Informe reservado vincula a juez de Arica con imputados en caso de corrupción

¡Corriendo nos tuvieron las visitas gubernamentales! El Presidente José Antonio Kast, ministros de Estado, senadores de la Comisión Especial de Zonas Extremas y fiscales se dejaron caer desde el viernes hasta hoy en la región. Fue difícil seguirles a todos el ritmo, además que en el caso de las autoridades gubernamentales, solo algunas revelaron sus agendas, pero ninguna comprometió puntos de prensa, ratificando el estilo que ha impuesto la administración gubernamental de evitar entrevistas con la prensa regional, bajo el argumento de que sus agendas están “a full“.

La visita del Primer Mandatario dejó con gusto a poco a los líderes regionales. Eso sí, uno que salió ganando fue el senador Enrique Lee, quien logró que la ministra de Salud, Mey Chomalí, confirmara lo que no se pudo lograr en el Gobierno de Gabriel Boric: el inicio de un estudio de prefactibilidad para la construcción de un hospital de alta complejidad. El anuncio lo hizo en la reunión de la Comisión de Zonas Extremas, un día antes del arribo de José Antonio Kast a la región.

La semana tuvo de todo y por eso guardaremos algunos temas, especialmente aquel que está removiendo los cimientos del Carnaval Andino “Con la Fuerza del Sol”, luego del emplazamiento que hizo el Concejo Municipal a las dos organizaciones de bailarines por las disputas y bloqueos a bailarines que han debido recurrir a la justicia para ser repuestos en las comparsas.

Vamos entonces al resumen de esta edición, elaborada después de tanto festejo por el 7 de junio, fecha en la que el municipio debió trasladar el show nocturno “Esperando el 7 de junio” al sector de Chinchorro, para no provocar derrumbes del Morro por vibraciones sonoras. Lo que sí no hubo: los tradicionales fuegos artificiales, debido a que la administración comunal había elegido el mar nuevamente para lanzarlos –tal como su fallido intento en el Año Nuevo– pero no fue posible. Esta vez las marejadas impidieron hacer el espectáculo, que también se gestionó con permisos a última hora ante la Delegación Presidencial.

La primera nota se refiere a una investigación por corrupción llevada a cabo por el Ministerio Público y que involucra al juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz. Su vinculación estaría dada por su cercanía con uno de los acusados en el caso de corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales.

También en esta edición incluimos lo que dejó la segunda visita del Presidente José Antonio Kast a Arica: no hubo anuncios específicos para la región, pero sí una molestia ciudadana por el corte abrupto del desfile cívico-militar por el Asalto y Toma del Morro de Arica, que dejó a varias organizaciones sin pasar frente a la tribuna oficial, a raíz de que el Primer Mandatario tenía que abandonar el lugar a las 14.00 horas.

En este número, también les damos a conocer el resultado de las pesquisas sobre el caso del adolescente que fue quemado en febrero pasado en Las Llosllas. La PDI junto a la Armada detuvieron a uno de los homicidas, y el director del Servicio de Protección a la Niñez y la Adolescencia fue removido el viernes, luego de cuestionamientos sobre la no internación de la víctima en una de las residencias, pese al riesgo en que se encontraba.

Incluimos además una nota sobre los mitos y verdades que circulan sobre el Asalto y Toma del Morro de Arica bajo la óptica de un historiador del Ejército de Chile.

Y cerramos anunciando el panorama cultural que ofrece para este sábado la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA), con un concierto por los 150 años de la Catedral San Marcos.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero ir por un tecito con hierba luisa y canela y una marraqueta con mantequilla con aceitunas de Azapa, en homenaje a la Batalla de Arica. Y como siempre, les pido difundir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así nuevos lectores podrán recibir este newsletter cada martes.

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Fiscalía investiga a juez vinculado con red de corrupción en Bienes Nacionales

A pesar de existir desde hace más de dos años un informe de la PDI que registró gestiones irregulares del juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica, Gonzalo Quiroz Espinoza, en la tramitación de una causa sobre deslindes de un predio de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” durante el 2023, la Fiscalía Regional mantiene la investigación, en su caso, en carácter de desformalizada.

La situación quedó al descubierto durante la investigación penal sobre una red de corrupción detectada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y que fue formalizada en septiembre del año pasado .

. En medio de las pesquisas, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) reportó el 22 de febrero de 2024 a la fiscal Paulina Brito Doerr una compleja arista: las acciones del magistrado para fallar favorablemente sobre la solicitud de sus amigos, el consultor Carlos Falcón Arredondo y el abogado Luis Bardi Farfán, para aprobar la inscripción con nuevos deslindes de un predio de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos en el valle de Lluta. Lo anterior, a sabiendas de que el loteo tenía menos de la superficie que la declarada en un informe elaborado por Falcón.

