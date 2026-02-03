¿Homicidio o suicidio?: Fiscalía investiga extraña muerte de aspirante a oficial de la PDI

¡De amanecida estuvimos en el cierre del Carnaval con la Fuerza del Sol! La fiesta multicultural se terminó ayer al mediodía, bajo las nuevas exigencias de la Ley de Seguridad Privada. Además, pasó la prueba, pues no hubo rodados en el Morro de Arica, pese a que hubo músicos de día y de noche en las cercanías del peñón, pero bajo un perímetro seguro, para no ocasionar vibraciones que pudieran generar desprendimientos.

El próximo carnaval será los días 22, 23 y 24 de enero de 2027. Junto con implementar un nuevo recorrido, existe interés de internacionalizar este evento, invitando a cofradías de otros países para que muestren su folclore. Este año se hizo el primer ensayo con delegaciones de Ecuador, México y Colombia.

Apagadas las matracas, los bronces, las cajas y las tarkas, en esta edición trasnochada de Aquí Arica les anunciamos que iniciaremos un necesario receso a partir de hoy y hasta el 3 de marzo, día en que volveremos con todas nuestras pilas recargadas para contarles las noticias al estilo de El Mostrador.

Ahora vamos al resumen de nuestra edición:

La primerísima nota trata sobre la investigación y querella criminal por la muerte de la alumna de la PDI Paz Ormazábal, ocurrida el 15 de mayo de 2024. La familia de la joven pone en duda la tesis del suicidio que emanó de la propia institución, antecedentes que abordamos en esta crónica.

En segundo lugar, les contamos sobre la piedra de tope que tiene el nombramiento del delegado presidencial regional: la exigencia de residir los dos últimos años en la región. Este habría sido el escollo que no habría permitido la designación del general en retiro, Miguel Alfonso, a quien ya todos daban por seguro en el cargo.

La tercera nota versa sobre la clausura del Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol, que se hizo con un cierre multitudinario. Para el próximo año, el desafío es salir del centro histórico para evitar impactos en monumentos nacionales como el Morro de Arica, la Catedral San Marcos, la ex-Aduana y la estación del Ferrocarril de Arica a La Paz.

Y como siempre: no se pierda este 6 de febrero el desfile de modas “Fantasía”, donde cuatro diseñadores presentarán sus colecciones en el excasino Municipal.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo un juguito de sandía tacneña bien frozen, ya que es la única forma de apagar la sed con este calor veraniego que nos invade. Y de paso, no olvide invitar a amigos y familiares a inscribirse gratis para que cada martes puedan disfrutar de nuestro newsletter Aquí Arica.

¿Homicidio o suicidio?: Fiscalía investiga extraña muerte de aspirante a oficial de la PDI

Es hasta hoy un misterio. Si bien fue tipificado como un suicidio el 15 de mayo de 2024, la familia de la aspirante a oficial de la PDI, Paz Ormazábal Moscoso, no cree en la versión preliminar que habla sobre un suicidio de la joven de 24 años, quien estaba haciendo su práctica en la Brigada de Robos (Biro) de Arica.

El Ministerio Público está haciendo varias diligencias para ratificar o descartar la versión de la autoeliminación, especialmente, porque los hechos ocurrieron en la casa de la expareja de la joven, el también aspirante a oficial de la PDI, Felipe Cerda Rivas, quien se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim). Con Cerda, Paz había terminado recientemente, acusando actitudes de violencia hacia ella.

Ante las dudas, la familia de Paz decidió presentar una querella criminal para esclarecer el caso y se investigue como homicidio y por obstrucción a la investigación, dado que sostienen que habrían existido algunas anomalías en el procedimiento que ordenó la Fiscalía del Ministerio Público. Ello, porque primero fueron encargadas diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) y al Laboratorio de Criminalística de la PDI, pese a estar involucrados dos funcionarios de la policía civil. Dos horas después, el fiscal regional Mario Carrera revirtió esa decisión y derivó el caso al Laboratorio de Carabineros (Labocar).

Uno de los hechos que expone la querella como irregular es que “a pesar de la presencia de un número indeterminado de funcionarios policiales, tanto uniformados como de civil, quienes, debido a su formación están plenamente conscientes de los mandatos legales en materia de investigación -incluyendo la obligación de consignar y asegurar todo aquello que pueda conducir a la comprobación de un hecho, así como de disponer la toma de fotografías del sitio del suceso- ni los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes primeramente trabajaron el sitio del suceso, ni los funcionarios de LABOCAR, que arribaron posteriormente, hayan fotografiado el dormitorio en donde se encontraba la fallecida, ni tampoco a la propia fallecida”.

