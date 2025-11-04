Diputados se divirtieron disparando mientras fiscalizaban muerte del conscripto Vargas

¡Ya queda menos en la carrera presidencial y parlamentaria! Es por esto que cada día cuesta más alcanzar a los candidatos. Conforme se acerca el 16 de noviembre, las campañas se han puesto más tensas y polémicas.

El jueves hubo hasta un debate en el Canal 24 horas con cinco candidatos a senadores de la región. ¿Lo sorprendente? No llegó ninguno de los tres postulantes de la lista grande del oficialismo a Santiago. Por lo visto prefirieron pasar, bajo la premisa de que estas plataformas no suman mucho en la última milla.

El escenario sigue muy dinámico y el calor nos invade poco a poco, así que mejor les damos a conocer el infaltable resumen de los contenidos que trae esta edición de Aquí Arica:

Partimos con la primerísima nota revelando las conclusiones del Informe Final de la Contraloría Regional de la República sobre anomalías detectadas en el Corporación de Desarrollo Territorial de Arica y Parinacota que creó el exgobernador Jorge Díaz Ibarra y que este año su sucesor, Diego Paco Mamani, decidió cerrar.

que creó el exgobernador Jorge Díaz Ibarra y que este año su sucesor, Diego Paco Mamani, decidió cerrar. Seguimos con el Caso de Franco Vargas, ahora con nuevos antecedentes: el libro de guardia del Cuartel de Instrucción Pacollo confirma que sí hubo una práctica de tiro , mientras los diputados Luis Malla Valenzuela y Cristian Araya Lerdo de Tejada fiscalizaban esas instalaciones por mandato de la Comisión Investigadora de la Cámara que indaga la muerte del recluta.

, mientras los diputados Luis Malla Valenzuela y Cristian Araya Lerdo de Tejada fiscalizaban esas instalaciones por mandato de la Comisión Investigadora de la Cámara que indaga la muerte del recluta. En otro ámbito, les contamos la trastienda de la visita flash que realizó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei Fornet, ahora sin el apoyo del gobernador Diego Paco, pero rodeada de militantes y sus postulantes al Parlamento, con la excepción del diputado Enrique Lee Flores y el descolgado Sebastián Huerta Fernández (UDI).

pero rodeada de militantes y sus postulantes al Parlamento, con la excepción del diputado Enrique Lee Flores y el descolgado Sebastián Huerta Fernández (UDI). Como siempre, pusimos oreja a un dato que llegó por varios chasquis. En esta nota revelamos qué ocurrió con el error de la plataforma Meta que convirtió a la candidata republicana Stephanie Jéldrez Ortiz en la carta parlamentaria «más rica» de Chile.

En el cierre de la edición, incluimos una entrevista a la asistente social, sicóloga y hoy escritora de cuentos infantiles, Nidia Faúndez Aguilar, quien nos cuenta facetas desconocidas de su vida y también de su faceta literaria.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo ir por un batido de pepinos con sábila del valle de Azapa endulzado con miel de Codpa, a propósito de que ya el calor exige una mayor hidratación. Mientras disfrutan de ese golpe de frescura, los invito a que inviten a amigos y familiares, para que se inscriban gratis en este newsletter y disfruten de esta comunidad noticiosa al estilo de El Mostrador.

1

Contraloría objeta $ 1.394 millones de la corporación regional creada por exgobernador Jorge Díaz

Un verdadero mazazo dio la Contraloría Regional de la República a la Corporación de Desarrollo Territorial de Arica y Parinacota, que fue creada el 5 de octubre de 2022 por el exgobernador regional y hoy candidato a diputado, Jorge Díaz Ibarra (DC). El organismo de derecho privado presidido por Díaz fue cerrado este año por el gobernador Diego Paco Mamani, luego de realizar una revisión a sus cuentas y detectar anomalías en su administración, antecedentes que entregó a la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional el 20 de marzo.

La investigación del ente fiscalizador correspondiente al Informe Final N° 509, que consideró el período entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2025. En ese lapso detectó 17 puntos anómalos y pesquisó el manejo irregular de $ 1.394.222.348 de un total de $ 2.049.683.250 que fueron transferidos desde el Gore a este organismo en el lapso auditado.

De los recursos objetados, un total de $ 573.554.750 se refieren a aportes privados que habían comprometido las organizaciones que fueron favorecidas con transferencias y -hasta hoy- se advierte «la falta de antecedentes que acrediten la entrega de aquellos, además de la falta de evaluación del cumplimiento de los aportes comprometidos por dichas instituciones y entes privados que certificaron aportaciones como propias, en circunstancias que aquellas habían sido financiadas por la Corporación de Desarrollo Territorial de Arica y Parinacota».

Otra remesa impugnada corresponde a $ 615.610.939. Este monto se relaciona con inconsistencias en los movimientos bancarios y los registros en la cuenta contable asociada, «los cuales no fueron identificados en la contabilidad de la Corporación, lo que contraviene la normativa establecida en el referido marco teórico de las IFRS (International Financial Reporting Standards), en particular, los principios contables de devengado y el de exposición, por lo que ese servicio deberá identificar y respaldar las operaciones detectadas y, en caso de que proceda, solicitar y obtener la restitución de los fondos en arcas fiscales».

