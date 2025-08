A tres años del Silala, Bolivia busca acuerdo con Chile por aguas transfronterizas

¡Qué intenso fin de julio tuvimos! No fueron los memes los que despidieron a julio, sino dos eventos de la naturaleza que se dejaron sentir los últimos dos días del séptimo mes. Por fortuna, el tsunami no provocó daños ni desgracias personales. Y cuando nos acomodábamos para relajarnos, vinieron las ráfagas de fuertes vientos que dejaron sin energía a varios hogares y a las radioemisoras, además de arrancar varios árboles de cuajo.

Y si bien el panorama pudo ser algo apocalíptico, al final, nos sirvió para probar qué tan preparado y oportuno está el sistema de protección civil y cuál es el nivel de credibilidad que tiene en los ciudadanos. Pasamos la prueba con creces en la evacuación temprana, aunque aún queda por mejorar esto de que la mayoría decide hacerlo en automóvil, colapsando las calles del borde costero. En el caso del ventarrón, aún la compañía CGE está al debe en la reposición del servicio.

Dicen que solo nos faltó cantar el «Himno a Arica» en la cima del Morro, ya que unas 500 personas se congregaron allí a esperar «la ola» de las películas de Netflix. Turistas, migrantes y «ariqueños netos» llegaron como pudieron a la cúspide, para seguir minuto a minuto este evento natural y transmitir en vivo su hazaña. Hasta venta de comida y de bebidas hubo, inclusive los vendedores más jugados prometían delivery si alguien quería algo especial.

Estuvimos junto a la «familia Miranda» y hasta despachando para medios argentinos, bolivianos y peruanos. Y como ya pasó todo, ahora volvemos a lo nuestro y les dejamos la pauta de esta nueva edición de Aquí Arica.

La primera nota nos revela el trabajo silencioso y conjunto que están llevando a cabo Bolivia y Chile para acordar un memorándum sobre las aguas superficiales transfronterizas, con el fin de intercambiar información sobre las cuencas compartidas y, más adelante, impulsar estrategias conjuntas de cuidado de los recursos hídricos.

El segundo tema que reporteamos alude a una extraña orden que dio el administrador municipal, Arturo Gómez, al pedir que se suspendiera la clausura del Circo de Mónaco, pese a que su dueño nunca tramitó el permiso ni la patente municipal. Cosas de la Muni…

Sigue la trama de la Fundación Conecta TEA. La Fiscalía finalmente formalizó al representante legal de la organización, Antonio Galleguillos, por apropiación indebida de $ 354 millones, correspondientes a los recursos que le transfirió el Gobierno Regional en diciembre de 2022.

Quisimos ponerle números a la emergencia por el tsunami que generó el terremoto en la Península de Kamchatka. La Dirección Regional de Senapred cogió el guante y nos entregó algunos números de lo que significó la alerta roja en la región.

Y cerramos con una nota de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y su programa de celebración del «Día Internacional de los Pueblos Indígenas». Este evento tendrá cine, jornadas de reflexión y la certificación de unas artesanas aymaras en técnicas de curtido en cuero y tintes naturales.

Antes de comenzar la lectura, les contamos que nuestra editora agarró una gripe por estar reporteando con frío y viento en el Morro. Las sabias abuelitas le aconsejaron preparar un tónico con cebolla morada, miel y limón de Codpa, además de dejar una mitad de la cebolla en el velador. ¡Santo remedio! Así es que ahora vuelvo a pasar el aviso para que compartan Aquí Arica en sus familias y grupos de amigos, invitando a que se inscriban gratis, para que puedan sumarse a esta comunidad diversa y muy colaboradora con la pauta semanal.

1

Bolivia quiere firmar acuerdo para monitoreo de aguas fronterizas

Quién lo diría. A casi tres años del fallo que dio la razón a Chile respecto de que las aguas del río Silala eran internacionales, hoy el Gobierno boliviano intenta impulsar junto a nuestro país un Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) sobre las aguas transfronterizas que permita su monitoreo, futuros estudios y, si es factible, estrategias conjuntas para el cuidado de los recursos hídricos en cuencas compartidas como las de los ríos Lauca, Ushusuma, Silala, Cariquima, Cancosa, entre otros. .

Fue el vicecanciller de Relaciones Exteriores del vecino país, y antes cónsul general de Bolivia en Arica, Esteban Catarina, quien dio a conocer la noticia. Lo hizo durante el XVII Comité de Fronteras e Integración Chile-Bolivia que se celebró en Arica los días 21 y 22 de julio de 2025.