De profesión cartógrafo, Falcón era seguido de cerca por la policía a raíz de su participación en la tramitación de solicitudes de suelo fiscal a la Seremi de Bienes Nacionales, lugar donde trabajó como encargado del Área de Catastro hasta el 2010. Hoy es uno de los 16 acusados en la investigación original sobre corrupción pública por la gestión de arriendos, ventas y regularizaciones de propiedades fiscales, y se apresta a enfrentar un juicio oral. El profesional está imputado por los delitos de asociación delictiva, varios sobornos a funcionarios públicos en distintos hechos y por tráfico de influencias.

El informe

En exclusiva, Aquí Arica obtuvo el Informe Policial N° 20240103526/00244/302 del 22 de febrero de 2024. En el documento, la PDI reveló a la fiscal Brito que existían varios audios de conversaciones telefónicas interceptadas, en las que aparecía el juez proponiendo alternativas para resolver el problema de los deslindes de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos con el consultor Falcón y el abogado particular de la entidad, Luis Bardi Farfán, con el fin de ingresar una causa en su tribunal.

El problema de fondo que debía resolver el juez era la aprobación de los deslindes, que consideraban una superficie de cinco hectáreas, pero que en realidad eran de una dimensión menor. En dos intentos anteriores a nivel judicial, relata el informe policial, el abogado Bardi había intentado regularizar esta situación, pero no lo había logrado.

El reporte de la PDI indicó que en una conversación con el magistrado, el abogado de la cooperativa, Luis Bardi, habría logrado que el juez le señalara un camino para lograr un fallo favorable, contratando una asesoría técnica y topográfica con el cartógrafo Carlos Falcón. Todas estas gestiones, incluyendo el pago de $ 6 millones al consultor Falcón, quedaron registradas en numerosos llamados telefónicos captados a través de intervenciones que se realizaron al número del profesional mientras se investigaban las irregularidades denunciadas en la Seremi.

El objetivo de conseguir un fallo favorable a la inscripción de la superficie apuntaba a pasar a una segunda etapa, consistente en la subdivisión de 10 lotes del predio en cuestión, el cual ya se encontraba subdividido con varios muros en su interior. En el informe policial se reveló que, de no conseguir la aprobación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a esa parcelación, el camino sería llevar la controversia al tribunal del magistrado, quien era conocido por fallar en contra de los entes fiscales que reclaman deslindes a nivel judicial.

Al final, en la investigación policial se acreditó que el 17 de enero de 2024, el magistrado Quiroz dictó sentencia favorable a la inscripción del predio, bajo las condiciones que se revelaron en las múltiples escuchas telefónicas interceptadas durante el 2023. El proceso incluyó mediciones realizadas al terreno por el topógrafo Christopher Malebrán Hidalgo, funcionario de la Seremi de Bienes Nacionales hasta 2023, y también acusado en la causa por delitos de corrupción pública. Por ello, como conclusión, la policía civil sugirió a la Fiscalía que las conductas desplegadas por el juez se enmarcarían dentro del delito de prevaricación, tipificado en los artículos 223 y 224 del Código Penal, es decir, la emisión a sabiendas de fallos contrarios a la ley.

Fiscales “amigos del juez”

Tal como ocurrió en la causa penal en contra de la banda del crimen organizado “Los Gallegos”, en la que tres jueces orales se inhabilitaron para evitar enjuiciar a sus integrantes, esta vez fue en la Fiscalía Regional donde la pesquisa causó incomodidad en al menos dos fiscales.

Fuentes confidenciales revelaron que la fiscal Brito se habría abstenido de continuar la investigación de estos antecedentes, argumentando que había sido compañera de universidad del juez Gonzalo Quiroz. En efecto, ambos habrían coincidido en la Universidad Central y desde esos tiempos habrían mantenido una estrecha amistad.

Si bien este pasaje no lo admitió, el fiscal regional Mario Carrera reconoció que la causa fue derivada a la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos del órgano persecutor. En ella –confirmó– quien se inhabilitó fue el fiscal adjunto Francisco Ganga Dinamarca, aludiendo a razones de “amistad” con el magistrado. Por este motivo la investigación fue asignada finalmente al fiscal jefe de esa unidad, Rodrigo González Vega.

