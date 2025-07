El candado peruano a la inversión chilena en la frontera de Tacna

¡Sonó la campana ayer nuevamente en los colegios! Comienza el segundo semestre y la hora de las definiciones. Y a propósito de lo que les anunciamos la semana pasada sobre el ultimátum del Ministerio del Interior a las autoridades-candidatas al Congreso en todo el país , Aquí Arica supo que no hubo renuncias el 15 de julio en la región, lo que indicaría que ninguna de las cartas que sonaron siguen en carrera, salvo queeeee… la estrategia sea estirar la cuerda al máximo.

Por estos días los surfistas y bodyboardistas están en su salsa porque las playas han sido generosas con las marejadas. El frío no ha sido obstáculo para correr las olas privilegiadas que tenemos, las cuales ya son un patrimonio mundial, porque hace rato que hasta aquí vienen algunos grandes de esas disciplinas a desafiarlas.

Mientras los chiquillos y chiquillas surfean, Aquí Arica hace lo suyo reporteando en distintos ámbitos, así es que antes de que venga una nueva marejada con más novedades, les contamos las que lleva esta edición.

Comenzamos con un interesante tema relacionado con la prohibición constitucional que tiene Perú para que los extranjeros puedan tener propiedades o empresas en el rango de los 50 kilómetros contados desde la frontera. En Tacna se ha levantado el debate si es pertinente disminuir esta restricción como se hizo en Arica en 2001 o mantenerla en pro de la seguridad nacional.

En nuestra segunda nota hablan algunos gremios empresariales sobre los impactos económicos que les han significado los derrumbes y cortes de la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Cuesta Camarones) desde octubre del año pasado.

¡EXCLUSIVO! en esta edición revelamos cómo se alinearon los votos de las autoridades regionales que autorizaron la exploración de la minera «Champagne»» de Andex Minerals Chile SpA, aprobando la Declaración de Impacto Ambiental presentada ante la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).

Como siempre, anduvimos por los pasillos judiciales y nos encontramos con el fallo del Segundo Juzgado de Letras que rechazó la demanda del Gobierno Regional interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado el año pasado, que pretendía que la Fundación Conecta TEA restituyera $346.724.000, alegando incumplimientos contractuales.

Y cerramos esta edición, dejando una invitación para que asistan hoy a las 14.00 horas a «La anticuchada de corazón más grande de Chile» en la plaza Vicuña Mackenna y, luego, a las 19.00 horas a la «Exposición de Retablos» del artista Silvestre Ataucusi Floris en la sede del Consulado General del Perú en Arica, actividades enmarcadas en los festejos por los 204 años de la Independencia del Perú.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero tomar un mate con varias hierbas milagrosas llamado «emoliente». La verdad es que esa pócima calientita, que preparan al otro lado de la frontera, alivia cualquier mal. Y no olviden invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis, para que disfruten de las noticias que cada semana publicamos al estilo de El Mostrador.

1

El candado peruano a la inversión extranjera en la frontera que divide a los tacneños

Si un extranjero, en especial un chileno, quiere adquirir o usufructurar de una propiedad en Tacna directamente, no puede hacerlo. Esta restricción, que está en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, prohíbe a cualquier foráneo gozar de un inmueble dentro de los 50 kilómetros alrededor de las fronteras del vecino país.

El debate de autorizar o no la compra de inmuebles para inversiones extranjeras en la vecina ciudad peruana está candente y más vivo que nunca. Una corriente más liberal y modernizadora liderada por la Cámara de Comercio de Tacna y por el agroexportador tacneño e inversionista en Arica, Aldo Fuster, ha intentado impulsar infructuosamente una modificación a esta disposición. Por el otro flanco, grupos nacionalistas liderados por el congresista Isaac Mita (Perú Libre) mantienen una férrea oposición al relajo de esta disposición porque ven en esa intención una amenaza a la seguridad nacional.

