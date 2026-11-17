El archivo tiene memoria y esta vez le toca a José Antonio Kast. Cuando Michelle Bachelet tenía un 20% de aprobación, el entonces diputado difundía rumores sobre una eventual renuncia presidencial y reclamaba cambios de gabinete. Con Gabriel Boric tampoco tuvo contemplaciones. Hoy, instalado en La Moneda, enfrenta cifras incluso menores en algunas encuestas, pero no tiene intención de mover a sus ministros.

La coincidencia llega con fecha incluida: este lunes 16 de noviembre se cumplió exactamente un año de la primera vuelta presidencial, cuando Kast obtuvo el 23,93% de los votos. Doce meses después, Criteria lo sitúa en apenas 18% de aprobación y 72% de desaprobación, su peor registro desde que asumió. Cadem, en tanto, le entrega 27% de respaldo y 69% de rechazo.

En el oficialismo reconocen que las cifras inquietan a La Moneda, donde existe temor de que nuevas mediciones sigan situando la aprobación presidencial por debajo del porcentaje que Kast consiguió en aquella primera vuelta. Una barrera que en la encuesta Criteria ya cruzó, aunque votación electoral y aprobación de gestión no son indicadores equivalentes.

Y mientras las encuestas aprietan, el Presidente mantiene su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a que el 79% de los consultados por Criteria rechaza su continuidad. Este lunes, desde Vietnam, Kast volvió a descartar cambios de gabinete y, consultado por las comparaciones con sus antecesores, respondió que “compararse con otros gobiernos creo que no corresponde”.

Sobre su baja aprobación, aseguró que “las encuestas nunca han sido la guía absoluta de lo que hago en política”.

Cuando Kast pedía cambios por las encuestas

Las redes sociales, sin embargo, conservan varios mensajes del Kast opositor.

El 15 de septiembre de 2014, cuando la desaprobación de Bachelet llegó al 45% y superó su aprobación del 44%, escribió que Educación, Salud, Hacienda y Seguridad le estaban pasando la cuenta.

Un año después, el 14 de septiembre de 2015, fue más lejos: “Con el 20% de aprobación (y bajando) los rumores de que la Pdta. MB renuncia antes de que termine el 2016 aumentan día a día”.

Tres meses después, el 2 de diciembre, compartió una encuesta GfK Adimark que mostraba un 21% de aprobación y 75% de desaprobación del Gobierno. Su pregunta fue directa: “Gobierno con un 21% de aprobación. Vendrá pronto un cambio de gabinete?”.

Y el 16 de agosto de 2016, cuando Bachelet cayó al 19%, volvió a interpelar al Ejecutivo: “19 % de aprobación !! Cuanto mas tendrán que bajar para que reaccionen ?” (sic).

Con Sebastián Piñera también utilizó las encuestas para plantear correcciones. En junio de 2019, escribió que “el único camino para recuperar la aprobación” era gobernar con el programa y no rendirse a lo que imponía la izquierda. Sin embargo, en enero de 2020, cuando Piñera registraba apenas un 6% de respaldo, defendió el respeto a la institución presidencial: “Aunque tenga un 6% de aprobación y su Gobierno sea cada día más de izquierda, al Presidente de la República se le respeta”.

Durante la administración de Gabriel Boric retomó las críticas. El 26 de junio de 2022, recién cumplidos sus primeros 100 días, Kast aseguró que la aprobación del Ejecutivo estaba “en picada”, lo calificó como “el peor gobierno de la historia reciente” y sentenció: “El cambio de gabinete es urgente”.

En enero de 2023, compartió otro mensaje sobre los resultados de la encuesta CEP: “Se desploma el gobierno en la CEP, 2 de cada 3 chilenos lo desaprueba”. Cuatro días después, republicó un tuit de Cristián Valenzuela que apuntaba que “7 de cada 10 chilenos desaprueba al Presidente Gabriel Boric” y cuestionaba la ausencia de cambios que indicaran una mejoría.

