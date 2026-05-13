Comisión de Hacienda rechaza norma que abría uso sin retribución de publicaciones para entrenar IA

La Comisión de Hacienda de la Cámara rechazó una de las disposiciones más controvertidas de la Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast: el artículo que modificaba la Ley de Propiedad Intelectual para facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La votación se produjo durante la revisión en particular de las más de 1.600 indicaciones presentadas al proyecto.

La norma buscaba permitir que sistemas de IA utilizaran, reprodujeran y se entrenaran con obras protegidas —como textos, música e imágenes— sin necesidad de autorización previa ni pago de remuneración a sus autores. Ese diseño fue justamente el que desató la mayor resistencia, al ser visto como una ventaja para plataformas tecnológicas en desmedro de creadores y titulares de derechos.

Desde el Ministerio de Ciencia, la indicación había sido defendida como una herramienta habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. La cartera sostenía que los modelos actuales requieren grandes volúmenes de datos para entrenarse y que la legislación vigente introduce una ambigüedad legal que dificulta ese proceso.

En esa línea, el Ejecutivo argumentaba que el objetivo era actualizar la normativa de propiedad intelectual para permitir minería de datos a gran escala, resguardando que no existiera una explotación encubierta de las obras. Según esa defensa, el cambio debía entregar certezas jurídicas, facilitar la innovación, atraer inversión y fortalecer capacidades locales en IA.

Pero esa justificación no alcanzó para salvar la disposición. Con el rechazo en la comisión, el Gobierno sufre un revés en uno de los puntos donde había buscado instalar una señal proinnovación, aunque a costa de abrir un conflicto con el mundo de la creación y la propiedad intelectual.