La controversia también estuvo en el debate legislativo a fines de los noventa en Chile, cuando se discutieron las Leyes Arica 1 y 2, que incluyeron medidas para impulsar el desarrollo económico de la región, la cual se encontraba en un profunda depresión económica. Fue en la Ley 19.420, en el artículo 19, que se dispuso que «no se aplicará la prohibición establecida en el artículo 7° del decreto ley N° 1.939, de 1977, a las personas naturales y jurídicas de países limítrofes», respecto de bienes raíces situados en el radio urbano de la comuna de Arica, en el Parque Industrial Chacalluta y el Parque Industrial Puerta de América, en Centros de Interés Turístico declarados por el Servicio Nacional de Turismo, y todas aquellas que defina el Presidente de la República.

Esa disposición del año 1977, época en que había un conflicto manifiesto con Perú, señalaba que «por razones de interés nacional se prohíbe adquirir el dominio y otros derechos reales o ejercer la posesión o tenencia de bienes raíces situados total o parcialmente en las zonas del territorio nacional, actualmente declaradas fronterizas en virtud del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los nacionales de países limítrofes salvo que medie la autorización prevista en el inciso tercero del presente artículo«.

Si bien en un principio la norma generó altas expectativas durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos sobre la compra de inmuebles en el sector costero, especialmente departamentos por parte de empresarios bolivianos y peruanos, al poco tiempo esto no ocurrió debido al alto costo de las propiedades en Chile.

Debate encendido en Tacna

Mientras en Arica, peruanos y bolivianos pueden adquirir propiedades y usufructuar de ellas, en Tacna aún el debate está muy polarizado.

El empresario Aldo Fuster, que abrió hace unos meses una sucursal del local tacneño «El Pollo Pechugón» en Arica, sostiene que esta controversia debería ser zanjada por el próximo gobierno que será elegido el 12 de abril de 2026.

«Hasta el 2014, inversionistas extranjeros podían estar en la Zona Franca de Tacna y adquirir propiedades en esa zona que está próxima a la frontera con Chile. Lamentablemente, una congresista tacneña impulsó una restricción el 2014 y desde esa fecha no han ingresado inversiones extranjeras. Presumo que hay intereses de cierto sector de los comerciantes tacneños alojados en la asociación que reúne a los usuarios de zona franca en que esta restricción se mantenga, para evitar que entre competencia. No es por un problema con la soberanía, y las voces que se oponen son por intereses económicos«, afirma.

Fuster indica que el 2018 hubo alto interés de cadenas del retail chileno por invertir en Tacna a través de centros comerciales con tiendas anclas. Ese entusiasmo se disuadió debido a que no hubo apertura para autorizarlas, presumiblemente, por el origen chileno de sus capitales y el temor de grupos nacionalistas a que se vulnerara la seguridad nacional.

«Parece ridículo alegar esto de la seguridad nacional si todos los días tenemos vuelos de Latam y las cadenas del retail con inversiones chilenas en nuestro país y nadie se queja de una vulneración. Soy partidario de avanzar y por eso estamos partiendo por impulsar que se libere, al menos, la Zona Franca, para que vuelva a entrar la inversión extranjera en el recinto amurallado de 380 hectáreas, para que puedan arrendar, comprar, usufructuar de ese espacio. Si bien hoy puede tramitarse un permiso presidencial especial, esto es bastante engorroso y solo en los casos de dos mineras ahora último lo han conseguido, porque se trata de inversiones millonarias«, advierte.

¿Seguridad nacional en riesgo?

Uno de los opositores a cualquier derogación del artículo constitucional que prohíbe la inversión extranjera en las zonas fronterizas, es el congresista tacneño Isaac Mita (Perú Libre). El parlamentario reconoce que hay una prohibición que responde a «un tema de seguridad y que (el problema) debe ser tratado entre ambos países, porque Chile también tiene un límite en su frontera para los extranjeros de países vecinos. La reciprocidad es lo que opera en el derecho internacional y, en ese sentido, no podríamos decirle que abrimos todo y que en Chile no pase nada. Ustedes en Chile tienen hasta Pozo Almonte esa restricción (sic)».

