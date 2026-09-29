Economía en región de Arica cae un 4,9% y entra en recesión técnica

¡Se nos va septiembre! El primer mes primaveral estuvo marcado por un vendaval de noticias y y nos dejó otras que nos han puesto en una vitrina nacional e internacional. Así es nuestra frontera norte: un territorio donde la vida es dinámica y la vecindad con Perú y Bolivia la mantiene viva.

El próximo 8 de octubre la región cumplirá 19 años de vida y los indicadores económicos no son nada buenos, ya que comenzamos a enfrentar una recesión y tenemos un desempleo de un 10%. El Gobierno ha estado en silencio frente a esta radiografía y, por lo que se ve, el último trimestre lo da por perdido en cuanto a un repunte de las cifras. Su excusa: la escasa inversión pública quedó planificada por la administración del ex-Presidente Gabriel Boric en la tramitación del Presupuesto 2026 y no hay cómo revertirla.

Vamos de lleno al resumen de esta edición que viene con mucho movimiento posdieciochero:

En la primerísima nota incluimos la caída abrupta de un 4,9% de la economía regional, según el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central que registra el Producto Interno Bruto Regional (PIBR).

Seguimos la pista al llamado “Caso Narcomaderas”, ahora revelando la existencia de un oficio que envió la Fiscalía Regional del Ministerio Público al Servicio de Salud, pidiendo paralizar las quemas de las maderas incautadas en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, a raíz de que surgieron nuevas diligencias solicitadas por la defensa de 16 empresas madereras.

En otro ámbito, el Plan Escudo Fronterizo nuevamente fue desafiado, luego que una banda de “chuteros” robara tres vehículos de la Municipalidad de Putre y se los llevara a Bolivia en tiempo récord, pasando por varias unidades policiales sin despertar sospechas.

Y cerramos esta edición con la suspensión de una profesora de Historia y Geografía, en el Colegio Eduardo Frei Montalva, por hacer comentarios impropios en una clase en la que sugirió que unos francotiradores podrían haber disparado sus armas hacia el Presidente José Antonio Kast.

Antes de comenzar la lectura, los invito a probar un juguito fresco de las primeras sandías tacneñas que ya están llegando a las ferias, a propósito de las temperaturas altas que estamos comenzando a enfrentar. Y, como siempre, no se olviden de compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y puedan disfrutar nuestro newsletter cada martes.

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Economía regional cae un 4,9% y entra en una recesión técnica

Un panorama preocupante arrojó el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central (BC) sobre el Producto Interno Bruto Regional (PIBR). El análisis evidenció que el segundo trimestre, que incluye el periodo abril-mayo-junio, registró una caída de un 4,9%. Durante este período, la Región de Arica y Parinacota es la segunda de las siete zonas del país que muestra una mayor contracción de su economía.

Según el reporte del BC, este desplome se debería a una disminución de la actividad en la industria y en el resto de los bienes. El análisis estableció que la pesca extractiva y la construcción serían las actividades con mayor impacto en este descenso de la economía. También en este análisis se detectó que las exportaciones de bienes decayeron un 10,4% en la zona y que esta baja se debería a una menor cantidad de envíos de productos manufacturados, especialmente químicos.

Este es el primer informe del PIBR que considera únicamente los meses transcurridos desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast. Las cifras son preocupantes, pues se suman a las del primer trimestre, cuando la actividad registró una caída del 1,9%.

Pese a este escenario, la Delegación Presidencial Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo no se han pronunciado ni han anunciado un plan para revertir la situación, que algunos expertos consideran el inicio de una “recesión técnica” en la región.

Así lo afirmó el economista de la Universidad de Tarapacá, Fernando Cabrales, quien indicó que “tenemos dos trimestres consecutivos con caída del Producto Interno, lo que significa que estamos en recesión también. Hasta el primer trimestre de este año, en gran medida las caídas del producto tenían que ver con cuestiones muy circunstanciales, cuestiones técnicas incluso. Y otras que tenían mucho poco que ver con la economía chilena”.