Esa omisión de fotos del procedimiento, indica la acción judicial, impidió contar con una imagen “que documente de manera fehaciente dicha postura, la disposición de la habitación, el proyectil encontrado o de cualquier otro aspecto relevante que podría haberse registrado en el sitio del suceso“.

Pese a ello, en un peritaje posterior fueron rescatados fotogramas de una cámara ubicada al interior del domicilio. Estas imágenes contradicen la versión de que la víctima falleció a la 1 de la madrugada y que la PDI llegó a la casa a esa hora. En el libelo se indica que el trágico hecho pudo ocurrir tres horas antes; es decir, a las 22:40 horas, y que el tutor de la pareja de la joven, Pablo Manríquez, se presentó a los pocos minutos en ese domicilio, pese a la versión oficial de la institución respecto a que funcionarios llegaron de madrugada. Otro hecho que aparece reflejado en esas imágenes es que la expareja de la estudiante se tomó la cabeza con sus dos manos y aparece haciendo un llamado telefónico con actitud de preocupación.

Visita a la casa del novio

Según el relato de la querella, la aspirante a oficial debió ir a la casa de su exnovio a buscar sus vestimentas institucionales para participar en un allanamiento que se realizaría más tarde. Esta visita se la comentó a una amiga y funcionaria de la PDI, la cual, según indica el documento, “le recomendó que no fuera sola, sino acompañada por alguien de confianza”.

A pesar de ello, Paz Ormazábal acudió sola al lugar y luego tenía planeado a las 21:00 una visita a un departamento, para irse a vivir sola. La víctima, al final, le reportó a su amiga y colega a las 18.29 horas que “ya estaba en el domicilio mencionado en busca de una maleta para ordenar y retirar sus pertenencias. En unos momentos posteriores, a las 19:32 horas, le cuenta que ya está por pedir un Uber, pero, el tenor de esta conversación cambia a las 19:47 horas, momento en que señala que ‘pasó algo’ – se desconoce qué ocurrió o qué y/o a quién presenció Paz en ese momento, pero resulta del todo evidente que es algo importante y que finalmente selló su destino-. Minutos después, exactamente a las 19:52 horas, Paz le dice que pedirá el Uber. Luego de ello, Catalina Gárate le envía una seguidilla de mensajes que nunca más fueron respondidos por Paz”.

Si bien no existe un registro de cómo fue hallado el cuerpo, la autopsia reveló que la muerte ocurrió a la 1 de la madrugada de esa noche. También estableció la posición de la bala, que ingresó en la cabeza de la expolicía, señalando que el trayecto de proyectil fue de izquierda a derecha, desde la zona retroauricular izquierda.

¿Uso del arma con una sola mano?

Otro de los hechos que hacen desconfiar de la tesis del suicidio que emanó desde la policía civil es la certeza de que la víctima “no sabía disparar con una mano“. Se suma a ello el hecho de que el informe de autopsia estableció que “el orificio de entrada se ubicó en la región retroauricular izquierda, con salida a 7 cm del ángulo del párpado derecho. Esto refuerza la improbabilidad de que el disparo haya sido autoinfligido, ya que percutar un disparo en la zona retroauricular izquierda utilizando ambas manos resulta extremadamente complejo y poco plausible en un contexto de suicidio. Por lo demás, dicha trayectoria de entrada descrita en el informe de autopsia no es una forma común de quienes deciden suicidarse utilizando un arma. Normalmente, se sabe que los disparos suicidas se realizan con el revólver dentro de la boca, apuntando hacía el cerebro, o, con el revólver apuntando desde afuera a la sien de la persona”.

También agrega que el tipo de arma utilizada, una pistola Jericho 941, calibre 9×19 mm, semiautomática, es reconocida por su robustez, por lo que requiere “cierto nivel de conocimiento y fuerza para ser manipulada correctamente”.

Así las cosas, lo que está esperando la familia de la víctima es que se atiendan varias diligencias en el Ministerio Público, las que incluyen entrevistas a varios de los policías que acudieron al domicilio de la expareja de Paz.

