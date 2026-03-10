Al fin serán retirados las 576 toneladas de precursores de cocaína

¡Sonó la campana y comenzó marzo! Y estamos a solo un día del cambio de mando presidencial y de conocer a las nuevas autoridades del Gobierno Regional.

El domingo en Arica se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Primero fue con una corrida matinal: mamás y abuelas llegaron hasta con coches a participar. Por la tarde, se realizó la tradicional marcha desde el cementerio municipal hasta el Parque Brasil. El acto no tuvo incidentes, salvo la presencia de una veintena de mujeres de derecha que gritaron consignas en contra de la manifestación hasta que Carabineros las invitó a no continuar su protesta.

El calor y los ventarrones han acompañado las tardes de la Ciudad de la Eterna Primavera. Por eso, antes de que las noticias se las lleve el viento, vamos con el resumen de esta edición:

Partimos con una buena nueva: al despedir su gestión de cuatro años, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales entregó en arriendo 46 hectáreas a un empresario brasileño para que construya un centro logístico para cargas del Estado de Rondonia en Pamoa Chacalluta.

¡Al fin! En esta nota les contamos que la Delegación Presidencial Regional logró destrabar la operación de retiro de 576 toneladas de acetato de etilo en el Puerto de Arica, trasladando los primeros tres contenedores a la planta de Cementos Polpaico S.A. en Til Til.

Aunque han estado bien herméticas las negociaciones políticas para la definición del Gabinete Regional, en esta crónica les entregamos algunas pistas de lo que ha estado ocurriendo con el nombramiento de las autoridades y también qué está pasando con las pistas de aterrizaje para las autoridades salientes.

Antes de cerrar su gestión parlamentaria de ocho años, el senador José Durana (UDI) nos concedió una entrevista en la que rememoró su paso por el Congreso y lanzó algunos desafíos para la región.

Cerramos esta edición apoyando como siempre la gestión cultural. Les contamos esta vez cómo sigue avanzando el movimiento creativo de los mosaicos con historia en el centro de la ciudad. ¡Cuidémoslos y hagamos que luzcan siempre!

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo ir a buscar un tecito con hierba luisa, canela y cedrón, ya que las mañanas se pusieron un poquito más frescas.

1

Aterriza inversión de US$ 6 millones para centro logístico de carga brasileña en Arica

Donde hoy hay una costra de sal y arena en pleno desierto fronterizo cercano al límite con Perú, nacerá la primera manifestación más prístina del corredor bioceánico que pretende unir a Arica con Bolivia y Brasil. Sí, porque antes de culminar la administración gubernamental, el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz decidió cerrar el viernes pasado con la entrega en arriendo de 46 hectáreas fiscales al empresario brasileño Cayo Ccheng, en un sector contiguo al Parque Industrial Chacalluta y próximo al aeropuerto internacional Chacalluta y las carreteras que conectan a la región con Perú y Bolivia.

Serán US$ 6 millones para una inversión que busca acopiar y despachar por el puerto local comodities tales como soya, minerales, carnes y maderas producidos en el Estado Brasileño de Rondonia, situado a dos mil kilómetros de Arica. La idea surgió exactamente bajo el acuerdo suscrito el 4 de octubre de 2023 entre el exgobernador regional de Arica y Parinacota y diputado electo, Jorge Díaz (DC), y el gobernador del Estado de Rondonia, Marcos Rocha, cuyo fin fue potenciar el uso del Puerto de Arica para la exportación de estas mercancías al Asia Pacífico.

Desde esa fecha comenzaron las gestiones para dar forma al primer centro logístico en el sector de Pampa Chacalluta, el cual tendrá oficinas, sitios para albergar contenedores y estacionamientos para camiones. Así comienza a tomar forma un antiguo proyecto regional que buscaba destinar esa zona, distante a unos cinco kilómetros de la frontera con Perú, para depósito y despacho de cargas de Perú, Bolivia y Brasil a través del terminal marítimo local.

El viernes pasado el empresario Caio Ccheng en compañía del diputado federal de Rondonia, Lucio Mosquini, suscribió el contrato con Bienes Nacionales. El inversionista dijo que lo que le falta ahora es gestionar los permisos ambiental, aduanero y de obras para que el proyecto se concrete en los próximos años.

