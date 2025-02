Aquí Arica: remueven a director que denunció corrupción y millonario proyecto habitacional “al agua”

Con las pilas recargadas en el «Carnaval con la Fuerza del Sol», seguimos ahora en nuestra tarea de informar a través de este newsletter con el estilo de El Mostrador.

Como sigue pasando con la edición, casi al cierre siempre ocurren sucesos que no podemos dejar pasar y aquí va uno de ellos: la Dirección de Vialidad decidió remover al director regional, Sergio Villegas, quien lideró la denuncia contra funcionarios de ese servicio y miembros de dos empresas constructoras, involucrados en casos de corrupción pública.

quien lideró la denuncia contra funcionarios de ese servicio y miembros de dos empresas constructoras, involucrados en casos de corrupción pública. Incluimos también una nota que revela que, pese al escándalo que provocó en 2019 el proyecto fallido de viviendas sociales y un parque urbano del Serviu en pleno cauce del río Acha, al final el Ministerio Público desechó la denuncia y hoy el terreno comprado en $ 3.770 millones es un predio abandonado y amenazado por nuevas «tomas».

al final el Ministerio Público desechó la denuncia y hoy el terreno comprado en $ 3.770 millones es un predio abandonado y amenazado por nuevas «tomas». Cerramos nuestro reconocimiento al «Carnaval con la Fuerza del Sol» con una entrevista al gestor cultural y presidente de la Confraternidad de Bailes Andinos «Inti Ch’amampi», Martín Montecinos Romero , cuya organización participa en la comisión organizadora de este gran evento.

, cuya organización participa en la comisión organizadora de este gran evento. Y les contamos sobre un imperdible para quienes gustan de la historia de la ciudad: la reinauguración del Museo de Arica en pleno centro histórico, donde estaba la tienda Canepa, iniciativa financiada e impulsada por el empresario Víctor Cortés Rivas con apoyo del Gobierno Regional.

Antes de comenzar esta edición, les proponemos ir por un jugo de pomelo de Codpa o Azapa bien frío para apagar la sed. También les pedimos invitar a nuevos lectores a la comunidad de Aquí Arica, compartiendo el link para que se inscriban gratis y así tendrán las noticias cada martes. Vamos entonces con lo que preparamos esta semana…

1

Vialidad remueve a director regional que denunció casos de corrupción

Desde que ambos fueron nombrados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, no tuvieron sintonía. Finalmente, el viernes pasado la secretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque, con el apoyo del Partido Liberal donde milita, logró remover al director regional de Vialidad, el arquitecto Sergio Villegas Ortiz.

Y aunque en una mirada superficial la remoción de Villegas podría atribuirse a una decisión para acallar los reclamos por los constantes derrumbes que ha presentado la Cuesta Cultura Chinchorro (ex Cuesta Camarones) de la Ruta 5, fuentes confidenciales indicaron a Aquí Arica que esta no sería la verdadera razón.

¿Qué hay entonces de fondo? Lo que estaría detrás de esta situación, sería el término de un constante tira y afloja entre la seremi y el exdirectivo, el cual decidió acogerse a su feriado legal hasta el 31 de marzo una vez que fue notificado. Villegas se habría tornado incómodo a pocos meses de su asunción el 2022, al acudir solo a la Fiscalía del Ministerio Público para denunciar actos de corrupción detectados en jefaturas intermedias e inspectores fiscales a su cargo, los cuales se habían cometido durante el gobierno anterior y estaban poniendo en serio riesgo su gestión.

El viernes pasado el director nacional de Vialidad, Horacio Pfeiffer Agurto, realizó una videoconferencia con Villegas, para decirle que ya no seguía en el cargo por sus constantes desavenencias con la seremi. Su remoción cayó por sorpresa porque no fue consensuada con el Frente Amplio (FA), colectividad donde milita Villegas, luego de su paso por Convergencia Social (CS).

En su partido sabían de los constantes roces con Aguilera y, por lo mismo, habían hecho gestiones para blindarlo. Para defenderlo habrían sacado a relucir dos fortalezas: el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, es decir, el gasto de todo el presupuesto asignado en el periodo 2022-2024, y su empeño por haber enfrentado la corrupción en el servicio que dirigía.

