dimensión. Y viene al caso, porque del 16 al 20 de noviembre se realiza el ChileWeek China, con una delegación de más de 70 personas en Beijing, Shenzhen y Shanghái, y el 18 y 19 sesiona en Shenzhen la Cumbre de Líderes de APEC, que China preside por tercera vez en su historia. Es el momento oportuno para preguntarnos en serio qué es China y cuánto sabemos de ella.

Como nos enseñó el gran diplomático Henry Kissinger, más que un país, China es un fenómeno espiritual y cultural. Pareciera que ha existido desde siempre, más allá de un acto fundacional en una fecha específica o una particular demarcación geográfica. El filósofo Confucio y el estratega militar Sun Tzu son prueba de ello. Su sabiduría permeó el mundo entero y sigue plenamente vigente.

En su historia milenaria China ha tenido altos y bajos, pero también una constante. A través de numerosos emperadores y dinastías mantuvo un hilo conductor que privilegió la unión, la armonía y el desarrollo cultural y material. Durante buena parte de los últimos dos milenios fue una de las regiones más prósperas y avanzadas del mundo.

Qin Shi Huang, el emperador vinculado a los soldados de terracota, unió los distintos reinos en el siglo tercero antes de Cristo y creó una burocracia capaz de administrar el imperio, con una dureza implacable hacia toda disidencia. Desde mediados del siglo XIX, en cambio, sobrevino un período tumultuoso de guerras civiles y pérdida de su integridad territorial a manos de potencias extranjeras, que terminó con la caída de la última dinastía, la Qing, a comienzos del siglo XX.

Luego de muchos sufrimientos, y tras el costo humano inmenso del período maoísta, China volvió a encontrar su rumbo con Deng Xiaoping y se ha convertido nuevamente en un actor de peso en el concierto de las naciones. Hoy todo parece indicar que son cuatro los pilares que sustentan su renovada aspiración: prosperidad, seguridad, estabilidad y armonía.

Para asegurar la paz y su integridad territorial se ha transformado en una formidable potencia militar, capaz de sostener tensiones con India, con Japón y en el Mar de China Meridional, y de desafiar incluso a los EE.UU. Taiwán, refugio de los nacionalistas que huyeron durante la guerra civil, es para los chinos continentales el último capítulo pendiente de la reunificación.

La relación con Chile, en el intertanto, ya está cambiando de carácter. En 2025 nuestras exportaciones a China, sin considerar cobre ni litio, alcanzaron los US$ 9.585 millones, un 5,2% más que el año anterior, y las de servicios tecnológicos llegaron a US$ 71 millones, un récord histórico. Por primera vez ChileWeek lleva diez empresas chilenas de base tecnológica. Es poco todavía, pero es la dirección correcta.

De China nos interesa una lección precisa. No son sus instituciones políticas las que debemos imitar, sino su capacidad de ejecutar, de planificar en el largo plazo y de sostener un propósito nacional durante décadas. Si de verdad queremos superar la trampa de los ingresos medios y llegar a ser un país plenamente desarrollado, en eso tenemos mucho que aprender.

De EE.UU., en cambio, heredamos los principios. Los ideales del sueño americano, las ideas de los Padres Fundadores que sirvieron de inspiración a nuestros Padres de la Patria, la democracia liberal con todas sus imperfecciones. Un método de desarrollo y unos fundamentos políticos. No hay contradicción alguna en ello.

Hoy la relación de Estados Unidos con los países de América está inspirada en una renovada edición de la doctrina Monroe. Reconocemos su entusiasmo por el desarrollo del hemisferio y su preocupación por la seguridad regional, sin ser el “patio trasero” de nadie.

En la nueva era multipolar Chile, como uno de los países más avanzados de la región, juega un rol significativo. Felizmente tenemos en Beijing a un destacado diplomático de carrera, Alfonso Silva, que sabrá orientar esta relación fundamental y llevarla hacia nuevos horizontes.

Pero la tarea es mayor que una embajada y mayor que una semana en noviembre. Consiste en comprender que podemos mirar a Oriente sin dejar de ser quienes somos, y en usar lo que aprendamos para llegar a ser esa nación desarrollada, digna, libre, próspera, segura y en paz a la que aspiramos la gran mayoría de los chilenos.

Esa es la madurez que nos falta. Y está plenamente a nuestro alcance.

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