El informe detectó también «la ausencia de registros contables» por la suma de $ 205.056.659, por lo que para sanear este ítem, requirió al Gore que verifique «que las operaciones indicadas… se encuentran autorizadas, pagadas, contabilizadas y existen, de lo contrario, solicitar y obtener la restitución de los fondos involucrados, remitiendo la documentación de respaldo».

Más sueldos que proyectos

Algo que también fue objeto de críticas desde la creación de la entidad, el informe de la Contraloría Regional lo evidenció: que la Corporación más que un gestor de proyectos de desarrollo fue una agencia de empleos.

En una de sus conclusiones expresa claramente que «del total de $ 2.049.683.250 transferidos por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota al 31 de marzo de 2025, solo un 38%, equivalente a $ 771.198.250, fue destinado a la ejecución de proyectos directamente vinculados con el objeto de la Corporación».

En este sentido, apuntó que la asignación de un 62% para mantención del personal «no se ajusta a lo establecido en los artículos 3°, 5° y 53 de la ley N° 18.575, por tal motivo, ese servicio deberá evaluar la implementación de una actividad de control que permita, en lo sucesivo y en caso de crear una nueva corporación, verificar que el costo-beneficio de mantener una entidad como esta y que la misma se alinee con los principios de la eficiencia, eficacia y economicidad en el uso de recursos transferidos, en pos de ejecutar los recursos en proyectos de mayor rentabilidad económica social».

En la página de Transparencia de la Corporación, hasta noviembre de 2024 estaban contratadas nueve personas bajo la modalidad de Código del Trabajo y otras ocho a honorarios con sueldos desde los $ 643.000 a $ 5.225.000. Sin embargo, en diciembre, cuando ya el exgobernador había renunciado al cargo para quedar disponible como candidato parlamentario este 2025, se produjo un extraño movimiento de personal.

Seis trabajadores a honorarios pasaron a Código del Trabajo, apareciendo 15 en esta condición y solo su periodista se mantuvo en la planilla como trabajador a honorarios. Gracias a este cambio, quienes fueron mejorados en su estatus contractual, intentaron posteriormente acceder a una indemnización por años de servicios tras el cierre de la entidad, a través de una demanda por tutela laboral.

Dentro de los empleados estuvo la actual delegada presidencial provincial de Parinacota, Olga Testa Camp (Partido Radical); el técnico informático, Nicolás Collado Castillo, hijo del expresidente regional de la DC y abogado del Gobierno Regional, Raúl Collado Contreras; y el ingeniero constructor, Ángel Baltazar Martínez, quien hoy es el jefe de la campaña parlamentaria del exgobernador.

El 29 de marzo, 10 trabajadores de la Corporación, incluyendo a Testa, Collado y Baltazar, presentaron una demanda por tutela laboral bajo el Rol T-29-20265, luego de que el gobernador Paco anunciara el cierre del organismo. El 20 de agosto de 2025, el Juzgado del Trabajo rechazó la acción judicial «por carecer… de los presupuestos procesales, conforme se relacionó, analizó, explicó y concluyó en esta sentencia«. Los demandantes no apelaron por lo que la sentencia quedó plenamente ejecutoriada.

Otras irregularidades

En el informe también se cuestionó que el Gore fraccionara iniciativas ejecutadas por la corporación en diversos convenios, lo que, a su juicio, se hizo para «eludir el control previo de juridicidad efectuado» por la Contraloría. Por esta situación, el ente fiscalizador decidió iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados«.

El caso al que alude es el programa «Actividades de promoción turística, turismo y deporte concesión playa Chinchorro 2023-2024», con 22 iniciativas. La partición habría contravenido la ley de presupuestos del sector público, que prescribe que «no se podrá fraccionar en distintos convenios la asignación de recursos a una misma institución privada, cuando estos estén destinados a un mismo objetivo dentro de una región o a nivel nacional y, además, provengan de una misma asignación o programa presupuestario”.

En otro orden, la revisión de las gestiones de la Corporación no fue fácil, dado que hubo dilación en la entrega de la información a la Contraloría, teniendo esta que reiterar varias veces las solicitudes, especialmente sobre los asuntos bancarios.

Sobre el cumplimiento de los estatutos, se pesquisó que la entidad no cumplió con la celebración de las sesiones de la Asamblea General Ordinaria los años 2023, 2024 y 2025 que correspondían en mayo. Tampoco se presentó la memoria y balance anual en 2023 y 2024. Tampoco se fijaron cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias para los socios que tenía la entidad y no hubo una comisión revisora de cuentas y un registro formal de socios.

Asimismo, no se acreditó que las decisiones adoptadas se hubiesen sometido a consideración de todo el directorio y se le reprochó a este último que no hubiese ejercido su deber de dirección y vigilancia. Y por último, se evidenció que las contrataciones del propio gerente general y el resto de los trabajadores no contaron con la aprobación del directorio.