El congresista justifica ese veto, indicando que no desean repetir situaciones como la de México, «donde debieron poner una franja de 90 kilómetros, a raíz de que en el pasado se permitió la compra a los norteamericanos a través de personas naturales y en las épocas de invasiones que hubo, las utilizaron como zonas de almacenamiento de logística de material bélico en tiempos de guerras. Igual en forma excepcional, el Gobierno puede autorizarlas y de hecho en la Zofratacna hay inversionistas colombianos y ecuatorianos«.

En esa misma línea está el presidente del directorio de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), Efraín Mamani, quien indica que la controversia «es por los intereses de un grupo empresarial. En la zona franca, ubicada a 32 kilómetros de la frontera, se permite la inversión extranjera siempre y cuando cumplan con los criterios de necesidad pública e interés nacional y el Gobierno puede autorizarla. En la zona franca hemos tenido chilenos, pero ahora solo tenemos ecuatorianos y colombianos. Hoy tenemos 32 empresas entre nacionales y extranjeras«.

2

Agricultura, Transportes y Turismo denuncian severos impactos por derrumbes en Ruta 5

«Se nos fue en collera el cerro, ¿qué quiere que le diga?», esa fue la frase que repitió tres veces la ministra de Obras Públicas, Jessica López, al resumir la crisis por los derrumbes y cortes diarios de la Cuesta Cultura Chinchorro de la Ruta 5, ante la delegación regional de autoridades que se reunió con ella en las oficinas del MOP en Santiago el lunes pasado.

En el encuentro le exigieron soluciones más contundentes respecto del aislamiento que experimenta a diario la región por 10 horas, a raíz del riesgo de avalanchas de rocas que persiste. Sobre esto, la Dirección Regional de Vialidad asumió que las actuales mallas de contención diseñadas deberán ser reforzadas con otras que serán encargadas a Suiza, cuyo costo alcanza los $ 3 mil millones.

La situación ha comenzado a inquietar a los sectores económicos más potentes de la región, especialmente a los gremios de la Agricultura, Transportes, Turismo y Comercio. Sus directivos alegan costos económicos millonarios por las demoras y pérdidas de mercados, a raíz de la incerteza que existe en el transporte carretero, dado el comportamiento de los 17 kilómetros de la cuesta, ya que la caída de material no solo se ha focalizado en el kilómetro 1976, denominado «socavón», sino que también se ha producido en otros puntos de esta sinuosa quebrada.

El tesorero de la Comunidad de Aguas del Canal Azapa, Marcelo Centella, señaló que los cortes que presenta la única ruta que une Arica con el resto del país «han sido tremendamente perjudiciales para nuestra producción agrícola. Ya no podemos enviar los camiones cargados en la noche, lo que permitía mantener en mejor condición las hortalizas que van en esta temporada alta al sur. A nosotros, la seremi de Obras Públicas nunca nos ha llamado siquiera a conversar, para conocer qué ha pasado con nuestro sector y resulta que nuestra comunidad de aguas es la más grande de todo el norte de Chile«.

El dirigente dijo que la situación del agro regional es la más compleja de los últimos años, ya que junto a esta contingencia se suma el brote de la mosca de la fruta, condición que ha impuesto restricciones fitosanitarias que han significado la imposibilidad de comercializar frutos tropicales que tenían buena rentabilidad en la zona centro-sur del país.

Caída de pernoctaciones

Otro gremio preocupado por las consecuencias que ha generado la emergencia vial es la Cámara de Turismo. El presidente de la organización, Miguel Maldonado, indicó que «es urgente tener una solución a este grave problema. Hay una tremenda incertidumbre para el transporte de turismo que se realiza por la carretera y, consecuentemente, eso afecta la pernoctación de los turistas en la región, porque no saben si van a poder retornar a su ciudad de origen. Llegar por tierra es difícil hasta acá y lo es más si tienen que enfrentarse a estos cortes o esperas porque la ruta no está habilitada en ambos sentidos«.

