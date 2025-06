¡Arica siempre Arica! Región conmemora 145 años del Asalto y Toma del Morro

¡Arica siempre Arica, siempre Arica hasta morir! Así se cantará con fuerza este próximo 7 de junio, al conmemorar 145 años del Asalto y Toma del Morro de Arica y el Día del Arma de Infantería. La batalla fue librada en 1880 en la cima del histórico peñón durante la Guerra del Pacífico y significó la conquista de este territorio fronterizo.

Seremos la única región con feriado regional ese día, ya que el 2013 se logró instaurar este asueto tras el apoyo que consiguió el proyecto de ley en el Congreso para homenajear esta gesta. Desfile, cuecas, ramadas y fiestas alusivas a este pasaje histórico inundarán la Puerta Norte de Chile. Así es que solo queda sumarse y, para no hacerlos esperar, les presentamos lo que Aquí Arica trae en esta edición:

En la primera nota elegimos un tema contingente relacionado con un conflicto interno entre los médicos contralores de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Arica y Parinacota por el ausentismo de uno de ellos y que, además, debe más de $ 100 millones al Fisco por haber reprobado una beca de especialización.

Nuestro segundo tema revelará la consecuencia que tuvo la celebración del cumpleaños de su madre para el delegado presidencial regional (s) y delegado provincial de Parinacota, José Huanca. El Gobierno lo removió, instaló a una seremi PPD como subrogante en la Delegación Presidencial Regional y le entregó como premio de consuelo al PS la Seremi de Seguridad Pública.

¡Última hora! El Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública del domingo comprometió que próximamente se realizará la primera reunión de la Comisión «Arica 100» para la conmemoración de los cien años del Tratado de 1929 suscrito entre Chile y Perú.

Y como entre los lectores de este newsletter hay hartos amantes de la historia, para homenajear este 7 de junio decidimos entrevistar al historiador tacneño César Málaga, quien nos entregó una versión peruana de este histórico pasaje de la Guerra del Pacífico y sus consecuencias.

Inspirados en esta significativa fecha, decidimos incluir una nota con los panoramas que tiene previsto la Semana Ariqueña, evento en el que habrá para todos los gustos de día y de noche.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo un potente y perfumado jugo de guayabas amarillas o rosadas de Codpa o del valle de Chaca, la fruta que a los foráneos hace regresar más de una vez a la ciudad, según dice la tradición oral.

Compin: el conflicto por ausencias de médico que debe $ 107 millones por beca de especialidad

Tres años ha durado una guerra soterrada en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Arica y Parinacota, el organismo clave que verifica el estado de salud de las personas cuando presentan licencias médicas o requieren certificar una discapacidad.

Mientras entre dos mil y cuatro mil licencias médicas mensuales eran revisadas por este organismo clave de fiscalización de estos documentos, adentro en sus oficinas, ubicadas en 18 de septiembre 1248, tres médicos ecuatorianos comenzaban a librar una feroz reyerta hace tres años. Denuncias cruzadas por maltrato laboral, incumplimientos de tareas y falta de fiscalización a las ausencias reiteradas de uno de ellos (que había sido contratado para disminuir la excesiva carga laboral), han sido parte de la tónica interna de esa institución.

¿El más dañado en esta trama? Sin duda fue el médico contralor titular Paul Uzho Cabrera, con 9 años en el servicio y con una especialidad en medicina legal. El profesional decidió denunciar las ausencias reiteradas de su compatriota, el galeno Santiago Valencia Velasco desde 2022, cuando la Compin lo contrató a honorarios con 11 horas semanales para asistirlo y tramitar con mayor agilidad las licencias y resoluciones por discapacidad.

En sus denuncias constantes, Uzho no encontró apoyo en su jefe, el presidente de la Compin y también ecuatoriano, Galo Delgado Pulla. Este último habría desoído los reproches del primero, respecto de su excesiva carga laboral y la nula exigencia a Valencia de que cumpliera con las horas pactadas.

¿En qué terminó la disputa? El médico contralor Paul Uzho terminó abatido y con una prolongada licencia por estrés laboral. Pero eso no es todo. La Contraloría Regional de la República se adentró en este conflicto, luego de recibir una denuncia sobre las ausencias constantes de Valencia, por lo que emitió un lapidario informe sobre las faltas del facultativo denunciado. Mientras era investigado, Valencia renunció anticipadamente en agosto de 2024.