Exgerente responde

El informe no convenció al exgerente general de la Corporación, el sociólogo Eugenio Hidalgo González. El exdirectivo señaló a Aquí Arica: «Me parece extraño que haya discrepancias en las rendiciones ante la Contraloría porque cuando yo renuncié estaban todas conforme y no hubo observaciones. Es extraño que no se hayan dado las respuestas porque la información estaba«.

A través de esa afirmación, lo que intentaría señalar Hidalgo es que tras su salida en mayo y posterior asunción del nuevo gerente general Sebastián Araya Aravena, se habrían entregado antecedentes conducentes a generar un cuestionamiento de la gestión saliente. Con la expresa prohibición hacia las autoridades de nombrar a personas con vínculos societarios, Paco designó a Araya en ese puesto, pese a que registra un especial vínculo: ambos, junto a la señora de la autoridad, integran la Sociedad Exportadora y Comercializadora Orellana y Paco Limitada, creada el 9 de mayo de 2022 para la venta de abarrotes, productos de cuidado personal y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

Sobre el gasto excesivo en personal que reprochó el órgano fiscalizador, dijo que «eso parece más un juicio de valor. Lo que se hizo fue invertir en personal para acelerar los proyectos que el Estado no podía sacar adelante y en eso estuvimos trabajando los últimos 18 meses. Medir el impacto en solo 18 meses puede no ser justo para un proceso de desarrollo que debe ser de largo aliento«.

Respecto de la idea de destinar los dineros a eventos más que a proyectos, Hidalgo respondió que «fue una solicitud del anterior Consejo Regional, dado que la Corfo no pudo seguir financiando las iniciativas del programa ‘Arica siempre Activa’ el 2024. Estábamos trabajando justo en el desarrollo de proyectos como el rescate de la playa frente a la Universidad de Tarapacá y la creación de una zona logística en el sector del aeropuerto. Postergamos estas iniciativas y financiamos esos eventos, pero los proyectos quedaron para el presupuesto de 2025, el cual nunca se ejecutó por decisión del nuevo gobernador«.

En cuanto al incumplimiento de no realizar las asambleas generales y memorias anuales de la entidad en loas años 2023, 2024 y 2025, el exgerente expresó que no se pudieron hacer «porque estaban pendientes las aprobaciones de las rendiciones de 2023 y 2024 en el Gore. Cuando las tuvimos este año, pedimos hacer esa asamblea, pero no hubo respuesta del gobernador«.

2

Caso Franco Vargas: abogado de oficial imputado complica a diputado Malla exhibiendo registro de práctica de tiro

Exhibiendo el libro de guardia del Cuartel de Instrucción Militar de Pacollo, ubicado en la provincia de Parinacota, el abogado penalista Humberto Palamara Iribarne decidió salir al paso para ratificar su denuncia: los diputados Luis Malla Valenzuela (PL) y Cristian Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano) habrían participado en una práctica de tiro junto al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, mientras fiscalizaban las instalaciones militares pertenecientes a la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” el 31 de agosto del año pasado.

La visita de los legisladores formó parte de las diligencias acordadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creada para indagar la muerte del recluta Franco Vargas Vargas, así como las lesiones graves y el contagio masivo de influenza que afectó a un grupo de soldados conscriptos en abril de 2024.

Humberto Palamara, que representa al comandante del Batallón de Instrucción, el teniente coronel en retiro, Claudio Guajardo Pinochet-actual imputado en la causa penal que sigue el Ministerio Público por estos hechos-, reaccionó a raíz de que el diputado Malla difundió un video el miércoles pasado en sus redes sociales junto a la madre del recluta fallecido, Romy Vargas Jelves. En la publicación que surgió en respuesta al artículo de Aquí Arica (ver https://www.elmostrador.cl/aqui-arica/2025/10/28/abren-511-sumarios-en-slep-chinchorro-por-licencias-medicas/), ambos no se refirieron a la participación en las prácticas de tiro, sino más bien cuestionaron que el defensor de uno de los cinco militares que serán formalizados, planteara esta arista como una forma de desviar la atención.

Libro de guardia

En exclusiva, el abogado Palamara entregó a El Mostrador una fotografía del libro de guardia del cuartel donde el militar a cargo de ese recinto reportó lo siguiente el 31 de agosto: “11.50. Nota. Para informar que a esta hora llegó el CJ con los diputados… Luis Fabián Malla Valenzuela y Cristian Araya Lerdo de Tejada más los mandos del regimiento a revista las instalaciones. Nota. Para informar que se percutaron 11 tiros de 5,56 mm de guerra, autorizado por los comandantes generales conforme a calidad y cantidad”.

Esta información llevó al profesional a presentar el 13 de agosto una ampliación de la querella que había interpuesto inicialmente por su defendido en febrero de este año. La acción la sustentó bajo la tesis de que la investigación penal no podía acotarse solo a los funcionarios militares que tuvieron directa relación con los conscriptos. En el libelo, además, incluyó un acápite para los legisladores acusándolos de los delitos de “usar material de guerra y hurtar munición de guerra”.