Sobre esta particular situación, Carrera dijo que “Arica es muy pequeño, es difícil que no haya relaciones. Por eso la causa la lleva el fiscal jefe, que no tiene relaciones con nadie en la ciudad”.

Sobre las diligencias realizadas, el fiscal regional señaló que la causa es “totalmente reservada, y lo que busca es ver si existe algún funcionario judicial involucrado de alguna manera en estos temas”.

Sin embargo, la Fiscalía no se pronunció sobre el largo tiempo transcurrido desde la notificación del informe pericial de la PDI y que aún no se haya adoptado una decisión sobre este material obtenido. Es más, las mismas fuentes revelaron que este proceso solo tendría un fiscal asignado hace una semana.

Molestia en el CDE

La inmovilidad que registraría la causa que apunta al magistrado, habría generado molestia en la Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Arica y Parinacota. Fuentes confidenciales indicaron que la situación fue representada por la entidad a la Fiscalía Regional, dada la gravedad de los hechos y que este asunto sería conocido por la defensa del consultor Falcón.

La incomodidad del CDE no solo sería por esta situación, sino también por la decisión adoptada por la fiscal Brito de no recurrir inicialmente al equipo local de la entidad, para que activara la querella correspondiente sobre la investigación en la Seremi de Bienes Nacionales. En su diseño, Brito habría optado por requerir el apoyo jurídico del nivel central del CDE. La razón: la cercanía de la Procuraduría con el equipo de la Seremi por las constantes tramitaciones conjuntas sobre suelo fiscal en tribunales.

Esa tirantez se habría agravado en abril pasado, cuando definitivamente la Fiscalía cerró la causa por corrupción en la Seremi, sin atender varias diligencias solicitadas en la querella del CDE. Justamente, en la solicitud de reapertura de la causa es cuando el organismo habría advertido la llamada “Arista Quiroz” dentro del abultado expediente. Al final, el 4 de mayo pasado, el CDE no logró la reapertura en una audiencia solicitada ante el Juzgado de Garantía, por lo que el proceso hoy está en vías de ir a un juicio oral (ver nota).

Y si bien no admitió las diferencias con el Ministerio Público, desde el CDE señalaron a Aquí Arica que tomaron conocimiento de esta arista recién en mayo de este año. “Informamos que el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Arica, tomó conocimiento de estos hechos en el mes de mayo, motivo por el cual inició las coordinaciones con el Ministerio Público. Actualmente, el Consejo se encuentra en el proceso de análisis de los antecedentes, de manera de determinar las posibles acciones a seguir. Dado que la investigación es de carácter reservado, no podemos proporcionar más detalles al respecto”, expuso la institución en una breve nota.

Ante la consulta de este medio sobre esta investigación penal, la Corte de Apelaciones de Arica informó “que las investigaciones penales son exclusivas del Ministerio Público, sin que este tribunal de alzada haya tomado conocimiento de antecedentes que involucren a algún magistrado de la jurisdicción“.

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Visita de Kast: sin anuncios regionales y con enojo ciudadano por término intempestivo del desfile por el 7 junio

No hubo anuncios específicos para la Región de Arica y Parinacota, pese a las 48 horas en que el Presidente de la República, José Antonio Kast, estuvo en Arica por segunda vez desde su asunción el 11 de marzo. El relato del Primer Mandatario –que estuvo antecedido y acompañado por varios ministros de Estado– fue siempre desde la perspectiva nacional y agradeciendo el patriotismo vivido con ocasión del Asalto y Toma del Morro y el pronto inicio del desalojo de la población Cerro Chuño, gracias al aporte económico del Gobierno Regional (Gore).

Contrariamente a la ilusión que tenía el gobernador regional, Diego Paco (RN), el jefe de Estado mantuvo el tono de la cuenta pública dada el 1 de junio al Congreso, sin entrar en lo específico. Así, finalmente, no hubo firma del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y solo se realizó una reunión de Gabinete Regional con el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, y los secretarios regionales ministeriales el domingo, cuyos resultados aún se desconocen.

El gobernador Paco comentó que, pese a que no se concretó este hito comunicacional, “el plan ya está firmado y oficializado y caminando bien. El equipo del Gore tiene reunión esta semana con la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la Subdere, con el objetivo de hacer un monitoreo y una capacitación a todos los gobiernos regionales involucrados con el PEDZE para aplicar la metodología todo lo que dure en las regiones. No voy a mentir en esto y estuvo todo tan atareado, hubo tantas pautas, tantos puntos que no logramos coincidir y concretar para hacerlo participativo. En vez de aparecer yo en una firma con el Presidente, prefiero esperar un par de días y hacerlo con quienes aprobamos los proyectos en la región, es decir, con los consejeros regionales. El oficio que nos notifica el inicio del Plan lo oficializaron el viernes 5 de junio“.