En tanto, la Seremi de Salud, pese a haber abundantes antecedentes de que Uzho llegó al límite de su capacidad laboral por sobrecarga y maltrato, el pasado 23 de mayo sobreseyó sin sanciones el sumario que inició ante la denuncia del médico contralor. Solo le dio un «tirón de orejas» al médico jefe de la Compin y le encargó algunas medidas de reparación de baja intensidad establecidas en la Ley Karin.

Al parecer, al organismo no le bastó la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), fechada el 26 de septiembre de 2024, en la que acreditó una enfermedad profesional de Uzho provocada por la falta de atención de su jefatura. La resolución señala lo siguiente:

Investigación de la Contraloría

Y si bien en la Seremi de Salud morigeró las denuncias sobre incumplimientos y maltrato en la Compin, en paralelo, la Contraloría Regional de la República en el Informe E65273/2025 del 18 de abril pasado, determinó que el médico asistente, Santiago Valencia, registró 44 ausencias entre 2022 y 2024 a las comisiones de la Compin, instancias en las que se evalúan los reclamos por licencias médicas rechazadas y las certificaciones por discapacidad.

Es más, requirió a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, entidad de la cual depende la Compin, que recalculara los pagos otorgados al médico inasistente y solicitara el reintegro de los montos mal

percibidos. También le fijó como obligación reportar el cumplimiento de esta orden.

Además, ordenó a la Seremi la realización de un sumario administrativo «para verificar las responsabilidades de los funcionarios encargados de la revisión y supervisión de los pagos de los funcionarios a honorarios ya individualizados, remitiendo el acto administrativo que así lo ordene a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Órgano Contralor, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio«.

Médico deudor de beca

Pero la trama sobre las ausencias reiteradas de Santiago Valencia a la Compin y sin ninguna sanción del presidente del organismo no es la única. El mismo informe de la Contraloría acreditó que Valencia debe actualmente al Servicio de Salud de Arica un monto de 2.749 Unidades de Fomento, es decir, $107.724.000 a esa entidad.

¿Cuál fue el motivo de la deuda? La millonaria morosidad se originó debido a que el facultativo reprobó la beca de Cirugía General en la Universidad de Antofagasta, beneficio que le habían asignado en el periodo que abarca el 1 abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, bajo el compromiso de que al término debía ejercer la especialidad en el hospital de Arica.

Esta situación obligó al Servicio de Salud a activar una penalización en caso de que no concluyera la especialización, razón por la cual, según el informe de la Contraloría, «puso término a la beca de especialización otorgada al profesional Valencia Velasco y dispuso la realización de actuaciones de cobro y restitución de la suma de 2.749 UF, correspondiente al monto total por concepto de gastos

efectuados por el tiempo de permanencia en el programa de especialidad de Cirugía General«.

Asimismo, el organismo interpuso una demanda en contra del médico, a raíz de que este no reintegró los gastos incurridos durante el tiempo de becario. La acción judicial corresponde a la causa rol C-1327-2022 y aún está en trámite en el Primer Juzgado de Letras de Arica.

¿Cómo pudo ser contratado si debía una suma millonaria al Fisco? Hasta hoy resulta un misterio cómo Valencia pudo ser contratado, pese a que desde el 25 de julio de 2022, año en que fue reclutado por segundo año consecutivo en la Compin, estaba en curso el cobro administrativo y judicial por la beca fallida. Esto quiere decir que tenía un litigio con el Fisco que pudo haberlo inhabilitado para prestar servicios al Estado. El reclutamiento del facultativo resulta aun más paradojal, considerando que la Compin y el Servicio de Salud están bajo el mismo Ministerio de Salud y nunca se requirió un cruce de datos.

Remueven a delegado por cumpleaños in office y PS gana Seremi de Seguridad Pública

La celebración del cumpleaños de su madre en la Delegación Provincial de Parinacota le pasó la cuenta al delegado regional presidencial subrogante, José Huanca Mamani (FA). Tras iniciarse una investigación de la Contraloría Regional de la República, a propósito de la nota de Aquí Arica sobre este festejo en horario laboral, el Gobierno anunció el viernes que la autoridad dejaba el cargo (Ver nota https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2025/05/20/el-insolito-cumpleanos-familiar-celebrado-por-delegado-presidencial-en-oficina-gubernamental/).

