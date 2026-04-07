Destraban desalojo de cerro Chuño tras años de obstáculos

¡Caen las hojas del calendario! Ya estamos en abril, el mes que comenzó con el izamiento de la gran bandera que flamea en el Morro de Arica, para dar inicio al mes institucional de Carabineros de Chile. Hasta ese evento llegaron los ministros de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aunque sin avisar previamente a la prensa regional. También lo hicieron casi todos los 21 secretarios regionales ministeriales que asumieron el 1 de abril.

Desde el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha habido una extraña forma de no relacionarse con los medios regionales. Bueno, la verdad es que desde la primera visita presidencial el 16 de marzo junto a algunos ministros, han venido equipos de avanzada “duros”, es decir, con un excesivo celo, inclusive con los asesores de confianza instalados por la nueva administración en la región.

Pese al secretismo, he aquí el resumen de nuestra nueva edición cuyo foco es la elección de la primera rectora de la Universidad de Tarapacá (UTA) en sus 45 años de vida institucional.

Partimos con una nota sobre el repentino cambio de la directora regional del Serviu, Gladys Acuña, de allanarse al desalojo de la población “Cerro Chuño”, tras la asunción del Gobierno de Kast, luego de resistir esta medida durante los cuatro años de la administración de Gabriel Boric.

No podíamos sustraernos de uno de los eventos políticos importantes de la semana pasada. Fuimos a la llegada del helicóptero H-145 Airbus adquirido hace tres años por el Gobierno Regional y que fue “challado” con un rito andino por la mismísima ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Con esta compra se pone fin al mito regional que ningún helicóptero podía volar sobre los tres mil metros de altura.

A pedido de la comunidad universitaria, incluimos en las notas 2 y 3 las respectivas entrevistas a las dos candidatas a la rectoría de la UTA, Jenniffer Peralta y Claudia Moraga, quienes se enfrentarán en la elección que se efectuará este viernes 10 de abril, que elegirá, por primera vez, a una mujer en ese cargo.

Cerramos con la promoción del encuentro de ilustradores regionales Lanzallamas 2026 que se realizará este viernes y sábado en el Centro Cultural “Junta de Adelanto”.

Antes de comenzar la lectura, les sugerimos ir por las primeras perfumadas guayabas de la temporada y preparar un juguito en la licuadora. Y luego de sentir ese rico sabor tropical, queremos que compartan el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así cada martes puedan tener tempranito en sus correos la edición del este newsletter. Ahora sí, vamos a las noticias…

1

Ministro Poduje doblega a directora regional del Serviu que negó desalojo de Cerro Chuño por cuatro años

Era la “medallita” con la que pudo haberse despedido en gloria el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en la región. Sin embargo, el desalojo y demolición de la población Cerro Chuño, donde se alojó la banda criminal Los Gallegos y donde existe un foco de contaminación polimetálica desde fines de los ochenta, tuvo una piedra de tope: la negativa rotunda de la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo y luego directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), la abogada y presidenta regional del Partido Socialista, Gladys Acuña.

Por eso, fue todo un golpe a nivel político la fotografía de Acuña en la Municipalidad de Arica el miércoles pasado, en la que se la ve rendida ante el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y junto al actual secretario regional ministerial de esa cartera, Francisco Meza (UDI). Increíblemente, ella aparece exponiendo el plan de erradicación que había resistido activar durante cuatro años, negativa que había defendido cuando Meza la criticaba por haber desechado su plan de desalojos por manzanas que dejó encaminado cuando él era el director regional del Serviu durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La imagen se repitió en la oficina del gobernador regional Diego Paco. Esta vez, Acuña junto al seremi Meza acompañaron al ministro Poduje a dar cuenta de la misma estrategia. Detrás de ellos, había un simbólico cuadro de Bernardo O”Higgins, mientras insistían en que esta tarea debía iniciarse dentro de los primeros 90 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Lo extraño: la agenda pública que cumplió el ministro Poduje acompañando a su símil de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sobre la “Operación Cerro Chuño” nunca fue revelada a los medios regionales. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, la autoridad ministerial señaló: “Tenemos una estimación de que hay alrededor de mil niños que están expuestos a contaminación; hay adultos mayores, por lo tanto, acá independientemente del tema del crimen organizado o delictual, que está a cargo del Ministerio de Seguridad, hay que proceder con esta reubicación de las familias… Estamos trabajando en una intervención que considere relocalización, demolición con resguardo sanitario y disposición segura de los residuos”.

Pero eso no sería todo. Fuentes señalaron que antes de la asunción del seremi Meza, la directora regional del Serviu jugó una osada carta: envió un oficio al delegado presidencial regional, Cristian Sayes, solicitando su auxilio con la fuerza pública para iniciar el resistido desalojo de este barrio contaminado y tomado por ocupantes ilegales cuyo consumo del agua es pagado con fondos del Serviu por orden de la Corte Suprema desde el 2021.