La autoridad confirmó que para este año fueron dispuestos $ 3 mil millones, los cuales servirán para reactivar la construcción del nuevo Museo Arqueológico en San Miguel de Azapa, cuyas obras se paralizaron tras la quiebra de la constructora a cargo el 2023, y concluir el skatepark municipal en el Parque Centenario.

Puntos de prensa ausentes

En la visita de Kast, cuya agenda completa nunca fue pública, tampoco hubo puntos de prensa para que la prensa regional realizara algunas preguntas sobre las demandas ciudadanas. Es más, pese a exigir una acreditación por parte de la Presidencia de la República a los medios regionales, a través de la plataforma Google, fueron constantes los problemas en los puntos de acceso a las tres pautas oficiales del sábado y el domingo, ya que los policías y militares a cargo no contaban con los listados de los representantes de medios regionales que se acreditaron.

Otra cosa fue con los equipos de prensa de los medios nacionales que viajaron junto a Kast en el avión presidencial. Para ellos hubo libre acceso, traslados en un minibús y apertura para las preguntas en el único punto de prensa que fue programado dentro de las 48 horas de la visita presidencial. Fue el domingo durante la visita a la frontera con Perú, cuando después de inspeccionar los trabajos de la zanja en Pampa Chacalluta, Kast habló sin permitir consultas de la prensa.

Luego le dio el pase al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien entregó un balance e indicó que llevaban un 90% cumplido en la construcción de zanjas en las fronteras de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Tras ello, un medio nacional pidió mayores detalles de esa cuenta, pero después abruptamente se cortó el audio y la comitiva abandonó el lugar rumbo a Arica, sin permitir más consultas.

Los únicos anuncios de Kast en la región fueron dos y se relacionaron con su Plan Escudo Fronterizo: el envío de un proyecto de ley para aumentar de 5 a 60 días la retención de los migrantes para completar los trámites de expulsión, y otro para sancionar con penas de cárcel el transporte irregular de migrantes.

Corte abrupto del desfile

Si bien Kast tuvo las aguas tranquilas, es decir, sin protestas por el recorte presupuestario, el domingo 7 de junio el descontento ciudadano vino por otro motivo. El desfile cívico-militar por la celebración del Asalto y Toma del Morro de Arica fue “concluido” abruptamente por personal del Ejército, pese a que aún quedaban organizaciones en la explanada, a la espera para pasar frente a la tribuna donde estaba el Primer Mandatario.

Ya habían transcurrido unas tres horas desde el inicio del evento, el cual debió tramitar un permiso ante la Delegación Presidencial Regional, bajo la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada por la concentración de público. Alguien intempestivamente dio la orden al personal de la Policía Militar (PM) de poner unas vallas en la avenida Comandante San Martín, bloqueando el paso de las delegaciones de unidades municipales, organizaciones de pueblos originarios, del Club de Rodeo y del Club de Huasos que estaban formadas para desfilar.

Ese tradicional cierre con huasos a caballo no se pudo hacer, porque se activó la salida del Presidente desde el lugar para su hora de almuerzo. Las instrucciones de un militar quedaron plasmadas en la transmisión en vivo del Ejército: ordenaba el encajonamiento del Orfeón Municipal para terminal el desfile a las 14.00 horas, por la salida del Presidente, quien autorizó el cierre al oficial que se acercó a la tribuna para cumplir con ese rito de subordinación del mando militar al poder civil.

El enojo ciudadano por ese abrupto término comenzó a invadir las redes sociales. Y la Municipalidad de Arica aprovechó el momento para deslindar responsabilidades, pese a que algunas voces la sindicaron como responsable de no “racionalizar” el número de participantes en este tradicional desfile, para así cumplir con el horario de término y no poner en jaque la agenda presidencial. Su postura la dejó plasmada en un comunicado que distribuyeron a través de sus redes sociales y que no fue respondido por el Ejército. Horas más tarde, la pieza gráfica desapareció de las redes institucionales municipales.

La consejera regional María Victoriano (PC) expuso esta situación en su fanpage, criticando a las autoridades por quebrar la tradición del desfile que permite la participación de numerosas delegaciones ciudadanas, al haberse decidido el cierre anticipado del evento (ver posteo).