Cabrales dijo que si bien la economía regional estaba afectada por cuestiones circunstanciales, “ahora es mucho más preocupante porque en el Informe de Política Monetaria (IPoM), durante este trimestre ya se manifiesta con claridad un problema de demanda interna. O sea, tenemos choques de ofertas que son muy poco predecibles y cuya continuidad también es bastante poco predecible desde el punto de vista de la economía. Las regiones con caídas más importantes en la actividad económica son las regiones mineras, incluyendo Arica, que no tiene nada de minería, pero está muy vinculada a la minería por el lado de la actividad productiva. Incluye, por ejemplo, a la la sexta región, donde también la actividad minera ha estado bastante estancada”. Más al sur, también hay otros casos raros como Aysén.”.

El analista sostuvo que la caída de la minería en las regiones vecinas de Tarapacá y Antofagasta es un asunto preocupante para esta región, dado que surten de empleo y consumen servicios en esta zona. “De hecho, la mayor parte de la inversión que se está haciendo es inversión de reposición, es decir, es inversión para mantener la vida útil de algunos proyectos, mantener la producción. Hay una crisis que yo diría es casi geológica de la minería, que es importante, pero que yo diría que aún no se manifiesta realmente con mucho vigor en la actividad productiva”, advirtió.

Aumento del consumo

El experto planteó que la caída de la economía regional evidencia una paradoja: el crecimiento de un 3,7% en el consumo de los hogares, impulsado por el gasto en bienes no durables, entre los que destacan alimentos, bebidas y vestuario. En este porcentaje también contribuyó el consumo de servicios personales y de restaurantes y hoteles.

“Nos encontramos de nuevo que Arica es una de las regiones donde más aumenta el consumo interno. La tasa de crecimiento del consumo interno es una de las mayores de todo el país. ¿Cómo se explica esto? Esto podría no ser una mala noticia para el caso de Arica, ya que revela que hay cierto nivel de actividad económica. Quizás sea el sector energía el que algo está moviendo la economía y debemos tener en cuenta que dos o tres proyectos pueden generar un cambio significativo”, expuso el economista.

Cabrales explicó que dentro de los sectores que hoy se ven muy deprimidos figuran la industria y el comercio, “y lo único que está salvando al PIBR son los servicios educacionales, los servicios en salud. Eso habla del crecimiento del consumo interno de bienes que es no transable. Esto nos indica que Arica es una región que depende fuertemente de los servicios. Esto revela que la región está sustentada en la demanda interna. Por lo mismo en este escenario adquiere un rol protagónico lo que puede hacer el Gobierno en dinamizar la demanda interna, porque tanto los sectores de Salud y Educación son fuertemente dependientes del gasto público”.

En cuanto al mercado laboral, el economista también apuntó que hay señales preocupantes como la informalidad, que se sitúa por sobre el 30%, y la conmutación laboral, es decir, la existencia de personas que trabajan en otras regiones y viven y duermen en la Región de Arica y Parinacota.

Consejera pide acción del Gobierno

La consejera regional Denisse Morales (PS) expresó su preocupación por la caída en la economía: “Me asombra que autoridades como la diputada republicana Stephanie Jeldrez estén más preocupadas de sancionar a una profesora que cometió un grave error en el aula, que de proponer medidas para resolver lo que los expertos llaman recesión técnica de la región. El desempleo superó los dos dígitos, y lo que esperamos es que haya medidas concretas para que esto no siga escalando. Esto lo visualizamos día a día al ver que aumentan las ferias itinerantes. Esta es la respuesta a que como no hay trabajo formal en la región, la gente se ve en la necesidad de emprender para subsistir”.

A su juicio, el Gobierno no está ayudando a la región, ya que esta zona es la que tiene la menor inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el más bajo presupuesto de los gobiernos regionales. “Sabemos que el sector construcción perdió 1.600 empleos, por tanto, no es que solo falten recursos, sino también faltan proyectos para licitar y, lo más grave, falta capacidad en las unidades técnicas para que presenten proyectos en el Gobierno Regional. Tenemos paralizada una tremenda obra como la construcción del Museo Regional y, pese a que podría generar bastante empleo, no se ha reactivado”, sentenció.