En su discurso inaugural, el diplomático confirmó que estaba en plena elaboración de este documento junto a la Cancillería chilena y que, probablemente, podría ser suscrito en una eventual visita del Gobierno chileno a Bolivia en el marco de las ceremonias oficiales por el bicentenario de la independencia boliviana que se realizarán hoy y mañana en Sucre y La Paz.

«En materias de aguas transfronterizas es posible también un nuevo acuerdo el próximo 6 de agosto en el marco del bicentenario… Para nosotros será un honor recibirlos este 6 de agosto en nuestra capital nacional de Sucre, porque cumplimos 200 años«, afirmó Catarina.

«Vivimos una crisis climática, ya sea de sequía, ya sea de inundación, que afecta a cualquier país. Y en ese sentido, ambos países nos hemos planteado una agenda para cómo poder trabajar en las aguas internacionales de manera transparente, ética y, simplemente, basados en los convenios internacionales. Esto abarca prácticamente todas las cuencas, un estudio, un diagnóstico sobre cómo están nuestros caudales. En un segundo elemento, poder hacer un estudio científico sobre cómo los humedales están siendo afectados y cómo podemos hacer una agenda conjunta para no seguir afectándolos, porque si los afectamos, también afectamos el desarrollo productivo de ambas poblaciones«, explicó el vicecanciller boliviano.

El acuerdo sería un gran paso, considerando que junto con la controversia marítima, también las aguas superficiales que comparten ambos países han sido motivo de discordia. El primer conflicto hídrico se produjo en 1962 durante el Gobierno del Presidente Jorge Alessandri, cuando Chile decidió desviar parte del río Lauca en la provincia de Parinacota para su uso agrícola, lo que significó el rompimiento de las relaciones bilaterales. En el caso del río Silala en Antofagasta, Chile decidió interponer una demanda a Bolivia para zanjar la disputa por estas aguas reclamadas por la nación vecina de uso exclusivo. La Corte Internacional de La Haya falló en 2022 a favor de Chile, validando la tesis de que las aguas eran internacionales.

Primer encuentro

El primer acercamiento para abordar la temática hídrica se produjo el 17 y 18 de diciembre de 2024, en dependencias de la Dirección de Fronteras y Límites. Allí se efectuó la I Reunión de la Mesa Binacional Chile-Bolivia sobre Recursos Hídricos Transfronterizos (RHT). La delegación chilena estuvo presidida por el director de Fronteras, Pedro Pablo Silva Sánchez, y la delegación boliviana por la directora general de Límites y Aguas Internacionales Transfronterizas, Marissa Castro Magnani.

En ese encuentro convinieron en avanzar hacia una hoja de ruta conjunta relacionada con los recursos hídricos transfronterizos superficiales. Una de las aristas abordadas fue el eje de cooperación técnica para la gestión compartida Chile-Bolivia, revisando las metodologías empleadas por ambos países para definir las cuencas y establecer criterios comunes. En el segundo eje, se identificaron temas como la continuación de los criterios de identificación de cuencas y el intercambio de información y normativas aplicables a cada país.

Chile va con calma

Sobre este anuncio, el director de Fronteras de la Cancillería chilena, Pedro Silva, confirmó a Aquí Arica la existencia de las conversaciones sobre un acuerdo de entendimiento respecto de las aguas fronterizas, pero puso en duda que este pueda firmarse durante esta semana, aun cuando ya se han realizado cuatro reuniones de la mesa binacional.

Silva explicó que este memorándum en discusión «no es técnicamente vinculante, más bien es un acuerdo más suave, donde se hacen declaraciones mutuas sobre cursos de acción a tomar. La tendencia global es que cuando existen recursos hídricos compartidos y recursos ambientales, en general, la idea es que los Estados se sienten y conversen sobre cómo gestionar estos recursos. La idea es que lo que se quiera hacer con los recursos sea notificada a la otra parte de acuerdo a las normas de derecho internacional consuetudinario que declaró la Corte Internacional en el caso del Silala«.

El acuerdo es considerado un gran avance si se compara con las infructuosas gestiones realizadas con Perú. Hasta hoy, el vecino país se ha negado a establecer un diálogo sobre aguas compartidas, pese a las solicitudes de Chile, especialmente por las aguas del río Ushusuma que son utilizadas por mineras instaladas en la frontera norte de la provincia de Parinacota. Allí comuneros aymaras reconocen la sequía de bofedales en territorio chileno.

