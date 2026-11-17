Más de la mitad de los adultos chilenos (53%) no logra comprender textos simples, identificar información explícita ni seguir instrucciones básicas.

Es el peor resultado entre los 31 países que midió la OCDE en la encuesta PIAAC 2023.

A partir de ese dato, el documento “Chile no crece más porque no lee mejor. Estimación del impacto de mejorar las habilidades lectoras”, elaborado por Fundación Phaway y Horizontal, calcula por primera vez cuánto le cuesta al país esta deuda y cuánto ganaría si la resolviera.

Sin intervención, el escenario es de declive

El estudio proyecta el PIB per cápita de Chile entre 2025 y 2050. Si no se hace nada, el envejecimiento de la población que proyecta el INE haría caer el PIB per cápita de US$37.774 a US$34.700 en 2050. Con una intervención sostenida en comprensión lectora adulta durante 25 años, llegaría a US$66.900, unos US$32.200 más por persona al año.

Con ese nivel, Chile dejaría la cuarta peor posición de la OCDE y entraría en la franja de los países desarrollados consolidados.

Para llegar a esta cifra, el documento usa dos metodologías independientes.

La primera es un modelo de transición tipo cadena de Markov: divide a la población adulta en cinco grupos según su nivel lector, asigna a cada grupo una productividad y una tasa de participación laboral, y proyecta cómo cambia esa distribución en el tiempo.

La segunda es un motor de validación basado en la elasticidad que estimaron Hanushek y Woessmann (2012) con evidencia de 50 países, que relaciona el puntaje lector nacional con el crecimiento económico. Esta segunda vía proyecta US$64.100 en 2050, de modo que ambos modelos coinciden en torno a los US$64.000–67.000.

Una inversión que se paga sola

El estudio sostiene que la lectura no debe tratarse como gasto social, sino como infraestructura. Es la base cognitiva de todo lo demás: se aprende matemática leyendo enunciados, un oficio leyendo manuales y un derecho leyendo contratos.

Por eso, según el documento, la pregunta no es si cabe en el presupuesto del año, sino cuánto rinde.

Los números son elocuentes:

• US$3,6 billones (millones de millones de dólares) es el valor presente del beneficio. El costo de cualquier programa real de fomento lector es una fracción pequeña de esa cifra.

• US$131.700 millones más de recaudación fiscal al año hacia 2050, sin subir impuestos. Según el estudio, la revolución lectora financiaría todo lo demás que el Estado quiera hacer.

La lección de Asia del Este

El documento compara dos trayectorias. Entre 1960 y mediados de la década de 2010, Asia del Este multiplicó por nueve su PIB per cápita sobre la base de una inversión sostenida en las habilidades de su población.

América Latina lo multiplicó apenas por 2,5 en el mismo período: aumentó los años de escolaridad, pero eso no se tradujo en aprendizajes efectivos. La conclusión del estudio es que la diferencia está en las habilidades de las personas, no en los años en el aula.

El documento llama a construir con urgencia una hoja de ruta para enfrentar la crisis lectora. Plantea que debe ser una política de Estado de largo plazo, no la iniciativa de un gobierno de turno, y que la comprensión lectora es la política económica de mayor retorno disponible para Chile.

“Chile tiene la peor comprensión lectora adulta de los 31 países que mide la OCDE. Eso no es solo un problema educativo: es el freno más grande a nuestro crecimiento. Si en 25 años bajamos del 53% al 19% los adultos que no comprenden bien lo que leen, el PIB per cápita llegaría a 66.900 dólares en 2050, en vez de caer a 34.700. Y no se puede innovar ni emprender sin entender un contrato, un manual o un modelo de negocios. La lectura es la infraestructura de la innovación, y es la política económica de mayor retorno que tiene Chile”, afirma Daniel Undurraga.

Seis ideas fuerza

1.La lectura no es una habilidad más: es la infraestructura cognitiva de todas las demás: Se aprende matemática leyendo enunciados, un oficio leyendo manuales, un derecho leyendo contratos.

2.La lectura no es gasto: es infraestructura: No se evalúa preguntando si cabe en el presupuesto del año, sino cuánto rinde.

3. La revolución se paga sola: El beneficio tiene un valor presente de US$3,6 billones (millón de millones de dólares). El costo de cualquier programa real de fomento lector es una fracción pequeña.

4. La revolución lectora financia todo lo demás que el Estado quiera hacer: Hacia 2050, cerca de US$131.700 millones más de recaudación al año, sin subir impuestos.

5. Asia lo hizo partiendo más pobre. Chile también puede: Asia del Este multiplicó por nueve su PIB per cápita desde 1960. América Latina, por 2,5. La diferencia son las habilidades de su gente.

6. La comprensión lectora es la política económica de mayor retorno: Con una intervención sostenida, el PIB per cápita de Chile llegaría a US$66.900 en 2050, en vez de caer a US$34.700.

El documento se presentará el martes 17 de noviembre, de 9:15 a 11:00 horas, en el Salón América de la Biblioteca Nacional (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago).

• Presentación: María Paz Arzola, ministra de Educación.

• Presentación del documento: Daniel Undurraga, fundador de Phaway, y María José Abud, directora

ejecutiva de Horizontal.

• Panel: Susana Claro (Escuela de Gobierno UC), Magdalena Plant (jefa de la División de Educación General

del Mineduc) y Claudio Aravena (Fundación La Fuente).

• Palabras de cierre: Ignacio Briones, presidente de Horizontal.