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Narcomaderas: Fiscalía ordena paralizar quema de cargamentos incautados por presencia de trazas de drogas

Una sorpresiva instrucción dio la Fiscalía Regional del Ministerio Público en el proceso investigativo que mantiene sobre 59 contenedores incautados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, por la detección de trazas de cocaína, pasta base, ketamina y cafeína en cargamentos de maderas provenientes de Bolivia que iban a ser exportadas a diversos países.

Aunque oficialmente había señalado que las mercancías estaban bajo custodia del Servicio de Salud de Arica y debían ser destruidas en cumplimiento de la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Fiscalía Regional ordenó el 21 de septiembre suspender las quemas.

La destrucción de las maderas había comenzado el 3 de septiembre y continuado el día 11. En esas dos jornadas se logró eliminar la carga de seis contenedores pertenecientes a empresas que no habían reclamado sus mercancías decomisadas.

El oficio fue firmado por el fiscal regional subrogante, Anatole Larrabeiti Yáñez, debido a que el titular Mario Carrera Guerrero se encuentra fuera del país. El documento fue dirigido a la jefa de Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de Arica, Pamela Ponce San Martín. En un solo párrafo, el organismo persecutor instruyó suspender las destrucciones, a raíz de que ingresaron solicitudes de diligencias de algunas de las empresas con cargas retenidas.

Consultado sobre esta diligencia, el fiscal regional titular, Mario Carrera Guerrero, dijo que ese documento “prueba que no tengo intervención. Fiscalía no ordena destrucción, dado que lo ordena la ley. Y en el sistema hoy figuran algunas presentaciones, ahora después de casi un año. Así es que se mandó ese oficio por si están destruyendo, para que paren a fin de esperar de lo que resuelva el Tribunal. Nada ha cambiado, los informes del Instituto de Salud Pública se mantienen y salvo que ISP los cambie, el destino tendría que ser el mismo, como se realiza respecto de cualquier droga y sus contenedores”.

El oficio de la Fiscalía Regional surgió a raíz de las presentaciones que hizo el abogado chileno y exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara Cortés. El 17 de septiembre, el jurista ingresó un requerimiento en 11 de las causas que están en proceso investigativo, apuntando a evitar la destrucción, dado que aún existen inspecciones a las cargas que fueron autorizadas por la Fiscalía Regional a la defensa y aún no se realizan.

Las solicitudes fueron realizadas a nombre de las empresas Expres Wood KD, Aserradero Rondoina, Multipando, Rioyata Madera Import Export SRL, Sociedad Amonak SRL, Indujense, Maderera Jotoya de Joel Torrez, Maderera Zalles, Realwood SRL, Dekma Bolivia S.A.y Importadora y Exportadora Liguria SRL.

Calendario paralizado

De esta manera, quedó en compás de espera el calendario de quemas que había diseñado el Servicio de Salud junto a la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, cuyo objetivo era culminar septiembre con todos los cargamentos destruidos.

Si bien el delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado se ha excusado de confirmar esta operación por razones de seguridad, el oficio de la Fiscalía Regional no habría sido bien recibido. Según los antecedentes conocidos, las quemas se habían consensuado con ese organismo bajo el argumento de que ya no quedaban acciones legales que pudieran impedirlas.

Una de las razones que habría llevado al Gobierno a acelerar el proceso de destrucción era evitar que la Contraloría Regional iniciara una fiscalización, como la que realizó por el abandono de 690 toneladas de precursores químicos en el Puerto de Arica desde 2022, tras un decomiso efectuado por la Fiscalía de Alto Hospicio.

La intención habría sido evitar un nuevo sumario administrativo. Actualmente, el organismo fiscalizador mantiene uno en curso por ese caso, en el que cuestionó el rol de la Delegación Presidencial Regional (DPR), el Servicio de Salud y la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) debido a la demora en la destrucción de ese material de alto riesgo.

