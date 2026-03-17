Gobernador de Tacna pide coordinación entre Chile y Perú por “Escudo fronterizo”

¡Aterrizamos de nuevo con mañanas más frescas y bruma! Partió el nuevo Gobierno y, de inmediato, llegó el Presidente José Antonio Kast a la región. Su foco: la protección de las fronteras con Perú y Bolivia para evitar la migración descontrolada.

Ayer el mandatario tuvo su debut en Arica, pero pese a la insistencia de la prensa regional y la nuestra, en particular, fuimos marginados de los dos puntos de prensa que ofrecieron.

El Presidente llegó sin tener a su gabinete regional conformado y, hasta hoy, se mantienen en una completa incógnita quiénes serán los secretarios regionales ministeriales. No hay una fecha clara para anunciarlo y algunas fuentes cercanas al Gobierno señalaron que es él quien esta revisando las plantillas y que, por esa razón, es posible que los nombramientos serán en distintas tandas y solo se conocerán algunos al finalizar esta semana.

Ahora vamos al resumen de las notas que trae esta nueva edición:

Partimos con la primera visita del Presidente José Antonio Kast a la región, realizada ayer, para anunciar la batería de instrumentos que usará para hacer visible y eficiente el “Escudo fronterizo” que prometió en su campaña, cuyo fin es contener la migración descontrolada y las bandas de crimen organizado.

Desde el mundo judicial te contamos que los siete acusados en el caso de corrupción en la Dirección Regional de Vialidad serán sometidos a un juicio oral por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y negociación incompatible cometidos en la gestión de contratos asignados a la Constructora San Felipe S.A.

En la entrevista de esta semana incluimos al delegado presidencial regional subrogante saliente, Nicolás González, quien repasa lo que fueron sus seis meses en el cargo.

Y como siempre le hacemos un guiño a la cultura, anunciando el concierto que ofrecerá la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) en el Teatro Municipal este viernes 20 de marzo, que incluirá la presentación del dúo de artistas nacionales: la violinista Yovana Milosevic y el pianista Alexander Jusakos.

Antes de iniciar la lectura, los invito a preparar un juguito con las últimas sandías tacneñas que hay en los mercados, para refrescar la mañana. Además, les recordamos que compartan el link para que se inscriban gratis y así nuevos lectores puedan disfrutar cada martes una nueva edición.

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Presidente Kast da la partida al escudo fronterizo que prometió en zonas limítrofes con Perú y Bolivia

Con maquinaria del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y el refuerzo del personal del Ejército en la frontera con Perú, el Presidente de la República, José Kast Rist, inició ayer el cumplimiento de una de sus promesas de campaña: la instalación del “escudo fronterizo”, cuyo objetivo es construir obras como muros y zanjas y disponer de mayor vigilancia con personal y tecnología en puntos vulnerables de la fronteras con Perú y Bolivia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El Presidente llegó pasadas las 11.00 horas a la región para encabezar el segundo Comité Nacional de Seguridad en el Cuartel Militar Solo de Zaldívar frente a la playa Las Machas. Arribó acompañado de los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI); de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steitnert; y de Obras Públicas, Martín Arrau (Partido Republicano). La comitiva fue acompañada por el delegado presidencial regional Cristian Sayes y el gobernador regional Diego Paco.

Tras la reunión hizo un punto de prensa donde se entregaron resultados nacionales sobre los operativos policiales realizados entre el 12 y el 14 de marzo, que dejaron casi tres mil detenidos a nivel nacional por causas pendientes con la justicia y el decomiso de drogas de distintos tipos. No hubo espacio para preguntas al mandatario y solo se permitió a medios de prensa nacionales realizar consultas a los secretarios de Estado, pese a que el equipo de la Presidencia había comprometido una pregunta a Aquí Arica. La razón que nos dieron: que no éramos prensa regional y que las preguntas ya habían sido elegidas con medios nacionales.

La anunciada zanja

Por la tarde, pasadas las 15.30 horas, vino el segundo punto de prensa para dar la partida a los trabajos del “escudo fronterizo”. Allí en el hito 11, a un costado de la Panamericana Norte, casi en el límite con el Perú al costado oriente, fue exhibida la primera zanja para evitar los desplazamientos de migrantes, esa misma que Kast prometió construir en la campaña presidencial de 2021 cuando perdió contra Gabriel Boric. Una similar excavación realizará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre el hito 1 y el 10 en el sector costero.