El FA habría rechazado que lo culparan de no resolver los constantes derrumbes en la Ruta 5. Ello porque, en rigor, este grave problema vendría arrastrándose, al menos, desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando a solo dos años de ser ser inaugurados los trabajos que significaron la completa reposición de esa cuesta, comenzaron a presentarse desplomes en el punto crítico actual.

Asimismo, la gestión de este problema no sería solo responsabilidad del director regional, dado que, por su condición de vía estructurante de carácter nacional, el monitoreo y diseño de fórmulas para solucionar los desplomes en la vía siempre fueron de cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. Prueba de ello es que, al producirse el gran derrumbe en octubre pasado, la entidad dispuso una seguidilla de viajes de equipos de ingenieros especialistas en geotecnia y otras especialidades, para visualizar una solución. La propuesta de estos, fue seguir reforzando con las mismas mallas el cerro que hasta hoy sigue colapsando y la realización de un estudio de prefactibilidad para un trazado alternativo que deberá licitarse y hacerse en 18 meses.

Vialidad confirma salida

Aunque aún los funcionarios de la Dirección Regional no han sido informados de la salida de Villegas, al cierre de esta edición la Dirección Nacional confirmó su remoción entregando la siguiente versión:

«El viernes 21 de febrero, el director nacional de Vialidad (s) le informó al director regional de Vialidad de Arica y Parinacota, Sergio Villegas, el cese de sus funciones. La Dirección Nacional tomó esta decisión considerando que Arica requiere de un nuevo liderazgo, capaz de enfrentar adecuadamente contingencias que necesitan una pronta solución y los nuevos desafíos que tendrá la región el último año de gobierno».

Y luego agregó que «la Dirección Nacional de Vialidad valora el rol que jugó Sergio Villegas al denunciar al Ministerio Público, en noviembre de 2022, un eventual conflicto de interés al interior del servicio. Esta denuncia permitió a los organismos competentes iniciar una investigación y formalizar a exfuncionarios públicos y ejecutivos de una empresa constructora por delitos ya conocidos. En ese sentido, la Dirección Nacional de Vialidad reafirma su compromiso con la probidad y la integridad profesional de quienes ejercen la función pública».

Solo contra la corrupción

Lo cierto es que el ahora exdirector regional de Vialidad dio una batalla en solitario contra la corrupción al interior de su servicio. Conocedor de la administración pública, Villegas habría enviado documentos reservados por escrito a la seremi para dejar una huella que tuviera trazabilidad y evitar ser acusado de que se había saltado el conducto regular.

Más que «felicitarlo» por esa compleja pesquisa, la seremi habría reprochado a Villegas haber realizado estos actos, indicándole que quería un buen pasar sin «ruidos», argumentando que estaban todos muy bien pagados para andar buscando problemas. La tirantez constante en la relación de trabajo se asentó cuando supo que el exdirector regional había acudido solo a la Fiscalía del Ministerio Público en noviembre de 2022, para denunciar los hechos que dieron pie a dos causas judiciales y que implicaron las detenciones de siete funcionarios y miembros de dos constructoras por los delitos de cohecho, sobornos, fraude al Fisco y negociación incompatible, cuyas investigaciones están en su fase final.

Comunicacionalmente, la seremi se restó de participar en cualquier acción de difusión de estos hechos y de la gestión del problema. Cuando estalló el primer caso en agosto de 2023, al ver el silencio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el seremi de Gobierno, Nicolás González Gutiérrez, difundió un video en el que destacó que la denuncia la había efectuado Villegas, su compañero de partido.

Y cuando se formalizó el segundo en octubre de 2024, hubo nuevamente un silencio total. En medio de la crisis que tuvo mediáticas detenciones de dos inspectores fiscales y del exdirector regional de Vialidad, Rooney Focacci Yugo, ella optó por publicitar un video que justificara el uso del casco rosado y celebrar «Halloween» en las oficinas. A esas alturas, el adminículo rosa era blanco de burlas y cuestionamientos en redes sociales durante los puntos de prensa en los derrumbes de la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Cuesta Camarones).