Sobre la participación de la directora regional del Serviu en esta crucial tarea, el gobernador Paco dijo a Aquí Arica que “más allá de las confianzas en ella, acá hay una directriz, hay un nuevo gobierno, hay una nueva visión de desarrollo regional, por lo tanto, la institución es una sola. Uno representa un cargo, a una dirección o a una seremi, pero la directriz es de un gobierno que quiere hacer algo, por lo tanto la persona que está en la cartera, tiene que someterse a las directrices que le entrega el nivel central“.

Ruido político

Los comentarios sobre la performance de Acuña no se hicieron esperar a nivel de actores políticos regionales del Frente Amplio (FA), conglomerado que se cuadró con ella durante los cuatro años de Gobierno de Boric, porque les parecía “violento” desalojar, aun sabiendo que las 700 casas que quedaron en pie en Cerro Chuño estaban contaminadas con plomo y arsénico.

Una de las más golpeadas sería la que fue seremi de Vivienda y Urbanismo hasta el 11 de marzo, la arquitecta frenteamplista Romina Farías. Con ella, la directora regional del Serviu ejerció siempre una supremacía, haciéndole sentir su cercanía con el exministro socialista Carlos Montes y con el exsenador José Miguel Insulza.

Con Acuña no hubo espacio para siquiera plantear un desalojo. Es más, las respuestas comunicacionales de la seremi por la inacción del Serviu cada vez que el desalojo pendiente salía a la palestra, siempre fueron “visadas” por la directora regional de este organismo. Hay una en particular que fue enviada desde la Seremi en agosto de 2024 a este medio, donde se cuestionó duramente el plan que había dejado Meza.

Delegados impotentes

Gladys Acuña venció a los cinco delegados presidenciales regionales que hubo durante el Gobierno de Boric. A ninguno le abrió la puerta para concretar la erradicación. Es más, fuentes cercanas a la Delegación Presidencial señalaron que el que estuvo más cerca de desalojar Cerro Chuño fue el exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, quien renunció en noviembre de 2024.

El tema no le era ajeno, dado que siendo gobernador provincial de Arica, en 2017 lo intentó. Sin embargo, un recurso de protección interpuesto por un grupo de ocupantes ilegales consiguió paralizar la operación por vicios legales establecidos en la Corte Suprema. En su revancha, al asumir como delegado presidencial, lo intentó nuevamente, conformando una comisión para restituir ese terreno, sumando a todos los servicios públicos involucrados. Sin embargo, nunca logró que el Serviu participara formalmente. Es más, le torpedearon su intento de que el Programa de Asentamientos Precarios del Minvu participara.

Fuentes confidenciales que estuvieron participando en esa tarea, señalaron que la respuesta de Acuña fue: “Yo no me voy a poner la capa de superhéroe en esto”. Según esa misma fuente, lo que quiso decir permanentemente fue que si el rédito no era para ella en sus pretensiones de ser diputada en ese entonces, este logro no sería para nadie. Y así lo fue.

Directora con días contados

En julio próximo la directora regional del Serviu cumple los tres años de gestión que involucra su cargo directivo que ganó en 2023 por el Sistema de Alta Dirección Pública cuando era la seremi de Vivienda y Urbanismo.

La autoridad estaría cuidando celosamente llegar a su término, dado que en juego está su indemnización que involucraría unos $ 25 millones si culmina dentro del período pactado. Sin embargo, hay voces desde el Gobierno pidiendo que ella deje el cargo, ya que no le perdonan que no haya demolido una vivienda y que ahora esté a la cabeza de esta compleja operación. Hasta hoy los más críticos se preguntan si pudo haber gestiones políticas del exsenador Insulza para “salvarla” y que no corriera la misma suerte que la directora regional del Serviu del Biobío, a quien el ministro le pidió la renuncia apenas llegó al poder.

Funcionarios “cuadrados”

Increíblemente, ahora la primera fase de catastro de la población impulsada por el nuevo seremi de Vivienda y urbanismo, Francisco Meza, no fue resistida en los servicios públicos donde solicitó funcionarios para desplegarse en ese barrio con el fin de encuestar y dimensionar cuántos y quiénes son los ocupantes ilegales.

Un total de 60 funcionarios públicos participaron en esa recolección de datos. Esto no ocurrió en 2023 cuando el delegado Sanzana conformó la comisión regional. La directiva regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) lo amenazó hasta con un paro, argumentando que era un “descriterio” enviar funcionarios públicos a catastrar, dado que el crimen organizado gobernaba en ese lugar. Lo cierto es que a esas alturas la Fiscalía ya había realizado todos los operativos que terminaron por desarticular a la organización, pero la presión sindical pudo más y el catastro nunca se hizo. Así, sin una cuantificación real de los ocupantes, fue imposible avanzar en el plan que pretendía activar un desalojo masivo y la instalación de un barrio transitorio para los erradicados.

