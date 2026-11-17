El cáncer de pulmón se mantiene como uno de los principales desafíos oncológicos para Chile, tanto por su incidencia como por su elevada mortalidad. Según estimaciones de GLOBOCAN a 2024, elaboradas por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad provocó 3.965 muertes en el país durante ese año, es decir, cerca de 4 mil fallecimientos. En el mismo período se estimaron 4.368 nuevos casos, cifras que representan el 12,6% de todas las muertes por cáncer en Chile y posicionan al cáncer de pulmón como la principal causa de mortalidad oncológica.

Una de las principales dificultades es que esta enfermedad puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Por ello, muchos diagnósticos se producen cuando el tumor ya se encuentra avanzado, reduciendo las alternativas terapéuticas.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón?

Son algunas de las señales que requieren evaluación médica.

Tos persistente : especialmente cuando se prolonga o presenta cambios.

: especialmente cuando se prolonga o presenta cambios. Dolor torácico : molestias o dolor en la zona del pecho.

: molestias o dolor en la zona del pecho. Dificultad para respirar : sensación de falta de aire.

: sensación de falta de aire. Expectoración con sangre: presencia de sangre al toser.

presencia de sangre al toser. Pérdida de peso inexplicable: disminución de peso sin una causa aparente.

“El diagnóstico temprano puede cambiar significativamente el pronóstico de un paciente. Cuando el cáncer de pulmón se identifica en etapas iniciales, existen mayores posibilidades de acceder a tratamientos con intención curativa. Por eso, necesitamos fortalecer la identificación de personas con factores de riesgo, mejorar las rutas de evaluación y avanzar en estrategias de detección que permitan actuar antes de que la enfermedad progrese”, explica el médico Marcelo Garrido, director médico del Centro de Estudios Clínicos SAGA.

Aunque el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo, no es el único. La exposición al humo de segunda mano, la contaminación atmosférica, el asbesto, el radón y el arsénico también pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. En este contexto, la prevención y la identificación de personas con mayor riesgo son fundamentales.

A los desafíos del diagnóstico se suma el acceso a nuevas alternativas terapéuticas. La inmunoterapia y las terapias dirigidas han ampliado las posibilidades de tratamiento para determinados pacientes, mientras que la investigación clínica permite evaluar nuevas intervenciones y generar evidencia para seguir avanzando en oncología.

En Chile, además, persisten brechas territoriales para acceder a especialistas, centros de alta complejidad y estudios clínicos, especialmente fuera de Santiago. Acercar estas oportunidades a las regiones es parte de los desafíos para lograr una atención más equitativa.

“Los avances médicos deben traducirse en oportunidades concretas para los pacientes, independientemente de dónde vivan. Para eso, es necesario conectar el diagnóstico oportuno con el acceso a tratamientos e investigación clínica. No basta con desarrollar nuevas alternativas si las personas no pueden acceder a ellas a tiempo”, señala el doctor Henry Barrios, oncólogo e investigador en el Centro de estudios clínicos SAGA.

La importancia de detectar la enfermedad a tiempo

En el marco de esta conmemoración, los especialistas coinciden en que reducir la mortalidad por cáncer de pulmón requiere avanzar simultáneamente en tres frentes: prevención e identificación de personas de mayor riesgo, diagnóstico temprano y acceso oportuno a tratamientos e investigación clínica. Una estrategia integral que permita intervenir antes, mejorar las posibilidades terapéuticas y disminuir las brechas que todavía enfrenta el sistema de salud.