2

Inspectores clausuran circo y administrador municipal pide que levanten cierre

Una nueva trama se teje en la Municipalidad de Arica, luego de que inspectores municipales realizaran la clausura del Circo de Mónaco, a raíz de que su propietario no contaba con la patente ni la autorización municipal para instalarse en un sitio eriazo, ubicado frente a la rotonda Azapa, en la calle 19 de septiembre.

Si bien esta decisión fue ordenada por el Decreto Municipal N° 6919/ 2023 del 3 de julio y notificado por inspectores del Departamento de Rentas al propietario Fernando Gálvez Muñoz el 11 de julio en el mismo lugar, algo sorprendente ocurrió en medio de esa drástica decisión municipal.

Esa misma tarde, el administrador municipal, el abogado Arturo Gómez González, envió un correo al encargado municipal de Compras Públicas, Claudio Morales Chacana, en la que sin expresar razones, le instruyó levantar la prohibición de funcionamiento entre los días 11 y 14 de julio, justo el fin de semana completo en que el circo tenía planificadas varias funciones y esperaba una mayor cantidad de público.

A su vez, el funcionario Morales Chacana procedió a notificar la instrucción al inspector general municipal, José Cárcamo López, quien se comprometió a dejar sin efecto la clausura por tres días. De esta manera, pese a no tener los permisos, el Circo de Mónaco operó hasta el lunes 14 de julio y sucesivamente hasta que abandonó la ciudad la semana pasada.

Nueva clausura y violación de sellos

Tras la «tregua» que le dieron al circo, el 14 de julio, el inspector Flavio Rejas fue nuevamente a clausurar la carpa y, al día siguiente, se emitió el Ordinario N° 2223/2025, a través del cual el director subrogante de Administración y Finanzas, Mauricio Albanés Rojas, informó a la Asesoría Jurídica Municipal que el procedimiento se había realizado sin novedad.

Lo que se conoció posteriormente es que el circo fue fiscalizado nuevamente y allí los inspectores municipales detectaron que habían roto los sellos que le impedían acceder al estacionamiento y a la carpa, arriesgando con ello una multa extra de cinco Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $ 343.235.

Aquí Arica se contactó con el propietario del circo, Fernando Gálvez, quien reconoció haber funcionado durante casi un mes sin permiso municipal y haber destruido los sellos. «No es primera vez que estoy en Arica. De hecho el año pasado, la anterior administración municipal nunca me exigió el empalme eléctrico que ahora me estaban pidiendo. Si me ponía a tramitar el empalme, podía esperar un mes o más tranquilamente y no iba a poder funcionar, porque me exigían una certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Yo traigo equipos electrógenos y con esos funciono«, advirtió.

El empresario pertenece a una familia circense que ya tiene cinco generaciones en el rubro. «El circo es un patrimonio cultural de Chile, y en Arica cada vez se hace difícil instalarse, ya que no quedan terrenos disponibles para arrendarlos. Mientras estuvimos en la ciudad, y tal como lo hacemos siempre, regalamos entradas a hogares de niños para que disfrutaran gratuitamente de nuestro espectáculo. Yo espero volver el próximo año. Bueno, esta vez nos arriesgamos a funcionar sin permiso y pronto tendré que ir a pagar el parte que me cursaron. Ahora voy viajando a Pozo Almonte«.

Desde la municipalidad comprometieron una versión, tras el envío de un cuestionario, pero finalmente se mantuvieron en silencio.

3

Conecta TEA: Fiscalía formaliza a representante legal por apropiación indebida de fondos Gore

Aunque puede parecer contradictorio, a casi tres semanas de ser rechazada la demanda civil que le exigía restituir $ 346.724.000 de un total de los $ 350.299.000 que le entregó el Gobierno Regional (Gore) de Arica y Parinacota, la Fiscalía del Ministerio Público decidió formalizar la causa por apropiación indebida en contra del representante legal de la Fundación Conecta TEA, Antonio Galleguillos Marín.

El pasado 29 de julio, el organismo persecutor concretó esta acción, tras un año desde que se abriera la investigación por irregularidades detectadas en los egresos de los recursos del Gore asignados al proyecto «Transferencia de capacidades para una calidad de vida, independencia personas TEA Arica y Parinacota”.

Dentro de las anomalías expuestas por la Fiscalía figuran pagos realizados por el imputado entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 a más de una decena de profesionales contratados por la Fundación, pero que eran mucho menores a los declarados en los contratos suscritos con ellos y cuyos montos originales fueron reportados al Gore.