También el ahora exdirector tuvo que resignarse a una incómoda instrucción desde la Dirección Nacional de Vialidad: mantener con sueldos y suspendidos de sus labores a los siete funcionarios imputados por delitos de corrupción pública. En junio y luego en noviembre pudo recién emitir las resoluciones mediante las cuales puso término a sus contratos de trabajo. Cuatro de ellos reclamaron en diciembre en la Corte de Apelaciones que sus despidos eran ilegales, pero sus recursos de protección fueron rechazados.

Relación distante con la seremi

Sergio Villegas tuvo una relación distante con la seremi desde siempre. Es más, muy pocas veces accedió a participar en puntos de prensa con ella, porque también le incomodaba la performance de la autoridad usando un «casco rosado» no reglamentario en las faenas. Varios de esos adminículos fueron enviados desde la Seremi a la Dirección Regional de Vialidad, donde hubo resistencia de las mujeres inspectoras fiscales a utilizarlo.

Fuentes confidenciales revelaron a Aquí Arica que las discrepancias eran constantes, debido a peticiones desde la Seremi que se apartaban de las normas del Manual de Carreteras que rige a Vialidad para ejecutar obras en caminos de su tuición.

Uno de los últimos momentos tensos entre ambas autoridades habría sido en una reunión de directores regionales del MOP, en diciembre pasado. Villegas le habría representado su molestia por el escándalo que se generó, luego de que este medio publicara que la directora regional de Planeamiento, Katherine Gómez Rodríguez, había viajado a Canadá en agosto y llevaba cuatro meses sin trabajar, gozando del sueldo, bonos trimestrales y asignación de función crítica. El exdirector le habría expresado su incomodidad, porque a todos les había hecho creer que la funcionaria había renunciado, ante lo cual la seremi le habría respondido que «estaba todo legal».

Tan correcto y legal era el viaje de la directora que, al evidenciarse el escándalo, el MOP anunció que había solicitado la renuncia a la autoridad «viajera» y que, en paralelo, había iniciado un sumario por la presentación de una licencia médica desde el extranjero y el uso continuo de 60 días de vacaciones. A los pocos días de ese suceso, la Contraloría General de la República anunciaba que serían investigadas, a nivel nacional, las licencias médicas cursadas desde el extranjero en el periodo 2022-2024.

2

Coraceros: casi $ 4 mil millones al agua en un proyecto habitacional fallido del Serviu

Lo vendieron como un proyecto pionero que vendría a cambiar la desértica salida sur de la ciudad frente a la Brigada Acorazada «Coraceros» del Ejército, con la construcción de viviendas sociales y un parque urbano en terrenos inundables en la extinta «Toma Coraceros».

Una violenta bajada del río Acha el 1 de febrero de 2019 -con un fallecido de por medio-, se encargó de poner la lápida a la iniciativa que impulsaron con fuerza desde la Intendencia Regional y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. En el proyecto se invirtieron $ 3.770 millones del Gobierno Regional en la compra de nueve lotes, los cuales finalmente se inundaron y quedaron abandonados.

La única beneficiada hasta hoy fue la Compañía Minera Colón Tocopilla Limitada, representada por el empresario Jorge Vlahovic Prinea, que hizo la venta al Fisco por la millonaria suma a fines de 2015. En tanto, las 140 familias del campamento «Coraceros» nunca se instalaron en el lugar, sino que en noviembre de 2018 recibieron sus viviendas en el Conjunto «Vista Mar» en el Cerro La Cruz.

El caso volvió a la memoria no solo por cumplirse un año más del suceso, sino porque en el otro extremo de la ciudad, en las llamadas «7 Tomas de Villa Frontera» del sector norte, volvería a repetirse casi la misma historia. La quebrada Caunire bajó con fuerza durante la madrugada del 8 de febrero y dejó divididos en dos los campamentos donde abundan los vehículos 4×4 y cierres perimetrales con loteos irregulares levantados por particulares, los cuales comenzaron a instalarse durante la pandemia para presionar la entrega «exprés» de suelo fiscal.