De esta manera, el Ejecutivo apagó los cuestionamientos que comenzó a recibir por el festejo impropio de Huanca Mamani. En un video que fue enviado a este medio, se veía a este, mientras se desempeñaba como delegado presidencial provincial en Putre, que había convocado en la oficina gubernamental a los funcionarios a cantar el «cumpleaños feliz» a su madre Sonia Mamani Mamani el pasado 19 de marzo.

Pese a la gravedad de la denuncia, un sector de la militancia regional del Frente Amplio (FA), liderado por el presidente del partido, Camilo Sánchez Jorquera, decidió darle apoyo y morigerar la situación, incluso sugiriendo que la autoridad había sido víctima de una «emboscada funcionaria».

En una reunión telemática que realizaron para debatir sobre esta crisis, algunos militantes del FA rechazaron la versión «infantilista» que se estaba urdiendo respecto de que la autoridad «había caído en una trampa de los funcionarios con un video no autorizado y que el caso era una noticia rasca e intrascendente». Al final, no hubo respaldo público, pero sí gestiones para sostenerlo, a pesar de la existencia de mensajes del delegado presidencial solicitando la compra de la torta y convocando a los funcionarios para que lo acompañaran en esta actividad «extraprogramática».

Huanca, finalmente, fue sorprendido el viernes con la petición de su renuncia desde el Ministerio del Interior. Pese a ello, decidió realizar una última actividad oficial, participando en la inauguración de la Feria Regional Andina (Feran) en Putre, donde pronunció unas breves palabras de despedida.

Arremetida PS

La denuncia en contra de Huanca le vino como anillo al dedo al Partido Socialista (PS). La colectividad decidió aprovechar la coyuntura para pedir la salida del delegado, reclamando la subrogancia de la Delegación Presidencial Regional hasta el retorno de la titular, Camila Rivera Tapia (PPD), quien a fines de abril inició su descanso pre y posnatal.

Para ello, el PS insistió con el incombustible secretario regional ministerial de Energía, el profesor de Historia, Julio Verdejo Aqueveque, el mismo que no pudo ganar en dos oportunidades la rectoría del Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Arica y Parinacota. Cuando el nombre no lograba prender, pusieron en la mesa el de la seremi de Salud, Marta Saavedra García, ante la exigencia de que la Delegación debía quedar en manos de una mujer, dado que había muy pocas delegadas en todo Chile y era necesario subir la cuota femenina. Como ese as tampoco resultó, al final el PS puso a disposición los nombres de todos sus seremis para el cargo, incluyendo al de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga Verdugo.

Pero en la batalla entró otro actor: el Partido Liberal (PL) con el diputado Vlado Mirosevic Verdugo a la cabeza. La colectividad pidió un escenario sin privilegios para Mirosevic y para el senador socialista José Miguel Insulza, argumentando que ambos irían juntos en la lista parlamentaria para ser senadores. Así se llegó a un acuerdo, manteniendo la subrogancia de la Delegación Presidencial Regional en el PPD para hacer valer el fair play en la contienda electoral.

A esas alturas, el FA asumía su retirada de la subrogancia que había arreglado personalmente la delegada titular Camila Rivera al irse con prenatal, estableciendo como condición que su jefa de Gabinete, la frenteamplista, excandidata a concejal (2016) y a constituyente (2021), y «hermana» afrodescendiente, Milene Molina Arancibia, debía mantenerse en su puesto. Ello, a pesar de las críticas deslizadas dentro del propio FA y otros partidos, respecto de que Molina no tenía título profesional y se le había asignado un sueldo mensual de $ 2.113.000, cantidad equivalente a la que perciben profesionales de larga data en la Delegación.

Debut de nueva delegada subrogante

La decisión de que Huanca no seguiría como subrogante en la Delegación Regional se conoció el martes por la tarde, pero el Gobierno recién la formalizó el viernes pasado. Y se supo, a raíz de que la autoridad saliente llamó a una reunión a los funcionarios para comunicar que «volvía» a Parinacota y que en su puesto asumiría la seremi del Medioambiente, Carmen Tupa Huanca a partir del viernes.