Pero el archivo no termina ahí. Tras conocerse las encuestas del domingo, usuarios de redes sociales también revivieron una frase de Kast durante su campaña presidencial de septiembre de 2025, cuando fue consultado por su promesa de recortar US$ 6.000 millones del gasto fiscal en 18 meses: “Me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”. Aunque el plazo vence recién en septiembre de 2027 y la declaración apuntaba específicamente al compromiso fiscal, la frase volvió a circular en medio del desplome de su aprobación.

“El archivo no muerde”

Para Axel Callís, director de TúInfluyes, estos mensajes exponen contradicciones que pueden seguir erosionando la credibilidad presidencial. “El archivo no muerde. Uno no puede tener una doble visión dependiendo del estatus que uno tiene”, señala a El Mostrador.

A su juicio, Kast difícilmente anticipó que terminaría enfrentando un escenario parecido al que cuestionaba desde la oposición.

“Lo que yo creo que nunca pensó José Antonio Kast es que esos tuits iban a volverse en contra en situaciones personales, o sea, de él mismo, de su propia situación, como la aprobación, los viajes o ciertas decisiones que él ha tomado”, afirma.

Callís advierte que el problema también radica en que el Presidente está absorbiendo personalmente el desgaste de sus ministros, en lugar de permitir que sean ellos quienes paguen los costos.

“Los ministros son la guardia pretoriana de un Presidente”, explica. Y remata: “Si él asume la primera línea de los conflictos sin dejar que los ministros paguen los costos, tiene un 18% y puede seguir bajando”.

El costo de gobernar con poca aprobación

Para Juan Pablo Lavín, fundador de Panel Ciudadano UDD, la caída tiene consecuencias que van más allá de las encuestas: debilita la capacidad del Ejecutivo para negociar y sacar adelante su agenda.

“El capital político es lo que te permite sacar tu agenda adelante. Cuando tienes aprobación, todos se te acercan: los partidos, los parlamentarios, los gremios. Cuando no la tienes, todos se alejan, y cada negociación la partes perdiendo”, explica a El Mostrador.

Pone como ejemplo el reciente paro de camioneros. De acuerdo con su análisis, La Moneda llegó debilitada a la negociación y terminó realizando concesiones que, con mayor respaldo ciudadano, probablemente le habrían costado menos.

¿Serviría entonces cambiar ministros, como reclamaba el propio Kast a sus antecesores? Lavín es escéptico: “No le va a devolver aprobación, porque la gente no se fue por los nombres. Si le sirve hacia la coalición o hacia el Congreso, eso ya es otra conversación”.

El diagnóstico de Mario Herrera Muñoz, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, apunta a las dificultades del Presidente para reaccionar.

“Hoy Kast está atrapado”, afirma.

Herrera identifica tres alternativas: cambiar el gabinete, copar la agenda con anuncios o esperar a que pase la crisis. Pero considera que ninguna resulta viable en las actuales circunstancias. Kast descartó la primera, los conflictos políticos y económicos dificultan la segunda y la tercera implica seguir acumulando desgaste.

“El riesgo es que el Presidente se quede sin capital político, con pocos apoyos legislativos y, en definitiva, paralizado con un gabinete que no le aporta aprobación presidencial en lo sectorial ni lo contiene en lo político”, advierte.

El desafío de recuperar la confianza

La Moneda ya había intentado contener la caída. En agosto apostó por reforzar la agenda de seguridad y en septiembre Kast estrenó una cadena digital para proyectar cercanía. Sin embargo, noviembre lo encuentra con nuevos mínimos de aprobación.

Lavín, de Panel Ciudadano UDD, advierte que la recuperación depende de resultados concretos, especialmente en el bolsillo de los ciudadanos. Y apunta a marzo de 2027, cuando terminará el congelamiento de combustibles acordado con los camioneros y el Gobierno cumplirá su primer año.

“Si para esa fecha la gente no siente que algo mejoró, el tema vuelve, y con un año de gestión ya va a ser imposible culpar al Gobierno anterior”, subraya.

Por ahora, Kast descarta mover el gabinete y mantiene su apuesta. La diferencia es que esta vez las encuestas que antes utilizaba para exigir reacciones a otros gobiernos son las que ponen a prueba su propia conducción.