Incomodidad en Partido Republicano de Arica por nombramiento de exRN como delegado presidencial

¡Estamos de vacaciones! Pero es imposible abstraerse del acontecer regional, porque siempre están pasando cosas. Estas semanas serán claves para las negociaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano para la instalación del Gabinete Regional. Hay hartos nombres, pero pocos cargos disponibles y también dificultades para cumplir con los requisitos que exige la ley para ocupar algunas codiciadas plazas.

Lo primero que podemos decir es que las mañanas están maravillosas para trotar o caminar temprano por el paseo Las Machas. Luego hay que guardarse porque la radiación está intensa y hay que cuidar la piel. Por la tarde son imperdibles los tecitos playeros, además de nadar por las playas habilitadas: La Lisera, El Laucho y Chinchorro. Allí hay salvavidas y es mejor no aventurarse por playas no habilitadas porque ya llevamos dos muertes por inmersión en el sector de Las Machas.

Delegado civil ligado a RN

Como les prometimos, no nos sumergiremos por completo en el descanso, porque siempre hay algo que contar, ya que el acontecer político está bien dinámico. Por lo pronto, les podemos decir que acertamos en ser el primer medio que publicó que el requisito de residir dos años en la región, iba a ser la piedra de tope para la designación de uniformados en retiro como delegados presidenciales regionales.

Y así no más fue, porque el sábado pasado, el Presidente electo, José Antonio Kast, reveló las identidades de estas 16 autoridades y no incluyó a ningún exuniformado. Para esta región eligió al ingeniero comercial, Cristián Sayes Maldonado. El profesional no es advenedizo en política. Militó en Renovación Nacional (RN) y en este partido nos dijeron que se había alejado de la colectividad.

En el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ejerció como coordinador de la Oficina Regional de Seguridad Pública desde 2012. Resistió su despido presentando un recurso de protección en 2014, cuando asumió el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pero la Corte Suprema no le dio la razón, debiendo abandonar ese puesto considerado de confianza.

Al mundo público volvió en 2018 como secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, antes de que terminara esa administración, decidió renunciar y fue reclutado en el sector privado en asuntos comerciales de la Sucesión Laneri, la misma que es propietaria de grandes extensiones de terreno en el sector norte de Arica.

Según trascendió, su nominación no cayó nada de bien en el Partido Republicano. Allí esperaban a una de sus cartas para el cargo. La militancia local se manifestó en un chat grupal en contra de que un ex-Chile Vamos, perteneciente a la élite política y económica local de la derecha tradicional, fuera elegido. Se ignora si el gobernador regional Diego Paco (RN) tuvo algo que ver, ya que la tesis que más fuerza cobra es la de un “padrino” en Santiago, pero con consentimiento de la autoridad regional con quien compartió partido.

Pasajes judiciales incómodos

Aunque nunca habían trascendido, hay dos pasajes judiciales incómodos para Sayes que están en modo público en la plataforma electrónica del Poder Judicial.

El primero se remonta al 5 de abril de 2004 en la causa RIT 12144-2004. El fiscal antidrogas de la época, que dio grandes golpes al narcotráfico por entonces, Heriberto Reyes, solicitó la intervención de los teléfonos de tres personas en una causa por tráfico ilícito de estupefacientes. Uno de los investigados fue el recién nominado delegado presidencial. El proceso no tuvo avance y ahora está en archivo provisional desde fines de enero.

Y el segundo pasaje incómodo se remonta al 20 de septiembre de 2010, cuando Sayes fue detenido por manejo en estado de ebriedad en un control policial rutinario durante las fiestas patrias. Para evitar una condena que ensuciara sus antecedentes y bloqueara su postulación a cargos públicos, en la causa RIT 657-2011, el 22 de febrero de 2011 se acogió a una suspensión condicional del procedimiento. Como condición para alcanzar este beneficio, se decretó la suspensión de su licencia de conducir por seis meses. Luego pudo asumir sin problemas el cargo de coordinador regional de Seguridad Pública en 2012.

Con estas pildoritas nos despedimos hasta la próxima semana.