Por eso mismo, tras la llegada del oficio que detiene el mandato legal de destrucción de carga pesquisada con trazas de drogas, tanto la Delegación Presidencial como el Servicio de Salud estarían evaluando enviar una solicitud al Juzgado de Garantía de Arica para que determine si la Fiscalía Regional aún tiene potestad sobre estos cargamentos. Ello, dado que la Ley 20.000 dispone de un plazo acotado para este efecto, el cual estaría completamente excedido.

Caso mediático

El llamado “Caso Narcomaderas” se tornó bastante mediático en Bolivia tras la irrupción de una vocería realizada el lunes pasado por el ex-Presidente de la República, Jorge “Tuto” Quiroga. Utilizando los tres informes de los exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) contratados por los clientes norteamericanos de los madereros, el exmandatario salió a criticar al Gobierno de Chile y la Fiscalía del Ministerio Público, pidiendo que se ponga fin a este caso, ya que esos análisis descartan por completo la existencia de droga impregnada en los cargamentos retenidos.

“Con la denuncia de junio, nos han dejado enclaustrados desde el punto de vista de producción maderera, nos han hecho un daño gigantesco también a la reputación. Todo dimos por cierta esa denuncia en junio… porque era el Estado chileno, no era un fiscalito loquito en Arica. Estaba el ministro de Seguridad, estaba gente de la Armada, estaba gente de la policía aduanera. El Gobierno aquí nunca dio explicaciones”, expuso en una concurrida conferencia de prensa en La Paz.

En su intervención emplazó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a demostrar la existencia de drogas en las maderas y a afrontar una posible demanda millonaria por daños y perjuicios, en caso de que se descarte la existencia de una operación de narcotráfico. “Si se ve, como muestran estos informes, que hubo un trabajo muy mal hecho de parte de las autoridades, no vamos a decir esperemos tres o cinco meses para limpiar la reputación nacional y la credibilidad de Bolivia, porque hay mercados que se han cerrado, hay exportaciones que han sido detenidas, hay decenas de personas que han sido despedidas”, expuso Quiroga.

Senadores bolivianos en Arica

Para ayer estaba prevista la llegada a Arica de una delegación de senadores bolivianos para abordar el «Caso Narcomaderas». Se trata de los integrantes de la Comisión Especial de Investigación Exhaustiva «Caso Narcomaderas», creada a fines de junio. La instancia está integrada por los senadores Nicanor Cochi Condori (PDC), Manfred Pérez Hassenteufel (PDC), Carol Carlo Durán (Libre), José Sánchez Aguilar (Libre), Eliana Acosta Quispe (Alianza Unidad) y Marcela Guerrero Vilca (Alianza Unidad).

La senadora Eliana Acosta confirmó a este medio que la comitiva tendrá reuniones con representantes de la Fiscalía Regional y del Puerto de Arica.

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Escudo Fronterizo: “chuteros” roban tres vehículos fiscales en pleno corazón de Putre y se los llevan a Bolivia

En una verdadera saga se han convertido los incidentes en torno al Plan Escudo Fronterizo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. A solo horas de que la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota publicitaran las bondades de las «nuevas estrategias», esta vez con foco en el límite costero con Perú, una banda dedicada al robo de vehículos, cuyos integrantes son conocidos en la jerga boliviana como «chuteros», se encargó de recordar la vulnerabilidad del altiplano como corredor para el tráfico de vehículos robados.

En la madrugada del viernes, a solo cuadras de la Segunda Comisaría de Carabineros y de las sedes de la Delegación Provincial y de la Municipalidad de Putre, un grupo ingresó al garaje municipal y sustrajo tres camionetas del año 2025: dos Mitsubishi en arriendo y una Toyota obtenida en un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los vehículos salieron rápidamente por un paso no habilitado y ya a las 8 de la mañana, los “chuteros”, tal como acostumbran en su dinámica delictiva, publicitaron un video en Tik Tok jactándose de su hazaña, al estilo de un hacker capturando páginas de instituciones de alta relevancia.