El dirigente sostuvo que a la contingencia vial, «hay que sumar varios problemas endémicos que golpean al turismo regional, como la atracción que provoca Tacna, las esperas en los complejos fronterizos y la falta de vuelos interregionales. Hay pasajeros que vienen también desde Tacna y quieren pernoctar en Arica porque luego salen por tierra a Antofagasta o Calama. Esto hoy se hace inviable, y lo que está pasando es que están cambiando sus itinerarios, viajando desde Lima directo a Santiago y luego a Antofagasta o Calama«.

Maldonado se quejó de que -hasta hoy- las autoridades del MOP no los han convocado a conversar para evaluar los impactos por los derrumbes. «Vemos una indolencia con nuestro sector, lo que queda demostrado con la ausencia de la ministra acá en la región. Venimos escuchando que esto se va a solucionar y no ocurre. Hay entidades como Sernageomin que tienen información de que no es favorable para todo el optimismo que están transmitiendo al decir que esto se va a arreglar«, sentenció.

50 horas a Lo Valledor

Hasta antes de los sucesivos derrumbes en la Ruta 5, un camión cargado con hortalizas producidas en los valles de Arica demoraba unas 30 horas en llegar a las ferias de Santiago. Ese itinerario, según el presidente de la Federación de Transportistas del Norte (Fetnort), Sebastián Pérez, hoy llega a las 50 horas de viaje, debido a las esperas por el tránsito alternado en la Cuesta Cultura Chinchorro, el control fitosanitario de Cuya, el control policial y de pesaje de Huara, y luego la revisión en la avanzada aduanera de Quillagua donde también hay obras por el nuevo edificio del control.

«Tenemos muchas horas perdidas en el corte que hay en la cuesta. Antes ese tramo desde Arica a Quillagua lo hacíamos en nueve horas y hoy lo estamos haciendo en 20 horas. Esas esperas hacen que luego el conductor intente recuperar el tiempo perdido, aumentando la velocidad en el tramo que les queda y se producen accidentes que pueden ser fatales«, expuso.

El gremialista dijo que pidió a las autoridades a cargo de la emergencia vial que se dé prioridad al transporte de carga en la gestión del tránsito. Una de las propuestas es que se habilite un sitio de pernoctación de los camioneros en Alto Camarones y que los vehículos particulares y buses lo hagan en el aparcadero de las Presencias Tutelares para no colapsar ese tramo.

Protestas en Cuya

Desde el miércoles de la semana pasada, los comerciantes y habitantes de la localidad de Cuya iniciaron protestas en contra del MOP, debido al impacto de la emergencia vial en las ventas de los restaurantes y almacenes en este poblado situado en la frontera sur de la región.

En las propiedades decidieron izar banderas negras y colocar pancartas aludiendo a la falta de soluciones definitivas a la emergencia vial. También comenzaron a realizar bloqueos parciales de la carretera a partir del viernes con una discreta vigilancia de Carabineros.

3

Seremis PS, radicales y del FA abren la puerta a la minería, autorizando perforación de Cerro Sagrado Anocarire

En reserva se mantuvo el acta de la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Arica y Parinacota, realizada el 1 de julio, en la que seis autoridades del Gabinete Regional aprobaron la exploración geológica del Cerro Sagrado Anocarire, la cual fue requerida por la minera «Champagne» perteneciente a la empresa Andex Minerals Chile SpA, una filial de la canadiense Andex Gold en el sector de Alto Codpa.

La sesión se efectuó a puertas cerradas. Solo el 14 de julio el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el documento que reveló cómo votaron los integrantes de la Coeva (ver acta en este enlace). En total, hubo siete votos a favor y cuatro en contra de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la empresa, cuyo objetivo es realizar «12 sondajes de tipo aire reverso o diamantina en nueve plataformas, con el fin de evaluar el potencial geológico y confirmar la existencia de recursos mineros» (Ver DIA aprobada en este enlace).

Al visualizar las preferencias, quedó en evidencia que el Partido Socialista (PS), el Partido Radical (PR) y el Frente Amplio (FA), alinearon a sus 6 secretarios regionales ministeriales, para que apoyaran a la primera compañía que logró vencer la resistencia al desarrollo de la minería metálica en la región. Esto, tras el último intento fallido por desarrollar la minería metálica en la zona, correspondiente a la minera de manganeso «Los Pumas». situada en la cabecera del río Lluta. Esta fue aprobada en 2013 en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y luego paralizada por recursos de reclamación ante el Ministerio de Minería, tras intensas protestas de organizaciones indígenas, agrícolas y ecologistas.