“Aquí apenas hoy arrendamos. El día de mañana tengo que pedir permisos para construcción y, por último, un permiso de Aduanas para la operación. Aquí va a estar un almacén, las oficinas para la empresa, Aduanas y servicios de transportes de Bolivia y Chile. También habrá un patio para el almacenaje de contenedores y para estacionamiento de camiones que lleguen de Rondonia”, indicó.

El empresario refrendó su convicción de que “para Rondonia, la mejor opción es Arica. Está más cerca y porque está involucrada en la gestión logística con Bolivia y Chile. Hace tres años vine a Arica y dije aquí es el lugar. Esta será una base de apoyo para Rondonia, Chile y Bolivia y para los empresarios asiáticos. Ahora vamos a cercar el lugar mientras tramitamos los permisos”.

Por su parte, el diputado brasileño Lucio Mosquini expresó que esta inversión se enmarca dentro del acuerdo de cooperación suscrito hace tres años con el Estado de Rondonia. “Este centro logístico recibirá la producción de Rondonia. A través de este se incentivará a que las empresas de Brasil vengan a Arica. El corredor bioceánico nace en el Pacífico y llega hasta el Atlántico. Este es un inicio de todo. Para nosotros todas las opciones de corredores son válidas”, remarcó.

El parlamentario expresó que para hacer realidad el corredor biocénico, aún falta que se termine el puente internacional entre Brasil y Bolivia, situado entre Guajará y Guayaramerin sobre el río Mamoré, y completar algunos tramos de la ruta boliviana por el sector de San Matías que llega hasta la frontera con Brasil.

Camioneros ariqueños felices

La Seremi de Bienes Nacionales quiso ir más allá con esta primera inversión brasileña en Arica. Alrededor de ella decidió impulsar un segundo proyecto, atendiendo el antiguo pedido de la “Confederación de Camioneros La Fuerza del Norte” de contar con un sitio para estacionamiento y talleres para la atención de camiones de Arica que prestan servicios logísticos. La institución decidió arrendar un predio a la “Agrupación Transportistas Pampa Chacalluta”, ligada al gremio, que integran microempresarios del transporte de carga, los cuales tendrán media hectárea para instalarse.

El presidente de la organización, Daniel Fuentes dijo que “este proyecto surgió porque nos estaban sacando de todos lados y conseguimos unas 86 hectáreas al lado del centro logístico para estacionar nuestros camiones, tener talleres y estar cerca del puerto. Nosotros queremos ser socios estratégicos de los brasileños y esperemos que las nuevas autoridades conozcan y se acerquen a nuestro proyecto. Esto partió de los paros que hicimos y creo que las autoridades nos creyeron. Nosotros veíamos que grandes empresarios llegaban aquí y no podíamos competir con ellos“.

Al finalizar, el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, señaló que la instalación de un centro logístico en el sector norte de Arica “es algo que pensamos desde que asumimos. Son 460 mil metros cuadrados de suelo fiscal que se ponen a disposición para esta inversión de Brasil. La idea es dinamizar la economía regional y concretar un polo de desarrollo en Pampa Chacalluta. Hemos puesto a disposición de los camioneros 183 sitios de media hectárea cada uno que servirán para descongestionar la ciudad, que se ve congestionada por la gran cantidad de camiones que entran desde el sur y también de Perú y Bolivia“.

2

Delegación reanuda retiro de precursores químicos decomisados en el Puerto

A una semana de concluir el mandato del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, finalmente la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota destrabó la operación de traslado de 576 toneladas de acetato de etilo que se encuentran abandonadas en el Puerto de Arica, tras ser incautadas el 1 de diciembre de 2022 durante la “Operación Etylox”, efectuada por la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la PDI.

Tras un largo peregrinar por la Contraloría Regional de la República para asegurarse que esta vez sí tendría los permisos sanitarios para el traslado, finalmente la Delegación Presidencial logró retirar los 3 primeros contenedores de 33 que tienen el material químico. Las sustancias fueron pesquisadas tras una operación de inteligencia policial que detectó que venían desde China con destino a Bolivia para la fabricación de cocaína.

