Persecución de Carabineros terminó con dos muertos en Cerrillos: sujetos huían tras fiscalización

Una persecución policial en Cerrillos terminó con dos muertos abatidos por Carabineros. El incidente comenzó por un procedimiento de fiscalización que llevó al seguimiento por distintas comunas de la zona sur de la Región Metropolitana.

Según antecedentes policiales, los sujetos fueron fiscalizados en la población Las Dunas en Lo Espejo, mismo lugar donde falleció el cabo segundo Cristopher Aguilera. En medio del control, los sujetos huyen a bordo, donde comienza la persecución hasta la intersección de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Lo Errazuriz en Cerrillos.

En información de Carabineros se indicó que al estar rodeado de patrullas y personal policial, el auto con los sujetos realizó una maniobra de reversa, impactó a un vehículo policial y luego habría intentado continuar su huida dirigiendo el vehículo contra funcionarios. Es por ello que, frente a las circunstancias, Carabineros hicieron uso de sus armas, impactando al conductor y al copiloto.

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Ambos individuos eran chilenos de 22 años; solo uno de ellos tenía antecedentes policiales. Este último tenía tres órdenes de detención pendientes por receptación y robo con intimidación.

El subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Víctor Monje, indicó que “el vehículo dirige la marcha contra personal de Carabineros, por lo que (uniformados) hacen uso de su arma de fuego”.

Los funcionarios policiales realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, ambos terminaron falleciendo. La investigación pasó a quedar a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

Según antecedentes por La Radio, no hubo intercambios de disparos, tampoco se registraron funcionarios lesionados y el vehículo no tenía encargo vigente por robo. La información no ha sido confirmada.

El fiscal Occidente, Pedro Aravena, informó que no se han determinado los elementos que se encontraban dentro del auto. Sin embargo, uno de los familiares de los fallecidos aseguró que el conductor no portaba armas de fuego. “Mi hermano venía de la pega, nos juntamos en la casa de un amigo en Lo Espejo… Salimos de la casa los dos vehículos juntos, a lo que la policía nos detiene. Mi hermano tomó la decisión de evadir el control y arrancar”, señaló el hermano del chofer en una reunión social en Lo Espejo.

“Se asustó, yo creo, lo más probable, por sus temas legales. Pero, temas de armamento o algo ilícito, doy fe de que no llevaba armas, nada”, aseguró.

Por parte del hermano del copiloto, también aseguró que ambos sujetos no portaban armas de fuego. “En ningún momento hubo un intento de atropello a un funcionario. Si se percatan, no hubo siquiera disparos en el parabrisas como tendría que haber sido… sino que fue directamente en el (vidrio) lateral”, explicó. Además, agregó que venían de una fiesta, “venían de un momento eufórico”, a lo que derivó la preocupación que desencadenó en el incidente.