Hasta ahora no ha habido acciones concretas del Ministerio de Bienes Nacionales ni de la Fiscalía para desalojarlos, tal como ocurrió en el pasado con la toma «Coraceros». Más bien, el sector ha sido un atractivo «bolsón de votos», donde en sucesivas campañas electorales han ido candidatos de todo el espectro político a ofrecer «regularizar» su situación, a sabiendas de que son usurpadores de suelo fiscal.

Denuncia fallida

Lo del campamento «Coraceros» de Acha pudo ser una gran tragedia en 2019. Esa noche, las autoridades actuaron rápido y evacuaron a tres mil personas que vivían en esa «toma» y en otra de «El Pedregal», además de la población «Nueva Esperanza», esta última con viviendas sociales emplazadas en lo que alguna vez fue el cauce del río.

En el lugar se formó un embalse de proporciones, lo que rápidamente activó al senador José Durana Semir (UDI) y al exsecretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolu Quintano, a interponer denuncias en la Fiscalía del Ministerio Público, alertando sobre irregularidades en la compra de los terrenos en ese sitio que había realizado el gobierno anterior.

Pese a todo el escándalo, las denuncias quedaron en nada.Por primera vez, y ante las consultas de Aquí Arica, la Fiscalía reconoció que la investigación, iniciada hace seis años, fue archivada el 8 de marzo de 2023. Según señaló en un breve comunicado «se determinó que no existen antecedentes para estimar la presencia de un delito de cohecho o fraude al Fisco, informando de esta causa al Consejo de Defensa del Estado, el cual decidió no intervenir por no haber hechos constitutivos de delito».

Según informó el Ministerio Público, en la causa se tomaron declaraciones a los gestores del proyecto y no encontraron ningún indicio que advirtiera sobre delitos. Así fueron citados la exintendenta regional, Gladys Acuña Rosales, hoy directora regional del Serviu; la exsecretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Müller, quien siempre se mostró distante del proyecto, al punto que fue removida de su puesto por enfrentarse continuamente a la intendenta Acuña; y el exdirector regional del Serviu, Juan Arcaya, hoy director de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Arica. Junto a ellos, actuaron también como testigos varios funcionarios del Minvu y del Serviu.

La única medida concreta sobre el campamento fue su cierre, el cual fue concretado por el propio ministro de la Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, el 17 de enero de 2020. A 5 años de ese hito, hoy el cierre luce deteriorado y disponible para una nueva «toma».

La millonaria compra

El «Caso Coraceros» tuvo llamativos bemoles. Primero, porque antes de que el Serviu adquiriera los nueve lotes de un total de 247.553 metros cuadrados, donde se pensaba construir viviendas sociales y un parque urbano, hubo otro actor interesado: el activista medioambiental Rodrigo Medina Pavez. Este hombre, que impulsó protestas en contra de la instalación de una termoeléctrica en la ciudad y se opuso a la instalación de una minera en la cabecera del río Lluta, había organizado un comité de allegados y ocupantes de la llamada «Toma Coraceros» para adquirir el mismo predio que luego compró el Serviu para esos beneficiarios.

Medina fue condenado por apropiación indebida de recursos, que reunió a través de la formación de dos cooperativas de vivienda, siendo una de ellas la de «Coraceros». Sin embargo, en un recurso de protección presentado por él en agosto de 2022, reveló que en 2013 había pactado un millón de dólares ($ 495 millones al valor del dólar promedio de la época) por 40,4 hectáreas, que incluían los nueve lotes comprados posteriormente por el Serviu. Mientras que el Serviu, en 2015, finalmente pagó $ 3.770 millones, es decir, casi ocho veces más de lo que Medina había acordado dos años antes.

La generación de este proyecto fue contra toda la lógica tradicional del sistema de inversión pública. Ello porque primero se compraron los terrenos y, luego, en 2017, se contrató un estudio de la Pontificia Universidad Católica por $ 74 millones para que definiera el Plan Maestro sobre el destino de las 24,76 hectáreas adquiridas.