La institución gubernamental ha mantenido reserva del procedimiento, a diferencia de lo que ocurrió en octubre del año pasado cuando dio a conocer como logro el fallido inicio del retiro de los precursores. Sin embargo, al día siguiente de anunciarlo debió suspenderlo a raíz de que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta canceló el procedimiento al detectar que dos de los subcontratistas utilizados por la contratista Ambipar Response Chile S.A. -al que se adjudicó por un trato directo este proceso por $ 493 millones-, no contaban con los permisos sanitarios para el acopio y la destrucción de estas sustancias químicas en la Región de Antofagasta.

Del mismo modo, esa semana la Contraloría Regional de la República inició una exhaustiva fiscalización a la operación, registrando diversas irregularidades, situación que finalmente significó que la Delegación decidiera no renovar la contrata del funcionario de confianza política que había asignado a esa tarea y que había sido reclutado durante la gestión del exdelegado presidencial Ricardo Sanzana.

Nueva empresa

Tras el fallido despacho, la Delegación Presidencial Regional debió hacer un procedimiento totalmente nuevo. Por la vía de un nuevo trato directo, adjudicó el retiro del acetato de etilo a Cemento Polpaico S.A., que tiene una unidad de negocios llamada “Coactiva” en la Región Metropolitana, específicamente en Til Til, para la gestión de residuos químicos.

Los tres primeros camiones con el material químico salieron la semana pasada los días lunes, martes y miércoles. Esta será la modalidad que se utilizará cada semana, por lo que se estima que la operación se extenderá hasta junio próximo, ya que en total son 33 contenedores con este material. Cada camión recorrerá más de dos mil kilómetros y cada uno de ellos deberá llevar dos choferes para el cumplimiento de los descansos reglamentarios de dos horas cada cinco horas de conducción y pernoctación nocturna. Solo uno de los despachos tuvo un impasse la semana pasada, cuando uno de los conductores fue detenido en el control policial de Cuya por tener una orden de aprehensión pendiente.

Sobre los detalles de este procedimiento, el delegado presidencial regional Nicolás González explicó a Aquí Arica que este es “un proceso único y de esta magnitud deja muchos aprendizajes, ya que literalmente hemos sido los precursores de la destrucción de estas toneladas de químicos. Mirando toda la operación, es claro que las coordinaciones exhaustivas y apoyos jurídicos claros son fundamentales, por la relevancia que tiene contar con los permisos y autorizaciones de distintos servicios. Por otro lado, se hace necesario a futuro establecer un procedimiento que señale de forma inequívoca la institución encargada de este tipo de procedimientos y cómo se resuelve presupuestariamente“.

También confirmó que se inició un sumario por parte de la Contraloría Regional de la República sobre el traslado fallido efectuado en octubre del año pasado.

¿Autorización sanitaria pendiente?

Durante la semana pasada el procedimiento de traslado de las sustancias químicas presentó un problema, ya que se detectó que la empresa de transportes elegida por Cementos Polpaico S.A. no tenía la resolución sanitaria para efectuar el traslado como residuo peligroso.

Así lo reconoció la secretaria regional ministerial de Salud, Marta Saavedra, quien señaló a Aquí Arica que “Cementos Polpaico tiene dos permisos vigentes: uno por la Ley 20.000 para la destrucción de precursores químicos o droga y el otro es para la disposición final para un residuo… En la empresa que es responsable del transporte evidenciamos un pequeño inconveniente, ya que está registrada para la disposición como precursor químico bajo la Ley 20.000; sin embargo, para el traslado como residuo peligroso es donde encontramos un inconveniente. Ellos cuentan con una resolución para traslado de residuos peligrosos, sin embargo, en la descripción de los químicos, no aparece la familia donde está asociado el acetato de etilo”.

Según la seremi, el transportista inició en febrero la ampliación del giro que tenía, con el fin de contar con el permiso sanitario que lo habilitara para el traslado de esta sustancia química. Sin embargo, lo que se conoció es que esa autorización estaba en trámite al inicio del procedimiento en la Seremi de Salud Metropolitana donde tiene sede el contratista.

