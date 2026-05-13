“Traigan café”: comisión entra a maratónica jornada por Ley Miscelánea con 1.603 indicaciones

La Comisión de Hacienda de la Cámara sigue sesionando este miércoles en una jornada de alto voltaje, luego de retomar a las 15:00 horas la discusión en particular de la Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast, en un debate que ya todos dan por descontado que terminará de madrugada. El objetivo oficialista es claro: despachar el proyecto “sí o sí”, aunque eso implique cerrar el debate y votar en serie las más de 1.600 indicaciones acumuladas.

La cifra ya rompió todos los registros conocidos para este tipo de proyectos. Ni siquiera discusiones históricamente caóticas como la Ley de Presupuestos habían superado el millar de enmiendas. Ahora, la mezcla de urgencia legislativa, ofensiva opositora y maniobras reglamentarias tiene a la Cámara funcionando prácticamente en modo emergencia.

El martes dejó la primera señal del nivel de desgaste que viene: horas de discusión, recriminaciones cruzadas y apenas una votación iniciada tras largas negociaciones para evitar que el debate se transformara en un pantano infinito. El problema de fondo sigue siendo el mismo: el gobierno intenta contener el “tsunami” de indicaciones opositoras mediante paquetes sustitutivos que podrían hacer caer automáticamente cientos de propuestas parlamentarias.

Tras un áspero intercambio entre oficialismo y oposición, la comisión terminó alcanzando una especie de “acuerdo de caballeros” para ordenar la discusión. Se fijó como límite las 21:00 horas del martes para seguir ingresando indicaciones y el oficialismo aceptó abrir espacios para votaciones separadas en algunas propuestas del Ejecutivo, aunque con restricciones para evitar —según la presidencia— tácticas dilatorias.

Pese al entendimiento, Agustín Romero (Partido Repubicano) volvió a endurecer el tono y dejó claro que el reloj manda. El diputado reiteró que a las 23:59 horas de este miércoles se cerrará automáticamente el debate y comenzará la votación “sin discusión”, tal como establece el reglamento cuando vence el plazo de la urgencia legislativa.

El propio Romero anticipó una sesión maratónica. Solo revisar los cerca de 50 artículos del proyecto base podría tomar un par de horas, a lo que se sumarán las votaciones separadas, las inadmisibilidades y las indicaciones que crean artículos nuevos. “Traigan café”, ironizó el parlamentario, comparando el escenario con las madrugadas de negociación de la Ley de Presupuestos.

Mientras tanto, el cronograma del Ejecutivo sigue intacto. La apuesta de La Moneda es sacar el proyecto de Hacienda esta semana para enviarlo luego a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, antes de llevarlo a la Sala de la Cámara la próxima semana. El problema es que, a este ritmo, incluso parlamentarios oficialistas ya admiten que el aterrizaje en el Senado podría correrse para junio.