Desde el viernes pasado, La Moneda mantiene desplegados a sus ministros políticos para contactar a parlamentarios de Chile Vamos que todavía generan incertidumbre respecto de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el objetivo de asegurar respaldos.

En paralelo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y los subsecretarios Máximo Pavez y Gonzalo Arenas han concentrado gestiones entre diputados del Partido de la Gente (PDG), otro de los sectores considerados clave para la votación.

No obstante, mientras algunos parlamentarios oficialistas sostienen que no habría descuelgues suficientes para poner en riesgo el rechazo de la acusación contra el titular de Justicia, otros advierten que el recuento en Sala sigue abierto.

La incertidumbre se concentra en cinco votos de la bancada UDI y otros cinco de RN. Entre ellos, el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) aparece como el oficialista que más explícitamente ha manifestado disposición a respaldar una acusación constitucional contra Rabat.

La tarde de este lunes, la Sala de la Cámara dio cuenta de la acusación y sorteó una comisión revisora con tres diputados de oposición y dos de derecha: Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

Según explican desde la oposición, la comisión revisora se constituirá el martes 17 de noviembre, cuando podrá definir su presidencia y el calendario de audiencias. Los tres opositores ya acordaron pedir al Gobierno la entrega de todos los decretos, que –según afirman– aún no han recibido íntegramente. Sin embargo el informe de la comisión será una recomendación y la Sala resolverá si la acusación pasa al Senado.

Chandía es el nombre políticamente más relevante del sorteo para Palacio. Fue uno de los seis diputados oficialistas que el 28 de octubre apoyó la resolución que pedía la salida de Rabat y sus dos subsecretarios, y este lunes era considerado por algunos de sus pares como unos de los cinco votos de RN que están en duda.

En tanto, desde la UDI, el diputado y vicepresidente de la tienda, Eduardo Crettón, no daba lugar a que pudiera haber margen para disidencias en la bancada.

“Los diputados de la UDI tenemos 3 responsabilidades muy claras en esto: primero, tenemos el deber de votar en la Sala, porque para eso nos eligió la ciudadanía. Segundo, tenemos el deber de respetar la Constitución y las leyes y a mí me parece que es evidente que en este caso no hay sustento jurídico para sostener la acusación. Y tercero, tenemos el deber de actuar como oficialistas incluso en los momentos complejos”, aseguró el parlamentario a El Mostrador.

Presidente ⁠Kast se comunica con parlamentarios tras primeras dudas

El 26 de octubre, el Mandatario Kast reconoció que las rebajas de condena habían sido un error de su Gobierno, mantuvo a Rabat y le encargó buscar una fórmula para suspender o anular los decretos vigentes, incluidos los del período anterior. Dos días después, la Cámara aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones la resolución que pedía la salida del ministro y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.

Según sostienen en la Comisión Política de la UDI, el Jefe de Estado “llamó personalmente a varios parlamentarios después de esa sesión”. En esa línea, la noche del 2 de noviembre –sostienen fuentes de la derecha–, Claudio Alvarado y Gonzalo Arenas abordaron el caso con diputados UDI en casa de un asesor del oficialismo en Concón. Según asistentes citados por La Tercera, entre los parlamentarios había quienes tenían por insostenible la continuidad de Rabat y advertían que la bancada no podía garantizar un rechazo unánime.

Bancada UDI prevé rechazo y afina cálculo de votos ante ofensiva de la oposición

En la colectividad gremialista sostienen que sería muy poco viable un desmarque interno cuando algunos opositores “no alineados ya anunciaron su voto en contra”, entre los cuales mencionan al diputado Jaime Mulet, y apuestan a que al oficialismo solo le faltan dos votos para frenar la acusación.

En la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) proyectan un escenario de disciplina y ordenamiento dentro del oficialismo. Desde las filas gremialistas consideran que el sector se está cohesionando de manera decisiva para frenar el libelo acusatorio presentado por la oposición, descartando prácticamente cualquier fuga de votos oficialistas hacia la aprobación de la medida.

El principal argumento político que transmiten desde la UDI es que el oficialismo quedaría completamente “fuera de juego” si llegara a respaldar la ofensiva opositora. De acuerdo con sus estimaciones, el diputado Jaime Mulet ya ha manifestado que votará en contra, postura a la que se han sumado voluntades del Partido de la Gente (PDG).

Bajo ese cuadro, en la bancada gremialista plantean que sería del todo contradictorio e insólito que un diputado de la UDI vote a favor de la acusación cuando parlamentarios independientes, opositores o del PDG están inclinándose derechamente por rechazarla. En cuanto a las bancadas aliadas, como Renovación Nacional (RN), prevén que se mantendrán en la misma sintonía, siguiendo la tendencia de cuadrarse con la defensa oficialista.

Frente a las posturas particulares de parlamentarios mencionados en las tratativas –entre ellos, Marlén Pérez, Ximena Naranjo, Alejandra Valdebenito y Omar Sabat–, la postura transmitida es que la bancada se encuentra abocada al análisis técnico del documento.

En la UDI sostienen que la balanza está cerca de inclinarse a favor del Gobierno. Según su cálculo objetivo, si el oficialismo vota alineado cuenta con una base de 76 votos, por lo que restarían únicamente dos votos adicionales para rechazar la acusación constitucional.

Votos del PDG ponen suspenso

El PDG sigue sin transparentar una postura oficial frente a la acusación constitucional contra Fernando Rabat, aunque Pamela Jiles aseguró este lunes que 12 de sus 14 diputados estarían por aprobarla y solo dos mantienen dudas.

La parlamentaria apuesta por un respaldo en bloque, mientras la oposición sigue sacando cuentas para conseguir los votos que necesita para aprobar el libelo.

Pero el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, puso paños fríos y no descartó dar libertad de acción. Además, arremetió contra la oposición por las presiones del senador Vlado Mirosevic: “¿Creen que presionar públicamente al PDG es la forma de conseguir los votos que les faltan?”. Insistió en que evaluarán la acusación por su mérito y que no negociarán sus votos.

La bancada se reunió este lunes a las 19:00 horas para analizar el libelo. Desde el PDG habían advertido a El Mostrador que el expediente y sus anexos superan las 4 mil páginas, por lo que veían difícil tomar una decisión en una sola jornada.

Pasadas las 20:20 horas, desde la bancada confirmaron que los diputados acababan de salir de la reunión, pero no entregaron declaraciones sobre lo conversado ni comunicaron una definición oficial.