Al interior del Gobierno, en todo caso, ha habido cuestionamientos al desempeño de las seremis de Salud de Antofagasta y de Arica y Parinacota, ya sea por el excesivo celo de la primera al paralizar la operación de octubre, y por no emitir respuestas oportunas en la segunda sobre dudas respecto de los trámites que debían cumplirse. Un ejemplo de esto último es la nula respuesta que tuvo el concesionario del Puerto, TPA S.A. al solicitar a la autoridad sanitaria un pronunciamiento del retiro, traslado y disposición de los residuos en noviembre pasado luego de que fuese paralizado su despacho a Antofagasta.

3

Cuenta regresiva para nombramientos del Gabinete Regional y las canchas de aterrizaje para las autoridades salientes

A solo un día del cambio de mando presidencial, en la región también se siente la expectación por el proceso que viene. Como si Aquí Arica supiera todo, las preguntas constantes que nos hacen en la calle son: ¿quiénes llegan? y ¿adónde se van los que abandonan los cargos?

Hasta esta hora hay ajustes de última hora en la plantilla de secretarios regionales ministeriales que acompañarán al delegado presidencial regional, Cristian Sayes (ex-RN). El Club Náutico de Arica, situado en la exisla El Alacrán, del que Sayes es socio, ha sido el centro de las conversaciones, dado que algunos de sus socios y amigos de la autoridad aparecen como postulantes a los cargos en disputa.

Dentro de ellos figuran el expresidente de la entidad, el ingeniero civil Roberto Quintana, como futuro secretario regional ministerial de Obras Públicas. El profesional, también cercano a la diputada electa Stephanie Jéldrez, tuvo un corto paso como coordinador del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) en 2014 durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Su desempeño se truncó rápidamente debido a su desconocimiento de las normativas de inversión pública regional y por el envío de mensajes bíblicos en los correos que despachaba a los seremis de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo de la época, Jorge Cáceres y Gladys Acuña, cuando les requería informes de avance de las obras.

Lo que se conoce es que varios nombres han tenido un vuelo corto, porque han presentado problemas en sus antecedentes comerciales o judiciales. Y, por otro lado, es casi un hecho que el conglomerado de partidos que integra “Chile Vamos”, es decir, la derecha tradicional, colocará la mayor cantidad de figuras, a pesar de los reclamos de la directiva regional del Partido Republicano (PR), inclusive a algunas que estuvieron en uno de los mandatos del Presidente Sebastián Piñera.

Está aún en disputa la Delegación Presidencial de Parinacota. Allí están librando una batalla el actual jefe de Gabinete del Gobierno Regional y excandidato a diputado, Sebastián Huerta (UDI), y el funcionario de la Municipalidad de Putre, Sebastián Troncoso (RN). Es más, se conoció extraoficialmente que se habría filtrado ya una instrucción del futuro delegado Sayes, respecto a fichar como jefe de Gabinete en la Delegación Provincial al actual consejero regional republicano, el egresado de Derecho, Ignacio Gómez.

Esa instrucción estaría colisionando con la línea definida inicialmente por el Partido Republicano, respecto de que no serían nombradas autoridades elegidas por elección popular. El veto también estaría afectando a la consejera regional Romina Cifuentes, quien tendría interés en asumir la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda o la Dirección Regional de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), uno de los botines más preciados en la administración pública regional por el alto sueldo bruto de $ 6.566.608 que reporta según la página de Transparencia de la institución.

Otro conflicto que estaría en ciernes sería la definición del candidato para la Seremi del Trabajo y Previsión Social. Desde RN estarían promoviendo que se repita el plato el abogado Juan Carrasco, ya que estuvo en esa cartera durante el segundo gobierno de Piñera. El nombre sería resistido en los republicanos, debido a que el profesional tiene en su ejercicio profesional la defensa de imputados por delitos de narcotráfico. Además, la carta de esta tienda política sería la trabajadora social Yasmín Zamora.

Una de las carteras que hoy habría perdido atractivo es la de Bienes Nacionales. La razón: nadie querría tomarla por los hechos de corrupción denunciados en agosto del año pasado y que mantienen abierta una investigación penal con seis exfuncionarios formalizados.