También en la formalización se cuestionó el cobro de una cuota social de $ 20 mil a cada socio de la Fundación bajo la excusa de que esos aportes servirían para cubrir «gastos comunes» de la organización. En una revisión a la cuenta bancaria de la entidad, se registraron 273 transferencias por $ 20 mil cada una entre noviembre de 2022 y abril de 2023. Se estima que mensualmente, el representante legal recibió $ 2.400.000 por los aportes realizados por los 120 socios. En total, según la Fiscalía, Galleguillos habría percibido $ 26.400.000 entre diciembre de 2022 y octubre de 2023.

La Fiscalía denunció también que tras iniciarse el proyecto con el Gore, superó el límite de 114 usuarios, aumentando a 177 beneficiarios en el lapso de un año, cobrándoles la cuota de $ 20 mil a todos para tener ingresos adicionales a los que le entregaba el Gore. Esto contravenía el propósito del programa que estaba destinado a ayudar a familias vulnerables de escasos recursos.

Pese a que esto fue rechazado por el Segundo Juzgado de Letras de Arica en la demanda civil interpuesta en contra de la fundación, en su formalización la Fiscalía expuso que Conecta TEA «incumplió, reiteradamente, en la forma y en el fondo, la obligación de rendir gastos mensuales conforme se exigía en el convenio, incumplimientos que fueron puestos en conocimiento por parte del Gore a la Fundación Conecta TEA«.

Según el órgano persecutor, a través de varios oficios, el Gore rechazó las rendiciones a raíz de que «el giro de las facturas rendidas no estaban asociadas a los productos adquiridos, que el monto total de las

rendiciones no fueron coincidentes con el detalle en las planillas ‘detalle de eRndición de cuentas´, que existieron gastos no incorporados a las planillas ´detalle de Rendición de cuentas´, y que no se acompañaron respaldos de pagos en relación a facturas adjuntadas«.

Tras la formalización, Galleguillos quedó sólo con la medida cautelar de firma mensual ante una comisaría de Carabineros. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por apropiación indebida de los millonarios recursos que le aportó el Gore durante la administración del exgobernador Jorge Díaz, quien decidió denunciarlo por las irregularidades detectadas justo cuando estalló el Caso Fundaciones a nivel nacional.

4

Las 48 horas de la alerta de tsunami bajo el escáner de Senapred

Un ejemplo de civilidad es el que dio la Región de Arica y Parinacota, según muchos cibernautas y expertos en desastres, al ver y repasar las imágenes de la evacuación del borde costero que debió activar el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el miércoles 30 de julio a partir de las 11.00 horas, a raíz del terremoto ocurrido horas antes en la Península de Kamchatka en Rusia, evento sísmico que tuvo una magnitud de 8,8 en la Escala de Richter.

A solo pocos días de ese megaevento, el director regional de Senapred, Javier Carvajal, entregó un balance a Aquí Arica en cifras de lo que fue este primer gran desafío dentro de su gestión directiva, la cual se inició en noviembre del año pasado.

En términos globales, la evaluación de Senapred arrojó los siguientes números:

Personas evacuadas: 5.000 en Arica.

5.000 en Arica. Colegios: 27.000 alumnos con clases suspendidas.

27.000 alumnos con clases suspendidas. Albergues: 10 recintos habilitados.

10 recintos habilitados. Sesiones de Comité para la Gestión de Riesgo de Desastre (Cogrid): 10.

10. Raciones repartidas en albergues: 690.

690. Boletines informativos emitidos: 46.

46. Aviso de tsunami: información se emitió 18 horas antes del evento.

información se emitió 18 horas antes del evento. Evacuación: 3 horas antes de la llegada del tsunami.

3 horas antes de la llegada del tsunami. Variación máxima de marea: 2 metros.

2 metros. Efectivos movilizados: 1.000 funcionarios de Fuerzas Armadas y de Orden y voluntariado.

Las casi 48 horas que demandó esta emergencia, fueron evaluadas positivamente por Carvajal, quien reconoció que en la región «sí se manifestó un tsunami con variaciones mareográficas en el peak de olas de hasta dos metros de altura, que no generaron afectación«.

Sin perjuicio de que no hubo daños en el borde costero, el directivo planteó que fue necesario activar la alerta de evacuación, advirtiendo que en 2005 en Indonesia eso no ocurrió, pese a tener los datos a la mano, lo que significó miles de muertos.

«Les quiero recordar que el día 25 de diciembre del año 2005 hubo un terremoto de las mismas características en el océano Índico, que afectó a Indonesia, y al alcalde de Sumatra se le alertó con las mismas 18 horas de antelación que tuvimos en Arica. Ese alcalde privilegió la rentabilidad del turismo al día siguiente de Navidad, y el 26 de diciembre tuvo que lamentar 270 mil personas fallecidas. Eso en Arica no nos puede pasar«, manifestó el líder de Senapred en un sentido mensaje a los medios de comunicación adscritos a un WhatsApp para dar cuenta de las emergencias.