Con una retroexcavadora del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) rasgando la costra desértica salina, que horadó el suelo hasta los tres metros de profundidad, se dio la partida a las faenas que durarán 90 días e involucrarán la intervención de unos 500 kilómetros de pasos no habilitados entre Arica y Antofagasta. Una vez culminada la puesta en escena, la maquinaria salió de su puesto para ir a mantenimiento en un taller.

Kast dijo que esta metodología se está usando en distintas naciones para las personas que ingresan sin registro ni antecedentes. “Esto no es solo una zanja, sino que es un sistema. Algunos dirán, ¿esta zanja va a detener todo? No. Si ustedes miran hacia arriba van a ver puestos de observación y si miran hacia abajo van a ver puestos de observación. Hay un sistema que se va a ir perfeccionando. Hay que reconocer que antes se fue avanzando, pero no a la velocidad que nosotros queríamos”, expuso.

A su vez, el ministro del Interior, Claudio Alvarado dijo que pretenden tener el control de 75 de los 90 pasos no habilitados en la zona norte y aumentarán la cobertura de 3 mil metros a más de 30 mil metros. Esta tarea -afirmó- será complementada con medidas administrativas y proyectos de ley en los próximos meses que buscarán penalizar el ingreso ilegal al país y aumentar las sanciones a quienes transporten a migrantes irregulares.

El decreto -suscrito por el mandatario el mismo 11 de marzo para crear este sistema de vigilancia- tiene como objetivo reforzar las fronteras, eliminando los pasos no habilitados, a través de la integración institucional de los ministerios del Interior, Defensa y Seguridad por la vía de un mando coordinado, la incorporación de tecnología que incluirá drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas, y la aplicación del estado de derecho en las reconducciones y rechazos en el ingreso de extranjeros al país.

Visita previa

El delegado presidencial regional Cristian Sayes visitó el sector de Pampa Chacalluta el viernes pasado, específicamente las zonas contiguas al control fronterizo.

Según informó a Aquí Arica, el miércoles 11 se decidió aumentar la dotación de militares de 300 a 600 en ese lugar. Además, se sumarán a ellos otros 95 efectivos del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), cuya labor será la construcción de las obras de protección en la frontera.

“Tenemos 90 días para trabajar en aproximadamente más de 18 kilómetros. Estamos hablando de que, por ejemplo, frente al control fronterizo se va a trabajar 600 metros. Después, desde la carretera al oriente, otro 600 metros. También en el lago Chungará van a comenzar otros trabajos. La idea es abordar los puntos más vulnerables, obstaculizando con barreras físicas para que no puedan pasar vehículos y tampoco personas“, expuso.

Reacción en Tacna

El despliegue de maquinaria pesada del Ejército chileno a la frontera con Perú generó una inmediata reacción en Tacna. El primero en pronunciarse fue el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, quien confirmó que está efectuando gestiones ante la Presidencia de la República, para reforzar los controles en la zona, poniendo a disposición maquinaria para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en los puntos críticos limítrofes.

“El gobierno regional está pidiendo permiso de la Cancillería, porque nosotros no podemos entrar solos, para disponer también de maquinaria que tengamos y apoyar en los puntos flacos que tiene la frontera. El Perú tiene que reaccionar de manera conjunta. Ya Chile nos ha dado un ejemplo. Sigamos ese buen ejemplo. Lo que no queremos ni ellos ni nosotros es que tengamos inmigrantes ilegales en nuestros países. Cualquiera puede venir a Perú, bienvenido, pero de forma legal, con sus papeles”, expuso la autoridad peruana.

También enfatizó en que debe haber una coordinación entre Chile y Perú, porque, a su juicio ambas cancillerías deben ponerse de acuerdo en “de qué kilómetro a qué kilómetro trabaja Chile y de qué kilómetro a qué kilómetro trabaja el Perú. Ese es un tema que deben decidir y conversar. No me parece que simplemente hacer zanjas y cerrar la frontera con barreras resuelva el problema migratorio. Hay que tomar acciones completas, como las que ha implementado Chile, para proteger la frontera y apoyar a nuestra policía y al país en general”.