2

Helicóptero comprado por el Gore llegó después de tres años a la región para reforzar seguridad fronteriza

En febrero de 2023 fue un gran tema de discusión política. Sin embargo, el gobernador regional de la época y hoy diputado, Jorge Díaz (DC), junto al Consejo Regional (Core) decidieron impulsar su compra para destinarlo a Carabineros de Chile, en medio de la grave crisis de seguridad que vivía la región con la irrupción de las bandas criminales “Los Gallegos” y “Tren del Coro”. Ambas organizaciones se enfrentaban a tiros por disputas territoriales y negocios como la trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas y extorsiones, situando a Arica como una de las ciudades más peligrosas de Sudamérica en 2022 por el aumento vertiginoso de los homicidios.

La compra fue tema de discusión política, además, porque hubo voces que reclamaron que se usaran recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la adquisición de este aparato, alegando que esta adquisición debía ser con cargo al presupuesto de Carabineros de Chile, ya que cumpliría tareas de vigilancia de una zona fronteriza para todo el territorio nacional.

Si bien la promesa era que llegaría en los 13 meses siguientes a la votación del Core que autorizó la compra, eso no ocurrió. Finalmente, después de tres años, el pasado 1 de abril el helicóptero H-145 Airbus arribó a la región. Su aterrizaje fue en medio de un singular arcoíris, generado por el reflejo de la luz en los chorros de agua lanzados por un equipo del Cuerpo de Bomberos de Arica en la cancha 1 del estadio “Carlos Dittborn”, el mismo recinto que fuera sede del Mundial de 1962.

US$ 11,5 millones costó el vehículo aéreo que desafiará el mito que circuló por muchos años en la región: que los helicópteros no podían volar a más de tres mil metros de altura y que, por ello, era imposible patrullar el altiplano y la precordillera con un aparato de este tipo. Para ilustrar esta barrera, se colocaba como ejemplo recurrente la caída de un helicóptero de fabricación rusa Kazan MI-17 en Visviri con 11 tripulantes que resultaron ilesos el 4 de junio de 2002. El aparato había participado en la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae).

Junto al gobernador Paco, la aeronave fue recibida y “challada” (bautizo andino) con yatire incluido, junto al general director de Carabineros, general Marcelo Araya, y a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. El rito incluyó sahumado (calderos con carbón aromatizados con incienso), challa albiverde, pétalos de rosa, además una mesa andina con un aguayo en el suelo con hojas de coca y licor regado en el suelo en los cuatro puntos cardinales para agradecer a la Pachamama.

Paco hizo un gesto en su discurso: le reconoció a su antecesor Jorge Díaz la decisión de haber comprado la aeronave. También destacó que en el mes del aniversario número 99 de Carabineros, “qué mejor regalo que hacerle entrega con fondos de toda la región de un helicóptero, para permitirles combatir la inseguridad, el poder rescatar las personas, poder recorrer de costa a altiplano“.

En tanto, el general Araya señaló que con este nuevo aparato contará con un equipo de policías y técnicos destinados a la región. “Potenciaremos el desempeño de nuestros roles institucionales y se pondrá a disposición de la región el más moderno material aéreo para el despliegue de múltiples operaciones, en especial la realización de patrullajes, rescates, traslados, llevar todo tipo de insumos a nuestros cuarteles fronterizos, ayudar a conectar a sus habitantes donde se requiera y, por supuesto, fortalecer el corazón de nuestra misión, que es el desarrollo de servicios policiales“.

Pero la llegada del Airbus H-145 aún deja una tarea pendiente. Para recibirlo, Carabineros de Chile debió suscribir un convenio con el Ejército de Chile y así guardarlo en el hangar del aeródromo “El Buitre”, situado en la salida sur de la ciudad, en la Brigada Acorazada “Coraceros”. Este acuerdo será temporal, ya que la policía uniformada deberá construir un hangar propio en los próximos años.

3

Vicerrectora Jenniffer Peralta: “Queremos que la UTA sea la mejor universidad regional del país”

Va en la lista 1 para disputar la rectoría de la Universidad de Tarapacá este viernes 10 de abril. La actual vicerrectora académica Jenniffer Peralta decidió tomar este desafío, no renegando de su ejercicio como miembro del equipo directivo del actual rector Emilio Rodríguez, sino más bien, destacando los hitos de los que ha sido parte y de las mejoras que pueden lograrse subiéndose a lo que ella ha llamado “el peldaño de la excelencia”.

Titulada en la misma UTA como sicóloga, con un master of Business Administration, dos magísteres orientados a la gestión y a las políticas públicas, y un doctorado en Psicología Social y Organizacional en la Sociedad del Conocimiento, pretende conquistar al electorado de 370 académicos de planta y a contrata que votarán en esta oportunidad y que, por primera vez, tendrán que elegir entre dos mujeres.