La residencia de dos años en la región: el escollo que complica la designación del delegado presidencial

En un difícil puzzle político se ha transformado la designación del delegado presidencial regional de Arica y Parinacota para el Presidente electo, José Kast. Su criterio de elegir exuniformados para ocupar este cargo en la región y también en Tarapacá y La Araucanía estarían topando con un escollo: el contar con al menos dos años de residencia en la región, tal como lo establece la ley.

Así lo señalan los requisitos en el artículo 6° de la Ley N° 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, vigente desde enero de 2021. Entre ellos incluye los siguientes:

Ser ciudadano con derecho a sufragio.

Tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

No tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.

No hallarse condenado por crimen o simple delito.

Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

Esta última exigencia habría sido completamente soslayada por el equipo a cargo de la designación de autoridades regionales. Justamente, desde ese equipo había trascendido que para Arica y Parinacota podrían ser designados los generales en retiro del Ejército, Luis Cuéllar o Miguel Alfonso, ambos con destinaciones en su carrera militar en esta zona nortina y con desempeños exigentes, como haber estado a cargo de la Jefatura de la Plaza en emergencias como el Covid-19, en el período 2020-2021, y los terremotos del 1 y 2 abril de 2014, respectivamente.

Es más, Alfonso fue dado casi como seguro por algunos medios nacionales, especialmente el viernes pasado cuando se suponía que Kast designaría a los subsecretarios y delegados presidenciales regionales. Sin embargo, al final se postergó para el próximo viernes, al saberse que ambos generales no cumplían con el requisito de residencia.

También, estos últimos días surgió como candidato el exvicealmirante Alberto Soto. Sin embargo, el exoficial nunca se desempeñó en Arica, pues tuvo asiento en Iquique como comandante de la Cuarta Zona Naval durante el período 2018-2020.

Candidatos y Caso Franco Vargas

Pese al traspié con el requisito de la residencia, el criterio de colocar a un exuniformado en la región aún se mantendría como exigencia para el Presidente electo. Es más, se conoció que esta decisión la tomó mucho antes de la primera vuelta, y que se la habría comunicado en una de sus visitas al gobernador regional Diego Paco (RN) mientras se realizaba la campaña presidencial.

La búsqueda no es nada de fácil, ya que en los últimos dos años la Guarnición de Ejército de Arica se vio impactada con la muerte del conscripto Franco Vargas en el Centro de Entrenamiento Militar de Pacollo el 27 de abril de 2024.

Tras desatarse esa crisis y luego de confusos comunicados del Ejército, por recomendación del propio general Javier Iturriaga al Presidente de la República fueron removidos el general de la VI División, Rubén Castillo, y el comandante de la Brigada Motorizada “Huamachuco” N° 24, coronel Sebastián Silva.

Y aunque no están dentro de los cinco militares que decidió formalizar el Ministerio Público, se ve poco probable llamarlos a asumir un desafío político-gubernamental, ya que su salida fue con un cuestionamiento duro de Iturriaga, al responsabilizarlos de “contradicciones” y de “falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona”.

Si no existiera un candidato en el Ejército, otras alternativas podrían surgir en Carabineros o en la Armada, pero se desconoce la existencia de figuras que hayan alcanzado la potencia de Cuéllar o Alfonso en la región. Es más, en el caso de la Armada, quien fue gobernador marítimo, el capitán de navío Hugo Edmunds, fue trasladado a Valparaíso al concluir el año pasado su destinación en Arica.

Políticos tradicionales

Una de las vetas que aún no es explorada es recurrir a políticos tradicionales para ocupar el cargo de delegado presidencial. Si bien ha sonado el nombre del senador José Durana (UDI), dado que termina su periodo parlamentario el 11 de marzo próximo, ha trascendido que no estaría dispuesto a aceptar ese cargo, pese a que tiene la experiencia suficiente, ya que fue gobernador provincial e intendente regional durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

En la primera fase del Gobierno Kast, el parlamentario más bien aspiraría a un cargo relacionado con Hacienda o en la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), porque no tendría interés en una plaza altamente demandante como la DPR, donde tendría que lidiar con dos tareas bastante agobiantes: los partidos políticos de su sector y con las demandas ciudadanas hacia el Gobierno.

Candidatos a seremis

Otra búsqueda que está en ciernes es la de secretarios regionales ministeriales de las 18 carteras que hay disponibles. Aunque no es definitiva, desde la Dirección Regional del Partido Republicano ya fue enviado un listado a su directiva nacional para que sean consideradas algunas figuras.