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Caso Vialidad: siete acusados van a juicio oral por delitos de corrupción pública

Una nueva etapa vivirá el proceso judicial del caso de delitos de corrupción pública detectados en la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota. El próximo lunes 23 de marzo se iniciará el juicio oral contra los últimos siete acusados por delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y negociación incompatible, en la ejecución de contratos viales adjudicados a la desaparecida Constructora San Felipe S.A.

Dentro de este grupo figuran los inspectores fiscales de la Dirección Regional de Vialidad, Genaro Leal Figueroa y Lilian Medina Higueras, junto a sus respectivos cónyuges Romina Zumelzu Ruiz y Camilo Delgado Huentrutripai, quien era profesional residente de la Constructora San Felipe S.A. También en esta nómina se incluyen al exjefe del Departamento de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Álvaro Núñez Cruz; al exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez, y a su cónyuge Olaya Gálvez Riquelme.

La acusación considera siete hechos relacionados con contratos suscritos entre la Constructora San Felipe S.A. y la Dirección Regional de Vialidad. Uno de ellos se refiere a la subcontratista Delmedh SpA, de propiedad de la inspectora fiscal Lilian Medina y su marido, el profesional de la constructora, Camilo Delgado. A través de esta entidad, ambos ofrecieron servicios a la Constructora F.V., adjudicándose la pavimentación del puente Guillermo Sánchez, bajo una subcontratación que implicó la suma de $ 49.739.148 pesos, pero que realmente costó una suma menor a la que se declaró, quedándose con la diferencia de ambos montos y contando con la aprobación del inspector fiscal Genaro Leal, quien era su amigo y el supervisor del contrato.

Otra de las situaciones investigadas es el contrato “Modificación de cámaras de Inspección de Alcantarillado” que ofreció también el inspector Leal a su amigo Camilo Huentrutripai y que fue ejecutada por la misma empresa Delmedh SpA por un valor de $ 86 millones. También fue incluida la agilización de los estados de pago que habría realizado Leal junto a Huentrutripai, correspondiente al contrato “Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por precios Unitarios de caminos de la provincia de Arica, sector urbano de Arica y Valle de Azapa, Etapa II, Región de Arica y Parinacota”. Respecto de este, se habría detectado el arriendo ficticio de un vehículo, que era usado por la cónyuge de Leal, a quien la constructora le depositaba dinero por esa prestación falsa.

Del mismo modo, otro de los hechos incluidos se vinculan con la exinspectora fiscal, Lilian Medina, quien, según la Fiscalía, autorizó un aumento de obras en un contrato con la empresa Ingeniería Construcción MCADAM y ofreció su asesoría a través de Delmedh para la pintura e instalación de tachas de seguridad en el pavimento de 2 conservaciones de rutas rurales.

Otra situación que se detectó fueron los pagos recibidos por el exjefe del Departamento de Contratos de Vialidad Arica, Alvaro Núñez, quien habría diferentes sumas de dinero a la empresa Constructora San Felipe, con el objetivo de agilizar la tramitación de los estados de pago en la Dirección Regional de Vialidad.

Asimismo, se incluyó la autorización que dio el exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez, a la Constructora San Felipe S.A., para modificar la señalética diseñada inicialmente en la obra vial Los Buitres/Las Maitas. Detrás de esto, según la Fiscalía habría existido un pago irregular a Aspeé.

El 3 de septiembre del año pasado, otros seis acusados se sometieron a un juicio abreviado, donde obtuvieron penas más bajas, tras asumir su participación en los distintos hechos que les imputaron la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). A esta modalidad se acogieron el exdirector regional de Vialidad, Roonie Focacci Yugo, y los exinspectores fiscales de obras de esa misma repartición: Jorge Padilla Guzmán y Fernando Querquezana Querquezana. Por el lado de la Constructora San Felipe S.A. fueron sentenciados el exgerente de Operaciones, Carlos Trautmann Montt; la exjefa de Finanzas, Karen Walton Buzada; y el exadministrador de Obras, Víctor Strobel Pinto.

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Nicolás González: el delegado subrogante que cumplió con su promesa de cerrar el Gobierno de Gabriel Boric

Se lo propuso y lo logró. Después de seis meses de haber ejercido como delegado presidencial regional subrogante, el antropólogo social Nicolás González (Frente Amplio) consiguió cerrar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric este 11 de marzo.