En estas dos semanas, Peralta no ha desconocido su trayectoria, siendo parte del equipo del imbatible Emilio Rodríguez, a riesgo de que la señalen como “continuista”. Sin embargo, se conoce que la relación institucional de ambos ha tenido claros y oscuros.

En su largo peregrinar por la UTA, esta profesional se ha desempeñado como directora de la Junta Directiva, Vicerrectora Académica, Vicerrectora de Desarrollo Estratégico y de Sede, Directora de Investigación y Extensión Académica, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (FACSOJUR), Jefa de Carrera y ha integrado distintos cuerpos colegiados.

―¿Por qué decide postular a la rectoría?

―La decisión de postular a la rectoría surge a partir de las conversaciones con distintos grupos de académicos y de académicas, porque estamos en un momento interesante de la dinámica universitaria. Primero, porque cambió el estatuto que nos rige y en él se establece que la gobernanza de la universidad cambia, pues se trata de una en la que participan los tres estamentos de la universidad, y en el diseño de los estatutos dejamos instalado el concepto de comunidad universitaria.

Me tocó conducir el proceso de diseño de los nuevos estatutos. En ese lapso surgió el reconocimiento del trabajo que hemos venido realizando con el cuerpo académico, con los estudiantes y también con los funcionarios en distintas comisiones de trabajo triestamental y la convicción de que puedo encabezar la rectoría.

―Quienes son distantes a su candidatura señalan que dada su participación en el equipo del actual rector, usted será continuista…

―He participado del equipo actual de la rectoría en su enfoque de visión estratégica que la ha posicionado muy bien en el ranking nacional, en las tareas de mejora continua y en el enfoque de excelencia. Mi proyecto implica consolidar la excelencia, entonces, en ese sentido, es válido reconocer todos los avances que hemos tenido y, a su vez, la necesidad de que falta mucho por mejorar y que las brechas están en la gestión administrativa, en la participación, en las áreas en que todas las personas notamos que necesitamos hacer cambios, pero que requerimos transversalizar la excelencia en todas las disciplinas.

La universidad en estas últimas décadas presenta varios avances significativos como la integración de grupos vulnerables, el crecimiento de su matrícula, el aumento de carreras y de académicos y funcionarios, además del incremento en infraestructura, además de lograr un mejor posicionamiento en el ranking de universidades estatales. Sin embargo, eso parece insuficiente y por eso mi aspiración es conseguir que la UTA sea la mejor universidad regional del país, que esté dentro de las conversaciones de las tres universidades más relevantes del país.

―¿Qué significado tiene para Ud. que sean dos mujeres las que compiten por primera vez por la rectoría?

―Es simbólico porque la comunidad académica elegirá a la primera mujer rectora de la universidad en un marco de un nuevo estatuto universitario, cuyo objetivo es promover el hacer universidad en comunidad universitaria y de cara a los territorios.

―¿Cuál es la promesa suya para los próximos cuatro años de gestión universitaria?

―Lo primero es mi compromiso y experiencia en la gestión universitaria y en el desarrollo estratégico de la universidad. He participado en las distintas etapas de la universidad estas últimas tres décadas desde la jefatura de carrera hasta la Vicerrectoría Académica. Me he desempeñado en el cargo más básico de gestión y en el más complejo, y desde este último dependen muchas personas en lo laboral y también los resultados en lo académico.

Tenemos facultades nuevas que se están instalando, otras consolidadas y un grupo que requiere un acompañamiento específico, para poder hacer un desarrollo académico integral, esto es formación de pregrado, de posgrado, investigación, innovación y vinculación con el territorio.

Vinculación: asunto pendiente

―Hay una sensación en la ciudadanía de que la UTA tiene poca vinculación con el desarrollo regional, a diferencia de lo que ocurre en ciudades como Concepción o Valdivia…

―Ese es un desafío, pero también tiene que ver con el estilo y con el foco de la excelencia, porque finalmente es el desarrollo de la principal universidad en la región de Arica y Parinacota y el de su sede en Tarapacá. Eso no se da solo, se da con las condiciones que el mismo territorio en lo geográfico ofrece. Nuestra universidad se vincula con investigación en temas como las migraciones, el cuidado del patrimonio arqueológico y temas asociados a la niñez y la ancianidad, y a la agricultura en el desierto.

Nos falta que esta línea se aplique en todas las facultades y hacia allá está el desafío de la excelencia, es decir, generando contribuciones en pequeña, mediana y gran escala. Queremos que el concepto de ciudad universitaria, que se ha ido desarrollando en estos últimos 10 años, tenga un mayor anclaje en la comunidad, es decir, que no solo los que trabajan o estudian en la UTA sientan orgullo y pertenencia, sino que la ciudadanía se identifique con la universidad y la sienta cercana. Eso significa tener más presencia en el territorio, como en el altiplano y la precordillera.

―¿A eso se debe que haya decidido visitar a autoridades relevantes de las dos regiones durante su campaña?