En esa nómina aparecen para Transportes y Telecomunicaciones Juan San Martín, quien en la primera elección de gobernadores apoyó al candidato DC, Jorge Díaz; en Seguridad Pública, el exgendarme Néstor Pint y los militares en retiro Cristián Cañas y Cristián Seguel; en Vivienda y Urbanismo, Cristián Molina; en Culturas, Patrimonio y Artes, Paola Melús; y en Bienes Nacionales, Jeanette Vásquez, hermana del actual presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción.

También se menciona a Yasmín Zamora, en Trabajo y Previsión Social; a Óscar Sanhueza en Medioambiente; en Educación a Eduardo Jara; a Eduardo Muniz en Deportes y en Justicia a Raúl Gil.

Carnaval con la Fuerza del Sol: el desafío de cambiar el recorrido

Se apagaron los tambores, las tarkas y las trompetas de una nueva versión del “Carnaval con la Fuerza del Sol” ayer al mediodía, evento multicultural organizado conjuntamente por la Municipalidad de Arica, la Federación de la Cultura y las Artes Indígenas “Kimsa Suyu” y la Asociación Indígena Confraternidad de Agrupaciones Folclóricas. La fiesta en Arica duró casi cuatro días, reuniendo a miles de turistas que repletaron las calles de la ciudad y a más de 20 mil músicos y bailarines, quienes ejecutaron danzas andinas en el recorrido de 1.330 metros por el casco histórico de la Ciudad de la Eterna Primavera.

El próximo compromiso y desafío, según dichos del propio alcalde Orlando Vargas, será el cambio del recorrido desde el centro de la ciudad hacia otro sitio, probablemente, en el sector norte. La razón: la inestabilidad que presenta el Morro de Arica ante las vibraciones ocasionadas por las bandas de bronces que tocan alrededor de las comparsas, según un reciente estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) encargado por el Gobierno Regional.

Por primera vez, tras conocerse los resultados de este análisis -que sugirió aislar puntos críticos en caso de rodados- se dispuso un acortamiento del tramo que llegaba hasta el pie del peñón. Ello, porque el faldeo poniente, donde antes terminaban su presentación las bandas y los bailarines, según el estudio, es el más inestable. Allí existiría la posibilidad de producirse rodados hacia el camino y el paseo peatonal que bordea el mar.

El alcalde Orlando Vargas dijo a Aquí Arica que “hay mucho qué hacer en el carnaval. Esto se logró gracias a los que creyeron en el carnaval y trabajaron jornadas intensas y muy duras, para lograr los permisos, la seguridad, para instalar el carnaval, porque primera vez que un carnaval tenía tantas graderías con techo y primera vez que un carnaval tenía tanta iluminación, porque en la noche parecía que estábamos de día. Y primera vez que tenía tanta seguridad y limpieza. Creemos que ese millón y medio de personas que vio el carnaval por nuestra plataforma consideró que nos tomamos en serio esto. No nos sirve esa gente agria que no quiere el carnaval“.

Y la autoridad comunal fue más allá. Comprometió la construcción de un “carnavalódromo” similar al de Río de Janeiro u Oruro en los próximos tres años de gestión edilicia, para que albergue a 5 mil o 10 mil personas, con estacionamiento y servicios para el público que asista.

Por otro lado, el delegado presidencial regional subrogante, Nicolás González, a cargo de otorgar el permiso al evento bajo la nueva Ley de Seguridad Privada, evaluó este espectáculo como “una jornada positiva, porque Arica vivió un evento de nivel internacional, que destacó por el orden y seguridad que pudimos garantizar para los espectadores y para cada una de las 78 agrupaciones. Es muy importante destacar que nuestra voluntad hacia el municipio fue total y permanente. Participamos en mesas técnicas y concejos municipales para lograr los ajustes de acuerdo a la Ley de Seguridad Privada para eventos masivos, con el fin de garantizar la seguridad al más alto nivel“.

Al cierre del evento, en cuanto a números preliminares, tras la presentación de Illapu y el grupo de cumbia boliviano Sabor Sabor, el municipio entregó las siguientes cifras:

35 mil personas al cierre.

Transmisiones en vivo a través de TVN y Canal 13.

67 horas de transmisión.

1,5 millones de visualizaciones en Youtube.

800 funcionarios municipales trabajando.

