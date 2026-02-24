Polémica por decisión de última hora del Gobierno con la Zofri

¡Qué calor de locos! Definitivamente febrero se ha pasado con las altas temperaturas. El calor ha obligado a extender las horas en la playa hasta pasada la medianoche. Y también se ha disparado la venta de ventiladores en las ferias. Hasta 30 grados han marcado los termómetros en zonas del valle de Azapa.

La playa El Laucho, mi favorita, cada domingo ha tenido una activación zumbera de una clínica. A ella se han sumado muchas mujeres y algunos hombres hasta el ocaso del sol. Mientras unas bailan, otras familias han continuado con el tecito al atardecer con mesas incluidas y conversaciones interminables arreglando el mundo.

Conflicto Zofri

La temperatura no solo ha subido en Arica, sino también en la región y en Tarapacá, a propósito de que la Junta de Accionistas de Zofri S.A., cuyo accionista mayoritario es la Corfo, aprobara un plan de inversiones por $ 115 mil millones, compromiso que permitiría dar luz verde a la renovación de la concesión del sistema franco hasta el 2050, es decir, por otros 20 años a partir del 2030 a la misma sociedad anónima.

Nadie entiende cómo el Gobierno decidió a última hora impulsar este plan, si aún faltan cuatro años para el vencimiento de la concesión y, tanto en Arica como en Iquique, las voces del empresariado y de los alcaldes y del gobernador regional Diego Paco eran contrarias a adjudicar nuevamente este negocio a Zofri S.A.

Al parecer, creyeron que el relajo de febrero, los carnavales y la entrega de millonarios cheques desde la empresa a los municipios de ambas regiones por el 15% de sus ingresos brutos podrían edulcorar esta decisión. Pero lejos de morigerar el enfado, el conflicto ya se desató y está en aumento. Los disidentes anunciaron que pedirán al próximo Gobierno que no ratifique esta decisión de última hora, porque el modelo persevera en el negocio inmobiliario y no en la reconversión hacia una fórmula acorde a los tiempos en que los aranceles cayeron y el sistema franco ya no vale.

Los opositores apuntan a que Zofri S.A. no garantiza esa modernización, pues es el fiel reflejo de un rentista del Estado. En Arica esta figura es resistida, puesto que aseguran que el modelo fue el que causó el decaimiento económico de la ciudad a fines de los setenta.

Jefe de gabinete con licencias falsas

Pero lo de Zofri S.A. no es todo. Hay una piedra incómoda en la conformación de los equipos de asesores en los distintos ministerios anunciados por la Oficina del Presidente Electo (OPE). Se trata del ingeniero constructor Francisco Chambi, quien fue ratificado como jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steitnert, y que -hasta mediados de enero- fue su jefe de Gabinete en la Fiscalía Regional de Tarapacá.

A la OPE no le importó que Chambi arrastre en su currículum la presentación de una licencia médica por 30 días desde el 4 de noviembre de 2024 y que en ese lapso viajara dos veces a Tacna. Esta anomalía, que publicamos en un artículo el 8 de julio del año pasado (ver nota), aparece en el informe de la Contraloría General de la República que detonó la denuncia sobre el uso fraudulento de licencias médicas de funcionarios públicos para salir al extranjero. En dicha denuncia aparecen 30 funcionarios del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

En ese entonces, Chambi era asesor durante la administración del gobernador Jorge Díaz (DC). Nunca militó en ese partido porque se había declarado un firme admirador del Presidente argentino Javier Milei. Tal era su admiración que viajó a Buenos Aires cuando el mandatario logró la presidencia.

El Gore no lo pudo notificar del sumario por uso indebido de la licencia médica, ya que el informe llegó el 2025 y su contrata no fue renovada al culminar el 2024. Chambi era conocido al interior del Gore como un “astro de la computación”. Manejaba diversas claves de los sistemas de ese servicio y, según fuentes internas de la institución, en medio de la campaña, tal como ocurrió con todas las jefaturas de confianza de Díaz, el profesional se fue de lleno a hacer campaña, haciéndose cargo del diseño de los mensajes por redes sociales que, finalmente, no le sirvieron a Díaz para ser reelegido. Es más, un duro informe de la Contraloría Regional de la República reprochó el excesivo uso de las redes institucionales del Gore para dar soporte a la campaña electoral (ver nota).

Se sabe que en el Partido Republicano local hay molestia con la OPE por haber seleccionado a Chambi sin considerar la opinión de la consejera regional republicana, Romina Cifuentes. Ella ejerció como gobernadora regional luego que el 21 de noviembre de 2024 el gobernador Díaz renunciara a su cargo, para quedar habilitado como candidato a diputado en caso de que perdiera la elección a gobernador. Cuando ella asumió no tuvo la colaboración de Chambi porque el funcionario estaba “desaparecido” con licencia médica, pero se mostró muy activo en la segunda vuelta cuando Díaz se jugaba la reelección.

La decisión de la OPE tampoco cayó bien al gobernador Diego Paco, muy cercano al Presidente José Kast y el único rostro indígena alineado con este desde la primera vuelta, tras dejar a medio camino a la candidata Evelyn Matthei. Se sabe que el paso de Chambi por la Fiscalía Regional de Tarapacá tampoco fue descollante. Le dieron facultades, pese a estar bajo un contrato a honorarios, para estar por encima del equipo comunicacional compuesto por dos periodistas, tal como lo hizo con Díaz, sin tener manejo alguno y experticia acreditada en estrategias comunicacionales y protocolo.

La exfiscal regional y ahora ministra nombrada por Kast le puso todos los bonos, llevándolo a un ascenso inusitado que le impondrá el desafío de manejar relaciones con actores relevantes y no con los medios de comunicación, además de ponerlo en las grandes ligas, algo muy distinto al bastión nortino donde estaba acostumbrado.

Y bueno, como este era solo un saludo veraniego, me despido hasta la próxima semana, cuando reapareceremos con nuestro formato tradicional para entregarles la mejor cobertura noticiosa de la región.