En tanto, la diputada Stephanie Jéldrez responsabilizó a la Municipalidad de Arica de no ajustar las delegaciones civiles al tiempo previsto, abusando del bloque que tenía asignado. La parlamentaria consideró la situación como “una falta de respeto con el Presidente de la República, con la Primera Dama y, por supuesto, con todas las organizaciones” (ver video). Ella también se quedó en la fila esperando, ya que pretendía pasar a caballo frente al Jefe de Estado. Luego de que la legisladora abandonara su asiento en el palco principal, este fue utilizado por la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, quien fue su rival durante las elecciones parlamentarias y con quien hasta hoy mantiene una fría distancia. La autoridad consiguió pasar a la primera fila, luego de convencer con bastante insistencia al encargado de protocolo.

Encuentro ciudadano

La gira de Kast finalizó el domingo con un Encuentro Ciudadano, tal como los realizados en visitas a otras regiones. La actividad se llevó a cabo en el Teatro Municipal al caer la noche y no se logró llenar el aforo de 700 personas. En los asientos de las dos primeras naves del recinto fue posible reconocer a una gran cantidad de funcionarios públicos, incluso a algunos militantes del Frente Amplio (FA) que habrían aceptado la “invitación” de sus seremis, en medio de la incertidumbre de ser removidos por no cumplir con los cinco años de confianza legítima.

Para evitar abucheos y protestas contra el Presidente, desde hace más de una semana fue enviado por WhatsApp un link de inscripción a los dirigentes de los partidos oficialistas, para reclutar militantes como “público seguro” para este evento. Sin embargo, se supo que esta opción se habría desbordado por una masificación que hicieron dirigentes regionales del Partido Republicano, poniendo en riesgo la seguridad de la actividad. De hecho, al percatarse de esta situación, desde los organizadores emanó una comunicación a los asistentes que señalaba que ese evento se había cancelado. Luego, esa información fue invalidada, reponiendo la invitación inicial, pero de manera selectiva.

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Caso de adolescente quemado: cae asesino integrante del Tren del Coro y remueven a director de Servicio de Protección

Cuatro meses tardaron las diligencias investigativas y, finalmente, se concretó lo que había anticipado la Fiscalía Regional. El viernes pasado, la PDI confirmó la detención de un ciudadano venezolano sindicado como líder local de la banda criminal “Tren del Coro” desde 2023 –organización rival de “Los Gallegos” en Arica– y como uno de los presuntos autores del homicidio del adolescente B.L.J.O.R.

El procedimiento se realizó en un operativo conjunto con la Armada de Chile. La víctima había sido encontrada el 18 de febrero completamente calcinada y maniatada en un pasaje del sector Las Llosllas, en el valle de Azapa.

El extranjero de iniciales A.R.S.A., cuya identidad no podrá revelarse por disposición judicial, quedó en prisión preventiva, luego de su formalización en una audiencia reservada en el Juzgado de Garantía. Pese a que sus cercanos niegan vínculos del hombre de 30 años con la muerte del adolescente, la Fiscalía decidió imputarlo por homicidio calificado.

El operativo de la PDI y la Armada no solo consideró el allanamiento de la propiedad en Arica donde pernoctaba el extranjero, quien declaró ser pescador artesanal en la Caleta Camarones y estar en condición migratoria irregular en Chile. También se dispuso el registro de siete embarcaciones de propiedad de otros dos pescadores artesanales chilenos en la misma caleta, ya que la Fiscalía investiga la comisión de tráfico de drogas y la extracción ilegal de huiro y huano.

La orden judicial solicitada por el Ministerio Público no solo incluyó al venezolano A.R.S.A. También el pedido consideró a su compatriota Anderson Michel Escobar Duno, quien es sindicado como el líder de la organización criminal “Tren del Coro” en el Cono Sur, y quien habría ordenado la ejecución del adolescente.

En su justificación para solicitar la aprehensión de los dos venezolanos, el órgano persecutor señaló que “dicha organización se encontraría actualmente en funcionamiento, en la Comuna de Camarones, Región de Arica y Parinacota, lugar desde el cual sus líderes… se dedicarían al tráfico de drogas, a la extracción ilegal de huiro y huano, como, asimismo, junto a otros sujetos que conforman dicha organización, sumado a las constantes amenazas a los habitantes de la zona, intimidándolos con armas de fuego”.

