Obra del Serviu precipita disputa en la familia Szabo por la Constructora “Aguas Claras”

¡Nos pusimos de moda de nuevo! La región está topísima por estos días al igual como en la campaña de la primera vuelta. Enviados especiales de canales de televisión y de agencias de prensa extranjeras llegaron a ver una «crisis migratoria» inexistente. Alguien infló un globo que, a las pocas horas, el viernes se desvaneció completamente, ya que nunca hubo centenares de migrantes queriendo salir de Chile con destino a Perú.

En fin, por estos días parece que todo es en «clave electoral». Es indudable que el asunto migratorio plantea un desafío para todos los sectores políticos del país. Sin embargo, la situación geopolítica de esta región amerita también una mayor atención de la clase política. La ciudadanía hace rato está reclamando una política clara para su desarrollo que la haga menos vulnerable a problemas globales como lo son el crimen organizado, oleadas migratorias, el contrabando y el narcotráfico.

Ojalá que luego que pase la segunda vuelta electoral, no decaiga el inusitado interés político por dar una atención especial a esta zona fronteriza que hoy presenta un decaimiento económico. Y como las noticias se suceden vertiginosamente, mejor les detallamos el resumen de esta nueva edición de Aquí Arica:

En la primera nota es inevitable partir hablando del incidente con migrantes en la frontera con Perú. Pero como este newsletter va por el lado B de las cosas, descubrimos que todo partió con la Inca Kola que bebió José Kast en Arica y que luego el Presidente José Jerí recogió el guante en su frontera, tomando la misma bebida para anunciar la militarización de su frontera.

En la siguiente crónica les contamos sobre la disputa de la familia Szabó por la Constructora Aguas Claras Limitada, a raíz de una querella presentada por uno de los socios en la que acusa a los tres hijos del fundador Antonio Szabó, de administración desleal y negociación incompatible por la formación de una empresa que estaría usando los recursos de la constructora madre.

Reporteamos también el caso de una nueva subasta fallida que hizo la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) de 43 toneladas de carbonato de sodio abandonadas en el Puerto de Arica. Los precursores químicos fueron incautados por la Fiscalía del Ministerio Público este año y se sumarán a las 576 toneladas dispuestas en el mismo recinto que no han podido ser destruidas.

Esta semana publicamos una entrevista al joven economista boliviano Fernando Romero, quien hace un análisis de las medidas económicas adoptadas por el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Y cerramos esta nueva edición con la invitación a participar del conversatorio sobre «Museos y ancestralidad afrodescendiente», que se realizará hoy a las 19.00 horas en la sede de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

Antes de comenzar la lectura, un mate de cúrcuma en bolsita filtrante viene bien en medio de tanto ajetreo del fin de año. No se olviden además de compartir el link para que se inscriban gratis y puedan disfrutar del newsletter de esta acontecida región fronteriza al estilo de El Mostrador.

1

La Inca Kola y la crisis migratoria ficticia que desataron la discordia en la frontera

Una fotografía siempre vale más que mil palabras, y esa máxima calza perfectamente con el episodio que se desató en la Línea de la Concordia, tras el ultimátum del presidenciable republicano José Kast Rist, quien el 20 de noviembre advirtió a los migrantes que solo les quedaban 111 días para abandonar el país. Cuatro días después vino una inesperada reacción del Presidente del Perú interino, José Jerí Oré, quien llegó hasta el control fronterizo peruano y posteriormente al hito 1, para anunciar la militarización de esa zona, con el fin de de anticipar y contener una eventual estampida de migrantes venezolanos luego del anuncio del candidato chileno.

Y si bien no hay rastros aún de una nueva «hégira caribeña» con destino a sus tierras, sí hubo algo que detonó esa imprevista visita dominical del mandatario peruano, quien llegó con tenida de aviador al límite. Fuentes ligadas al entorno de Jerí indicaron a Aquí Arica de El Mostrador que, más que la presencia de Kast por enésima vez en Chacalluta, lo que habría precipitado su viaje fue un informe policial reservado que daría cuenta de que los efectivos destacados en la frontera estarían cobrando 100 dólares a los migrantes por atravesar sin documentos a Perú, por lo que era necesario dar una señal de autoridad poniendo al Ejército allí, medida que le reditaría en su popularidad.

