La creatina es uno de los suplementos más conocidos en el ámbito deportivo por su relación con la fuerza y el rendimiento físico. En los últimos años, su posible impacto en la función cerebral y el envejecimiento saludable también ha despertado interés científico, aunque los resultados disponibles todavía no permiten establecer beneficios concluyentes en estas áreas.

¿Qué es la creatina y para qué sirve?

La creatina es un compuesto que el organismo produce de manera natural y que también se obtiene a través de alimentos como la carne y el pescado. Su principal función está relacionada con el metabolismo energético, ya que participa en los procesos que permiten a las células disponer de energía para realizar distintas actividades.

Aunque suele vincularse al entrenamiento y al desarrollo muscular, su presencia no se limita a los músculos. Según explica Tanya Hernández, nutricionista de Kinegun, cerca del 95% de las reservas corporales de creatina se encuentra en el músculo esquelético, mientras que el porcentaje restante se distribuye en otros tejidos, incluido el cerebro.

“Su suplementación cuenta con décadas de investigación que respaldan su utilidad para mejorar la fuerza y el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, especialmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia”, explica.

Su uso está respaldado por investigaciones relacionadas con el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y la fuerza muscular, particularmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia. Esta relación explica por qué se ha convertido en un suplemento habitual entre personas que realizan actividad física.

Creatina y memoria

El interés científico por la creatina también se ha extendido hacia el cerebro. Esto se debe a que las funciones cognitivas, como la memoria, la atención y el aprendizaje, requieren un suministro constante de energía.

Una revisión publicada en 2026 en la revista Nutrition Reviews analizó seis estudios sobre creatina y función cognitiva en adultos mayores, que reunieron a un total de 1.542 participantes. Cinco de las investigaciones identificaron una asociación positiva, principalmente en aspectos relacionados con la memoria y la atención.

Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. Los autores de la revisión advierten que la evidencia disponible todavía es limitada y que se necesitan ensayos clínicos de mayor calidad para confirmar si la suplementación con creatina puede generar beneficios cognitivos.

Por ahora, estos hallazgos no permiten afirmar que la creatina prevenga enfermedades neurodegenerativas, evite el deterioro cognitivo o mejore por sí sola la memoria. Se trata de una línea de investigación que busca comprender mejor el papel de este compuesto en el funcionamiento cerebral.

¿Puede ayudar a mantener la fuerza muscular durante el envejecimiento?

Otro ámbito de investigación es la relación entre la creatina y la conservación de la fuerza muscular en adultos mayores. Este aspecto cobra relevancia en el contexto del envejecimiento de la población, debido a la importancia de mantener la movilidad y la autonomía durante esta etapa de la vida.

Un análisis publicado en Frontiers in Nutrition, que reunió 11 ensayos clínicos aleatorizados realizados en adultos mayores, encontró que la combinación de creatina y entrenamiento de resistencia produjo una mejora modesta en la fuerza muscular frente al ejercicio por sí solo.

No obstante, el estudio no identificó efectos estadísticamente significativos en el aumento de masa muscular ni en la función física general. Por lo tanto, sus resultados apuntan a un posible beneficio específico sobre la fuerza, pero no permiten atribuirle a la suplementación mejoras generales en la capacidad física.

La nutricionista Tanya Hernández plantea que el cuidado muscular debe formar parte de una mirada integral sobre el envejecimiento saludable.

“Cuando hablamos de envejecimiento saludable, no podemos pensar únicamente en la alimentación o en mantener un peso adecuado. También es importante cuidar la masa muscular, la movilidad y las funciones cognitivas. Los requerimientos nutricionales cambian con los años y, por eso, es importante evaluar qué necesita cada persona. La suplementación puede ser una herramienta complementaria, siempre que responda a necesidades concretas y esté acompañada de hábitos saludables”, explica.

Suplementación con creatina

Aunque la creatina cuenta con investigación sobre su utilidad en el rendimiento físico, su consumo no debe entenderse como una necesidad para todas las personas ni como un reemplazo de la alimentación equilibrada y la actividad física.

Su pertinencia depende de los objetivos, las condiciones individuales y las necesidades de cada persona. En el caso de los adultos mayores, el interés por sus posibles beneficios debe considerar también la evidencia disponible y sus limitaciones.

En ese sentido, la investigación sobre creatina y envejecimiento continúa en desarrollo. Mientras los estudios respaldan su utilidad para mejorar la fuerza y el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, sus posibles efectos sobre la memoria y otras funciones cognitivas todavía requieren mayor confirmación científica.