En ese intertanto saltó a la palestra el seremi de Gobierno, el frenteamplista Nicolás González Gutiérrez. Sí, porque el Gobierno decidió colocarlo durante casi 72 horas como delegado regional subrogante, un puesto que siempre quiso, pero que, de pronto y por causas que se desconocen, su partido no fue capaz de capturar para él.

González marcó la diferencia con Huanca y decidió hacer vocería justo cuando el desalojo de la toma «Templo Victoria» en Cerro Chuño empezaba a presentar reparos de la ciudadanía, con dos días de intensas quemas nocturnas de escombros. El antropólogo social llamó a un comité de seremis claves, para ordenar las tareas operativas que implicaron mayor presencia policial en el sector durante la noche. Así los incendios desaparecieron del lugar y el desalojo pudo seguir sin tropiezos.

Al concluir las casi 72 horas del «Nico», como le llaman en confianza al vocero, vino el debut de la nueva delegada subrogante, Carmen Tupa Huanca, tras un raudo viaje a la capital que realizó a una capacitación en La Moneda. Partió temprano el viernes acompañando a la ministra de Defensa, Adriana del Piano, en la puesta en marcha del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON) a pocos kilómetros del límite con Perú.

A pedido de la prensa y dado que recién había sido liberado el comunicado oficial de su asunción, fue presentada por la secretaria de Estado, una vez concluido el punto de prensa en el Puesto de Observación Fronteriza Beta, donde mostraron cómo, a través de cámaras de amplio espectro, sería monitoreada la frontera para evitar la comisión de ilícitos.

PS con premio de consuelo

Si bien el PS no consiguió el premio mayor que era la subrogancia de la Delegación Presidencial Regional, para desde ahí coordinar esfuerzos hacia la campaña del senador Insulza, igual logró un premio de consuelo.

Al final, le ganó la apuesta al Partido Liberal, obteniendo el nombramiento de la coordinadora regional de Seguridad Pública, la trabajadora social Elsa Cortez San Francisco (PS) como seremi de Seguridad Pública. En el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Pública al anunciarla el viernes, se puso acento en sus 18 años como funcionaria pública.

La tarea para Cortez, quien en sus redes sociales se define como feminista y afrodiaguita, no será fácil. Sus retos principales serán la erradicación total de Cerro Chuño, incluyendo las 700 viviendas contaminadas del Serviu y que fueron tomadas desde hace más de una década; la pesquisa de células del crimen organizado; y la disminución de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, ya que la región encabeza el ranking nacional.

Cuenta Pública: Presidente Boric compromete primera reunión de Comisión «Arica 100»

Arica no estuvo ausente en la Cuenta Pública Presidencial 2025. A un año de haber anunciado su creación, en su discurso ante el Congreso, el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que en los próximos días se realizará la primera sesión de la Comisión Asesora para la Conmemoración del Tratado de Lima «Arica 100».

«Quiero contarles -porque sé que nos acompañan ciudadanos de nuestras regiones extremas- que en los próximos días vamos a realizar la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial para la conmemoración del centenario del Tratado de Lima, Arica 100, cumpliendo con el compromiso que asumí junto a los parlamentarios de la Región de Arica y Parinacota. Es un trabajo que va a durar ocho meses, que tal como en su momento la Junta de Adelanto, nos va a permitir proyectar los principales hitos que vamos a impulsar para el desarrollo de una región tan estratégica, pero también tan postergada«, señaló en el mensaje cuando abordaba los avances en ciencia y tecnología y en materias de equidad en las regiones.

No fue casual este anuncio presidencial, considerando que lo hizo a solo dos días de cumplirse 96 años del acuerdo bilateral que selló definitivamente los puntos pendientes del Tratado de Ancón, suscrito en 1883 tras el término de la Guerra del Pacífico.

El pasado 8 de mayo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia confirmó la creación de esta instancia, señalando que su misión sería «asesorar en la definición, diseño y programación de las actividades, políticas públicas, proyectos y, en general, en todas las acciones que defina el Ejecutivo,

relativas a la conmemoración del tratado que se firmó en 1929, y con el que se incorporó Arica a Chile«.

¿Quiénes la integran? Un representante nombrado por el Mandatario, quien ejerce como presidente de la instancia, y también comisionados de los siguientes ministerios: del Interior; de Relaciones Exteriores; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y Familia; de Educación; de Obras Públicas; de Salud; y de Transporte y Telecomunicaciones. Además, esta instancia cuenta con un representante nominado por la Universidad de Tarapacá, y otro nombrado por el Estado Mayor Conjunto.