Pero eso no fue todo. También una particular fotografía del candidato chileno bebiendo una Inca Kola, publicada en su Instagram, elevó la temperatura. Ese gesto de un chileno con la botella en mano, considerada emblema nacional, habría sido interpretado como una provocación velada. Esto habría impulsado al Gobierno peruano a efectuar un gesto patriótico de defensa de la marca y del territorio. Claro, un gesto más que necesario para Jerí, justo en tiempos donde en que la estabilidad de su mandato es bastante feble por su condición de interino.

Equivocadamente en Perú se creyó que la foto de Kast había sido tomada en uno de los puestos de venta de comida donde antes funcionaba el Complejo Fronterizo Santa Rosa. «Es que fue impactante ver al posible Presidente de Chile. Él muy blanco y representativo de la clase alta chilena, tomando una bebida que es nuestra y cuyo creador resistió hasta su muerte venderla a la Coca Cola. Más encima que lo hiciera en tierras peruanas, generó cólera. Y aunque no haya sido así, a todos les quedó en la retina que se la tomó en suelo peruano como diciendo ahora es mía«, señaló una fuente periodística peruana.

La bendita Inca Kola

Y como la relación con Perú siempre ha estado llena de simbolismos, la imagen gatilló una respuesta que pocos advirtieron. El Presidente Jerí, luego de visitar el Control Fronterizo Santa Rosa y verificar que no había migrantes agolpándose pidiendo entrar a Perú, se trasladó a unos 15 kilómetros hacia el mar, a un sitio controversial: el famoso Hito 1 de la Línea de la Concordia.

Allí junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, además de militares y policías, subieron a la cima de la torre del Puesto de Control Fronterizo «Francisco Bolognesi». Cual coronel Francisco Bolognesi esperando las tropas de refuerzo que nunca llegaron para evitar la toma chilena del Morro en 1880, Jerí usó unos binoculares para otear hacia Chile y ver que todo estuviese en orden.

Fue en ese momento cuando ocurrió un gesto táctico que, sin duda, encerraba un mensaje de marcado nacionalismo. De pronto, en ese paraje desértico del litoral —zona que fue foco del diferendo marítimo resuelto en 2014— apareció en manos del Presidente peruano una botella de Inca Kola. Mientras observaba la quebrada de Escritos, donde aún permanecen minas antipersonales, comenzó a beber pacientemente la “gaseosa”, en un guiño que inevitablemente evocó la imagen de su tocayo chileno José Kast.

Cinco días después, el Primer Mandatario firmó el decreto de emergencia para los distritos limítrofes de Tacna, Palca y Los Palos, con el fin de enfrentar una eventual ola migratoria. La medida contempla el despliegue de 100 militares del Fuerte Arica y otros 100 policías para custodiar la frontera durante los próximos 60 días.

La escena con la bebida se transformó casi en un sello personal de Jerí. Repitió el gesto en Tumbes, durante su visita del sábado a la frontera con Ecuador, instancia en la que pidió al Congreso aprobar una reforma constitucional que permita que el Ejército -y no la policía- asuma la custodia fronteriza. Además, anunció que impulsará el levantamiento de la restricción que hoy impide la inversión extranjera en los 50 kilómetros adyacentes a las fronteras.

La foto de Kast

Contrariamente a la interpretación que circuló en Perú, la fotografía de José Kast bebiendo Inca Kola no fue tomada en la frontera. La imagen corresponde a su visita al Super Agro Santa María, un concurrido centro comercial del casco urbano donde funcionan verdulerías, carnicerías y locales de abarrotes. El equipo de campaña eligió este lugar precisamente para destacar el rol y el sacrificio de los comerciantes ariqueños, y para exhibir una escena de la vida cotidiana en la ciudad.

Esta parada la hizo luego de visitar la frontera con Perú y dar el ultimátum a los migrantes no regularizados. Emulando a una de las cantineras de las tropas chilenas que se tomaron el Morro de Arica, la diputada electa republicana Stephanie Jéldrez Ortiz le ofreció una Inca Kola para que se hidratara. «¿Es buena?», preguntó él. «Sí», respondió ella. En ese diálogo intervino el gobernador regional Diego Paco Mamani, quien le señaló: «Esta bebida es muy popular aquí en el norte, es peruana y muchos la consumen».

