Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y fija oposición a Kast: “No será de bloqueo ni trinchera”

El diputado Álvaro Ortiz asumió la presidencia de la Democracia Cristiana (DC) para el periodo 2026-2028 y definió el papel que tendrá la colectividad frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast: una oposición fiscalizadora y propositiva, pero alejada de una estrategia de bloqueo.

Durante la junta nacional del partido, que reunió a más de 300 militantes e invitados de distintas fuerzas opositoras, el nuevo timonel sostuvo, según informó La Tercera, que Chile atraviesa un momento difícil y que el miedo se ha instalado en la sociedad.

“La Democracia Cristiana no puede ser indiferente. Tenemos el desafío de construir una alternativa que ofrezca un camino donde recuperemos la tranquilidad para nuestra vida cotidiana”, afirmó Ortiz.

El dirigente remarcó que la DC será oposición al Ejecutivo, aunque precisó que su actuación “no será de bloqueo ni de trinchera”. Según explicó, el partido buscará fiscalizar, presentar alternativas y mantener el diálogo cuando esté comprometido el bienestar de la ciudadanía.

Ortiz también advirtió que la colectividad defenderá los derechos sociales alcanzados durante las últimas décadas y llamó a reducir la confrontación política. “Chile necesita menos confrontación y más soluciones”, señaló.

El nuevo presidente planteó además que comienza una etapa orientada a recuperar la confianza ciudadana. Añadió que la DC no formó parte del gobierno de Gabriel Boric ni integra la actual administración, por lo que su bancada revisará los antecedentes de cada iniciativa antes de adoptar una posición.

La junta nacional contemplaba además la elección de 18 integrantes del Consejo Nacional y la renovación parcial del Tribunal Supremo del partido.