También lo fue porque contra la opinión de expertos en arqueología, el Minvu y el Serviu insistieron en emplazar viviendas y un parque urbano en una zona de alto valor patrimonial, ya que en uno de los lotes se encuentran vestigios del «Hombre de Acha».

Junto a ello, existían reparos porque el lugar estaba emplazado bajo una línea de alta tensión eléctrica, la cual por normativa de seguridad debería contar con una franja de resguardo sin construcciones.

Extrañamente, la compra de los nueve lotes a la Compañía Minera Colón Tocopilla obvió algo muy importante: la declaración de impacto ambiental que había logrado su propietaria Ana Harris. La dueña había conseguido en 2013 la aprobación de un proyecto de desvío de las aguas eventuales del río Acha a través de un canal que desembocaría en el río San José hacia el norte. Este permiso nunca fue traspasado al Serviu y, en enero del año pasado, caducó como tal, por lo que el proyecto de encauzar las aguas perdió su viabilidad.

También, pese a que la intendenta regional de la época, Gladys Acuña Rosales, era una firme impulsora de este proyecto, al interior del Gobierno Regional no había convencimiento sobre esta iniciativa. Esta posición quedó plasmada en un informe del arquitecto del Gore, Juan Worm Stari, donde lo declaró inviable, además, porque estaba emplazado fuera del límite urbano y por el riesgo de estar dentro de un cauce con historia de desbordes y ríadas con niveles de destrucción importantes en el pasado.

Core pide devolución de recursos

El pasado 7 de febrero, la consejera regional republicana Romina Cifuentes González intervino en la sesión del Consejo Regional, pidiendo al gobernador regional Diego Paco Mamani que gestionara la devolución de los $ 4.500 millones que fueron traspasados en 2015 al Serviu para la compra de los lotes de «Coraceros».

La consejera dijo a Aquí Arica que «el Serviu requirió más de cuatro mil millones de pesos para la compra de ese terreno que se inundó, y cuyo objetivo era la construcción de viviendas sociales. Hoy ese terreno es un sitio baldío que cada cierto tiempo tiene tomas. Más de cuatro mil millones que fueron tirados a la basura porque ahí no se puede construir nada, dado que hay una línea de alta tensión y un sitio arqueológico de gran importancia, correspondiente al Hombre de Acha».

Increíblemente, y pese a que se le envió un cuestionario con varias preguntas y que demoró casi un mes en responder, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Romina Farías Pérez, solo se limitó a señalar que «en cuanto al terreno de Coraceros, ubicado en la entrada sur a la comuna de Arica, podemos informar que es parte del banco de suelo disponible del ministerio en la región, terrenos que se encuentran en permanente análisis técnico para evaluar el desarrollo de distintas iniciativas posibles».

De cuál será su destino, evitó pronunciarse, pese a ser un tema de interés público. Pero lo cierto y, por las acciones que ha estado impulsando el Minvu, este loteo está lejos de ser prioritario en la agenda del actual gobierno. Ello porque los últimos proyectos de viviendas sociales se han emplazado en los sectores norte y El Alto, los que, en algunos casos, han involucrado la compra de terrenos a particulares. Además, no existe un registro de un estudio de preinversión que señale el interés ministerial por desarrollar una iniciativa.

3

Martín Montecinos: «El carnaval de Arica es único y distinto al de Oruro»

Se silenciaron los tambores, los bronces, las tarkas, pero el «Carnaval con la Fuerza del Sol» de Arica sigue dando que hablar. El evento multicultural es único, ya que reúne a bailarines y músicos de Chile, Bolivia y Perú en cofradías de bailes y melodías andinas, las cuales recorren las calles céntricas de la ciudad por largas horas, durante tres días en la primera quincena de febrero de cada año desde el 2001.

Una de las dos organizaciones civiles que preparan este evento, en conjunto con la Municipalidad de Arica, es la Confraternidad de Bailes Andinos «Inti Ch’amampi». Su presidente Martín Montecinos Romero advierte de plano que el carnaval no es una manifestación reciente en esta ciudad, ya que tiene larga data y se remonta a la época de la «chilenización», es decir, antes de la firma del Tratado de Paz con Perú en 1929.