El alcalde de Putre, Javier Tito Huayllas reveló a Aquí Arica que obtuvo testimonios que confirmaron que las tres camionetas transitaron por la Ruta Internacional 11 Ch hasta el sector del antiguo Complejo Fronterizo Chungará, es decir, burlaron las dependencias de la 2a Comisaría de Putre, luego el retén policial de Chucuyo y la Tenencia de Chungará, sin que ninguna patrulla de Carabineros de Chile pudiera frenarlas.

“Estamos impactados con lo ocurrido y también preocupados por la inquietud que esto ha causado en el poblado de Putre. Fue por eso que a las pocas horas decidí reunirme con los dirigentes sociales. Por esta situación, vamos a acelerar el proyecto de televigilancia, cuyo proceso estaba en plena planificación, y para eso vamos a pedir apoyo para que lo más pronto tengamos cámaras de televigilancia en puntos críticos y más camionetas para patrullajes”, expuso la autoridad comunal.

El jefe comunal dijo que ninguna hipótesis está descartada, “y es obvio que aquí surgen dudas sobre cómo se obtuvo información tan precisa para dar este golpe. La Fiscalía investigará quiénes estuvieron a cargo de estos vehículos, si también dentro de ellos hay personal que ya no está en el municipio, porque es evidente de que quienes robaron las camionetas hicieron un golpe quirúrgico. Lo que puedo decir es que este robo quedó al descubierto a las 7.20 de la mañana y ya a las 8 de la mañana había un video circulando de que el robo lo habían hecho durante la madrugada. Definitivamente, se hace necesario que haya más patrullajes en nuestra comuna, pues todo el mundo sabe que por aquí salen los vehículos que son robados en Arica”.

También el edil reconoció que en julio fue víctima del robo de su vehículo particular en Arica. El móvil lo halló finalmente en Cochabamba, ciudad boliviana donde tuvo que negociar con quien lo estaba comercializando para recuperarlo. “Fue una decisión personal recuperar mi auto. Lo tuve que volver a comprar y estoy en el trámite de obtener su nueva patente. No se lo doy a nadie y empatizo con todas las familias que han sufrido el robo de sus vehículos. Creo que si el Presidente José Antonio Kast va a Bolivia, tiene que exigir que se comprometan a devolver y a perseguir este delito”, relató.

Al interior del Gobierno se sintió como un golpe duro, porque puso en tela de juicio la efectividad del Escudo Fronterizo que horas antes habían publicitado mediante un cuidado video grabado en La Concordia. La lectura interna fue una sola: el robo apuntaba al delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta (UDI), quien se ha erigido como el «paladín» del Escudo Fronterizo.

Una fuente cercana a la autoridad señaló a Aquí Arica que “a Sebastián los delincuentes le quisieron pasar la cuenta porque su gestión se ha centrado en publicitar los aciertos policiales en la frontera sobre decomisos de contrabando, incluso con un chofer peruano muerto. Las bandas de chuteros ya lo conocen y lo siguen en redes sociales desde su etapa como candidato a diputado, cuando lanzó un discurso frontal contra los chuteros. Por eso no es casual este robo en una localidad tan pequeña como Putre. Allí él ejerce como autoridad, y lo que le quisieron decir es que su plan no es infalible. Ha dormido en los retenes y ha lucido como trofeos los camiones incautados con contrabando. Ahora simplemente le vino una vuelta de mano”.

Avanzada la tarde del viernes, circuló un video en el que el teniente coronel de la Policía Boliviana, en la localidad de Patacamaya, Edmundo Fuentes Camacho, confirmaba que había sido pesquisada una de las tres camionetas municipales y que “pronto” sería devuelta a Chile y que existía un detenido. El móvil corresponde a uno marca Mitsubishi y que era arrendado a la concesionaria Mitta.

¿Dateo a “chuteros”?

Si bien desde el municipio han señalado que el robo no generó pérdidas al patrimonio municipal, ya que dos eran vehículos en arriendo y el tercero estaba asegurado, lo que sí no puede desconocer la administración edilicia es cómo los ladrones supieron de la existencia de los vehículos y ubicaron con tanta facilidad las llaves de los móviles que se encontraban en la oficina del encargado de vehículos en el garaje municipal.