El Gobierno designó como presidente de la Comisión “Arica 100” al rector de la Universidad de Tarapacá (UTA), Emilio Rodríguez Ponce, quien se desempeñó como intendente regional durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y quien cerrará su último periodo como rector en 2026. Días previos a su nombramiento, había sido postulado como precandidato a senador por Renovación Nacional (RN), pero la asamblea regional de la colectividad lo rechazó.

César Málaga: la versión de un historiador tacneño sobre el 7 de junio

Hoy 3 de junio es un día significativo para Arica y Tacna. Hace 96 años fue suscrito el Tratado de Lima, que estableció que la Ciudad de la Eterna Primavera pasaría a ser de dominio chileno, y la llamada Ciudad Heroica quedaría bajo la jurisdicción peruana.

Así se selló la paz de la Guerra del Pacífico, conflicto que tuvo como hito el Asalto y Toma del Morro de Arica, batalla librada el 7 de junio de 1880, en la que las tropas chilenas aseguraron este territorio que era de dominio peruano.

Como toda historia, siempre hay más de una visión. Por eso, Aquí Arica quiso conocer la versión sobre este acontecimiento que se cuenta al otro lado de la frontera. En Tacna, al igual que en Arica, habrá festejos, ya que se realizará la ceremonia por el «Día de la Bandera», que incluirá una misa, discursos patrióticos, desfile de escolares, y el Paseo de la Bandera por las principales calles de la vecina ciudad y un juramento de civiles y militares por el emblema bicolor.

El profesor de Ciencias Sociales e Historia, abogado e historiador, César Málaga, quien además es asesor del congresista tacneño Isaac Mita Alanoca, aceptó el desafío de revelarnos cómo se rememora este pasaje histórico en la memoria de la «Ciudad Heroica».

-¿Cómo ve un tacneño la Batalla de Arica ocurrida el 7 de junio?

Para nosotros, el coronel Francisco Bolognesi ha sido el mayor ejemplo de lo que es la defensa de la dignidad peruana, en donde pese a las vicisitudes, a los divisionismos que existían en el lado peruano y que posibilitaron la victoria de Chile, Bolognesi marcó un hito importante dentro de lo que es el honor nacional. A pesar de habérsele ofrecido una rendición honrosa, él prefirió morir.

-¿Es cierto que el coronel Bolognesi, a cargo de la plaza de Arica, fue abandonado por el Gobierno peruano al no cumplirle con el envío de tropas de refuerzo?

Así es. Lamentablemente, en pleno conflicto bélico, Perú atravesaba un divisionismo y caudillismo. Había un enfrentamiento entre el Presidente Nicolás de Piérola y su enemigo mortal y jefe del batallón del sur que era el contraalmirante Lizardo Montero, quien tenía a su cargo las fuerzas de Arequipa, Tacna y Arica.

Cuando se produce la batalla en el Campo de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, unos días antes del 7 de junio, el Segundo Ejército del Sur al mando de un coronel Manuel Leiva, que era fiel al Presidente Piérola, venía desde Arequipa a reforzar el sur. Sin embargo, recibió una contraorden para que retornara y dejara abandonados a los de Arica. ¿Por qué? Porque al Presidente Piérola no le convenía que, de producirse una victoria peruana, el otro caudillo, Lizardo Montero, se hubiese levantado como un héroe nacional.

-Entonces, ¿la indefensión en la que quedó Bolognesi facilitó el triunfo de las fuerzas chilenas en el Morro?

Estas peleas intestinas internas que habían, posibilitaron que mayormente la guerra fuese ganada por Chile. Aquí se produjo una dicotomía: ¿cómo el ejército chileno tenía más hombres que el ejército peruano-boliviano, si el Perú y Bolivia triplicaban a la población chilena? Simplemente era por esas luchas intestinas que tenían internamente.

La Respuesta aún presente

-¿Por qué cada 5 de junio autoridades y líderes patrióticos viajan a Arica y hacen una ceremonia en la Casa Bolognesi, conocida como la Casa de la Respuesta?