«Los carnavales han existido siempre en Arica. Hay un decreto del periodo de la chilenización, a través del cual se le prohibía a la gente peruana celebrar carnavales en todo este territorio. Eso demuestra que los carnavales siempre existieron»,afirma Montecinos.

Acto seguido, el dirigente expresa que el carnaval como «evento» nació el 2001 cuando los bailes andinos decidieron no continuar participando en el Carnaval Popular «La Ginga», el cual convocaba a juntas vecinales que competían con carros alegóricos, intentando emular al «Carnaval de Río de Janeiro».

-¿El año 2001 es el punto de quiebre y de impulso al carnaval que hoy se realiza en Arica?

-Hubo siete bailes que decidieron no seguir en «La Ginga» y organizan junto al municipio el primer carnaval llamado «Inti Ch’amampi», que significa «Con la fuerza del sol». Con el tiempo, este evento se une con otro organizado por la Federación Kimsa Suyu y, así, finalmente nace el Carnaval Andino «Con la Fuerza del Sol.

La última versión que tuvimos fue la número 23, y es la que finalizó el domingo 16 de febrero. Solo el año 2021 por la pandemia, no se hizo el evento.

-¿Cómo lograron ganar espacio los bailes andinos hasta conseguir su propio y justo espacio?

-Los dirigentes de esa época fueron bien estratégicos. Primero empezaron con los grupos que se separaron de «La Ginga», pero luego llamaron a «los pueblos», es decir, a las comunidades que vivían o tenían relación con los poblados de la precordillera y el altiplano. Ahí es donde aparece Molinos, Codpa, Putre, Socoroma y ahí comenzaron a crecer y crecer.

Luego invitaron a las tarqueadas de residentes bolivianos y luego aparecen los afrodescendientes. Y luego esto fue una máquina que siguió creciendo. Hoy el crecimiento nos tiene con la preocupación de hacia dónde vamos a apuntar.

-Si revisamos algunos números de lo que es el carnaval ¿cuáles son los más relevantes?

-Yo creo que estamos cercanos a los 10 mil bailarines y unos 6 mil músicos. La cifra puede aumentar porque algunos que bailan en dos agrupaciones. Este fue un muy buen año, pues tuvimos harta participación.

El carnaval tiene participantes desde Arica hasta Punta Arenas, pasando por Concepción y Valdivia. También tenemos bailarines de Perú y Bolivia. Nosotros como confraternidad hemos estado abiertos a nuevos grupos, por eso luchamos para que ingresaran las agrupaciones de Tímar, Surire y Palenque Costero. Las gran polémica que se formó fue porque no contábamos con el apoyo de nuestra contraparte, que es la Federación «Kimsa Suyu». Sin embargo, eso cambió porque entendieron la importancia de sumarlos y los aceptaron.

Cambios para el carnaval

-¿Disponible a que el carnaval se traslade a un «carnavalódromo» como lo ha propuesto el alcalde Orlando Vargas?

-Yo no estoy seguro de plantear que eso sea un hecho. Yo pienso que hay que analizar más antecedentes. Siempre he dicho que el carnaval es propio de la gente que ama el carnaval como todos nosotros. Pero también el carnaval es una palanca de desarrollo para Arica y el que no quiera verlo, está totalmente equivocado. Por ejemplo, los comerciantes del centro salieron muy beneficiados con la presencia del carnaval.

En el casco histórico confluyen varios hitos culturales, como el Morro de Arica, la Catedral San Marcos y su centro histórico. Eso me hace cuestionar algo tan tajante como decir «nos vamos ahora del centro». Hay que generar un mayor debate y un análisis más técnico, más social y económico.

Por ejemplo, se nos plantea como solución ir a la playa Las Machas. Ya es pesado estar con el sol en el centro, pero tenemos unos espacios que nos dan sombra, entonces en la playa tendríamos mucha insolación. Ir a otro lugar debería conjugarse con infraestructura nueva y eso no se hace de la noche a la mañana. Donde vayamos, vamos a generar contingencias por la magnitud que reviste este evento.