En el documento, la defensa de Guajardo pidió que se investigara al comandante en jefe del Ejército «por invitar a los diputados Malla y Araya a disparar, con armamento de guerra y hurtando munición de guerra, para que se divirtieran, durante una visita que hicieron a Pacollo, en el ejercicio de su función fiscalizadora, el 31 de agosto de 2024, derivada de la muerte del conscripto Vargas».

Según Palamara, “el diputado Malla que presidía esa Comisión, fue engañado al igual que todos los otros miembros por el comandante en jefe del Ejército, quien manifestó que los exámenes de hipobaria que habilitan a una persona para trabajar en altura y la vacunación contra la influenza, no formaban parte de los protocolos del Ejército, lo cual es absolutamente falso… El Ejército tiene protocolos expresos al respeto y hay órdenes al respecto, lo mismo para la vacunación contra la influenza”.

Y agregó que, casualmente, el 31 de agosto en el Cuartel Pacollo estaba el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, cuando los diputados visitaron el recinto. “El comandante en jefe es quien los recibe y los invita a disparar, y estos miembros de la Comisión se lo pasan disparando en vez de inspeccionar las instalaciones. Ellos evidentemente incurren en delitos. El comandante en jefe no tiene atribuciones para autorizar a nadie a disparar material de guerra, es decir a todos los que no sean militares. Más aún, ninguno de los dos diputados tendría permiso para portar armas”, afirmó.

Alto Mando querellado

En la ampliación de la querella, Palamara incluyó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, y a los generales Pedro Varela Sabando, Rubén Castillo Herrera (en retiro actualmente), Guillermo Altamirano Campos y Enrique Del Fierro Lucar, así como al coronel Christian Barros Cruzat y al teniente coronel Marco Agosín Cabrera.

A todos ellos, la defensa de Guajardo les imputó ilícitos relacionados con maniobras de encubrimiento de las responsabilidades de la alta oficialidad, por haber orientado las investigaciones sumarias hacia oficiales y suboficiales que solo tuvieron directa relación con el contingente, obviando las órdenes y responsabilidades que tenía el Alto Mando que cumplir para que el servicio militar en este recinto se realizara sin inconvenientes.

Aquí Arica intentó conocer la versión de los diputados Malla y Araya sobre los hechos denunciados. Sin embargo, ambos no estuvieron disponibles para responder las consultas de este medio. En el caso del Ejército, la Oficina de Comunicaciones se limitó a señalar por escrito que la institución “no se pronuncia sobre causas que llevan los tribunales de justicia”.

La formalización de este caso se realizará el próximo 16 de diciembre, luego de un impasse que tuvo la Fiscalía Regional al presentar la solicitud de esta diligencia sin detallar los antecedentes específicos de los ilícitos cometidos por los cinco militares investigados. En la nómina fueron incluidos el teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet y el cabo Manuel Zambrano González, por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y lesiones graves; el capitán Michael Fritz Gervasoni, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; el teniente Björn Wohllk Araya, por apremios ilegítimos; y el subteniente Bastián Troncoso Jaque, por apremios ilegítimos y lesiones graves.

3

Matthei se cobró revancha: la «ungieron» con aceite y prometió 20 mil empleos en visita flash

No estaba previsto su aterrizaje en Arica durante la última quincena de la campaña presidencial. Y no era para menos, si en esta ciudad se produjo una de las más mediáticas «renuncias» a su comando regional. Fue el 2 de octubre, cuando el gobernador Diego Paco Mamani (RN) decidió hacer un giro más a la derecha, proclamando al republicano José Antonio Kast como su presidenciable en el histórico Morro.

Pero como dicen por ahí, «la alemana es impredecible y cuando se le mete algo en la cabeza, no hay nadie que la detenga». Y así fue. Evelyn Matthei llegó el martes en la noche y realizó una agenda atómica el miércoles, teniendo contacto con dirigentes sindicales de la minera Quibórax, un pasacalle por 21 de mayo, un punto de prensa para dar a conocer sus propuestas sobre empleabilidad femenina y una reunión-almuerzo con los dirigentes de Chile Vamos. El cierre fue con un banderazo repartiendo volantes en el acceso norte de la ciudad para luego partir a Iquique.

Según fuentes cercanas al comando regional de Matthei, esta visita fue presionada por distintos frentes, inclusive por la exministra y militante de Evópoli, Gloria Hutt Hesse. Sus promotores buscaban «recomponer» el ánimo de los militantes de Chile Vamos, luego de la ruidosa bajada del gobernador Paco y del candidato a diputado por la UDI, Sebastián Huerta González.

«Había mucha desazón después de lo que pasó con el gobernador. Cada uno andaba por su lado y, aunque a los banderazos llegaba gente, el tema recurrente era la traición de nuestro gobernador. Inclusive la gente de Renovación Nacional, su partido, se ha visto muy poco. La visita de Evelyn trajo una inyección de la energía que se necesitaba para cerrar dignamente esta campaña. Ganemos o no, vamos a estar en una segunda vuelta y hay que mantener la esperanza viva«, reveló un cercano al equipo de campaña.