También la designación en Seguridad Pública ha sido un puzzle difícil de cerrar, dado que el exoficial de Carabineros y excoordinador regional de Seguridad, Gonzalo Medina -amigo de Sayes en el Club Náutico-, que era el candidato seguro, se cayó a medio camino por no tener título profesional. En su reemplazo están buscando a otro uniformado. Uno que calificaría es el exprefecto regional de la policía uniformada, el general en retiro, Pedro Álvarez, quien estuvo hasta diciembre en la zona.

Uno de los pedidos irrenunciables de la diputada republicana electa Stephanie Jéldrez es la colocación de su amigo y asesor, el actor Maximiliano Morales, como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Si bien en el Partido Republicano no goza de consenso esta solicitud, la parlamentaria no estaría dispuesta a ceder, a pesar de que su hombre de confianza estuvo antes en el equipo del exalcalde Gerardo Espíndola (PL), pero que luego abandonó el buque al advertir que el Partido Liberal se izquierdizó durante el estallido social.

Y sobre la posibilidad de que el gobernador regional Diego Paco ceda parte de su equipo para que sea reclutado en el Gabinete Regional, solo se sabe de la intención del jefe de la División de Presupuesto e Inversión regional (Dipir), el ingeniero comercial Francisco Meza (UDI), de ir como seremi de Vivienda y Urbanismo. El puesto no es el que más le acomoda, porque su aspiración sería repetirse el plato como director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, destronando a la abogada socialista Gladys Acuña. Sin embargo, aún no está clara la estrategia para ocupar esa plaza, es decir, si le pedirán la renuncia o dejarán que culmine su período para evitar pagarle una indemnización por término anticipado del contrato.

Pistas de aterrizaje

Si bien nada está dicho aún sobre el Gabinete Regional que asumirá mañana, lo que sí está claro es que las autoridades salientes están buscando “pistas de aterrizaje” para amortiguar su salida del Gobierno. Las más vistosas y a la mano serían la Municipalidad de Arica y la Universidad de Tarapacá (UTA).

Es un secreto a voces que llegará la actual directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña (PS), como administradora al municipio. La abogada y exintendenta regional fue designada por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en julio de 2023 y le resta tiempo por cumplir en ese cargo. Existe una alta posibilidad de que el Gobierno entrante decida removerla disponiendo una indemnización por el término anticipado de sus servicios, ya que le achacan la suspensión del desalojo de más de 700 viviendas contaminadas de la población Cerro Chuño, falta de respuesta para los socavones, entrega de condominios sociales con fallas y cuestionados procedimientos para el desalojo de departamentos asignados a personas que no los estarían habitando.

Asimismo, tal como ha ocurrido durante distintos períodos, la Universidad de Tarapacá (UTA) sería otra alternativa para acoger a los seremis y jefes de servicios públicos que concluirán sus gestiones mañana. La oferta sería instalar a algunos en cátedras o cursos, o colocarlos en la gestión administrativa en un año clave, donde el rector Emilio Rodríguez pondrá fin a su largo mandato en la casa de estudios.

¿Renuncias de directores regionales?

Durante la semana pasada, a nivel del Gabinete Regional surgió la inquietud respecto de la no presentación de las renuncias pendientes de los directores regionales de servicios públicos designados por confianza política y que no fueron reclutados bajo el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

A juicio de algunos actores políticos oficialistas regionales, estos directivos deberían dimitir mañana, dado que su designación responde a peticiones de partidos políticos para instalarlos en puestos que bien pudieron ser llamados a concurso público.

Bajo esa figura están las direcciones regionales del Registro Civil y de Identificación, de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) y el Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro”, entre las más vistosas. En este último, incluso el director ejecutivo suplente, Julio Verdejo (PS,) ha realizado contrataciones de última hora, sumando al equipo al exjefe provincial de Educación, Carlos Bahamondes (PC), y realizando el nombramiento de la profesora socialista y exconsejera constitucional Jocelyn Ormeño como directora del Liceo Artístico “Juan Noé Crevani”.

Asimismo, la semana pasada las pretensiones de Verdejo de ser elegido como director titular del SLEP “Chinchorro” en el concurso de ADP que aún está abierto y al que está postulando, se habrían ido al piso. Ello porque el director ejecutivo de Educación Pública, Rodrigo Egaña, anunció su disposición a renunciar para facilitar la asunción de un nuevo directivo ligado al mundo republicano. El director saliente es uno de los puntales que Verdejo tenía en la institución para asegurar su permanencia en el cargo. Mientras tanto, el concurso para designar al director ejecutivo en el SLEP aún está sin resolverse, pues el proceso persiste con la revisión de 35 postulantes en curso.