Kast entonces asintió y tomó la botella hasta apagar la sed. Luego de ese descanso, abandonó el terminal de abastos para continuar su agenda, sin prever la lectura que se haría en Perú de esta pausa para hidratarse.

La estampida ficticia y el bloqueo

La visita intempestiva de Jerí a la frontera y el anuncio de la militarización fueron rápidamente capitalizados por el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN). Durante toda la semana grabó videos y finalmente se instaló en la Línea de la Concordia para aparecer en los matinales santiaguinos, advirtiendo sobre una posible “estampida migratoria” en reversa, producto del endurecimiento del control fronterizo peruano. Hasta hace poco, era habitual ver en esa zona a grupos de migrantes que, tras negociaciones nocturnas con la policía del vecino país, lograban cruzar.

Sin embargo, el flujo de venezolanos retornando por ese paso está lejos de asemejarse a las crisis de 2019 y 2022, cuando se agolparon a lo largo de la pista e incluso en el Complejo Fronterizo Chacalluta para entrar o salir de Chile. De todos modos, Paco consiguió instalar su advertencia en la pauta de los matinales y, el viernes, ocurrió un incidente que terminó dándole sustento a su discurso.

Una treintena de caribeños bloqueó por una hora el paso hacia Perú, poniendo maderas y piedras en el pavimento, denunciando que la policía peruana no los estaba dejando pasar por falta de visa. Sin cámaras de por medio, también señalaban que les estaban cobrando US$ 100 a cada uno por atravesar. Junto a esa información, circulaba también que el Departamento de Asuntos Internos de la PNP estaba auditando al destacamento fronterizo, precisamente por estas prácticas y que, por esa razón, se habían acumulado migrantes en el límite, ya que los efectivos habían detenido temporalmente los cobros para evitar ser expulsados de la institución.

La protesta sirvió para el rating televisivo, pero rápidamente se esfumó, ya que los manifestantes no tuvieron la fuerza para sostener el bloqueo. Recién el sábado arribaron hasta Chacalluta los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos Muñoz, y de Seguridad Pública, Rafael Collado González, donde aseguraron que no había crisis y que, para evitar nuevos incidentes, las cancillerías de Chile y Perú se reunirían ayer, con el fin de acordar un mecanismo para garantizar un flujo expedito de inmigrantes. Ambos descartaron que la acumulación temporal de extranjeros en el límite obedeciera al ultimátum de Kast.

¿Qué dicen las cifras del movimiento migratorio? Las autoridades policiales y gubernamentales se reunieron en una mesa el jueves en Arica para analizar esta contingencia. Inicialmente, el gobernador regional estaba invitado, pero después le retiraron la convocatoria. Las cifras expuestas en esa instancia indican que en enero y febrero hubo un peak con egresos de 1.328 y 1.033 migrantes. Mientras que en septiembre, octubre y noviembre se habrían producido 559, 733 y 644 salidas de migrantes, respectivamente; es decir, hubo una caída en el movimiento. Lo que sí estaría previsto es un aumento de salidas en diciembre por las fiestas de fin de año tal como ocurre cada año.

¿Cómo enfrentarán una eventual «estampida»? La eventual «estampida de migrantes» fue analizada en la misma mesa interinstitucional. Como propuestas se estarían evaluando la habilitación de un albergue y el refuerzo policial y militar en caso de que se produzca un desborde en la ciudad y en la frontera.

2

Obra del Serviu precipita disputa en la familia Szabo por la Constructora «Aguas Claras»

Es una de las pocas constructoras netamente ariqueña que se mantiene a flote, pese a la pandemia y a la caída de la economía regional. Sin embargo, detrás de esa fortaleza que exhibe la Constructora Aguas Claras Ltda. se esconde una compleja disputa familiar. Los tres hijos del patriarca Antonio Szabó Moreno fueron denunciados por el quinto socio de esa empresa, Mauricio Sáez Rojas, por los delitos de administración desleal y negociación incompatible, tras haber formado una constructora «espejo» que hoy estaría administrando parte de los dineros que se ha adjudicado la empresa madre en un millonario contrato con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

A través de una querella criminal interpuesta el 23 de julio, patrocinada por el abogado y exdelegado presidencial regional Ricardo Sanzana Oteíza, quedó al descubierto la compleja trama. La Fiscalía Regional despachó una orden de investigar con el fin de dilucidar si los hechos denunciados son verídicos y si es factible formalizar a los involucrados.