Medalla «sacó medalla»

La visita de Matthei fue una verdadera prueba de fuego para alguien que había decidido alejarse de RN, renunciando silenciosamente a raíz de discrepancias por incumplimientos del gobernador Paco. Se trata de la concejala Carolina Medalla Alcayaga, quien por decisión de los dirigentes regionales de los partidos de Chile Vamos fue designada como coordinadora del comando de la presidenciable.

Llevaba solo dos semanas en esa función, cuando el senador José Durana Semir (UDI) la puso en alerta el fin de semana antes del arribo de la candidata, al avisarle: «Posiblemente venga Evelyn, así es que prepárate«.

Lo que se sabe es que la edil, con el ímpetu y pilas que le caracterizan, quiso diseñar un programa «a su pinta». Sin embargo, rapidito la aterrizó la avanzada de la presidenciable, diciéndole que no quería creatividad propia, ni multitudes y que se ciñera a lo programado por ellos. Al final, la concejala agachó las orejas y tuvo que soportar los infaltables roces entre militantes y condicionamientos de algunos artistas que pedían condiciones para acompañar a la exministra.

Al término del día, la edil pasó la prueba al igual que la joven candidata a diputada por Evópoli, Aracely Berríos Gajardo, quien no se le despegó un solo minuto a Matthei, saliendo siempre en primer plano junto a ella.

Ungida por la cabalera

Con un sol que quemaba las cabezas, Matthei hizo el tradicional pasacalle por el Paseo 21 de mayo. Más de una hora y media demoró en atravesar dos calles hasta que llegó a la sede de su comando, ubicada en Baquedano con 21 de mayo.

¿Ungida? Todo iba bien hasta que una señora aymara, en un descuido del cerco de policías de civil que protegía a la abanderada de Chile Vamos, llegó hasta ella y la embadurnó con un aceite que llevaba en una botella de vidrio. La reacción policial y de sus asesores vino tarde, porque el líquido ya estaba en el cabello rubio de Evelyn y había dejado manchas en su blusa color blanco hueso.

Contrariada, pidió algo para limpiarse, mientras uno de sus asesores le preguntaba a la mujer qué le había echado a la candidata: «Es para ungirla, para que ella sea la Presidenta de Chile. Ya lo hice con Diego Paco y con Durana y ganaron»,respondió con convicción, asegurando que el aceite era la cábala que no podían soslayar. Pañuelos de papel y toallitas húmedas finalmente le devolvieron la tranquilidad a la exministra, quien en la sede del comando saludó a sus adherentes y luego tomó un auto que la llevó al punto de prensa en las letras icónicas de Arica, al pie del Morro.

¿Desalojo temporal? El candidato a diputado por la UDI, Sebastián Huerta González, debió sacar su stand promocional instalado en la sede del comando de Chile Vamos que visitó Evelyn. «Amablemente» lo llamó un dirigente santiaguino, luego de que una periodista de la avanzada comenzó a reclamar sobre por qué todavía seguía allí si le había vuelto la espalda a Matthei. Huerta acogió la petición, mudó su toldo y también a sus brigadistas, inclusive a su camarada de partido, Cinthya Montes Toro, quien es conocida por usar un megáfono para alentar a votar por los candidatos jóvenes de la derecha, pidiendo con voz enérgica no favorecer a los que se quieren repetir el plato.

Veinte mil empleos y Quibórax

En el único punto de prensa que dio, la abanderada de Chile Vamos anunció que si es elegida, generará 20 mil empleos en la región, para dinamizar la alicaída economía regional, no sin antes criticar la demanda ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la minera Quiborax S.A.

«En este momento, la Conaf quiere cerrar Quiborax, y eso significa que se perdería el 10 por ciento de los empleos de esta región. No puedo creer que la Conaf, el director nacional, el que probablemente nunca ha venido acá, que no tiene idea, que no sabe que aquí hay una crisis de empleo, quiere cerrar la mayor industria que hay acá. Hoy estuve con las dirigentas y dirigentes de Quiborax en la mañana y les he señalado que estén alerta porque aquí el jefe nacional de Conaf los quiere cerrar. Habían llegado casi a un acuerdo el Consejo de Defensa del Estado junto con la empresa y junto con la anterior directora de Conaf. Pero llegó este señor que es muy ultra, que le importa un pito cómo la gente logra comer y sobrevivir«, denunció Matthei.

Para hacer ese anuncio, Matthei se instaló en las letras icónicas de Arica junto a un grupo de mujeres. Allí expresó su compromiso con políticas de incentivo al empleo femenino, señalando que «la pobreza tiene cara de mujer y de niños. Dos de cada tres familias que viven en la más extrema pobreza son familias en las que solo una mujer está tratando de salir adelante con su hogar… La cesantía es muy alta. Son 400 mil mujeres que están buscando empleo y no lo encuentran. Este, que se suponía un gobierno feminista, ha dejado a las mujeres totalmente abandonadas«.