Asimismo, sobre el asesinato del adolescente, la Fiscalía expuso ante el tribunal que el crimen lo habría cometido A.R.S.A. junto a otros dos sujetos no identificados, “en el marco de una represalia o ajuste de cuentas, derivado de conflictos previos que la

víctima… mantuvo con una integrante vinculada al “Tren del Coro”, específicamente por la presunta apropiación de droga,

dinero u otros elementos pertenecientes a dicha organización, y siguiendo las instrucciones impartidas por el sujeto conocido como “Nelson”, “Pancho” o “Negro”, identificado como Anderson Michel ESCOBAR DUNO, de nacionalidad venezolana, líder de la organización criminal “Tren del Coro”.

La Fiscalía detalló que el menor fue abordado en Arica y luego llevado a Las Llosllas. Allí en ese sector rural del valle de Azapa sufrió violencia física extrema y, tras ser maniatado y provocar su asfixia, fue incinerado para evitar que fuese identificado.

Remueven a director

La muerte del adolescente golpeó a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dado que el menor estaba bajo protección de esta entidad y derivado a la residencia “Alonso Sánchez”. Es más, el suceso generó en febrero un cuestionamiento a este organismo, dado que hubo versiones confusas respecto de si, efectivamente, el joven ingresó a ese recinto, dado que en agosto del año pasado había sido víctima de otro ataque con arma de fuego que lo dejó grave en el hospital de Arica.

La situación generó un fuerte cuestionamiento al director regional de ese organismo, Gustavo Marín (PS). La autoridad fue removida el viernes pasado, luego de sortear, además, varios conflictos internos con funcionarios de las distintas residencias y también por denuncias sobre fugas de niños pequeños de uno de los centros de atención externos, balaceras en los alrededores de una residencia femenina, la ocurrencia de un ataque sexual a un adolescente cometido por un interno de 18 años en una residencia, e incumplimiento en las metas de colocación de niños en familias sustitutas.

Sobre la muerte de B.L.J.O.R., también se cuestionó la negativa al traslado del menor que dictaminó el nivel central del servicio, pese a que el adolescente tenía un alto nivel de consumo de drogas que ameritaba su internación y representaba un alto riesgo para su integridad, debido a su compromiso delictivo asociado al narcotráfico.

El 27 de febrero pasado, la Defensoría de la Niñez presentó una querella criminal por el homicidio. Posteriormente, el 10 de abril pasado, la madre de la víctima interpuso una acción judicial similar con el patrocinio de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial.

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Mitos y verdades sobre el Asalto y Toma del Morro de Arica desde la óptica chilena

El domingo pasado se conmemoraron los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica, episodio también conocido como la Batalla de Arica. La acción militar, ocurrida el 7 de junio de 1880, marcó la ocupación de este territorio por parte del Ejército chileno, en el marco de la Guerra del Pacífico y tras su avance por el desierto de Tarapacá.

Sobre este episodio histórico, ocurrido el 7 de junio de 1880, circulan numerosas versiones e interpretaciones. Como ocurre con muchos hechos relevantes de la Guerra del Pacífico, existen matices y diferencias entre los relatos construidos desde Chile y Perú acerca de esta jornada y su significado histórico.

Este año, Aquí Arica quiso abordar los mitos y verdades que se narran sobre este hecho histórico desde la perspectiva chilena, dado que el año pasado el historiador tacneño César Málaga nos ofreció la versión peruana de este episodio. El jefe de la Sección Archivo General del Ejército e historiador, el mayor Rodrigo Arredondo se refirió así a las versiones que se cuentan cada año sobre la arremetida del contingente chileno en el histórico peñón:

¿ESCALÓ EL EJÉRCITO CHILENO POR LA LADERA HACIA EL MAR?: “No, por la descripción geográfica del morro, la ladera poniente, que es la que está enfrentando al mar, es un acantilado, lo que hacía imposible un ascenso a pie bajo el fuego enemigo”.

¿ES EFECTIVO QUE EL MORRO FUE TOMADO EN 55 MINUTOS POR EL EJÉRCITO CHILENO?: “Conforme a la historiografía, efectivamente la toma del Morro se desarrolló en 55 minutos, correspondiendo este tiempo al asalto final de la cima por parte del Regimiento 4to de Línea, tras haber sido conquistado el fuerte del Este”.

¿ES CIERTO QUE EL EJÉRCITO CHILENO DISTRAJO A LAS FUERZAS PERUANAS REALIZANDO FOGATAS EN EL SECTOR NORTE DE ARICA?: “Es efectivo. El coronel Pedro Lagos ordenó que las unidades que no estaban consideradas en la acción, permanecieran en distintas posiciones y en algunas, mantener fogatas como distracción del enemigo, para no advertir los desplazamientos durante la noche y madrugada, que fueron realizados en oscuridad y completo silencio”.