En todo caso, Mauricio Sáez no es un socio cualquiera. Antonio Szabó siempre lo consideró como un hijo más, pues es el hijo de su actual esposa, Alicia Rojas Loyola, con quien Sáez vivió desde muy pequeño. Ella también presentó una querella por los mismos hechos. Desde 2023, Szabó debió alejarse de la empresa debido a un accidente cerebrovascular que lo mantiene postrado y bajo cuidados médicos especiales junto a su cónyuge. Para dar continuidad al giro, se conformó un directorio de cinco integrantes que incluía a los hijos del patriarca -Caroline, José y Pablo Szabó Figueroa-, pero aquello no logró funcionar.

El parque de la discordia

En la querella criminal, Sáez reveló que los tres hijos junto al jefe de Obras de la firma, Sebastián Díaz Rodríguez, constituyeron un sociedad espejo bajo el nombre de Constructora Aguas Claras Hermanos y Compañía Limitada, «para desviar en su propio beneficio las utilidades legítimas de un importante contrato de obra pública adjudicado por el SERVIU de la Región de Arica y Parinacota».

Se trata del contrato denominado “Construcción Parque El Alto, sector El Alto Sur, Arica”, adjudicado por el Serviu el 8 de octubre de 2024 por un monto de $7.256.436.238. La obra quedó en manos de la antigua Constructora Aguas Claras Limitada, donde Antonio Szabó posee el 80% de la propiedad, mientras que sus tres hijos y Mauricio Sáez concentran el 20% restante, distribuido en partes iguales.

De esa obra, el querellante asegura que ya fueron desviados $ 2.031.222.013 del total adjudicado a la nueva sociedad creada. Este llamado «vaciamiento patrimonial» lo habrían realizado a través de ocho subcontratos con la nueva firma, y de la cantidad ya pagada se habrían apropiado de $1.038.092.190, usando una cláusula que les permitiría solicitar un 50% de anticipo de los fondos.

«Este plan comenzó a ser descubierto por el suscrito el día 19 de junio de 2025, al detectar el ya señalado rescate del fondo mutuo de la empresa por mil millones de pesos. Al consultar a la contabilidad, se me indicó que correspondía a un anticipo para el nuevo subcontratista, «Constructora Aguas Claras Hermanos y Compañía Limitada» (esto es, para la sociedad de fachada o “Aguas Claras Espejo”). En una llamada telefónica ese mismo día, la querellada Caroline Szabó me reconoció la creación de dicha sociedad junto a sus hermanos, con el fin de ‘no dejar que la plata se la llevaran los subcontratistas de siempre’, proponiendo una reunión de directorio para explicar su ‘nuevo negocio’, la que se fijó para el 8 de julio», señala el libelo.

Respecto de la reunión del directorio, el querellante asegura que «los querellados intentaron obtener la aprobación retroactiva de los ocho subcontratos ya firmados exclusivamente por ellos mismos, momento en el cual me negué rotundamente a convalidar el fraude, retirándome de la reunión, y solicitando en el acto copias de los subcontratos, que me fueron entregados por personal administrativo de la empresa».

En un incidente judicial, la defensa de los tres hermanos intentó infructuosamente invalidar la querella de la esposa de Szabó. A favor de ellos se alegó inocencia y acusaron a Sáez de utilizar recursos de la constructora para fines no empresariales. Además, ratificaron la decisión de crear una sociedad «espejo», señalando que «en la operación de la nueva empresa, Constructora Aguas Claras Limitada (o Aguas Claras 1) subcontrata a “Constructora Aguas Claras, Hermanos y Compañía Limitada” (Aguas Claras 2) para obras menores, una práctica habitual dentro del rubro. Todas estas obras se desarrollan cumpliendo cabalmente con los contratos y obligaciones pactados, garantizando transparencia y responsabilidad en la gestión».