El abandono de Paco

Cuando Aquí Arica intentó preguntarle sobre el abandono del gobernador Paco a su candidatura, la candidata Matthei quiso dar vuelta la página y dijo: «¿Sabe qué? me da lo mismo, vamos a ganar igual. Las mujeres no necesitamos de esos hombres, así es que no se preocupe«.

Y si bien ese fue el único momento en el que habló públicamente de ese hecho político, trascendió que en el almuerzo con los dirigentes de Chile Vamos en el Novotel, ella habría confesado: «No lo vimos venir esto. Si este niño cuando iba a ser candidato a gobernador me fue a pedir el apoyo y yo se lo di. Él llegó bien humilde a mi oficina, entonces, cómo iba a imaginar que iba a hacer esto. Nunca lo vimos venir«.

4

Stephanie Jéldrez: la candidata parlamentaria «más rica» de Chile por un error de la plataforma Meta

Ha sido el «comidillo» a nivel de los community manager en las últimas dos semanas. Y no era para menos. La candidata a diputada del Partido Republicano, Stephanie Jéldrez Ortiz, favorita en las encuestas, comenzó a aparecer en el ranking de la plataforma de redes sociales Meta -propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads y Messenger-, como la postulante al Congreso con mayor gasto del país y la cuarta después de los presidenciables Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

En solo un mes, específicamente entre el 25 de septiembre y el 26 de octubre, la postulante apareció con una inversión de $ 28.870.370. Este dato comenzó a ser manejado por los distintos comandos parlamentarios, pero ninguno se decidió a lanzar un cuestionamiento frontal hacia Jéldrez, poniendo en entredicho esa inversión propagandística versus sus aportes declarados en el Servicio Electoral (Servel), los cuales hasta el 17 de octubre sumaban solo $ 5.626.000.

El dato comenzó a ser compartido, además, con algunos medios de prensa. Aquí Arica recibió esa alerta y decidió investigar la situación. Y fue la propia candidata Stephanie Jéldrez quien respondió a las consultas que realizó este medio, explicando que el monto abultado de sus importes en las redes de Meta tenía una sola explicación: un error de digitación de la moneda en que se realizó el pago por un anuncio del 30 de septiembre pasado .

Según el comunicado que envió la postulante al Congreso, «el día 30 de septiembre, primer día de activación de la campaña digital, se produjo un grave error técnico en la plataforma publicitaria de Meta (propietaria de Facebook e Instagram), completamente ajeno a la administración de este comando. La campaña había sido configurada con un presupuesto de $27.297 pesos chilenos (CLP) para esa jornada. Sin embargo, debido a un error en el sistema de Meta, el monto fue procesado erróneamente en dólares estadounidenses (USD), generando un cargo anómalo y desproporcionado de exactamente $27.296,81 dólares».

También ratificó que ese cobro era «un error técnico y no representa bajo ningún punto de vista una inversión planificada, ejecutada ni autorizada por la candidata ni por su equipo. Es importante destacar que las políticas de transparencia electoral de Meta en Chile exigen que todas las cuentas publicitarias asociadas a campañas políticas estén configuradas exclusivamente en pesos chilenos (CLP), lo que refuerza la naturaleza involuntaria del error».

La candidata señaló que el problema fue detectado por la agencia Bluedigital Servicios de Marketing S.A., que es la encargada de la gestión digital de la campaña, la cual presentó un reclamo formal a Meta.

Agencia responde

Otra que salió a apagar los cuestionamientos sobre la millonaria inversión en las redes sociales de Jéldrez fue la propia agencia Bluedigital Servicios de Marketing S.A. En un comunicado que envió a este medio, su representante legal, Andrés Joannon, reconoció que el 30 de septiembre, «durante la activación de la primera campaña digital, detectamos una grave anomalía técnica en la plataforma publicitaria de Meta (Facebook e Instagram). ⁠La plataforma procesó de manera errónea la moneda de facturación. Pese a que la campaña fue configurada y aprobada correctamente con un presupuesto en pesos chilenos (CLP) , el sistema de Meta ejecutó el gasto en dólares estadounidenses (USD) , multiplicando el monto de manera exponencial en un lapso de pocas horas».

La empresa precisó que este incidente «es un fallo exclusivo de la plataforma Meta y no obedece, bajo ninguna circunstancia, a un error de configuración, negligencia o intención por parte de nuestra agencia ni del equipo de la candidatura. ⁠Refuerza lo anterior el hecho de que las propias políticas de Meta para anuncios de carácter electoral en Chile obligan a que las transacciones se realicen exclusivamente en moneda local (CLP), por lo que un cobro en dólares constituye en sí mismo una irregularidad de la plataforma».

Ante ello, la agencia señaló que paralizó todas las campañas activas, deteniendo así el gasto en propaganda. Luego de ello, formalizó un reclamo a Meta Support «donde reconocen la revisión del incidente como la facturación hecha por error en dólares y no con la moneda CLP. Se nos ha notificado formalmente que el caso se encuentra en análisis por nuestro equipo de Reembolsos y a la espera del equipo financiero para la anulación del cargo erróneo».