¿ES EFECTIVO QUE EL CORONEL PERUANO ALFONSO UGARTE SE SUICIDÓ DURANTE LA BATALLA DE ARICA?: “No es efectivo. Su muerte se registra en las circunstancias del combate, y testigos reconocieron su cuerpo en la explanada del Morro”.

¿PERÚ CELEBRA EL 5 DE JUNIO EN ARICA EL EPISODIO LLAMADO “LA RESPUESTA” EN LA CASA BOLOGNESI?: “Dicha fecha conmemora la reunión sostenida en la mañana del 5 de junio, entre el sargento mayor Salvo, enviado a parlamentar por orden del general en jefe Manuel Baquedano, con el coronel Francisco Bolognesi, para intimar la rendición de la plaza de Arica, y evitar un derramamiento de sangre inútil. En esta reunión, el coronel Bolognesi indicaría que no estaba dispuesto a rendir la plaza, consultando con sus oficiales, los que ratificaron la decisión”.

¿CUÁNTO ERA EL CONTINGENTE DE LAS FUERZAS CHILENAS Y PERUANAS? “La operación militar, conforme a los antecedentes existentes, contaba por el lado chileno con más de 4.500 hombres, distribuidos en varias unidades acantonadas. Sin embargo, las fuerzas chilenas que enfrentaron las defensas peruanas del Morro fueron de 1.800 hombres, distribuidos en los regimientos 3° y 4°, más 800 del Regimiento Lautaro, unidad que atacó por el borde costero, en tanto que las fuerzas peruanas fueron cerca de 2.000”.

¿ES CIERTO QUE LAS FUERZAS MILITARES BOLIVIANAS ABANDONARON LA GUERRA ANTES DE QUE CONCLUYERA?: “Efectivamente, Bolivia se retira tras la Batalla de Tacna en 1880, quedando Perú solo en el conflicto”.

¿ES CIERTO QUE EL CORONEL PERUANO FRANCISCO BOLOGNESI ESPERABA EL REFUERZO DE SU CONTINGENTE, PERO QUE FINALMENTE ÉL NO SE LO ENVIÓ POR RENCILLAS POLÍTICAS?: “El coronel Bolognesi pudo esperar refuerzos; sin embargo, su aislamiento se debió en gran medida al éxito militar de la Batalla de Tacna, la problemática logística, sumada a tensiones políticas entre el gobierno central y la falta de coordinación”.

TEXTOS Y PINTURAS PERUANOS REFIEREN QUE EL EJÉRCITO CHILENO APLICÓ EL REPASO Y DEGÜELLO DE SOLDADOS PERUANOS MORIBUNDOS: “En relación a este tema, no hay claridad ni certezas. Ambos mandos denuncian estas acciones y, de haber acaecido, serían hechos aislados en una contienda encarnizada de finales del siglo XIX. El denominado repase, corresponde a una obra pictórica peruana del año 1888”.

¿QUÉ HAY DE CIERTO RESPECTO DE QUE EL CONTINGENTE CHILENO BEBIÓ “CHUPILCA DEL DIABLO” (AGUARDIENTE CON PÓLVORA) PARA ENVALENTONARSE: “La denominada chupilca del diablo nace de una ficción literaria de la novela Adiós al Séptimo de Línea. Cabe señalar que la mezcla con pólvora solo intoxicaría al soldado”.

¿HUBO PARTICIPACIÓN DE UN MILITAR ARGENTINO EN EL ASALTO AL MORRO?: Efectivamente hubo un oficial argentino que participó por el Ejército del Perú. Roque Sáenz Peña, quien habría sido auxiliado por un oficial chileno. Años más tarde se convertiría en Presidente de su país”.

¿ES CIERTO QUE LUEGO DE LA BATALLA DE ARICA, LAS CIUDADES DE ARICA Y TACNA QUEDARON A LA ESPERA DE UN PLEBISCITO ENTRE PERÚ Y CHILE PARA DEFINIR QUIÉN SE QUEDARÍA CON ESTE TERRITORIO?: “Muy posterior al combate, producto del Tratado de Ancón de 1883, se estipuló que tanto Tacna como Arica quedarían bajo administración chilena por un plazo de diez años, y tras este tiempo un plebiscito definiría a cuál de los dos países quedarían los territorios, situación que no se llevó a cabo. Finalmente, el Tratado de Lima de 1929, “a grosso modo”, dividió el territorio entre ambas naciones, pasando Tacna a Perú, en tanto que Arica quedó bajo soberanía chilena”.