Los seremis PS que acogieron la DIA fueron el de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga Verdugo; de Energía, Julio Verdejo Aqueveque; y de Salud, Marta Saavedra García. Se sumaron a ellos los radicales, en específico, los seremis de Minería, Daniel Curiqueo Barraza, y de Agricultura, Ernesto Lee Labarca. El grupo logró atraer también a la seremi de Vivienda y Urbanismo, Romina Farías (Frente Amplio-ex Convergencia), y al director regional del SEA, Mauricio Gutiérrez López.

En contra votaron la delegada presidencial regional subrogante, Carmen Tupa Huanca (PPD); el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Maturana Ponce (Partido Liberal); la seremi de Desarrollo Social y Familia, María Cid Figueroa (Partido Comunista); y la seremi del Medioambiente subrogante, Romina Farías Pérez (Frente Amplio). Esta última, que ocupa temporalmente el cargo dada la renuncia de Carmen Tupa para asumir como delegada, votó dos veces y de manera contradictoria, ya que como titular de Vivienda se inclinó por la iniciativa. En el caso de Medioambiente, se conoció que el voto en contra estuvo constantemente monitoreado por la delegada, quien responde a los intereses de las organizaciones indígenas.

Las autoridades a favor del proyecto fundamentaron sus votos escudándose en que serán los permisos ambientales sectoriales que gestione la minera, los que fijarán los límites a su desempeño y también la posibilidad de fiscalizarla.

Ausencia del MOP

Un hecho que llamó la atención y que ha sido comentado a nivel del Gabinete Regional, fue la ausencia de la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque (Partido Liberal), quien se excusó diciendo que tenía una agenda que cumplir en otro lugar de la región. Su decisión contrastó con la de su compañero de partido, el seremi de Transportes, Pablo Maturana, quien asistió con la intención de abstenerse. Sin embargo, durante la reunión le dijeron que eso no era posible y, finalmente, decidió rechazar la DIA.

De acuerdo a trascendidos, la inasistencia de Aguilera no habría sido una decisión propia ni antojadiza, sino que contaría con la venia de los diputados liberales, Vlado Mirosevic Verdugo y Luis Malla Valenzuela. Durante semanas previas a la votación, especialmente el diputado Malla difundió videos en sus redes sociales, alertando sobre el daño ecológico que podría provocar este proyecto.

«Vamos a reclamar»

La presidenta de la comunidad indígena de «Umirpa» y consejera indígena, Marcela Gómez Mamani, confirmó a Aquí Arica que tras conocer el acta de la Coeva, van «a presentar un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental, dado que advertimos varios vicios. En la tramitación no se consideró básicamente el procedimiento especial para el Área de Desarrollo Indígena (ADI) donde está emplazado el proyecto, es decir, una consulta indígena y un estudio de impacto ambiental, ya que una parte del Cerro Sagrado Anocarire está en la Reserva Nacional Las Vicuñas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) que custodia Conaf«.

La dirigente señaló que aún la tramitación de la DIA no ha llegado a su fin. De no ser acogido su recurso de reclamación, las organizaciones indígenas acudirán al Consejo de Ministros para revertir el permiso.

«Nos llama la atención que la seremi del MOP no asistiera, abandonando sus deberes. También nos parece extraño que la seremi de Vivienda votara dos veces y de manera contradictoria, y que el seremi de Agricultura no considerara las observaciones de la Conaf, un organismo de su cartera. Sentimos que aquí los partidos prominería se alinearon, sin medir las consecuencias. Nunca nos consultaron ni conversaron con las comunidades sobre nuestra preocupación por la contaminación del agua que generará la minera. Esta agua se utiliza en la agricultura y la ganadería que desarrollan quienes habitan en el territorio del Cerro Sagrado«, afirmó.