También reconocieron que la nueva empresa aún está en proceso de inscripción en el RENAC desde febrero de este año y se encuentra en la última etapa de este proceso.

Cuestionamiento al Serviu

La querella, indefectiblemente, terminó salpicando al Serviu, pues sostiene que se habría vulnerado las bases de la licitación al autorizar estados de pago a una subcontratista que no estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RENAC). Según se detalla «el Decreto Supremo N° 236 de Vivienda y Urbanismo (arts. 31 y 55) prohíben subcontratar partes de la obra por montos superiores a 8.000 UF o al 10% del contrato, a menos que el subcontratista esté inscrito en el Registro Nacional de Contratistas (RENAC) y dicha subcontratación haya sido anunciado en la propuesta. Y pese a que ninguno de estos requisitos los cumplía la sociedad espejo creada por los querellados, procedieron a subcontratarla suscribiendo los respectivos subcontratos por ambos lados del mesón».

Sobre este asunto, el Serviu descartó que se hayan vulnerado normas en la ejecución de este contrato y respondió a Aquí Arica que la obra en cuestión presenta «un 80% de avance, según lo informado por el ITO a cargo, con fecha de término según contrato y el avance en obras para enero de 2026″.

En cuanto a la querella, afirmaron que «se trata de asunto litigioso entre particulares, donde el Serviu de Arica y Parinacota no es parte ni interesado en el resultado del procedimiento judicial».

3

«Tía Rica» fracasa en subasta de otro lote de precursores químicos decomisados en el Puerto de Arica

En un verdadero depósito de precursores químicos decomisados en operaciones contra el narcotráfico se ha convertido el Puerto de Arica. Esto a raíz de dos intentos fallidos de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP) por rematar estas sustancias por orden de los tribunales de justicia.

Por disposición del Juzgado de Garantía, el pasado 19 de noviembre la entidad intentó vender al mejor postor 43.172 kilos de carbonato de sodio contenidos en 1.720 sacos. El procedimiento se hizo en forma telemática, dividiendo la carga en dos lotes de 21.586 kilos con una postura mínima de $ 4 millones. La diligencia, que fue transmitida por el canal de Youtube de la entidad, duró escasamente unos minutos, porque no hubo inscritos en el proceso y se cerró sin oferentes (ver video).

En cuanto al fallido remate, la DICREP indicó que «es importante aclarar que los remates se realizan de manera correcta, y en este caso eran solo dos lotes para los que no hubo postores. En ese marco, los principales desafíos para estas subastas tienen que ver con que en ellas solo pueden participar empresas inscritas en el registro especial de usuarios de sustancias químicas controladas, dependiente del Ministerio de Seguridad. Y con lo pequeño que es el mercado nacional de este tipo de sustancias, se reduce el número de participantes objetivos».

Sobre el destino de los químicos, expresó que «será analizado en la mesa de trabajo interinstitucional con el conjunto de los actores involucrados, que es la instancia que corresponde».

Con este segundo fracaso de la Dicrep en una subasta de precursores químicos decomisados a organizaciones narco, queda en entredicho la promesa de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota de evitar que se repita lo ocurrido con la Fiscalía de Alto Hospicio, que terminó dejando abandonadas 576 toneladas de acetato de etilo en el Puerto de Arica.

Dicho cargamento pesquisado en diciembre de 2022 a través de la Operación «Etilox», hasta hoy no ha podido ser retirado desde el terminal marítimo. Ello porque primero la Dicrep no logró subastarlo y, luego, a raíz de errores cometidos por la Delegación Presidencial Regional en la adjudicación del trato directo a la empresa Ambipar Response Chile S.A.

Específicamente, el pasado 8 de octubre la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta paralizó la recepción de estas sustancias, debido a que la Delegación adjudicó esta tarea a la empresa Ambipar Response Chile S.A., que usó dos subcontratistas sin los permisos sanitarios respectivos. Según ha trascendido, la Delegación estaría intentando un nuevo contrato con Cemento Polpaico S.A. para el traslado y destrucción de estos precursores.