Aquí Arica en la mira

Si se trata de revelar algunas situaciones extrañas que se produjeron durante el Carnaval con la Fuerza del Sol, hubo dos que afectaron a Aquí Arica.

El primero fue el “ocultamiento temporal” de la primera edición de “La movida del carnaval”, programa transmitido por la plataforma de Youtube de la Municipalidad de Arica el lunes de la semana pasada (ver video). La edición no estuvo disponible por casi un día, luego de que la jefa de Gabinete del alcalde, la abogada Karla Gómez, expresara su malestar por la participación de la autora de este newsletter como panelista invitada durante el estreno del espacio.

Según trascendió, la Corporación Municipal “Costa Chinchorro”, organizador del programa, tuvo que dar explicaciones al Gabinete del alcalde por “permitir” la invitación a una “no colaboradora” del evento y del municipio, en razón de los artículos recientes de investigación periodística sobre la gestión municipal. Pese a que la participación de Aquí Arica se refirió al contexto histórico y político del carnaval, hubo suspicacias sobre los contenidos que serían vertidos en esta plataforma. Al final, desde el municipio reconocieron que el espacio fue puesto en pausa “hasta que se le explicara al alcalde el contexto de la participación de la periodista“.

Y el segundo round vino el viernes pasado, cuando hubo una decisión primigenia de no cursar la credencial para este medio para realizar la cobertura sin límites de acceso al evento. Tras gestiones con el encargado de Comunicaciones del municipio, Roberto Puente, finalmente el documento fue remitido a Aquí Arica junto a unas disculpas del directivo municipal por los inconvenientes causados.

Cuatro diseñadores montan glamoroso desfile “Fantasía” este 6 de febrero

No hay primera sin segunda, y la diseñadora ariqueña Andrea Orellana, conocida artísticamente como Andrea D’ La O, montará la segunda versión del Desfile de Modas “Divine” en el Centro de Eventos Junta de Adelanto (ex-Casino Municipal) este viernes 6 de febrero a las 20.00 horas.

El evento reunirá a la colección privada “Vestigios andinos” de Andrea Orellana en septiembre en el New York Fashion Week. La acompañarán esta vez la ariqueña Wilma Valdivia, con modelos clásicos, y los santiaguinos Armin Sublime con su colección “Claustrum”, y Carol Rival, experta en podcast de modas, con “Divine”. El desfile incluye a 60 modelos que están siendo preparadas por la Escuela de Modelaje “Sonya”.

La organizadora Andrea Orellana dijo a Aquí Arica que su objetivo “es contribuir con un gran evento veraniego poscarnaval, donde confluyan ariqueños y los turistas que están en la ciudad. Mi idea es que seamos una actividad fija veraniega con estilo y con alta participación ciudadana. Santiago no tiene por qué ser la capital de la moda. Arica puede ser un gran referente y lo estamos logrando al contar con la participación de dos grandes diseñadores que me acompañarán“.

Previo a la pasarela, habrá dos masterclass. El diseñador Armin Sublime dictará una relacionada con técnicas de pasarela, fotopose, ejercicios y respiración, conciencia de moda y oratoria, mientras que Carol Rival abordará imagen y estilismo, gamas cromáticas, vestimenta, arte y expresión, dirección creativa, propuesta y proyecto.

La adhesión al evento tiene un valor de $5.000 y las entradas pueden adquirirse contactándose a través de su Instagram https://www.instagram.com/andrea.dla.o/ o el mismo día en el ex-Casino Municipal.

INDEMNIZACIÓN DE $ 5 MILLONES. Nadie sabe cómo, pero la actual jefa de Gabinete del municipio, Karla Gómez, que reemplazó a Carolina Szabó desde diciembre, logró un acuerdo con la Corporación Municipal Costa Chinchorro para abandonar esa entidad en agosto pasado, consiguiendo una indemnización de $ 5 millones.

Lo curioso es que esta profesional fue reclutada por la administración del exalcalde Gerardo Espíndola en 2023 y ahora es la mano derecha del actual jefe comunal. El acuerdo podría ser objetado por la Contraloría General de la República, ya que, por un lado, se prescinde de sus servicios, y luego es contratada por casi el mismo empleador, pues la Municipalidad es el principal sostenedor de la Corporación. La abogada actualmente tiene en sus manos la agenda e inclusive las estrategias de relacionamiento con medios de comunicación, pese a no tener experiencia en este ámbito.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.