El portón del Galpón de la Unidad Operaciones fue forzado con herramientas, rompieron una cadena y un fierro que se usaba para bloquearlo. Luego entraron a la oficina donde estaban las llaves de los móviles, sin que nadie viera ni oyera nada. Todo habría ocurrido entre la 1 y las 4 de la madrugada del viernes. A las 7.20 horas, un funcionario advirtió que el garaje había sido vulnerado y de ahí vino la búsqueda frenética de los choferes asignados a las camionetas, quienes reconocieron que no habían retirado los vehículos de ese sitio.

La pregunta que ronda es ¿cómo los ladrones obtuvieron información tan fina? y ¿cómo en el Centro de Salud Familiar (Cesfam), que está al lado, no advirtieron nada pese a que funciona las 24 horas?

Dardos a la Cancillería

Uno de los que no se demoró en reaccionar por el robo fue el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN). Y no era para menos: horas antes del suceso había acompañado al delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta, en un video promocional en el que destacaban las nuevas estrategias y tecnologías del Escudo Fronterizo (ver video).

Sistemas que, en todo caso, aún no se han puesto en marcha en la provincia de Parinacota, donde la frontera es extensa, no cuenta con campos minados y presenta una enorme variedad de pasos irregulares que no han sido intervenidos con zanjas como las construidas en el límite costero norte.

Paco se fue en picada contra la Cancillería chilena, exigiendo una acción más contundente para lograr que Bolivia comprometa acciones más decididas en contra del robo de vehículos. “La Cancillería se tiene que poner los pantalones y tomar acciones concretas. No sacamos nada con fortalecer nuestras fronteras, invertir en seguridad y trabajar estratégica y coordinadamente con todas las instituciones, si en Bolivia hay impunidad, porque es un incentivo a que los delincuentes sigan cruzando vehículos por nuestras fronteras“, indicó la autoridad.

Consejero regional víctima

Otro que también no ocultó su molestia por el robo al municipio fue el consejero regional Óscar Pantoja (PL), quien también fue víctima de un robo de su vehículo. El core emplazó al Gobierno “para que esto se detenga. A mí me robaron el vehículo desde mi casa. No basta con que no digan que las estadísticas bajaron si se siguen robando vehículos en la región. Según informes de las dos policías hay más de 50 pasos no habitados por donde están saliendo los vehículos robados, y la verdad es que la gente siente impotencia porque no pueden recuperarlos. Son casi 170 kilómetros de la frontera de Arica y Parinacota que son muy permeables”.

El core afirmó que falta que las autoridades de Gobierno ejecuten medidas de sentido común como la instalación de puntos de control en las rutas que habitualmente usan los “chuteros” para huir a Bolivia, tales como Ruta Internacional 11 Ch y la Ruta A-31 Presencias Tutelares. “Esta es la única solución rápida que permitiría frenar esto que se ha ido disparado. Y es cierto que los robos bajaron un 44,7% los primeros ocho meses respecto del año pasado. Pero eso no debe alegrar a nadie, porque son casi 500 vehículos robados. Sabemos que los ladrones actúan de noche y se van en la madrugada, así es que amerita una nueva estrategia de las autoridades, dejando atrás esos videos publicitarios donde nos dicen que tienen todo controlado”, remató.

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SLEP suspende e inicia sumario contra profesora que sugirió magnicidio del Presidente Kast en liceo

Un importante revuelo causó en Arica la difusión de un video en el que la profesora de Historia y Geografía del Colegio «Eduardo Frei Montalva», Maritza Gatica Coya, realizó un análisis de la Parada Militar y planteó la posibilidad de que alguno de los «francotiradores» que, según señaló, se encontraban en el desfile realizado en el Parque O’Higgins pudiera haberle disparado a una mosca que se posó sobre la cabeza del Presidente de la República, José Antonio Kast.

El testimonio llegó a manos de autoridades del Partido Republicano (REP), tales como la diputada Stephanie Jéldrez, el consejero regional Ignacio Gómez y el concejal Víctor Sepúlveda. A través de videos en sus redes sociales, todos ellos emplazaron a las autoridades del sector Educación a tomar medidas. Fue así que el 23 de septiembre, el Servicio Local de Educación “Chinchorro” (SLEPCh) inició un sumario administrativo y la maestra fue suspendida temporalmente de las aulas hasta que culmine la investigación interna.