-Hubo quejas de las agrupaciones y del público por la falta de seguridad en lo que llamaron «La esquina de la muerte», en alusión al alto consumo de alcohol, el ambiente de agresividad y los robos que se produjeron en la madrugada…

-Estuvimos al debe como organización con los bailarines, porque los expusimos en un largo periodo a situaciones muy incómodas y a hechos delictuales. Esto se lo hicimos saber al alcalde, para que pusieran vallas papales en el sector, pero no se pudo lograr ninguno de los tres días de carnaval. Lamentablemente, la infraestructura no la tiene el municipio.

Eso se tiene que solucionar el próximo año. Nuestra idea como confraternidad no es ingresar a Prat sino que es seguir el carnaval recto por Avenida Chile, Pedro Montt y seguir derecho hasta el Morro. Eso va a permitir que pongan graderías en todo el circuito y que sea más fluido el paso. Las calles son muy estrechas en ese sector, lo que facilita a los delincuentes para que se camuflen dentro de los turistas. Eso evitaría la congestión dentro de la ciudad.

-Pero el municipio había propuesto un trayecto más corto sin pasar por la Catedral…

-Nuestra gran aspiración es tener un circuito más largo que podría partir desde el mall. El alcalde este año no nos permitió crecer. Yo creo que si nos alargamos hasta detrás de la universidad y no entramos a Prat y a la Catedral, estaríamos recuperando algunos metros.

Los bailarines por toda la inversión que realizan, necesitan un tiempo y espacio para poder bailar. No sacamos nada con tener un circuito tan pequeño, si detrás hay una tremenda inversión. Eso se lo hicimos saber al alcalde. Es por eso que le pedimos recuperar el tramo de la Catedral, ya que no se estaba cumpliendo con el tramo solicitado.

-¿Qué mejoras se pueden hacer al evento?

-Yo soy de la idea de que deben tomar decisiones y que los populismos aquí no cuentan. Nosotros aspiramos a que el carnaval dé un gran salto. Esto no puede convertirse en un desorden total. Otros años la gente se instalaba con cajas de cerveza u otros vendían mojitos. Yo sentí que hubo más control este año, y pese a ser algo impopular, esto es algo que los dirigentes apoyamos.

-¿Aspiramos a ser un evento similar al Carnaval de Oruro o buscamos tener identidad propia?

-Se lo dije al alcalde y a la delegación de Oruro que invitó el municipio. Nosotros no somos una réplica de nada. Nosotros nos sentimos orgullosos de la calidad de nuestro Carnaval Andino «Con la Fuerza del Sol». Este es un carnaval tripartito, un carnaval de carácter internacional, porque lisa y llanamente participan agrupaciones con danzas peruanas y danzas de origen boliviano.

Sin embargo, nuestro carnaval tiene una particularidad e identidad única que nos dan los pueblos andinos y el pueblo tribal afrodescendiente. Si vas al Carnaval de Oruro, allí no pasa ningún pueblo el día que pasan las bandas de bronce y ni sueñes una delegación chilena visitándolos. Es por eso que los turistas peruanos y bolivianos vienen a participar aquí con mucha alegría.

-¿Por qué se han producido roces en las agrupaciones que han terminado en la creación de nuevas facciones?

-Ha faltado comprensión en las agrupaciones. No se puede pensar solo en lo que le hace bien a una agrupación, sino que hay que pensar en el carnaval como un todo. Tenemos que integrar a todos en la toma de decisiones, tanto a los que les gusta y a los que no les gusta.

Es cierto que ya tenemos bastantes grupos y debemos ser más rigurosos y empezar a sancionar a las agrupaciones que no cumplen con los mínimos, pero no podemos cerrarnos a que ingresen nuevas agrupaciones, aunque ya no es aceptable tener más caporales u otros con nuevas divisiones.