Para los peruanos, ese día es la muestra del honor nacional. Esto recuerda el pasaje cuando Chile envía a su emisario, Juan de la Cruz Salvo, a pedir la rendición de la plaza de Arica, ya sabiendo con la superioridad que estaba. En esa reunión, Bolognesi pronuncia la famosa frase: «Tengo mis deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Lo importante es que cumplió su promesa, cumplió su compromiso con el Perú y con el país, lo que nos llena de orgullo a todos los peruanos cada 5 de junio.

-Hay muchos mitos de cómo fue ese 7 de junio, ¿qué hechos son ciertos en la visión peruana de la historia?

Hay certezas de que el ejército chileno era superior, indudablemente, en número como en logística. También es cierto que se esperaba el ataque y por eso se había minado un sector para detener al ejército chileno. Lamentablemente, fue capturado el ingeniero Teodoro Elmore que instaló las minas y eso imposibilitó que se accionaran. El ejército peruano, poco a poco, fue retrocediendo hasta llegar a la parte alta del Morro donde se da el enfrentamiento final.

Para los peruanos hay certeza de que el coronel Alfonso Ugarte era un joven que prefirió cubrir de gloria el pabellón nacional, lanzándose desde el Morro de Arica. Y, por otro lado, Bolognesi terminó muerto en la parte alta, donde luego de una ráfaga de balas chilenas y con la culata de un fusil fue desnucado, prácticamente.

-Hay un pasaje que la historia peruana reprocha a Chile sobre lo que llaman «repase» a soldados peruanos…

Nosotros rechazamos la famosa política del «repase», es decir, que los soldados heridos fueron repasados por las fuerzas chilenas, de tal manera de que bajo la orden del coronel Pedro Lagos no hubiera prisioneros. Esto los diferencia de Miguel Grau, cuando en el combate de Iquique salvó a los sobrevivientes del buque Esmeralda. Se ha hecho representaciones simbólicas de aquello y hay partes de guerra que así lo corroboran. El mismo coronel argentino Roque Sáenz Peña -que peleó en las tropas peruanas y luego fue Presidente de Argentina- entregó testimonios que validan esta aseveración.

Chilenización y el plebiscito

-¿Qué ocurre con esta frontera después del Asalto y Toma del Morro?

El ejército chileno avanzó hasta Lima, la capital peruana, y la guerra llegó en enero de 1881. Como había disputas de caudillos que dominaban el país, Chile realizó una expedición con Patricio Lynch y obligó a negociar a Perú. Fue el Presidente Miguel Iglesias quien aceptó eso, pese a que había resistencia en la sierra al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Al final, el Presidente firmó el famoso Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Ese tratado puso fin a la guerra y mediante el cual el Perú entregó la provincia de Tarapacá donde estaba la riqueza salitrera. En tanto, las provincias de Tacna y Arica quedaron condicionadas a una consulta popular que nunca se hizo, para definir si retornaban a Perú o pasaban a ser chilenas.

-¿Por qué el plebiscito nunca se hizo?

Estuvimos 49 años , 3 meses y 2 días a la espera de ese plebiscito. Tuvimos hasta mediación norteamericana, con un delegado peruano y otro chileno entre 1925 y 1926. Nunca se hicieron las inscripciones de los naturales que iban a votar.

Las condiciones nunca fueron óptimas, y eso está en un informe final de esta comisión plebiscitaria. No pudo realizarse porque estas zonas estaban ocupadas por el Gobierno chileno y nunca se logró la neutralidad para que se efectuara y las personas decidieran libremente. Más bien se persiguió y expulsó a peruanos para disminuir la cantidad de votantes y generar una mayoría de Chile para ganar ambas provincias.

Al final se optó por la partija, donde Tacna pasó al Perú y Arica pasaba a soberanía chilena. Tacna no retornó en su totalidad, más bien fue cercenada en varias partes, como el volcán Tacora, donde había negocios con azufreras y el Presidente Alessandri tenía negocios. Tacna al final retornó con dos tercios de lo que era antes de la guerra.

-¿Qué rumbo ha tomado la relación en esta frontera después del Tratado de 1929?

Para nosotros está pendiente la fijación de dónde comienza el punto Concordia de acuerdo a las coordenadas geográficas en la orilla del mar. Con el congresista Mita presentamos un proyecto de ley para que eso se precise.