4

José Durana: “Estuve en todas, pero me faltó focalizar en un proyecto único que le hiciera sentido a la gente”

Hace dos semanas cerró definitivamente su Oficina Parlamentaria en Arica. Sí, aquella que tenía una llamativa mesa con paneles solares y que sufrió transformaciones en pandemia instalando pantallas y un equipo de sonido para las reuniones telemáticas que llegaron para quedarse tras la pandemia por covid-19.

Así ha vivido el senador ariqueño José Durana (UDI) sus últimos días como parlamentario de la región, culminando ocho años de gestión en el Congreso. En el rostro del legislador se advierte algo de desazón por no haber conseguido ser reelecto. Derechizó bastante su discurso durante la campaña electoral, pero eso no bastó para convencer al electorado republicano y libertario. Finalmente fue reemplazado por el diputado independiente ariqueño Enrique Lee, quien fue en la misma lista de Chile Vamos por el partido Demócratas, prometiendo un hospital clínico.

Antes de cerrar el capítulo parlamentario, Durana quiso testimoniar con Aquí Arica sus ocho años como senador de la república, despidiéndose eso sí con el cuestionado voto al proyecto que busca conmutar las penas de reos mayores de 70 a 75 años con enfermedades graves o terminales, dentro de los cuales podrían ser beneficiados aquellos condenados por delitos como homicidios, crímenes de lesa humanidad, femicidios, violación, entre otros.

―Han pasado cuatro meses de haber vivido la derrota electoral y poco ha hablado de ello. ¿Qué sensación le dejó esa experiencia?

―Nadie va a una reelección con el ánimo de ser compañero de lista, sino que uno siempre tiene la mirada y la focalización en que va a ganar, va a ser reelecto y que la gente va a reconocer tu trabajo y tus consecuencias. En general, mi gestión parlamentaria tiene un nombre: Arica y Parinacota. Enfoqué mi campaña y mi gestión en que mi primera identidad era ser más que un senador nacional. Me identifiqué como un senador que representaba a una región que estaba aislada a 2.100 kilómetros de Santiago.

―Pero el electorado dijo otra cosa y no valoró el “senador en todas” del cual tenían todos su teléfono para llamarlo en cualquier momento…

―Es cierto que eso no bastó, pero siempre quise que la gente percibiera que yo había sido concejal, que siempre estuve en mi territorio, que tuvo siempre una oficina parlamentaria muy activa y que eso no era casual porque antes había sido gobernador e intendente. Quise que la gente sintiera que era acogida por alguien, ya que he tenido la impresión de que muchas veces no es escuchada por la autoridad de turno.

Lamentablemente, los grandes problemas se resuelven en la Región Metropolitana con las autoridades que no son de esta región. Por eso mi principal desafío fue cómo llevar los problemas de Arica al nivel central. Esto tuvo un costo, pues me dediqué a gestionar problemas de diversos tipos como el alza en los predios agrícolas, los socavones, el déficit habitacional, los polimetales, las aguas compartidas entre Chile y Perú y un sinfín de temas.

―¿Cuál es su autocrítica entonces?

―Creo que me faltó focalizar a lo mejor en un proyecto o un problema. Creo que ese fue el proyecto de ley que presenté que se llama Arica territorio especial, que está en el marco de la Constitución, así como ya lo son Isla de Pascua o el archipiélago de Juan Fernández. Mi objetivo fue lograr que nuestra región tuviese un estatuto especial por su condición geopolítica, al ser una ciudad limítrofe con dos países. Esto para el mundo político puede ser atractivo, pero para los ciudadanos no lo fue.

―Su gestión parlamentaria se desarrolló entre los gobiernos de los presidentes Sebastián Piñera y Grabriel Boric. ¿Qué rescata de ambos?