Dos acusados a juicio

El cargamento de carbonato de sodio que no pudo ser subastado corresponde a una parte de las siete incautaciones de precursores químicos realizadas entre el 7 de marzo y el 13 de mayo de este año en los puertos de Arica e Iquique, las cuales utilizaron garantías del Tratado de Paz y Amistad con Bolivia y del régimen de zona franca. Las mercancías iban con destino a Bolivia para la fabricación de cocaína. Se estimó que con ellas podrían haber fabricado unas 204 toneladas de droga correspondientes a 681.515.000 dosis avaluadas en $ 3.066.819.000.000.

El pasado 21 de noviembre, el fiscal adjunto Bruno Tuñón presentó la acusación en contra de la chilena Ingrid Arias Toro y el peruano José Arenaza Aguilar, ambos gestores aduaneros de estos cargamentos con 22 toneladas de acetato de etilo y 453 toneladas de carbonato de sodio. A los dos les imputó el delito de tráfico por desvío de precursores, y a ella, le sumaron el ilícito de contrabando en su modalidad de receptación aduanera, dado que cuando fue detenida tenía en su poder 960 unidades

de testosterona inyectable correspondiente a 9.960 ampollas.

4

Fernando Romero: el economista boliviano y su balance de las primeras semanas del Presidente Paz

Han transcurrido tres semanas desde la asunción del nuevo Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. En este periodo, el Mandatario ha realizado múltiples salidas a terreno y ha hecho diversos anuncios orientados a “ordenar la casa” y marcar un giro desde la economía de corte socialista que imperó durante dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS), hacia un modelo de libre mercado.

El actual jefe del Instituto de Estadísticas del Gobierno Municipal de Tarija y economista del vecino país, Fernando Romero Torrejón, decidió conversar con Aquí Arica para entregar el primer balance de las diversas medidas económicas adoptadas y si estas van en el sentido y ritmo que la nación boliviana requiere.

-El modelo económico que se implemente en Bolivia puede tener consecuencias también en la Región de Arica y Parinacota debido al intercambio que existe y a los servicios logísticos que se prestan a su país. ¿Cómo evalúa estas tres primeras semanas en el ámbito económico?

-Veo que han cambiado la actitud y las expectativas en los agentes económicos. Eso se ha visto tangible en algunos elementos, como por ejemplo, la moneda norteamericana, que en mayo valía más o menos 20 bolivianos por cada unidad, ahora está en un 50 % menor. También el anuncio de que van a devolver los dólares a los ahorristas, la tendencia va a continuar a la baja.

-Para que en Chile se entienda ¿los depósitos de los ahorristas estaban en un corralito?

-Yo lo he llamado corralito bancario no oficial. Esto no ha sido parte de la política económica oficial, pero sí real. Por ejemplo, tú querías ir al banco a retirar tus ahorros en dólares, o bien te decían, no tenemos dólares, o te decían, bueno, le vamos a devolver, pero en una especie de plan de retiro. Cada semana te daban 50 ó 100 dólares y, en algunos casos, ni siquiera te daban tu propio dinero. Lo que sabemos que todo ese dinero ha sido utilizado por el Banco Central, obviamente bajo instrucción del Ejecutivo, para el funcionamiento del Estado.

Entonces, cuando iba la gente y pedía su dinero al banco, le decían yo no tengo porque el Banco Central no me dio dólares. Y los dólares, pues, se habían esfumado. Por eso las reservas internacionales han caído, al menos, si hablamos en términos líquidos, a un nivel que solamente el último reporte nos indicaba que había US$ 73 millones aproximadamente, que eso representa más o menos a 12 días de importaciones.

-¿Cómo llegaron a esto de haberse gastado casi todas las reservas?

-Llegamos porque no había generación de riqueza, no había producción, porque uno veía que los empresarios estaban produciendo, pero se perseveró en la continuación del modelo económico estatista, centralista y sobre todo rentista. Creo que se ha cumplido la famosa maldición de la vaca holandesa. Un país muy rico en recursos naturales, pero que, por haber puesto por encima la ideología y la política, eso ha conllevado a que se esfumaran los recursos generados por la exportación de gas natural por más o menos $ 60 mil millones desde 2006 hasta el 2024. Esto solamente vendiendo gas natural a Brasil y a la Argentina.