La diferencia está en los gobiernos. Nosotros creemos que desde Diego Portales, pasando por Pinochet y por Martínez Busch, que son geopolíticos y teóricos en Chile, siempre vieron como punta de lanza el seguir avanzando hacia el norte y eso es lo que no ha permitido una integración total. Yo creo que Chile debería aportar en unos gestos y concretar, por ejemplo, la devolución del Huáscar.

En el tema de integración hago una diferencia: creo que los pueblos de Tacna y Arica siempre han estado unidos, hay un tránsito comercial, hay una interdependencia, y una fluidez entre los habitantes de ambas ciudades.

-Y por último, ¿Perú mantiene viva la recuperación de Arica?

Sí, indudablemente. Inclusive durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado se tuvo todas las posibilidades, pero hubo traiciones de su mano derecha que era Francisco Morales Bermúdez, que prefirió dar un golpe de Estado desde aquí de Tacna, dado que había conversado con Augusto Pinochet, y tenía el compromiso de irse a Chile si fallaba.

Hay esa añoranza de que la ciudad de Arica -que es la más simbólica por el Morro y por el significado que tuvo por Bolognesi- vuelva a ser peruana. Es cierto que se busca lo que es la integración, pero hay también dentro del pensamiento peruano algunos sectores que seguimos pensando que alguna vez pueda recuperarse. Si no es por medios militares, podría ser a través del respeto del derecho internacional, por la vía de la liquidación del derecho a conquista, que no está avalado en ningún sitio del mundo.

La Semana Ariqueña trae panoramas para todos los gustos

Como todos los años, se realizará la Semana Ariqueña con distintos eventos de conmemoración del 145° aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica.

El pasado 1 de junio comenzaron los festejos con la celebración de los 70 años del Himno a Arica, que fue escrito por Pedro Ariel Olea e interpretado por el fallecido Juan Guillén Canales. La Municipalidad de Arica logró una alta convocatoria de personas en la cima del Morro, quienes cantaron la canción y participaron en la formación del lema «Arica siempre Arica» para una fotografía aérea. Y, más tarde, también se inició el 55° Campeonato Nacional de Cueca en el Parque Vicuña Mackenna.

El programa en lo que resta de la Semana Ariqueña continúa de la siguiente forma:

Inauguración de las Ramadas: hoy a las 20:00 horas será la apertura en la avenida comandante San Martín, frente al Morro.

hoy a las 20:00 horas será la apertura en la avenida comandante San Martín, frente al Morro. Presentación de Los Cuatro Cuartos: jueves 5 de junio a las 18.00 horas en el frontis del Regimiento Rancagua.

jueves 5 de junio a las 18.00 horas en el frontis del Regimiento Rancagua. Show «Esperando el 7 junio»: viernes 6 de junio a las 20.00 horas en el Parque Vicuña Mackenna, donde participarán la Sonora Barón, la doble de Myriam Hernández, y Fernando Faysán y La Nueva Sangre.

viernes 6 de junio a las 20.00 horas en el Parque Vicuña Mackenna, donde participarán la Sonora Barón, la doble de Myriam Hernández, y Fernando Faysán y La Nueva Sangre. Desfile cívico-militar y p resentación de “Los Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile : sábado 7 de junio a las 12.00 horas en la Pérgola de Las Banderas.

p : sábado 7 de junio a las 12.00 horas en la Pérgola de Las Banderas. Presentaciónde “Los Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile: domingo 8 de junio a las 17.00 horas en la playa Las Machas.

Terminamos con mucho gusto esta edición. Y luego del intenso reporteo, iremos a celebrar un poquito este 7 de junio, una vez que finiquitemos el siguiente newsletter. ¡Viva Chile! ¡Viva Arica!

PUNA Y MILITANTE RN. Dos pedidos nos llegaron a nuestra redacción. El primero es del seremi de Gobierno, Nicolás González, quien asegura que no se apuna en la altura. Sin embargo, nos reconoció que ha subido a Putre y a Chungará, sin tener los exámenes de hipobaria que exige la normativa sanitaria para trabajar sobre los tres mil metros de altitud.

Y el segundo que nos llegó fue a través de un «chasqui». El mensajero nos dijo que el administrador regional del Gore, José Palma, tiene registrada su militancia en Renovación Nacional desde el 2019, pese a que los militantes locales le reprocharon que recién ahora está haciendo vida partidista en Arica, justo cuando pretende ser candidato a senador.

No se olviden de que si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.