―Con la gestión del Presidente Sebastián Piñera hubo dos grandes puntos de inflexión: el estallido social, que al final, a pesar de los hechos delictuales que se produjeron, me quedo con que también fue la expresión de los ciudadanos sobre temas como la vulnerabilidad que estaba afectando a mucha gente. Y ese hecho, claramente, modificó las prioridades de la agenda política del Presidente Piñera, al punto que debieron impulsarse políticas públicas y acciones legislativas para atender esas necesidades.

Luego vino el segundo punto de inflexión que fue la pandemia. Eso tiró al piso al “Durana en todas”, porque tuve que adaptarme al modo telemático. En ese periodo me tocó presidir dos veces la Comisión de Economía del Senado donde aprobamos los proyectos para evitar el corte de los servicios básicos, el subsidio para el pago de la luz y del agua, los créditos a los pequeños empresarios y a las personas independientes, a los taxistas, en fin muchas ayudas necesarias. Y pese a lo que se dijo en campaña, yo aprobé el retiro del 10% de los fondos de las AFP para que las personas tuvieran recursos en la pandemia, a pesar de la opinión contraria de mi partido.

―Luego vino el Gobierno del Presidente Boric, ¿qué rescata de estos cuatro años?

-El Gobierno del Presidente Boric está marcado por los dos procesos constitucionales. El segundo lo gestionó íntegramente y, bueno, ya todos sabemos los resultados. Nunca entendí por qué después de haber ganado el primer rechazo constitucional nos pusimos a disposición de un segundo proceso de reforma constitucional que también fue rechazado. Se perdieron dos años valiosos de este Gobierno y con ello se puso fin a las secuelas del estallido social. Siento que los procesos constitucionales nos hicieron perder tiempo valioso para resolver temas importantes de la región.

Destino de la región

―Su inquietud esencial fue el progreso de la región, pero resulta que los indicadores económicos aún no son auspiciosos. ¿Se pudo lograr avances en estos ocho años?

―Esta pregunta hay que verla de dos ópticas: la gestión de los instrumentos de gestión y el uso de los instrumentos de desarrollo. Los instrumentos de gestión son los presupuestos sectoriales y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Finalmente lo que se logró, al ver el comportamiento de esos instrumentos, es que el Presidente Boric anunciara un segundo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) como política de Estado, dado que la primera etapa ejecutada por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no fue suficiente y se amarró solo a algunos proyectos.

En la óptica de los instrumentos de desarrollo logramos la ampliación de la Ley Arica con el crédito tributario a la inversión. Además, hace pocos días el Presidente Kast suspendió la entrega de la concesión del sistema franco a Zofri S.A., donde Arica estaba muy disminuida y sin autonomía. Ahora habrá que trabajar en un proyecto que haga que el sistema franco sea beneficioso para Arica y que los instrumentos de desarrollo se perfeccionen.

Lo que creo es que Arica ya no resiste más leyes. Más bien lo que se necesita es que la institucionalidad funcione como un facilitador, para que los proyectos no se queden entrampados. Para mí sería mucho más efectivo que nos liberaran las manos de tal manera que el crédito tributario de inversión se entregue de manera más expedita. También que no fuese tan engorrosa la exención del IVA a los extranjeros y que fuese automático en todo el comercio y el turismo, porque es impracticable exigir que el turista vaya a Chacalluta a hacer uso del beneficio.

―¿Cree en el corredor bioceánico como articulador de desarrollo económico?

―Comparto la misma mirada del gobernador regional. Creo en el Corredor Bioceánico Central, el que une Arica con Santa Cuz y Santos. Y son esperanzadoras las declaraciones del Presidente boliviano sobre el impulso que quiere dar a ese corredor. Se está abriendo una gran oportunidad para nuestra región, para nuestros puertos, para nuestra conectividad, que puede ser insospechada en materia logística portuaria internacional.

―Y por último, ¿qué desafíos plantea el cumplimiento de los 100 años del Tratado de Paz con Perú en 2029?