Para investigar estos hechos, se designó un fiscal a cargo del sumario y el SLEPCh señaló que habrá “el debido proceso y con el adecuado esclarecimiento de los hechos, resguardando la objetividad, confidencialidad y garantías que corresponden a este tipo de procedimientos administrativos”.

El video habría sido capturado por un estudiante que presenció la clase de la cuestionada maestra, contraviniendo, eso sí, la prohibición del uso de celulares dentro de las aulas. Según denunció el consejero regional Ignacio Gómez en su red de Instagram, una de las alumnas estaría siendo “perseguida” por autoridades del colegio, al ser sindicada como quien difundió el extracto de la clase en que la profesora emitió los comentarios.

La mosca y los francotiradores

El relato de la profesora sumariada es bastante crudo. Luego de preguntarse por qué no actuaron los francotiradores durante la Parada Militar, advirtió que el Gobierno del Presidente Kast «no está colaborando», al impulsar, según sostuvo, medidas desconectadas de la ciudadanía. A su juicio, esta situación sería el caldo de cultivo para un nuevo estallido social.

El video difundido ampliamente por las autoridades republicanas, se inicia así: “¿Y vieron la foto de los francotiradores? ¿No vieron la Parada Militar? Habían (sic) unos francotiradores, ¿no los vieron? Amaro, ¿no viste la tele?… Puta madre, te lo perdiste. ¿Manuel, viste que habían (sic) unos francotiradores? En Santiago poh, en la Parada Militar. Porque la Parada Militar muestra todo lo que tenemos como país para defendernos. Y salieron unos francotiradores“.

Luego, la maestra aludió al video viral que circuló sobre una mosca que se le posó en la cabeza al Presidente Kast, señalando: “Y luego yo dije: si se le paró una mosca en la cabeza del Presidente, ¿por qué esos francotiradores no espantaron la mosca? Es verdad, digo yo. Era el momento ideal para que ellos comprobaran la puntería… Tenían la oportunidad de demostrar su destreza. Pero por otro lado, yo digo que está bien que no la hayan demostrado, porque imagínense después ahí quién va a tener que limpiar. No. Ja ja ja”.

Finalmente, el registro concluye con las afirmaciones de la profesora, expresando que “no se puede tener a un Presidente de extrema derecha en Chile, un sujeto que recibió educación nazi. Yo siento que ahora el Gobierno no está colaborando, porque sus medidas son tan desconectadas con nuestra realidad que es como que en serio quieren que haya un estallido 3.0”.

Consultada la presidenta regional del Colegio de Profesores, Felicidad Verits, no hubo pronunciamiento sobre el caso.

¿Y LA RECOMENDACIÓN DE KAST? ¿Y LA RECOMENDACIÓN DE KAST? Fue bien bullada la recomendación de no viajar con recursos públicos que hizo José Antonio Kast a consejeros regionales y concejales de la derecha durante una reunión que realizó en Arica durante su campaña electoral el año pasado. Pero, como los consejos se los lleva el viento, los concejales republicanos Jacqueline Boero y Víctor Sepúlveda decidieron sumarse a un viaje a la Feria Expocruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuya agenda y cuyos beneficios para la región se desconocen. En la delegación también viajaron sus pares Dolores Cautivo (PC), Susan Vega (RN) y Max Schauer (UDI). Justo les tocó enfrentar la molestia de los gremios empresariales por el «Caso Narcomaderas», quienes realizaron conferencias de prensa luego de que el expresidente Jorge Quiroga se lanzara en picada contra la investigación de la Fiscalía Regional.

Uno que se bajó de ese viaje fue el gobernador regional Diego Paco, quien pese a impulsar un agenda proBolivia, optó por quedarse en Arica, ya que las conexiones aéreas eran muy malas y existía un alto riesgo de quedarse atrapado en un bloqueo carretero si optaba por trasladarse por tierra.

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