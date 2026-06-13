Gobierno entra al debate por Ley Naín-Retamal y dará urgencia a dos proyectos que buscan reforzarla

El Ejecutivo decidió dar un impulso legislativo inmediato a dos iniciativas orientadas a fortalecer a las policías, en respuesta al proyecto presentado por el Partido Comunista que busca derogar la presunción de legítima defensa de la Ley Naín‑Retamal. La medida fue comunicada este sábado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, las que serán ingresadas al Congreso este lunes.

El debate se reabrió este miércoles, cuando diputadas del Partido Comunista (PC) ingresaron una moción para eliminar aspectos centrales de la normativa. Entre las modificaciones que se propone está poner fin a la “legítima defensa privilegiada”, que señalan que surge al incorporar “una presunción respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” cuando realizan sus funciones.

“El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la accesoria correspondiente”, se lee en la iniciativa presentada por las diputadas Lorena Pizarro y Nathalie Castillo.

Al día siguiente, la bancada de Renovación Nacional (RN) reaccionó con la presentación de la agenda “Naín‑Retamal 2.0”, paquete de propuestas que busca ampliar las facultades de los funcionarios policiales.

“Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín‑Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, afirmó el ministro a través de su perfil de X. Arrau detalló que, “atendiendo la solicitud de la bancada de RN, este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave: aumentar penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios en calidad de franco. No retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”.

Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías. Atendiendo la solicitud de la bancada de RN, este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave:

1️⃣ Aumentar penas por atentados contra… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 13, 2026

Las urgencias recogen dos de los ejes de la agenda Naín‑Retamal 2.0. El primer proyecto endurece las sanciones penales para quienes agredan o atenten contra miembros de Carabineros y la PDI, mientras que el segundo extiende la legítima defensa privilegiada a los policías que, estando de franco, intervengan para enfrentar delitos flagrantes o proteger a terceros.

Desde RN valoraron la decisión del gobierno. El diputado y jefe de bancada de la colectividad, Diego Schalper, afirmó: “Nos alegra que el gobierno del Presidente Kast haya recogido parte importante de la agenda Naín‑Retamal 2.0 que estamos impulsando. Mientras algunos quieren debilitar a Carabineros, nosotros los vamos a fortalecer”.

La agenda Naín‑Retamal 2.0 contempla, además de los dos proyectos priorizados, iniciativas como el fortalecimiento de ascensos extraordinarios y reconocimientos para funcionarios fallecidos o gravemente heridos en actos de servicio, mayores facultades para controles preventivos en zonas con alta incidencia delictual, y sanciones más severas para homicidios o lesiones gravísimas contra policías, incluyendo modificaciones en responsabilidad penal adolescente para delitos de extrema gravedad.