4

Justicia rechaza demanda del Gore para que Fundación Conecta TEA devuelva millonario aporte

Un revés judicial tuvo la estrategia impulsada por la administración del exgobernador regional Jorge Díaz Ibarra (DC), al solicitar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una demanda en contra de la Fundación Conecta TEA, para reclamar la devolución de la transferencia de $ 346.724.000 de un total de $ 357.500.000 que entregó el Gobierno Regional (Gore) de Arica y Parinacota. Los recursos fiscales fueron traspasados el 2 de diciembre de 2022 en una sola cuota al proyecto “Transferencia de capacidades para una calidad de vida, autonomía e independencia personas TEA Arica y Parinacota”.

En un fallo de primera instancia que consta de 24 páginas, el pasado 10 de julio el Segundo Juzgado de Letras de Arica rechazó la acción judicial del CDE denominada «Demanda en juicio de hacienda de restitución de dineros», bajo el Rol C-862-2024, que fue interpuesta el 8 de mayo del año pasado. El objetivo del organismo era conseguir la devolución de los fondos fiscales, bajo el argumento de que existían rendiciones objetadas y un monto pendiente sin respaldos.

El juez Gonzalo Quiroz Espinoza no acogió los argumentos del CDE y, además, lo condenó en costas, es decir, a pagar los costos del juicio. La argumentación central del magistrado apuntó básicamente hacia la forma en cómo el Gore supervisó el proyecto de la fundación y el mecanismo de término anticipado del contrato que aplicó el 18 de julio de 2023, tras estallar el «Caso Fundaciones» a nivel nacional y que puso en tela de juicio los aportes a un listado de organizaciones sin fines de lucro.

En su fallo acogió la tesis expuesta por el abogado defensor de la institución, Matías Andrade, validando la premisa de la «excepción de contrato no cumplido», es decir, que «el Gobierno Regional demandante incurrió en deficiencias en la gestión, control y fiscalización de los convenios de transferencia de recursos a entidades privadas durante el período auditado entre enero de 2021 y julio de 2023».

Para ello, recogió las observaciones de tres informes consecutivos de la Contraloría Regional de la República de 2023, en los que se advirtieron irregularidades como “la falta de revisión oportuna de las rendiciones de cuentas presentadas por las entidades receptoras, incurriendo en atrasos superiores a los 20 días hábiles establecidos contractualmente, lo que afectó la posibilidad de subsanar observaciones dentro de plazos razonables”.

El magistrado concluyó que la Fundación Conecta TEA «fue igualmente afectada por las conductas omisivas de la autoridad demandante, pues en su caso, su contraparte en el contrato no emitió los informes de seguimiento dentro del plazo contractual de 15 o 20 días hábiles, y las observaciones fueron comunicadas fuera de plazo y sin respaldo técnico oportuno, destacando el informe final referido. En lo que respecta al caso particular de la Fundación Conecta TEA, que no existió un control efectivo ni oportuno sobre la ejecución del convenio, lo que incluyó la falta de exigencia formal de los planes de trabajo y matrices lógicas como anexos esenciales al convenio».

Del mismo modo, Quiroz determinó que se «acreditó que el incumplimiento del Gobierno Regional

en sus deberes de fiscalización y control fue anterior, relevante y obstaculizó el cumplimiento adecuado de la ejecutora, viciando el proceso de observación, terminación anticipada del convenio y cobro de fondos públicos».

Y, consecuentemente, reprochó el término anticipado que hizo el exgobernador Jorge Díaz, aseverando que resultó ser ineficaz, dado que estuvo «desprovisto de los supuestos fácticos que lo motivaron, hecho que, sumado a la falta de un procedimiento administrativo claro y debidamente fundado, conforme lo proveen los artículos 18 y 52 de la Ley N°19.880, conducen a estimar, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República».

Causa penal sigue

Pese a que este primer fallo libera de la responsabilidad de devolver dinero al Gore a la Fundación Conecta TEA, en paralelo existe una causa penal vigente en contra de su representante legal, el ingeniero en prevención de riesgos, Antonio Galleguillos Marín, por el delito de apropiación indebida. El proceso está bajo el RIT O-3445-2024 y, de acuerdo al Ministerio Público, la demanda civil recientemente fallada «no tiene implicancia en lo penal, dado que recién es un fallo de primera instancia«.