5

Nidia Faúndez: la escritora de cuentos infantiles que creció en medio de una toma

No lo había contado nunca, pero se atrevió a decirlo en esta entrevista con Aquí Arica. La asistente social, sicóloga y hoy prolífica escritora de cuentos infantiles, Nidia Faúndez Aguilar, con escaso apoyo estatal en su emprendimiento, sin complejos reconoce que su infancia en los ochenta fue difícil.

Vivió su niñez en la desaparecida toma de Bajos de Chinchorro, donde después hubo un hotel y hoy funciona un centro de eventos. Se educó en la Escuela D-24 «Gabriela Mistral» y egresó del Liceo Domingo Santa María.

Sin complejo alguno, esta mujer de raíces andinas por el lado de su madre, cuenta que cuando tenía 8 años fueron erradicados a la población Tacora, barrio donde se crio junto a los mismos vecinos del campamento, hasta que decidió partir a Antofagasta porque quería tener un título universitario. Allá sufrió hambre, falta de abrigo, pero nada de eso la desvió de su objetivo.

«Mis papás no tenían educación y yo ahora entiendo que nunca tuvieron mucha idea de lo que yo pasé y quise hacer. Ellos ya no están vivos, pero igual les agradezco lo que soy, porque en esa vulnerabilidad en que vivimos, se formó mi temple, mi carácter y también mi deseo de cambiar las cosas, especialmente la situación de las mujeres«, afirma Faúndez.

-¿Cómo fue esa experiencia de vivir en una toma cerca del mar?

Esto nunca lo he contado porque no quiero que se entienda que quiero victimizarme. Estuve hasta como los 8 años viviendo en Bajos de Chinchorro, donde antiguamente era una toma, pero nunca sentí que estaba en una toma. Igual mi casa no era una casa… Mi casa era de cholguán, llena de hoyos, de tierra, pero tengo superlindos recuerdos de eso.

En ese lugar éramos supercomunitarios, jugaban las mujeres a la pelota contra los hombres, hacían actividades. Y de hecho, guardo los mejores recuerdos. Yo no usaba zapatos, porque en ese tiempo en Arica hacía mucho calor, entonces yo iba a la escuela con zapatos y luego me los sacaba cuando volvía a mi casa y me ponía el traje de baño porque yo vivía como al frente de la playa.

-¿Y sus padres cómo subsistían?

Mi mamá se dedicaba a la casa, ella era casi analfabeta. Mi papá fue tripulante de naves especiales en las pesqueras. En enero y febrero las pesca se paralizaba y mi papá salía a «chinchorrear» a la playa, es decir, dejaba en la madrugada una red que él mismo tejió y que horas más tarde la íbamos a sacar, y ahí salían muchos pescados, por ejemplo, lenguados muy grandes.

Llegamos a esa toma porque mi papá no tenía trabajo y vendió la casa que teníamos en la población Chile para comprarse un camión y trabajar vendiendo choclos. Parece duro pero fue así. Mi papá vio el terreno en la playa y dijo: «Me lo voy a tomar», y llegamos allí hasta que nos erradicaron. Todavía está allí un eucalipto del que nos regalaban hojas para espantar los zancudos.

-¿Cómo fue esto de doblarle la mano a la pobreza?

Yo había estudiado una carrera técnica y siempre tuve la inquietud de ser profesional, así es que decidí irme a Antofagasta en los noventa y saqué mi título de asistente social en la Universidad de Antofagasta. Pasé hambre, viví en una casa donde había ratones, me mantenía con los beneficios que me daban en la universidad en una ciudad muy cara, pero nada de eso me desanimó y logré titularme.

-¿Y por qué volvió a Arica?

Porque siempre quise trabajar aquí para aportar. Estuve ligada a la organización «Apacheta» donde di mis primeros pasos. Luego la directora de Desarrollo Comunitario, Wanda Clemente, me ofreció un trabajo en el municipio con temas relacionados con las mujeres. Luego en el Sernameg me seleccionaron como coordinadora del primer centro de la mujer en Arica. Ahí atendíamos a las mujeres en temas de violencia intrafamiliar, con un equipo multidisciplinario de sicólogas, asistentes sociales, abogadas, monitores de primer apoyo.

Después me fui a la Fiscalía Regional en la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, donde prestaba asesoría a los fiscales para la atención de las víctimas de delitos violentos y sexuales. En ese espacio me especialicé haciendo un magíster y diplomados relacionados con la temática de género y estudié la carrera de sicología. Y por último fui jefa de la Oficina de la Mujer en el municipio durante la gestión del alcalde Waldo Sankán.

De defensora feminista a escritora

-¿En qué momento aparece en su vida esta veta de escritora de cuentos infantiles?