―Sí. Tomamos contacto con gobernadores regionales y también con alcaldes de las principales ciudades, es decir, Arica e Iquique, porque nuestro mensaje es que queremos trabajar con ellas por el desarrollo de las comunidades, tanto desde la docencia como desde la investigación. Nuestro desafío es lograr un impacto en el desarrollo social y económico de las comunas. Sabemos que la UTA en Arica es una de las organizaciones laborales que contrata más trabajadores, más empleados, y que tenemos más de 10 mil estudiantes, pero queremos ir más allá de eso.

―En el período que viene le tocará enfrentar un nuevo proceso de acreditación, ¿cuál será su estrategia?

―La vara es bastante alta luego de haber conseguido seis años de acreditación. El posicionamiento que logró la universidad a partir del trabajo que hicimos en los últimos ocho años, viene a reforzar un trabajo sostenido que se ha tenido ya hace décadas, con una mirada estratégica. El desafío es doble ahora, porque logramos el nivel de excelencia con un modelo de certificación de calidad que ha cambiado y que lo ha vuelto más complejo.

Sin embargo, hemos consolidado capacidades en el quehacer misional en todas las áreas. Tengo plena confianza en que con los cuerpos académicos que tenemos y con las capacidades que se han ido desarrollando en los distintos equipos, tanto académicos como de gestión, va a ser posible justamente consolidar el quehacer con una medida que va a ser distinta.

―¿Qué le dice a usted que gran parte del Gabinete Regional esté conformado por exutaínos?

―Me llena de orgullo. Finalmente, somos la principal universidad regional y hacemos una contribución importante a través de los profesionales que han cursado sus estudios con nosotros. Algunos en el nivel de pregrado y otros a nivel del postgrado también. Esto significa que hay un reconocimiento de las autoridades centrales y de las locales a quienes somos y a quienes formamos. Además, son personas que han sido reconocidas por sus logros en gestión.

―Y por último, ¿cuál es la diferencia entre usted y su contendora Claudia Moraga?

―Me diferencia la manera en que conceptualizamos a la Universidad de Tarapacá. Me diferencia la manera en que proyectamos a la Universidad de Tarapacá. Me diferencia la experiencia en gestión, toda vez que soy capaz de planificar una alta dirección con buenos resultados, con plena conciencia de los condicionantes que tenemos en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Y me diferencia la posibilidad de haber trabajado y participado de muchas comisiones a nivel nacional en los ámbitos de educación superior y haber discutido la política de educación superior en los distintos espacios, particularmente en AUR y en varias comisiones del CRUCH y del CUE.

―Hay una coyuntura compleja con el anuncio del Gobierno de enfocarse más en la primera infancia que en la educación superior. ¿Cómo enfrentará esa coyuntura?

―Es inquietante que se le reste presupuesto a la educación en Chile, porque la educación es un pilar fundamental del desarrollo y del bienestar. Comprendo que la educación primaria y la educación escolar requieren todo el respaldo y, por lo tanto, el presupuesto que necesita es vital, pero no es momento de optar por uno u otro, sino de fortalecer todo el ciclo educativo. Como institución hemos logrado sortear distintas crisis financieras, normativas y de los distintos momentos sociales también del país. Hoy tenemos una solvencia y un presupuesto institucional que nos va a permitir mantener condiciones de funcionamiento, pero también nos va a permitir acceder a nuevas fuentes de financiamiento que son necesarias para avanzar en innovación, en transferencia social, en transferencia tecnológica. Sin embargo, necesitamos tener en términos de integridad y de integralidad del quehacer, una estabilidad, por lo que esperamos que esto se revierta.

4

Decana Claudia Moraga: “Mi candidatura ofrece un cambio donde no solo serán importantes los indicadores”

Lidera la Lista 2 en las elecciones de la rectoría de la Universidad de Tarapacá (UTA). La abogada Claudia Moraga es la decana de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios y la primera a cargo de esta unidad tras su creación oficial en 2022.

Ese mismo año asumió como vicepresidenta del directorio de la Empresa Portuaria Arica (EPA) y, hasta el año pasado, fue abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Arica. Si bien su cargo en la EPA fue renovado hasta el 2029, es probable que prontamente su ejercicio termine, dado que las membrecías a los directorios de las empresas públicas son de confianza del Presidente de la República.

Moraga es doctora en Derecho de la Universidad del País Vasco (España) con especialización en temas de género y feminismo. Ante la comunidad académica que votará este 10 de abril, ella se presenta como el cambio de timón y estilo en la administración de la casa de estudios que ha guiado el rector Emilio Rodríguez por 16 años no consecutivos.

―¿En qué momento surge esta idea de ir por la rectoría?

―No es reciente. Surge más bien definitiva cuando van desdibujándose las candidaturas opcionales a la actual administración al interior de la comunidad universitaria. De hecho, hoy eso se refleja en que hay solamente dos candidaturas. Yo tenía una apuesta por uno de los candidatos alternativos. Sin embargo, cuando él decide no ir, lo que hicimos un grupo de académicos y académicas fue mirar las posibilidades de éxito de una candidatura alternativa que pusiera en el centro las personas.