Se ha continuado alimentando ese modelo cuya base era el mercado interno y el gasto estatal. Entonces, a pesar de que han bajado los ingresos del gas, el gasto público ha seguido continuo y creciente. Tenemos con esa gestión 12 años consecutivos de déficit fiscal. Este año se estima que llegará por lo menos al 12% del Propio Interno Bruto.

-¿Cuáles son los tres problemas económicos más graves que tiene que resolver el Gobierno?

-La falta de carburantes, la escasez de dólares y la inflación elevada que estamos viviendo. Ese es un pequeño resumen de todo lo que está pasando. El origen del mal es el excesivo gasto público. ¿Cómo salimos? El Presidente ha estado haciendo varias cosas.

-¿Las medidas anunciadas para abordar esos problemas van en el sentido correcto?

-Va por el camino indicado, pero no a la velocidad necesaria. Se tiene que llegar a la cima de una montaña y estás subiendo en tercera en vez de subir en primera. Entonces, sí vas a llegar a la cima, pero vas a llegar tarde. En política económica no es lo mismo hacerlo hoy que hacerlo mañana, porque el efecto va a ser diferente. Además, la paciencia y la aceptación de la gente va a ser totalmente diferente, porque la gente mentalmente ya estaba preparada en esos días para una medida de reajuste en el tema cambiario, en la subvención de carburantes o un reajuste drástico en el gasto público.

-¿Cuáles fueron las medidas más acertadas en su asunción?

-Lo más destacado ha sido la reducción del déficit fiscal de un 30%. Eso ya lo aclaró el ministro porque se pensaba que era el 30% el gasto público y eso era más o menos más de 100 mil millones de bolivianos. Entonces ya aclaró que no. Eso es positivo, pero tampoco lo va a hacer ahora, sino que lo va a hacer con un presupuesto reformulado del 2026.

-¿Y en qué ámbitos debería practicar los ajustes?

-Uno de los importantes y que exige la gente es la subvención a los carburantes, que en realidad no es un gasto muy grande, ya que, más o menos, representa entre el 4% a 5% del Producto Interno Bruto. Esto ayudaría a eliminar el contrabando del combustible, ya que existe un negocio que distorsiona el mercado, con la compra de combustible a 0,50 centavos de dólar y luego lo venden en US$ 3. Existen más o menos medio millón de autos indocumentados que usan de manera diaria esos carburantes, entonces es tiempo de corregir esto, porque en cierta manera, el Estado está subvencionando una actividad ilícita.

Otra cosa que hay que hacer es paralizar las empresas estatales en las cuales al menos el 50% son deficitarias, ya que estas no generan rentabilidad, solo pérdidas, además de ser focos donde se da empleo a personas ligadas a partidos políticos.

-En todo este contexto de cambios ¿cómo se puede fortalecer la relación económica de Bolivia con Chile?

-Hay que aclarar que se está cambiando el modelo económico-político de casi 20 años de un socialismo a uno más de derecha, más liberal y promercado y proinversión. Un país sin salida al mar, un país pequeño, un país subdesarrollado, lo mínimo que tiene que hacer es buscar cooperación para abrirse al mundo.

Es estratégico entablar, mejorar y desarrollar las relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con países como Perú y Chile, porque son nuestras salidas al Asia, a través del océano Pacífico. Las carreteras, ferrocarriles y otros sistemas de conexión tienen que ampliarse y mejorarse para abaratar costos y hay que hacer que el transporte de materias primas, insumos, inclusive de carburantes, sea más factible, más económico y más rápido.

Es clave para ambos países, para sus provincias limítrofes, que se establezcan planes integrales, pragmáticos, dejando las diferencias del pasado. Siempre va a estar eso del tema del mar, pero en estos momentos lo que importa es que Bolivia aproveche esta situación para que las relaciones bilaterales y multilaterales sean favorables. Una economía que está en recesión, con inflación, con desempleo, con pobreza y una perspectiva no muy óptima a corto plazo, no puede cerrarse por temas ideológicos o políticos.

-En ese escenario de cooperación, ¿qué importancia le otorga a potenciar el corredor bioceánico Arica-Santa Cruz-Mato Grosso?