La meta parecía difícil, dado que después de la renuncia del delegado presidencial Ricardo Sanzana, ocurrida en noviembre de 2024, hubo tres delegados presidenciales antes que González. Por lo mismo, en La Moneda le advirtieron que era necesario no continuar con la rotación en el cargo y que debía hacer todos los esfuerzos para que la región ya no fuese tema en el Comité Político.

Por estos días, la autoridad saliente está descansando junto a su familia en Santiago. Durante la semana volverá a la región, donde asegura se quedará. Su panorama laboral es aún incierto, pero no estaría dentro de sus cuentas aterrizar en la Municipalidad de Arica. Y, claro, la probabilidad es baja, pues desde siempre se ha sabido que el alcalde Orlando Vargas nunca le ha tenido mucha simpatía.

―¿En serio que aún es incierto su futuro laboral?

―Volviendo a Arica, voy a pensar un poco más con la cabeza fría qué es lo que voy a hacer.

―¿Pero tiene una noción sobre dónde dirigirá sus pasos?

―No lo tengo visto. Soy antropólogo social de profesión, he trabajado durante varios años en proyectos de investigación como por ejemplo sobre la migración. Sin embargo, estos cuatro años no soy la misma persona que entré a la que está saliendo. Ahora tengo expertiz en el manejo de conflictos en la región, en temas comunicacionales y en varias materias que pude ver cuando ejercí como seremi de Gobierno, en la Delegación Provincial de Parinacota y también en la Delegación Regional.

―¿Cómo fue el traspaso del mando en la Delegación?

―Fue en un escenario complejo, ya que justo el día en que nos estábamos reuniendo con Cristian Sayes, era en el horario que se estaban comenzando a cortar todas las comunicaciones sobre el traspaso del mando, por el exabrupto del Presidente electo en ese momento, José Kast, y el Presidente Gabriel Boric.

Más allá de eso, creo que tanto la voluntad del delegado Sayes como la mía, siempre fue hacer esto de la mejor manera posible. Entonces, siempre de parte nuestra estuvo la disposición para poder seguir conversando y hacer el traspaso de los temas complejos. Hicimos un traspaso bien austero, pero que constituyó un símbolo sobre todo para los funcionarios que están en la Delegación.

―¿Qué rescata de lo que hizo el Gobierno saliente en la región?

―La política tiene tiempos de ejecución y tiempos de reflexión. Durante la gestión del Presidente Gabriel Boric nos tocó administrar una realidad bien compleja con herramientas limitadas y que siempre pasa, sobre todo viviendo en una región tan extrema en medio de una estructura centralista.

Nuestro trabajo fue sólido si consideramos que se hizo una inversión en el borde costero que en 30 años no se había hecho; alcanzamos a poner la primera piedra del mejoramiento del control fronterizo Chacalluta; cumplimos la meta del Plan de Emergencia Habitacional, que no solamente fue el cumplimiento de un número, sino que nosotros le entregamos a la ciudad de Arica un nuevo lugar para poder habitar: el sector El Alto. Allí entregamos más de 5.000 viviendas. Habilitamos viviendas y también barrios, para que las personas llegaran a habitar ese sector.

―Es cierto, pero por razones inexplicables, el Gobierno saliente decidió no desalojar ni demoler Cerro Chuño y dejó que la gente que se tomó esas casas, se siga contaminando…

―Me tocó efectivamente ser el secretario ejecutivo del Comité Regional para la Recuperación de Terrenos Fiscales, el cual tenía como finalidad abordar la temática de Cerro Chuño. Muchas personas, cuando se habla de la Ley de Polimetales, creen que solo es erradicar Cerro Chuño. Por lo mismo, la Ley 20.590 tiene un carácter reparatorio y no asistencial. Cualquier cosa que se vaya a hacer ahí, hay que tener bastante ojo. Yo ahí reconozco que la verdadera responsabilidad del Estado es cumplir con los ciudadanos de las zonas de sacrificio y qué es lo que nosotros podemos hacer ahí al respecto. Obviamente, hay una autocrítica: no alcanzamos a avanzar en todos los puntos que quizás podríamos haber esperado avanzar.