4

La ventana al pasado esplendoroso de Arica que ofrece un nuevo museo en el casco histórico

Caminando por el centro de Arica, en la intersección de las calles Chacabuco y Blanco Encalada, donde estaba la tienda Canepa, es posible encontrar un museo con los momentos esplendorosos de la ciudad, tales como el Mundial de Fútbol de 1962 y la era industrial y del Puerto Libre en las décadas de 1950 y 1960.

El jueves pasado, la Fundación Museo de Arica hizo el reestreno de este museo, ubicado en Blanco Encalada 798, el cual logró mejorar con el aporte de la línea de Cultura del 8 % del Gobierno Regional. Ya no sería entonces solo la exposición de una colección de vehículos de distintas marcas como la Fiat, Chevrolet o la Citroen, que fueron armados por las industrias automotrices que se instalaron aquí.

Con ese aporte, ahora el lugar subió de categoría, que s emanifiesta en el breve guion museográfico y la exposición de otras piezas como diarios de la época, juguetes, camisetas y banderines de los equipos del Mundial, además de radios y televisores fabricados aquí mismo.

Así, comienza una nueva aventura de la familia Cortés. El líder de este clan ariqueño neto es el empresario turístico, concesionario de Copec y propietario de estacionamientos, Víctor Cortés Rivas. Hace más de 20 años inició la pesquisa de los autos de colección y luego derivó en la pesquisa de todo vestigio del pasado esplendoroso de Arica, donde el desarrollo de la industria textil y automotriz, la actividad del puerto libre y la bohemia eran un foco de interés para el resto del país.

«Fue el amor que le tengo a la ciudad lo que me motivó por hacer esto. La historia y el patrimonio de la ciudad son muy ricos. Lo que me contaban mis padres de la época de oro, de la época de la bohemia, de la industria electrónica, de la industria automotriz, de los años 50 y 60. Primero empecé con cosas pequeñas y luego la búsqueda derivó hacia los autos armados en Arica. Hay elementos que logré conseguir en Japón, Alemania y me contacté con coleccionistas», afirma Cortés.

El museo también incluye un pasaje de la historia de Arica en el siglo XIX, con los dos terremotos de 1868 y 1877, eventos sísmicos que arrastraron al barco de la Armada estadounidense Wateree a la tierra y luego lo devolvieron al mar, y la destrucción de la antigua iglesia, donde después fue construida la iglesia San Marcos en la época cuando esta zona pertenecía al Perú. En una de las vitrinas es posible apreciar una réplica del buque siniestrado, cuya caldera fue rescatada antes de que se convirtiera en chatarra. Hoy está dispuesta al aire libre frente al paseo de la playa Las Machas, con una señalética que explica su origen.

Con el apoyo del arquitecto Sebastián Smith y del gestor cultural Roberto «Cala» Torres, Víctor Cortés presentó un proyecto para ser financiado por el Gore y logró que la muestra de objetos tuviera un orden y un relato.

No todos los tesoros encontrados por Víctor están en el museo. Reconoce que tiene una colección de más de dos mil fotografías inéditas y postales antiguas de Arica, patentes de vehículos y una serie de recuerdos que podrían ser expuestos de manera rotativa en los próximos años.

El empresario sueña con que es posible revivir una nueva época de esplendor en Arica. ¿Y qué falta entonces? Sin titubeos dice: «Lo que falta es que las autoridades se abran y no se cierren solo frente a lo que ellos piensan debe hacerse aquí. Lo que debe pasar aquí es que tienen que unirse la derecha, la izquierda y el centro como se hizo en la época de la Junta de Adelanto o en la época del Puerto Libre. Hay que sumar al sector privado porque tiene mucho que aportar. A mi juicio, la generación que es hija de esa época tiene una deuda pendiente con la ciudad».

Para quienes quieran visitarlo, el museo semanalmente está abierto de viernes a domingo, entre las 10 de la mañana y las 17.00 horas. El valor de la entrada es de $ 4 mil para adultos y $ 2 mil para niños y la tercera edad.

Llegamos al final de esta edición y seguimos preparando lo que será la próxima, porque el reporteo no se detiene. Gracias por preferirnos y aportar sugerencias para enriquecer la pauta informativa. Hasta el próximo martes.