El próximo 29 de julio se realizará la audiencia de formalización de la investigación que fue requerida por el Ministerio Público, y también se verá la solicitud de sobreseimiento del proceso, pedida por la defensa del imputado, en virtud del tiempo transcurrido de la investigación y no haberse formalizado, ya que hubo siete intentos fallidos desde julio de 2024 en medio de ampliaciones de los plazos de la investigación.

En paralelo, el CDE, el 9 de abril pasado, presentó una querella criminal acusando a Galleguillos de apropiación indebida, por incumplimientos en las rendiciones mensuales técnicas y financieras de los fondos transferidos por el Gore. En el libelo se denuncian, además, cobros irregulares que habría realizado a los beneficiarios del programa e instrucciones para adulterar las boletas de honorarios emitidas por los profesionales que trabajaron en este proyecto.

5

Consulado peruano celebra 204 años de independencia con exposición de retablos

Hoy el Consulado General del Perú en Arica comenzará la celebración de los 204 años de la independencia del Perú, que se cumplen este 28 de julio.

Los festejos partirán con la inauguración de la «Exposición de Retablos» del artista Silvestre Ataucusi Floris. La actividad se realizará a las 19 horas en la Casa Yanulaque, el monumento histórico que alberga a la sede diplomática en 18 de septiembre con General Lagos. También el evento considerará la participación del grupo musical ¡Asumare!, el cual ofrecerá música típica criolla del vecino país.

El artista es un reconocido embajador cultural de Ayacucho. Su obra se basa en la confección de fachadas patrimoniales en miniatura con temáticas diversas de la cultura andina. En junio pasado, Ataucusi participó en el XII Festival de Artes Sur Andino Arica Barroca, dictando un taller sobre esta expresión artística en la misma Casa Yanulaque.

Desde hace varios años, la sede diplomática peruana, situada en pleno casco céntrico, se ha convertido en un epicentro cultural con una nutrida agenda de eventos, ofreciendo el espacio a diversas organizaciones locales para exposiciones, presentaciones musicales y encuentros. La apuesta del equipo consular es «repoblar» el centro de la ciudad con actividades culturales y así contribuir al retorno de la ciudadanía a este sector, el cual pospandemia ha experimentado una fuerte merma de público.

Ayer en conjunto con el Gobierno Regional, la Municipalidad de Arica y la Confraternidad del Círculo Peruano, fue lanzada la Semana de la Peruanidad, que partirá hoy a las 14.00 horas con el evento «La anticuchada de corazón más grande de Chile», con 2.000 porciones de este plato típico peruano en la plaza Vicuña Mackenna. Luego, el 2 y 3 de agosto se efectuará el «Festival de la Peruanidad» en el Parque Centenario con una muestra gastronómica, danzas típicas, artesanía y la elaboración de «La ocopa más grande del Norte de Chile», plato arequipeño consistente en papas hervidas bañadas con una salsa verde elaborada con la hierba aromática huacatay, ají amarillo, queso fresco, leche y maní.

Llegamos al final de una nueva edición y, como siempre, agradecemos su interés por leer las notas que preparamos. ¡Nos vemos la próxima semana con una nueva pauta informativa!

TIRO POR LA CULATA REPUBLICANO. Literalmente fue eso lo que le pasó al team republicano, que envió una carta a la directiva nacional para «bajar» a la candidata a diputada de la colectividad, Stephanie Jéldrez, quien aparece como la figura más competitiva por los 24 mil votos que obtuvo en la elección municipal pasada. Pese al ruido que hizo el grupo liderado por dirigentes regionales del partido, la misiva no tuvo éxito. Las razones: «La Tepa», como le llaman coloquialmente, goza de las simpatías del presidenciable José Antonio Kast, y al candidato y su entorno no le habría gustado el «tono» usado en la carta.

Si tiene algún comentario, duda o información que quiera compartir, puede escribir a aquiarica@elmostrador.cl.