―Pero los que viven allí no son las víctimas de la contaminación, porque ese grupo fue erradicado. Estas son personas que se tomaron las casas abandonadas, sabiendo que estaban contaminadas…

―Espero que el próximo Gobierno tenga toda la altura de miras para hacerse cargo, ya que ahí no solamente es pensar en demoler viviendas, sino en planificar qué es lo que va a pasar con las personas y tener un verdadero trabajo interministerial que nos permita poder financiar lo que va a ocurrir en ese lugar. Y eso, obviamente, es algo que es bastante lento.

La pregunta creo que no es lo que no hicimos nosotros, sino que si el actual Gobierno va a tener la voluntad, porque está haciendo un recorte parejo con todos los ministerios. Entonces, la duda es si el actual Gobierno va a recortar el presupuesto para estas tareas, cuyos informes dejamos a su disposición para que las familias puedan salir de allí.

―¿Cómo ve la decisión del Presidente Kast de levantar muros, zanjas y reforzar con militares la frontera?

―Creo que el Gobierno de Kast se equivoca y está siendo errático. Nos está mostrando que lo importante es hacer una zanja en una frontera que ya tiene $ 21 mil millones en un sistema de monitoreo fronterizo interagencial en sectores donde hay cámaras fijas y móviles.

Me pregunto ¿por qué está yendo el MOP a la frontera, si el MOP no está para eso? Esta medida no es más que un simplismo contable. Gobernar es tomar decisiones y no se puede entender que haya un recorte presupuestario de un 3% y que el MOP esté dejando de hacer obras para la ciudadanía, yendo a la frontera. No comprendo mucho estas medidas y que se invisibilice lo que dejamos, y que las cifras nos avalan en cuanto a que disminuimos los ingresos irregulares y también la tasa de homicidios en la región.

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Dúo nacional de violín y piano Milosevic y Jusakos inician temporada de conciertos de Fundación FA

Una partida de alto nivel tendrá la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) en la Temporada de Conciertos 2026. Este viernes 20 de marzo la organización realizará la primera presentación del año con el concierto del dúo nacional integrado por la violinista Yvanka Milosevic y el pianista Alexander Jusakos.

La cita será en el Teatro Municipal a partir de las 20.00 horas. El dueto realizará una segunda actividad el sábado 21 de marzo en Tacna como parte del programa binacional que tiene la Fundación FA. Ambos maestros darán una masterclass ante jóvenes talentos musicales tacneños en la Escuela Superior de Formación Artística (Pública) de la vecina ciudad peruana y luego harán una breve presentación.

Sobre esta presentación, el presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, señaló: “La nueva visita del magistral dúo de Milosevic y Jusakos viene con un cierre de gira muy decidor, dado que culminará con una estrecha colaboración con jóvenes músicos de Tacna, Perú. Esto se materializará con una visita a la Escuela Superior de Formación Artística Pública (ESFAP) a la vecina ciudad fronteriza para ofrecer una masterclass en sus respectivos instrumentos”.

La actividad en Tacna contará con el apoyo del maestro William Torres, quien es director del Ensamble de Música Antigua “Passione” y activo colaborador de la propuesta de la Fundación FA, la cual busca generar una red de apoyo y colaboración cultural binacional.

Torres expresó que el grupo “se dedica al estudio e interpretación de repertorio de música de la Edad Media, Renacimiento y Barroco, desde el enfoque de la interpretación históricamente informada. En el año 2026 el ensamble ha ofrecido una serie de conciertos en el Centro Cívico de Tacna, en la emblemática Casa Basadre. Estos conciertos tienen carácter didáctico, donde se comparte con el público la historia de los instrumentos musicales, así como los géneros, formas y estilos que pueden oír durante los conciertos”.

Llegamos hasta el final con esta edición. ¡Nos vemos la próxima semana!

14 CUPOS PERDIDOS. Uno de los temas que dejó pendiente el Gobierno saliente es la entrega de 14 puestos de trabajo en la Delegación Presidencial al Ministerio del Interior y que tras la sucesión de tres delegados, no los pudieron retener en estos últimos años. Los cupos se habrían ido al nivel central y difícilmente retornarán a la región. Uno de los impactados es el que había para la contratación de un periodista y que hoy ya no existe, tras la renuncia hace más de un año de quien ejercía el cargo a contrata. Si bien hubo intentos por contratar a alguien, el proceso de reclutamiento fue objetado desde el nivel central y no se pudo mantener el cupo. ¡Tarea para el nuevo delegado!

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.