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Catedral San Marcos celebrará 150 años con el concierto “Catedral de los sueños”

Un concierto inédito se realizará este sábado 13 de junio a las 20.00 horas en la Catedral San Marcos, con ocasión de celebrar los 150 años de su instalación, tras ser enviada desde Perú hasta la ciudad de Arica.

Se trata del evento “Catedral de los sueños”, el cual reunirá a los jóvenes pianistas de Tacna y Arica, Luis Paredes y Benjamín Milla en ese monumento histórico de la época neoclásica. Las presentaciones incluirán obras de Wolfang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Franz Liszt y Claude Debussy.

El presidente de la organización, Javier Galeas, señaló que el evento será “una noche de sueños junto a dos intérpretes que pondrán en sus repertorios emoción y belleza. Este concierto se enmarca en nuestra línea llamada Felice FA, que contempla miniconciertos en la catedral todos los meses. Estamos muy orgullosos de sumarnos a este gran hito de los 150 años de la catedral, edificio que para nosotros tiene una maravillosa acústica. Este es un evento que pretende replicar la experiencia vivida en la jornada del consulado peruano, donde tres pianistas de Arica y Tacna deslumbraron por el talento y musicalidad de los jóvenes intérpretes“.

Por su parte, el párroco del templo católico, Mauricio Valenzuela, valoró que la Fundación FA se sume a los 150 años de la Catedral San Marcos. “Un edificio tan hermoso como el nuestro no es importante la materia, sino quienes constituyen la comunidad bajo ese techo y que pueden abrazarse, verse y a acercarse haciendo comunidad. Son 150 años asociados a ese edificio. Nuestra comunidad viene peregrinando hace siglos. Es la comunidad la importante, porque ella está asociada íntimamente a la historia de Arica“.

La ficha disponible en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sobre este edificio señala que la “Iglesia de San Marcos y la Aduana de Arica tienen en común el ser inmuebles erigidos en la ciudad durante el período anterior a la Guerra del Pacífico (1879-1883), cuando la ciudad era territorio peruano. Ambas edificaciones son, además, de autoría de la empresa francesa Eiffel y Cía, famosa por sus estructuras metálicas, entre las que se cuenta este templo”.

Sobre cómo llegó este templo mecano, el CMN revela que “la estructura metálica de la iglesia estaba originalmente destinada a la ciudad de Ancón, para la cual había sido encargada por el gobierno peruano. Sin embargo, los ariqueños, que habían perdido su iglesia parroquial a raíz del terremoto de 1868, obtuvieron del Presidente José Balta la redestinación de la obra, argumentando carencia de medios para construir un nuevo templo. La estructura llegó a Arica en 1875; los técnicos franceses encargados de armarla terminaron los trabajos al año siguiente. La actual iglesia, de estilo neoclásico, se erigió en el mismo lugar donde estaba la que fue destruida por el terremoto de 1868, aprovechándose las escalinatas de piedra y las fundaciones de esta última”.

En cuanto a la materialidad del edificio, su estructura es de hierro principalmente. “De ese material son las vigas y pilares que se unen en arcos ojivales, y las planchas laminadas adosadas entre sí por un sistema de ensambles y pernos. La iglesia tiene tres naves –la central de mayor altura– y presenta una fachada asimétrica: a un costado está la saliente transversal del baptisterio y al otro, la torre de base octogonal, con ventanas en forma de ojivas. Los vitrales de colores, la forma en que la torre se eleva al cielo y la sencillez de la construcción, la dotan de gran belleza, la que se ve realzada por el paisaje circundante que se domina desde ella: la plaza, el Morro, el puerto y el mar. La Iglesia San Marcos adquirió rango de Catedral en 1959, al desmembrarse Arica del obispado de Iquique”, indica la ficha del CMN.

Gracias por llegar hasta el final de la edición. ¡Nos vemos el próximo martes!

SALUDO MARCIAL DE SEREMIS. Una extraña reacción emanó de un grupo de secretarios ministeriales regionales antes de comenzar el Gabinete Regional con el Presidente José Antonio Kast en el Regimiento Rancagua. Sin importar la molestia que podría causar al personal castrense que estaba allí, le respondieron en tono marcial al delegado presidencial cuando los saludó al llegar al recinto militar: ¡Buenos días, señor delegado! El silencio invadió el salón y algunos miraron a los protagonistas del saludo matinal con algo de incomodidad, pero estos ni se inmutaron. Un testigo de esa situación comentó que el estrés y poca costumbre de estar frente a un Jefe de Estado les habría pasado la cuenta a los seremis, al punto de romper el protocolo que habitualmente caracteriza a estas reuniones.

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