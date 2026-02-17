Pugna entre Republicanos y Chile Vamos por designación de delegado Cristian Sayes (ex RN) en Arica

¡Seguimos en receso veraniego! Pero eso no nos ha inmovilizado, porque nuestra audiencia siempre está atenta y nos escribe, nos llama o nos conversa en sitios donde pide que no haya testigos.

Pero antes de entrar en materia, les dejo dos postales de lo que pasa en la playa el Laucho, mi balneario favorito y de mucha inspiración. Allí siguen los baños en el mar y los tecitos nocturnos hasta pasada la medianoche, porque el calor invita a compartir y a disfrutar del verano al máximo.

Después de estas vistas nocturnas, debemos decirles que hay harto que contar porque luego de la designación del ingeniero comercial Cristian Sayes Maldonado (ex-RN) como delegado presidencial regional, por estos días está intensa la negociación entre el Partido Republicano y sus pares de Chile Vamos para conformar el Gabinete Regional.

Lo que sabemos es que a nivel regional en el partido del Presidente de la República electo José Kast hubo caras largas por la designación de un ex-Chile Vamos a la cabeza de la región, tras desecharse la opción de un oficial en retiro de las fuerzas armadas y de orden por no cumplir con los dos años de residencia en la región, tal como lo adelantamos en nuestra edición de hace dos semanas.

A toda costa, los republicanos querían que fuera alguien de sus filas. Pero, a medio camino se quedó la pretensión de la presidenta regional Karla Kepec, quien quería ese puesto. La dirigente hoy negocia una lista de postulantes a los cargos de secretarios regionales ministeriales. El problema es que es juez y parte porque ella quiere ser secretaria regional ministerial de Salud. Y para calmar la desazón que provocó su nombramiento, el futuro delegado Sayes se reunió con ella y en esa conversación le aclaró que él tenía algunos postulantes intransables, por lo que había que bajar las expectativas.

Sin embargo, Kepec no es la única que está pujando por conseguir el posicionamiento de sus nombres. También está la diputada electa republicana Stephanie Jéldrez, quien envió su lista propia ya que con la directiva del partido no hay entendimiento desde que ese grupo intentó por todos los medios “bajarla” como candidata parlamentaria. Y, en otra cuerda, la exconstituyente Pollyana Rivera intenta por sus propios medios instalar su nombre como seremi de Gobierno, incluso publicando fotografías de su viaje a Panamá que coincide con la gira del Presidente Kast.

Así, mientras las definiciones del Gabinete se aclaran y ya solo quedan recuerdos del Carnaval con la Fuerza del Sol, el alcalde Orlando Vargas decidió partir al Carnaval de Oruro para “aprender” de esta fiesta religiosa asociada a la Virgen del Socavón. De su periplo publicó que, además, había ido a agradecerle a la virgen por haberle salvado la vida, luego de sufrir un cuadro de Covid-19 que lo tuvo en la UCI del hospital en 2025. Varios lectores nos hicieron llegar fotos desde la ciudad boliviana, así es que aquí incluimos una.

Contraloría sorprende a médicos en desayunos

Si bien es un tema de larga data y reiterativo en varios informes de la Contraloría Regional de la República, una última fiscalización de este organismo volvió a pesquisar que varios médicos que trabajan en el Hospital Juan Noé Crevani “capean” su horario de trabajo en tertulias en un restaurante cercano al centro asistencial. Mientras los pacientes esperan y esperan, ellos desayunan en horario de trabajo.

Se trata del Informe Nº 318 del 13 de octubre de 2025 que llegó generosamente a nuestras manos. Hasta hoy se mantiene una antigua observación: que los facultativos, a diferencia del resto del personal, no tienen un control horario que permita fiscalizar el cumplimiento de su jornada. Por alguna razón que se desconoce hasta hoy, los médicos gozan de un trato especial que “irrita” al resto de los funcionarios.

Con esa pildorita, nos despedimos hasta la próxima semana. Seguiremos atentos siempre y en medio de los carnavales de los pueblos andinos que partieron el fin de semana con el desentierro del “Ño Carnavalón”.

¿CERRO CHUÑO REVIVE? Terminará el Gobierno del Presidente Gabriel Boric sin cumplir la tarea de desalojar y demoler las más de 700 casas contaminadas de Cerro Chuño, pese a que la Ley de Polimetales así lo ordena.

Por estos días, el barrio conocido también como la guarida de la banda criminal “Los Gallegos”, nos ha recordado que todavía pulula el crimen con un secuestro extorsivo que se suma a otro ocurrido el año pasado.

Tema para reflexionar porque, hasta ahora, nadie ha explicado la razón concreta de no haber implementado un plan que permitiera erradicar este foco de contaminación y delincuencia. Allí el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), por orden de la Corte Suprema, está obligado a pagar la cuenta del agua de todos los que se tomaron las casas.

Ya llevan unos $ 1.500 millones pagados a la sanitaria por el consumo sin control de los usurpadores, dinero que habría servido de sobra para una erradicación controlada.

