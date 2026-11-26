Chile figura históricamente entre los países con mayores tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de vesícula, sobre todo en mujeres. Aunque la mortalidad ha bajado, un estudio nacional que analizó el período 2016-2023 reportó una tasa de mortalidad de 6,66 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, con cifras mayores entre ellas.

“La presencia prolongada de cálculos puede favorecer una inflamación crónica de la vesícula asociada a un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, la mayoría de las personas con colelitiasis no desarrollará esta enfermedad; lo importante es evaluar oportunamente cada caso”, afirma el médico Gonzalo Lucero, especialista en cirugía general y académico de la Escuela de Medicina de la U. Andrés Bello.

Una enfermedad con varias causas

El cáncer de vesícula no tiene un origen único. Según Lucero, uno de los factores más importantes es la presencia prolongada de cálculos, condición conocida como colelitiasis y muy frecuente en la población chilena. “Las piedras irritan de forma persistente la pared de la vesícula y, con los años, ese proceso puede generar alteraciones celulares que, en un pequeño porcentaje de pacientes, terminan en lesiones malignas”, explica.

A eso se suman la obesidad, la resistencia a la insulina, la predisposición genética, los antecedentes familiares y las diferencias en el acceso oportuno a la atención médica.

Según indica el especialista, la enfermedad afecta principalmente a mujeres y su frecuencia aumenta después de los 60 años,aunque los factores de riesgo pueden aparecer mucho antes. También deben estar atentos quienes tienen pólipos vesiculares grandes o con rasgos sospechosos en la ecografía.

Síntomas que se confunden

El académico UNAB señala que en sus etapas iniciales puede no dar señales específicas y, cuando aparecen, se confunden con las de enfermedades biliares benignas, como dolor persistente en la parte superior derecha del abdomen, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y baja de peso involuntaria. En fases avanzadas puede sumarse ictericia, con piel y ojos amarillentos y orina oscura.

Por eso el diagnóstico suele llegar tarde, subraya Lucero. A veces el cáncer se descubre por casualidad, al analizar la vesícula tras una operación por cálculos. “No debemos normalizar las molestias abdominales recurrentes, sobre todo si existe el antecedente de colelitiasis”, advierte el cirujano.

Operar antes de la urgencia

La colecistectomía, cirugía que extirpa la vesícula, elimina el órgano donde se origina este cáncer y es una herramienta preventiva efectiva en pacientes seleccionados. En Chile, la garantía GES de colecistectomía preventiva cubre a personas de entre 35 y 49 años con colelitiasis. Fuera de ese rango, también puede existir indicación quirúrgica según la evaluación clínica de cada caso.

“En quienes tienen síntomas atribuibles a los cálculos, la operación suele ser el tratamiento de elección, porque evita complicaciones como la colecistitis aguda o la pancreatitis biliar”, añade.

Lucero aclara que o todos los casos asintomáticos requieren operarse de inmediato. La decisión depende de la edad, los antecedentes, las características de la vesícula y el riesgo quirúrgico.

“Hoy la mayoría se realiza por vía laparoscópica, de recuperación más rápida. La cirugía programada, cuando está indicada, permite intervenir en condiciones más favorables que una de urgencia”, sostiene Lucero.

Tratamiento y cuándo consultar

El tratamiento depende de la etapa. Si el tumor se detecta temprano y está localizado, la cirugía ofrece la principal opción de curación. Aun así, según la profundidad y extensión del tumor, puede requerirse una cirugía ampliada que incluya parte del hígado adyacente y los ganglios regionales, evaluada por un equipo especializado. Si no es posible una cirugía curativa, hay quimioterapia, inmunoterapia en pacientes seleccionados y cuidados paliativos.

A quienes tienen molestias recurrentes o cálculos hace años, el académico les aconseja consultar sin postergar. El primer examen suele ser una ecografía abdominal. El dolor abdominal intenso o persistente, sobre todo si viene con fiebre, vómitos continuos o ictericia, requiere atención médica urgente. “Es una enfermedad silenciosa, pero tenemos oportunidades concretas de prevención”, plantea Lucero.