-El corredor bioceánico es clave para desarrollar el país y sacarlo de la pobreza, y que también pueda traer lo que no produce, tales como materiales mínimos, insumos, tecnología y demás de otros países, otros continentes, de manera más óptima, más eficiente y más económica. Es bueno que pasen a través de Bolivia otros productos, de Brasil a Chile o a Perú, por ejemplo.

Hay que reconocer que Bolivia no ha brindado condiciones de seguridad económica y jurídica para dar confianza a otros países e impulsar este proyecto. De la noche a la mañana se puede armar un bloqueo, un paro o algo que te limite interna o externamente tu conexión. Creo que entre las primeras acciones, más allá de lo que sabemos que son las urgencias, carburantes, dólares e inflación, hay que hacer una reconstrucción económica, pero también política institucional y normativa. Hay un proyecto de ley que pronto se va a presentar para sancionar a quienes bloqueen. Yo creo que si se hacen esos cambios y Bolivia se estabiliza, comenzará a ponerse de pie.

-Es muy lógico lo que plantea, ¿pero hoy ya hay una fractura entre el Presidente y el Vicepresidente de la República?

-Es evidente que existe una fractura entre el Presidente y Vicepresidente, y el principal opositor de este Gobierno es el Vicepresidente, porque es populista, y el presidente es derechista. Si a eso le sumas también que en marzo hay las elecciones subnacionales, esto condiciona el escenario respecto de cuan intensos puedes ser los cambios, porque quieren llegar limpios a las elecciones subnacionales, sin medidas que sean antipopulares o que les resten votos. Necesitan tener un nexo con los municipios y las gobernaciones, y si la mayoría son de su misma línea política, mucho mejor.

5

Serpat convoca a conversatorio sobre museos y ancestralidad afrodescendiente

Arica es una tierra multicultural. Es por ello que la Subdirección de Pueblos Originarios y Afrodescendientes Chilenos de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) invita a toda la comunidad regional a participar hoy a las 19.00 horas en un conversatorio sobre «Museos y ancestralidad afrodescendiente».

La actividad se efectuará en la sede del Serpat, ubicada en pasaje Sangra 350. En este espacio se pretende reflexionar sobre la museografía, las materialidades y los cuerpos del pueblo tribal afrodescendiente chileno, en el marco del Mes de la Herencia Africana y del Día de la Afrodescendencia Chilena.

El conversatorio contempla una serie de exposiciones a cargo de destacadas especialistas, quienes abordarán diversas miradas desde el patrimonio, la academia y la investigación. Dentro de las panelistas estarán la doctora en historia, periodista y académica de la Universidad de Tarapacá (UTA), Javiera Carmona Jiménez; la directora regional de Arica y Parinacota del Serpat y antropóloga social, Lenina Barrios Atencio; la jefa de la carrera de Antropología de la Universidad de Tarapacá y antropóloga social, Javiera Núñez Raby; y la antropóloga social y egresada de la carrera de Arqueología de la UTA, Paula Carrasco Aguilera.

El encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios y Afrodescendientes Chilenos del Serpat, Rodrigo Novoa, realizó una invitación a toda la comunidad que tiene interés en este tema, señalando que «esta es la penúltima actividad del Mes de la Herencia Africana antes de mañana 3 de diciembre, que es el Día del Afrodescendiente Chileno«.

¿CAMBIO DE JEFA DE GABINETE MUNICIPAL? Por lo visto, nada permanece reservado en la Municipalidad de Arica. Ahora se supo que el alcalde Orlando Vargas dispuso la remoción de su jefa de Gabinete -y amiga- Carolina Szabo. Según trascendió, el anuncio se lo habría hecho durante un largo almuerzo en un restaurante céntrico. De la cita incluso nos llegó una fotografía y el reproche de un ciudadano, quien apuntó que el encuentro se extendió por varias horas, cuando la hora de colación para los funcionarios públicos es de apenas 30 minutos. En reemplazo de Szabo asumiría la abogada de la Corporación Municipal Costa Chinchorro, Karla Gómez Correa, quien habría dejado atrás su cercanía con el exalcalde Gerardo Espíndola Rojas para integrarse al círculo de confianza del actual jefe comunal.