―Va a ser tarea de las actuales autoridades regionales y parlamentarias de Arica y Parinacota la defensa de las conclusiones del Plan Arica 100, donde hay obras de infraestructura y que deben ser una o dos, no pueden ser más porque si no estaríamos duplicando esfuerzos con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

Para que esos 100 años tengan impacto y relevancia, mi postura es que debemos impulsar acciones conjuntas entre Chile y Perú y que se reflejen en este territorio fronterizo que compartimos entre Tacna y Arica. Una de ellas es definir el uso de aguas compartidas entre los pozos de la Concordia y el sector de Los Palos y La Yarada por la costa, y por la cordillera el uso del canal de Uchusuma en la comuna de General Lagos. También debemos tener una definición si habrá integración de nuestro sistema eléctrico con Perú, porque la energía en Perú cuesta una tercera parte de lo que cuesta en Arica. Ese proyecto quedó paralizado el 2018 y nadie lo ha retomado.

―Y a pocas horas de dejar de ser senador, ¿a qué se dedicará porque a los cuarteles de invierno no se irá?

―Jajaja, bueno, me voy a incorporar a un equipo de profesionales en una primera etapa. Voy a estar instalado en una oficina en el antiguo Edificio Lan ahí frente a la Plaza Colón.

―Justo frente a la Delegación Presidencial, o sea, la gente igual lo irá a buscar…

―Que no sepan mucho, porque si no de la Delegación van a cruzar a mi oficina. Hablando en serio, pienso volcar mi experiencia como contador auditor al servicio también de la comunidad y también como asesor de algunos proyectos inmobiliarios junto a otros profesionales. Y, bueno, en lo político voy a seguir apoyando a las personas que quieran mi apoyo y si necesitan gestionar una audiencia con el Gobierno, los apoyaré.

―¿Y no estará en ningún cargo?

―En la primera línea de un cargo en la gestión de Gobierno, no.

5

Mosaicos con historias de Arica siguen poblando el centro de la ciudad

Poco a poco el casco histórico de Arica se ha ido poblando de murales en formato de mosaicos donde es posible advertir retazos de la historia de la ciudad. A través de una segunda etapa del proyecto “Memorias de una historia de pedacitos”, fueron entregadas dos nuevas obras de esta iniciativa en la tradicional Feria Sangra, cuyas temáticas son el pasado comercial de la ciudad y el impacto que tuvo el período del Puerto Libre en el desarrollo económico, social y cultural de Arica.

La iniciativa fue impulsada por el Espacio Cultural Arganda, que intenta poner en valor la memoria colectiva y el patrimonio urbano de la Ciudad de la Eterna Primavera. La organización logró consolidar el proyecto como una escuela de arte durante el año pasado, logrando reunir a 28 personas que fueron capacitadas en dibujo, pintura, mosaico y patrimonio, fortaleciendo sus habilidades técnicas y también su espíritu crítico y sensible sobre la historia y la realidad actual.

Para ello contó con el aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) Regional 2025. El proceso formativo se inició con el aprendizaje del dibujo, guiado por el profesor y artista visual Víctor Dobleg. Luego, los participantes avanzaron hacia la pintura acrílica junto a la artista Arlene Muñoz. Posteriormente, se adentraron en el arte del mosaico bajo la guía de la profesora Carolina Guerra, quien además fue la responsable general del proyecto. Todo este recorrido creativo fue acompañado por talleres de patrimonio dictados por Luisa Araya, los cuales permitieron contextualizar históricamente los contenidos trabajados y vincular el arte con la memoria local.

Las obras reflejan, a través de cada tesela, los sueños, esfuerzos y trayectorias de quienes llegaron al norte en busca de nuevas oportunidades, reconociendo al puerto de Arica no solo como un espacio de intercambio comercial, sino también como una puerta de entrada a anhelos colectivos y proyectos de vida.

Llegamos al final de esta nutrida edición. ¡Nos vemos la próxima semana!

AUSENCIA EN COMISIÓN ARICA 100. No le gustó al gobernador regional Diego Paco que el cierre de la Comisión Gubernamental Arica 100 se celebrase en Santiago. Como el Presidente Gabriel Boric eligió para la apertura y el cierre de esta iniciativa hacerlo en la capital, Paco declinó asistir. A la autoridad regional no le pareció que el Mandatario en sus últimas semanas visitara Isla de Pascua y Punta Arenas y no considerara a Arica con un tema geopolítico tan relevante como lo es la entrega de la propuesta para conmemorar, en 2029, el cumplimiento de los 100 años de paz con Perú y la anexión de Arica a territorio chileno.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.