Comunicación municipal de riesgo

Uno de los hechos que mereció atención a nivel de la reunión de evaluación del Cogrid, efectuada el jueves pasado posevento, fue uno de los puntos de prensa realizados por el alcalde Orlando Vargas en la cima del Morro, el miércoles pasadas las 15.30 horas, cuando recién el tsunami comenzaba a llegar con muy poca fuerza a las costas ariqueñas.

En una transmisión en vivo y con un tono bromista, el jefe comunal, al que llaman «tío alcalde», ironizaba con el evento previsto, justo en momentos en que Senapred intentaba contener a la ciudadanía para que no retornara a sus hogares en el sector costero, ya que el tsunami mostraba un comportamiento errático y tardío en Isla de Pascua (ver https://www.facebook.com/share/v/1C4eKcY7BW/ ).

El tema fue abordado en el Cogrid, por lo que el municipio tiene tarea pendiente respecto de cómo se pondrá a tono y al servicio de las comunicaciones durante las emergencias, ya que esta no es la primera vez que el alcalde tiene un mal desempeño en siniestros. Durante el verano, al ser entrevistado por medios televisivos culpó al fallecido operador de la grúa que cayó en el stripcenter «Costa Arica», sin tener antecedentes concretos de la causa basal del accidente. Luego, en junio pasado, adelantó la muerte de los tripulantes de un avión ambulancia que venía con destino a Arica, antes de que las autoridades acreditaran el deceso de la tripulación.

5

Día de los Pueblos Indígenas trae cartelera cultural este fin de semana

Intensas han sido las actividades culturales durante todas estas últimas semanas en Arica. Este fin de semana habrá diversas actividades por el «Día Internacional de los Pueblos Indígenas», que se conmemora cada 9 de agosto desde el año 1994, luego que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara en 1993 el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

Los fieles lectores de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios enviaron a Aquí Arica el programa completo de actividades, razón por la cual se lo damos a conocer para que puedan asistir, ya que todas son gratuitas.

Sábado 9 de agosto, 10.30 horas: certificación de los talleres “Curtido en cuero” y “Tintes naturales” realizados en conjunto con la Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de la comuna de General Lagos, a cargo de los talleristas: artesano en cuero Carlos Marifilo León y de la maestra tintorera y artista textil Loreto Millalén Iturriaga. La ceremonia será en la plaza Grecia del pasaje Sangra.

Sábado 9 de agosto-viernes 15 de agosto: jornadas «Ukamau: el cine junto a los pueblos”. Esta iniciativa corresponde a una alianza de trabajo con la Fundación Grupo UKAMAU de La Paz, Bolivia, y la colaboración institucional de la Municipalidad de Arica y la Casa Cultural Yanulaque. Este ciclo considera la presentación de las películas La nación clandestina (1989) y Los viejos soldados (2019), ambas realizaciones del director y fundador del Grupo UKAMAU, Jorge Sanjinés Aramayo. Ambas serán exhibidas el 9 y el14 de agosto, respectivamente, a las 19:00 horas en Cine Municipal de Arica, calle 7 de junio #190, Arica.

Domingo 10 de agosto-viernes 15 de agosto: talleres en terreno y teóricos a cargo del cineasta Milton Guzmán Gironda, miembro de la Fundación Ukamau por más de 50 años. Los talleres se

realizarán en la Casa Cultural Yanulaque, pasaje Sangra # 341, previa inscripción en el enlace https://khalilchat.com/formulario.

Terminó la intensa semana y el newsletter bastante agripado, pero resistiendo hasta el final. Gracias por leernos y nos vemos la próxima semana.

ARMADA PS. Dicen que el Partido Socialista (PS) no pierde el tiempo en año electoral. A pocos días de que se anuncien los candidatos al Congreso, la Directiva Regional intenta recuperar una posición: la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación (SLEP) Chinchorro, tras la renuncia del «compañero» Hary Donoso. Para ello trasladó al siempre disponible y eterno candidato ADP, el seremi de Energía, Julio Verdejo, para que ocupe transitoriamente ese cargo que siempre quiso. En el puesto de seremi quedaría otro PS, para lo cual ya están testeando una terna con militantes de ultraconfianza de la presidenta regional y directora del Serviu, Gladys Acuña, quien aún se mantiene como carta para diputada.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.