Fue ahí que decidí tomarla con responsabilidad, pero también comprendiendo la importancia de que una comunidad universitaria pueda escoger entre proyectos universitarios distintos. Confío mucho en eso: en la importancia también de la libertad, de las oportunidades de escuchar, del voto informado, de las propuestas concretas y centradas también en el desarrollo institucional.

―¿Es cierto que hace cuatro años usted tuvo la intención de ir a competir con el rector Emilio Rodríguez?

―No, no es cierto. Las voces que aparecieron fueron porque antes de ese periodo electoral yo había asumido un cargo también de representación, pero más bien gremial como presidenta de la asociación de académicos. La verdad es que entendí en ese minuto que me faltaba todavía un tiempo, particularmente encabezar proyectos académicos propios como el Decanato de la Facultad de Derecho, y lo logramos de manera colectiva y bastante exitosa también.

Consolidar la excelencia

―¿Cuál es su propuesta de gobierno universitario?

―A la universidad le falta consolidar los niveles de excelencia. También le falta una reestructuración, especialmente en aquellas áreas de investigación y el posgrado. Nos falta, al mismo tiempo, poder apuntalar el pregrado que ha quedado un poco desplazado. Es cierto que en términos de infraestructura hemos dado un salto cualitativo en relación a los años anteriores. Sin embargo, en este último periodo son pocas las obras en curso o que cuentan con recepción final. Hay proyectos que por asuntos externos, recién se están retomando a propósito de la quiebra de la constructora Cosal. Sin embargo, hay otras obras que están priorizadas dentro de un plan de inversiones y que todavía no logran ver la luz.

―¿Cuáles son esas obras pendientes?

―Por ejemplo, el Edificio de Psicología, el mismo edificio de Derecho y avanzar en las mismas obras del Edificio Integral que tiene recursos del Gobierno Regional y que está proyectado al costado de la Biblioteca Central. La universidad se proyecta para grandes objetivos y eso también requiere de una decisión firme de cumplir con los compromisos del plan de inversiones, pero también proyectarla para los próximos 10 o 20 años. El aumento de la matrícula, el aumento de profesores y profesoras, da cuenta de necesidades crecientes y que tienen que también atenderse. No es solamente crecer y crecer, sino que también entregar las condiciones para esa atención.

―Ud. se ha mostrado crítica respecto del énfasis que ha puesto el rector Emilio Rodfríguez en los indicadores de gestión como el ranking de las universidades…

―Hay algunas cuestiones formales o inmateriales que tienen que ver con la capacidad de liderar un proyecto universitario de una manera diferente. Son importantes los indicadores o el lugar en el ranking con el que cuenta nuestra universidad. Pero el foco no puede ser solo el indicador o la meta a perseguir, sino más bien que debe ser el resultado del trabajo que realizamos. Cuando deshumanizamos ese trabajo se pierde la conexión o el contacto con los académicos y académicas.

―¿Qué elemento puede rescatar de la gestión de 16 años del rector Emilio Rodríguez?

―Dentro de las cosas que él deja hay un sistema robusto en materia de administración y finanzas. Los números de nuestra universidad son, dentro del contexto nacional, bastante saludables, especialmente si se consideran las amenazas que viven otras universidades en su financiamiento. Esto nos abre una coyuntura muy favorable para crecer.

―Y entonces, ¿cómo mejoraría ese modelo?

―Lo que yo observaría está precisamente en cómo construimos de una manera distinta ese patrimonio que se ha ganado y en cómo avanzamos en nuevas fórmulas para el incentivo a las publicaciones; en cómo hacemos para valorar el quehacer académico desde las más diversas formas, porque no todo es un proyecto de investigación de alta excelencia; y en cómo gestionamos proyectos de investigación con financiamiento regional, que son igualmente importantes, dado que aportan directamente a la solución de problemas concretos de nuestras regiones, tanto de Arica y Parinacota como de Tarapacá.

Los académicos y las académicas han sentido que hay demasiado énfasis en los indicadores estandarizados, y que se ha olvidado que hay una serie de otros ámbitos de nuestro quehacer académico también que son relevantes porque nos conectan también con la comunidad.

―Justamente existe una crítica que subyace en la comunidad que apunta a una falta de vinculación de la universidad con el desarrollo regional…

―Yo en parte coincido con esa crítica, y es en parte porque soy consciente de la gran cantidad de actividades que académicos y académicas hacen de manera sostenida. La universidad cuenta con el Centro Médico, el Centro de Atención Psicológica, el Centro de Atención Jurídica, además de otras iniciativas en el área de educación o en el área de salud que contribuyen a la vida cotidiana también.