Sin darme cuenta desde niña tuve este interés por escribir. De hecho fui hostigada en el colegio por mis raíces andinas, incluso me gritaban «boliviana», «india», «paisana», pero yo no me daba cuenta de lo que me intentaban decir, así es que escribía mucho porque mi carácter era bastante tímido. Mi mamá, pese a no saber leer ni escribir, me contaba muchos cuentos de la oralidad andina y algunos de ellos son los que han inspirado mis cuentos. Luego me hacía leerle todos los días el diario en la cocina y como que desde ahí le tomé el gusto a la literatura. Hace como 25 años hice mi primer cuento y con él gané un premio en la universidad.

-¿Influyó su maternidad tardía en esta incursión?

Mucho, porque luego que salí del municipio pensé en armar una consultora para estar cerca de mi hija, pues me costó tanto tenerla que solo quería dedicarme a ella y no faltarle. Estuve en un proyecto denominado Educadoras de Lengua y Cultura Indígena (Elci) con la Conadi, para que las educadoras pudieran enseñar la lengua y la cultura andina en los jardines de la Junji.

Fue en ese instante que me di cuenta de que los niños no tenían cuentos y tampoco les leían cuentos. Escribí entonces mi primer cuento llamado «Cuentos tradicionales para niños y niñas», lo edité y lo promocioné en una feria del libro y a todos les gustó por las ilustraciones y la temática.

-¿Ha tenido apoyo estatal?

La verdad es que muy poco. Sercotec este año me apoyó con cinco millones de pesos a través de un programa, pero eso es insuficiente para lo que requiere la edición y promoción de un libro. También ProChile creyó en mí como industria creativa exportable y por eso viajé a Japón-Osaka hace unas semanas. En las próximas semanas viajaré a México a una feria literaria y vengo llegando de Estados Unidos gracias a la invitación que me hizo un colegio.

-El supermercado Jumbo creyó en su proyecto…

Estoy en los locales de Arica a Copiapó con mis libros. Ha sido muy beneficioso que creyeran en mí, sobre todo porque las remesas de libros las pagan de inmediato. Pero no solo estoy en los supermercados, sino también varios colegios de Arica: en educación básica han incorporado mis cuentos dentro del plan lector.

-Entonces, hay interés de los niños por leer…

Lo tienen, solo hay que estimularlo, y esa responsabilidad la tienen los padres que muchas veces prefieren comprarles un algodón de azúcar y no un libro. Un libro no es tan caro como parece. No me convencen esas plataformas literarias por internet. Los libros hay que hojearlos, subrayarlos y dormir con ellos. Cada vez que visito un colegio para promocionar los libros, los niños conversan y leen, además de contar sus experiencias.

El año pasado fui al Colegio Abraham Lincoln y no me dejaban salir porque me pedían autógrafos, incluso en la mano. Me preguntaban por los personajes y eso me emociona mucho.

-¿Se ha asesorado con otros escritores para soltar la pluma?

Mis cuentos han mejorado muchísimo porque también me he capacitado con escritores como Marcelo Simonetti, Jaime Collyer y Diego Muñoz. Ellos me ayudaron a mejorar la redacción y ahora están absolutamente editados y revisados.

-¿Cuántos libros ha producido?

Tengo ocho libros. Los primeros fueron «Cuentos andinos para niños y niñas» que lo hice con mi amiga Verónica Yucra Inquiltupa. Luego ya me enfoqué de lleno en la temática andina con «El nacimiento de Angelita», que cuenta sobre el parto cuando nació mi madre en la casa, con la asistencia de una partera andina, el uso de hierbas medicinales y el «lulo» para abrigar a la guagua. Otro es «Wiñay Pacha: Reencuentro con los ancestros», referido a la celebración del Día de los Muertos y Todos los Santos en el mundo andino.

Otro es el «Kunturi y Awatiri. El cóndor y la pastora» que es un cuento tradicional anónimo de los pueblos andinos; «Pukupuku y el canto al amanecer», que trata de un ave andina que anuncia la llegada del nuevo día y que debe convivir con un gallo que llega al pueblo anunciando el nuevo día, donde finalmente el cóndor llama a un consejo de aves para dirimir quién debe anunciar el amanecer. «Atilio el yatiri» es un cuento sobre los sabios guías de las tradiciones andinas y su conexión con la tierra.

Estoy preparando «El secreto de Flora», que tiene que ver con las hierbas medicinales, donde ellas son los personajes. Lo voy a lanzar en la Feria del Libro de Guadalajara donde estaré.

¿QUÉ PASA EN SERNATUR? Algo no anda bien con el ambiente laboral en la Dirección Regional de Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). Desde junio de 2024, con la llegada del director regional titular, el periodista Luis Duarte Pardo, se han producido tres renuncias de los periodistas que han sido contratados para las actividades de promoción de este organismo. El último, que además era bilingüe, dejó el puesto en medio de una feria de promoción. La situación es sabida por el Gobierno, pero ninguna autoridad ha intervenido en esta repartición.

¡Edición terminada! Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.

El libro de guardia del Cuartel Pacollo confirma que dos parlamentarios se divirtieron con practicas de tiro cuando fueron a fiscalizar la muerte del conscripto Vargas. Además, informe de Contraloría revela irregularidades en la Corporación del exgobernador Díaz, la visita de Matthei y un curioso error de Meta.