La aprobación de José Antonio Kast cayó seis puntos en una semana y quedó en 18%, la cifra más baja que registra Criteria desde que asumió. Lo desaprueba un 72%. En marzo, recién llegado a La Moneda, tenía un 46% de aprobación y a los pocos días tocó el 50%. Le bastaron ocho meses para perder casi dos tercios de ese apoyo. Tengo reparos conocidos con los paneles online, pero una caída tan pareja, semana tras semana, no la fabrica un instrumento.

Con todo, me inquieta más lo que pasa con las expectativas. En marzo, un 41% creía que la economía del país estaría mejor en seis meses y un 23% pensaba que estaría peor. Hoy apenas un 13% espera mejoría y un 60% anticipa deterioro, once puntos más que en octubre. En los hogares ocurre algo parecido: quienes creen que su situación empeorará eran 18% en marzo y ahora son 46%, con un salto de trece puntos solo en el último mes. Sobre respecto del trabajo, más de la mitad cree que será más difícil encontrarlo o mejorarlo.

Todo ajuste promete que el dolor de hoy rendirá mañana, y un Gobierno impopular puede sostenerse en esa promesa mientras la gente le crea. Esta encuesta sugiere que ya no le cree. El dato de los hogares es el más elocuente, porque ahí la economía se mide en el supermercado y en la cuota a fin de mes. Con un desempleo de 9,8% en el trimestre julio-septiembre, según el INE, y con el ministro Quiroz admitiendo la recesión, la gente simplemente está sacando cuentas.

En septiembre, el biministro Louis de Grange dijo que el pesimismo y el desempleo “no son algo actual, ya llevan muchos años”. Habría que mostrarle la serie de Criteria. En marzo, quienes esperaban que al país le fuera mejor superaban por dieciocho puntos a los que temían lo contrario. El vuelco ocurrió con él sentado en el gabinete.

Hablo de un Gobierno depresivo y no solo por la economía. Hay algo en su conducta que recuerda ese estado: se encierra en su círculo de confianza y deja de registrar lo que pasa afuera. El caso Rabat lo muestra bien. El propio Gobierno reconoció un error en las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia y, aun así, decidió mantener al ministro. Un 79% rechaza esa decisión, incluido un 64% de quienes se identifican con la derecha.

Entre quienes conocen la acusación constitucional, un 68% la apoya, bastante más que en las acusaciones contra Nicolás Grau en junio (39%) o contra Marcela Cubillos en 2019 (49%). Y un 72% está de acuerdo con que el ministro pueda ser destituido. En La Moneda dirán que eso es firmeza. Cuesta llamar así a sostener a alguien contra cuatro de cada cinco chilenos y contra casi dos tercios de los propios.

Después vino el paro de camioneros. Casi todo el país se enteró (97%) y un 80% lo apoya. Un 88% considera justas sus demandas. Entre los que se definen de derecha, el apoyo llega a 72%. Quien conozca un poco de historia advertirá la paradoja: el gremio de octubre de 1972, pieza central de la épica derechista contra Allende, se moviliza hoy contra un Gobierno de derecha, y los votantes de ese Gobierno le dan la razón.

Gramsci escribió en sus Cuadernos que una clase que pierde el consenso deja de ser dirigente y pasa a ser solo dominante, apoyada en la coerción. Un Gobierno con 18%, que pierde a los suyos justo en los temas que más importan, se va acercando a esa situación. Tal vez eso explique su apego al estado de excepción y a la mano dura. Cuando ya no se consigue conducir, queda la tentación de ordenar por la fuerza.

Me preocupa el contagio. Un país que no espera nada de los próximos seis meses puede terminar resignado y la resignación suele preparar el terreno para el próximo salvador. El paro muestra que el malestar todavía busca por dónde salir. La oposición se equivoca si cree que el descrédito del Gobierno se le traspasará solo. Si quiere disputar algo, tendrá que hablar de lo que cuesta vivir y de dónde va a salir el trabajo, que es justamente de lo que habla esta encuesta.

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