Pero también soy muy consciente de que la posición que tiene la universidad hoy no es la que tenía hace varios años atrás. La adjudicación de proyectos, y especialmente la rendición de los mismos, requiere una mejora significativa. Se requiere una vuelta de mano a la región y, quizás, para ello tengamos que avanzar en nuevas relaciones con órganos regionales para volver a la posición que tuvimos hace un tiempo atrás donde se logró un apalancamiento de recursos a partir de los fondos regionales. Esto excede únicamente la cuestión personal, es decir, si yo tengo o no tengo una buena relación con los actores relevantes.

Para ello propongo el fortalecimiento de la Dirección de Planificación, de manera que el diseño de un proyecto y la ejecución del mismo tengan un foco muy vinculado a lo que ambas partes estamos buscando. Abogo, por supuesto, por una plataforma institucional de relacionamiento como el Consorcio de Universidades Estatales, donde cada uno de los rectores y rectoras puedan hacer un esfuerzo con nuestros parlamentarios para ver cómo avanzamos en fortalecer las universidades del Estado, particularmente en las regiones.

―Se avizora un tiempo complejo para las universidades estatales con el Gobierno, dado que ha anunciado un recorte presupuestario y su enfoque a la educación de la primera infancia…

―Ese es el diagnóstico que tenemos hasta el momento. Entendemos que -hasta ahora- el Ministerio de Educación solo ha entregado anuncios y que nos falta ver si esos anuncios se concretan. Si los anuncios se concretan, abogaría por el fortalecimiento de las propias organizaciones que las universidades se han dado, como el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

Es tiempo también de retomar el rol protagónico que debiera tener siempre el Consorcio de Universidades del Estado, precisamente poniendo sobre la mesa la importancia de revitalizar esas universidades, de manera de comprender precisamente la importancia de la formación no solamente de profesionales, sino que también de la generación de conocimiento, particularmente en universidades regionales como las nuestras de zonas extremas.

―Ha habido una crítica del Centro Alumnos de Derecho, donde su directiva asegura que aún Ud. no se ha reunido con el presidente. ¿Es efectiva esta situación?

―Hemos tenido en este primer periodo de instalación de la facultad tres centros de estudiantes. Uno que terminó exitosamente, el segundo la misma cosa y el tercero tuvo allí algunos problemas de organización de la propia estructura universitaria. Ellos tienen su propio tribunal calificador de elecciones donde se determinó que los estudiantes que resultaron electos, en un principio, no contaban con el quórum para ser electos y que no podía existir un reconocimiento a una organización que no tenía los requisitos que los mismos estudiantes se dieron.

Con el tiempo ellos lograron ser reconocidos por la vía de un sistema alternativo, que fue reunir firmas. A partir de entonces han tenido relaciones, más bien, y yo lo digo con mucha franqueza, con el decano subrogante, porque mi periodo inicial terminó en noviembre del año pasado. Por lo tanto si es que yo tengo o no comunicaciones con ellos, no es lo que a mí me corresponda. Pero cuando han sido reconocidos los centros de estudiantes, efectivamente hemos tenido muy buena relación, se han ejecutado proyectos, hemos facilitado instalaciones y recursos para actividades programáticas, incluso hemos apoyado viajes a Santiago que fueron con fondos de la Rectoría.

―En medios de comunicación se denunció el pago de onerosas sumas a investigadores externos para elevar los indicadores exigidos en la acreditación…

―Yo estoy por corregirlo y lo tengo en mi programa, es decir, la política de incentivos a las publicaciones, porque precisamente a mí me parece que no es una forma sostenible de mantener los indicadores en materia de investigación. No podemos hacerlos descansar en un grupo incluso muy reducido de académicos y académicas que, de manera muy valiosa, contribuyen con el producto de sus investigaciones, particularmente con los artículos, que es lo que va contando para estas métricas. Esto es poco sostenible, porque no podemos depender de alguien que el día de mañana incluso puede renunciar o irse de nuestra universidad.

Lo que necesitamos es incentivar a aquellos académicos que forman parte de la planta regular, que hacen docencia de pregrado, docencia de posgrado, pero también investigación, a que las sigan haciendo y sigan contribuyendo con esas investigaciones que, además, en muchos casos estén muy bien vinculadas a las necesidades de la región.

―Viene un periodo nuevo de acreditación que va a tener que enfrentar como rectora si es que resulta elegida. ¿Cuál va a ser su estrategia?

―La acreditación institucional es un elemento muy relevante. Y lo que yo planteo ahí es fortalecer la Dirección de Calidad Institucional, alojándola en la rectoría, dado que es la que se hace cargo de estos procesos, tanto para la institución como para las carreras. Más que todo, no solamente por la importancia que tiene, sino que al mismo tiempo porque debe articular el quehacer de las otras vicerrectorías. Al mismo tiempo propongo robustecerla con mayor profesionalización. Eso significa la atracción de personas que estén en el contexto nacional trabajando con los distintos indicadores y que también nos van a pedir al interior de la universidad. Los procesos de acreditación son en general procesos de mejora continua, así que nuestra institución debiera tener más o menos al día cuáles son a la fecha.

―Ud. también se ha convertido en un actor político a nivel regional, cuando dio un giro a su carrera y asumió un cargo en la Empresa Portuaria Arica, teniendo como especialidad temas de género y feminismo…

―Valoro mucho que mi trayectoria en empresas ligadas a la educación haya sido considerada. Mi trayectoria en materia de gestión de empresas públicas o privadas no surge únicamente en el puerto. He estado en otros directorios más bien vinculados con el ámbito de la educación, conociendo también de planes de desarrollo y de la gestión financiera, tomando decisiones a nivel más bien estratégico y directivo, no solamente técnico como en algunos otros espacios en que me ha tocado participar.

Pero más allá de la experiencia con la que yo me presento a la Empresa Portuaria Arica, ahí también he podido aportar desde la mirada jurídica para la contribución de la toma de decisiones. En términos de género, la empresa ha instalado políticas de equidad y también ha avanzado en materias de relaciones laborales y de trato.

―Finalmente, ¿qué es lo que promete Claudia Moraga?

―Soy muy consciente de que si bien es cierto el electorado es acotado en relación a toda la comunidad universitaria, acá es necesario construir una universidad y un proyecto universitario en conjunto. Por eso para mí ha sido relevante tener ese espacio de conversación y de escucha para entender cómo también podemos aportar desde la gestión y la academia.

―¿Y qué puede decir de su oponente?

―Respecto de la otra candidata tengo una buena opinión. Es cierto, ha desempeñado distintos cargos al interior de la universidad, pero, independientemente de la buena opinión que yo pueda tener, lo que veo en lo cotidiano y lo que impulsa también esta candidatura, es precisamente ofrecer una alternativa. Es necesario avanzar hacia un cambio, hacia un proyecto universitario alternativo, y eso no está en el interés ni tampoco en la bitácora de la otra candidata.

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Ilustradores regionales se reúnen en encuentro este fin de semana

Una provechosa cita creativa tendrán ilustradores de la región a través de Lanzallamas: Encuentro de Ilustración 2026, que se realizará este viernes y sábado en el Centro Cultural Junta de Adelanto (ex Casino Arica).

El evento es organizado por Tetrápodo y su objetivo es impulsar el desarrollo y la profesionalización de la ilustración en la región, además de conectar a artistas locales con la industria y el circuito nacional.

Según la organización a cargo del evento, “este encuentro surge como respuesta a la necesidad de reactivar y consolidar plataformas dedicadas a la ilustración. En la región existe un gran talento que necesita espacios de visibilización, encuentro y proyección. Buscamos fortalecer la comunidad artística y fomentar el crecimiento de la industria creativa”.

El programa contempla exposiciones de obras originales, charlas magistrales, talleres prácticos, mesas de

conversación, revisión de portafolios, concursos y una feria de ilustración que reunirá a artistas y proyectos editoriales independientes.

Entre los invitados nacionales destacan reconocidos ilustradores como Carlos Herrera, especializado en fantasía heroica y parte del universo de Mitos y Leyendas; Guillermo Galindo (Malaimagen), referente del humor político y gráfico en Chile; Gonzalo Ordóñez (Genzoman), con trayectoria internacional en la

industria del entretenimiento; Jade González, historietista con una sólida carrera en Chile y el extranjero. A ellos se suman Natalia Silva (Nati Chuleta), ilustradora, escritora y cantante con amplia presencia en redes; Eduardo Andino (Andinoise), cuyo trabajo destaca por su humor irreverente; e Ignacio Maldini (Dr. Maldini), actor, director y creador de contenido.

Lanzallamas 2026 también pondrá énfasis en la vinculación educativa, con actividades dirigidas a estudiantes de escuelas, colegios y universidades, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de artistas.

El evento cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el apoyo de

la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Arica, y la colaboración de la Mesa de Dibujo de Arica, las carreras de Diseño y Multimedia de la Universidad de Tarapacá y Diseño Gráfico de INACAP, Hotel Antay, Corporación Costa Chinchorro, el Orfeón Municipal, LudiPacha, Papa John’s, Chinchorro Marka, entre

otras organizaciones y actores locales.

Quienes deseen conocer más sobre la programación pueden seguir sus redes sociales en Instagram y Facebook: @lanzallamasarica.

FALSO NEPOTISMO. Un rumor falso de supuesto nepotismo en el Gabinete Regional circuló ayer. La coincidencia de apellidos entre el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el doctor en Ciencias, Juan Mancilla Gamboa, y la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, la trabajadora social Greissy Cofré Mancilla, hizo pensar a varios que eran tío y sobrina nombrados como autoridades. Sin embargo, a las pocas horas quedó desestimado el vínculo parental, el cual fue aclarado por el propio delegado presidencial regional, Cristian Sayes.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.

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